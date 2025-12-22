O altă față a lui Ceaușescu
National.ro, 22 decembrie 2025 13:50
În decembrie, mulți dintre noi se simt datori să-l înjure pe Ceaușescu și să facă anticomunism la seral. M-am lăsat de sportul ăsta prin 2007-2008. În cartea “Întâlniri cu Nicolae Ceaușescu”, Ion Traian Ștefănescu (fost sef al UTC și prim-secretar la Sălaj și Dolj) povestește că a constatat,îintr-o ședintă, că Nicolae Ceaușescu avea cunoștințe de […] The post O altă față a lui Ceaușescu first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum o oră
13:50
În decembrie, mulți dintre noi se simt datori să-l înjure pe Ceaușescu și să facă anticomunism la seral. M-am lăsat de sportul ăsta prin 2007-2008. În cartea “Întâlniri cu Nicolae Ceaușescu”, Ion Traian Ștefănescu (fost sef al UTC și prim-secretar la Sălaj și Dolj) povestește că a constatat,îintr-o ședintă, că Nicolae Ceaușescu avea cunoștințe de […] The post O altă față a lui Ceaușescu first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
13:20
Protest al angajaților ELCEN în fața Ministerului Finanțelor/Riscă Bucureștiul să rămână fără căldură de Sărbători? # National.ro
Situație tensionată, luni, 22 decembrie, în fața Ministerului Finanțelor, acolo unde angajații ELCEN (Electrocentrale București) au ieșit în stradă, pentru a protesta. La un moment dat, oamenii care participau la protest au încercat să intre în clădire, pentru a discuta cu conducerea Ministerului Finanțelor, cu ministrul de resort. Din imaginile surprinse la fața locului s-au […] The post Protest al angajaților ELCEN în fața Ministerului Finanțelor/Riscă Bucureștiul să rămână fără căldură de Sărbători? first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
12:10
Se anunță o zi plină la Parlament. Două moțiuni simple depuse de Opoziție vor fi dezbătute în aceeași zi, luni, 22 decembrie – una la Camera Deputaților și cealaltă la Senat. Astfel, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și, respectiv, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau luni, 22 decembrie, testul moțiunii în Parlament. Moţiunea simplă depusă de […] The post Zi de foc în Parlament. Doi miniștri-cheie din Guvernul Bolojan dau testul moțiunii first appeared on Ziarul National.
11:30
Asasinat la Moscova: șeful „Pregătirilor Operaționale” din armata lui Putin, ucis de o bombă plasată sub mașină! – VIDEO # National.ro
Un general din Statul Major rus a murit în urma exploziei unei mașini, la Moscova. Se face o anchetă pentru a se stabili exact ce anume s-a întâmplat. ⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries Investigators are considering […] The post Asasinat la Moscova: șeful „Pregătirilor Operaționale” din armata lui Putin, ucis de o bombă plasată sub mașină! – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:50
Vremea de Sărbători, cele mai noi vești de la ANM. Meteorologii anunță unde va ninge de Crăciun/Prognoza pentru Capitală # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la Crăciun aflăm de la meteorologi ce surprize ne va rezerva vremea în perioada Sărbătorilor de iarnă. Sunt vești pe care le așteptau îndeosebi cei care se întrebau dacă sunt, totuși, șanse să apară ninsori în peisaj, în perioada Sărbătorilor din acest an, care să completeze atmosfera de poveste […] The post Vremea de Sărbători, cele mai noi vești de la ANM. Meteorologii anunță unde va ninge de Crăciun/Prognoza pentru Capitală first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
10:10
Nicușor Dan, față în față cu magistrații, la Cotroceni. Șeful statului discută cu ei despre situația din Justiție – VIDEO # National.ro
Șeful statului Nicușor Dan va avea discuții, luni, 22 decembrie, cu magistrații care doresc să vorbească deschis despre situația din Justiție. Cu cei care vor să îi expună problemele din sistemul judiciar. Șeful statului a adresat săptămâna trecută invitația de a avea o discuție „fără limită de timp”, luni, începând cu ora 10:00, tuturor magistraților […] The post Nicușor Dan, față în față cu magistrații, la Cotroceni. Șeful statului discută cu ei despre situația din Justiție – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:40
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. Pompierii au intervenit de urgență – VIDEO # National.ro
Momente de panică, luni dimineață, într-un bloc din Focșani, după ce s-a produs o bubuitură, urmată de un incendiu. Conform primelor informații, luni dimineaţă, 22 decembrie, într-un bloc din municipiul Focşani s-a produs o explozie, deflagrația fiind urmată de un incendiu. Din câte a anunțat ISU Vrancea, incendiul a izbucnit într-un imobil situat pe Aleea […] The post Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. Pompierii au intervenit de urgență – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
07:20
Acum 12 ore
05:50
BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă nimic negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu este […] The post Horoscop 22 decembrie 2025 – Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:00
20:10
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: președintele francez Emmanuel Macron. În săptămânile premergătoare summitului de joi de la Bruxelles, Macron nu s-a opus […] The post S-a stricat motorul franco-german? first appeared on Ziarul National.
19:40
Zgârie-nori, stațiuni de lux, trenuri de mare viteză și inteligență artificială: administrația lui Donald Trump își imaginează Fâșia Gaza complet reconstruită. Potrivit dezvăluirilor din Wall Street Journal, „Proiectul Sunrise” pentru reconstrucția Gazei a fost conceput de o echipă condusă de Jared Kushner, ginerele lui Trump, și Steve Witkoff, trimis special pentru Orientul Mijlociu, ambii consilieri […] The post Fâșia Gaza, de la moloz la lux? Proiectul de 112 miliarde de dolari first appeared on Ziarul National.
19:40
La doar câteva zile după o vizită discretă în Ungaria și Austria, premierul Ilie Bolojan s-a întors „pe șest” la București și a luat o decizie care schimbă regulile jocului într-unul dintre cele mai sensibile dosare strategice ale României: gazele din Marea Neagră. Un act adițional adoptat de Guvern, fără acordul Parlamentului, fără dezbatere publică, […] The post Energia României, „tranzacționată” de Bolojan pe „bursa” OMV, la Viena first appeared on Ziarul National.
18:30
Ministerul Dezvoltării a anunțat că va emite o listă scurtă a investițiilor locale și naționale care vor mai primi bani în 2026, criteriile fiind legate de importanța socială și economică, dar și de stadiul de execuție a lucrărilor. Mai mult, de Programul Anghel Saligny vor mai beneficia doar autoritățile care vor plăti 20% din sumă, […] The post Criză catastrofală. În 2026, Guvernul sistează aproape toate investițiile first appeared on Ziarul National.
18:00
Ucraina a folosit drone de patru ori în ultimele săptămâni pentru a lovi petroliere din flota fantomă a Rusiei. O navă a fost lovită joi seara în Marea Mediterană, la mai mult de 1.200 de mile de Ucraina. Celelalte trei au fost lovite în Marea Neagră, potrivit Servicului de Securitate al Ucrainei (SBU). De asemenea, […] The post Ucraina atacă petrolul lui Putin first appeared on Ziarul National.
17:30
„Suntem în război”, a declarat Steve Bannon, fostul consilier special al lui Donald Trump, la adunarea ogranizației conservatoare Turning Point USA. „În război”, spunea Bannon, uitând să precizeze un detaliu important: „Cu noi înșine”. El a intervenit în dezbaterile care agită trumpiștii la sfârșitul acestui an, notează Le Monde. Invectivele și anatemele se înmulțiseră de […] The post Lumea MAGA se confruntă cu proprii demoni first appeared on Ziarul National.
17:20
Boavista, campioana-surpriză a Portugaliei în 2001, se află la un pas de dispariție. Clubul din Porto mai are termen până luni pentru a vira 55.000 de euro în contul masei falimentare, sumă care acoperă cheltuielile lunare din decembrie. În caz contrar, administratorul judiciar poate dispune încetarea existenței clubului, fără o nouă ședință a creditorilor. Conform […] The post Suma infimă pentru care un club legendar va dispărea first appeared on Ziarul National.
17:00
Neymar (33 de ani) are un singur obiectiv clar: Campionatul Mondial din 2026. Starul lui Santos încearcă să-l convingă pe Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, că merită o nouă șansă la turneul final, în ciuda problemelor medicale care l-au ținut departe de echipa națională în ultimul an. Atacantul nu a mai evoluat pentru Brazilia din octombrie […] The post Neymar, apel la Ancelotti, înainte de CM 2026 first appeared on Ziarul National.
17:00
Înainte s-o ”șteargă” de la Ministerul Economiei, useristul Radu Miruță a ”împins” un proiect de lege pe masa lui Bolojan prin care să ia din bugetul secătuit și auster al României suma de peste 7 milioane de dolari. Banii ar urma să fie dați americanilor, pentru o datorie veche pe bumbacul importat de 5 firme […] The post O ”mită” de peste 7 milioane de dolari. Cum vrea USR să intre în grațiile lui Trump? first appeared on Ziarul National.
16:10
Liderii europeni nu au reușit să profite de activele rusești înghețate. În schimb, au obținut un acord privind împrumutul separat de 90 de miliarde de euro către Ucraina, garantat de bugetul UE și subscris de statele membre, cu excepția Ungariei, Slovaciei și Cehiei. Obstacolul politic a fost ocolit nu prin schimbarea strategiei, ci prin transferarea […] The post Slava Ucraina pe banii europenilor first appeared on Ziarul National.
15:40
Noua economie spațială (NSE) a apărut ca unul dintre cele mai influente concepte din ultimul deceniu, marcând transformarea rapidă a sectorului spațial global. Spre deosebire de modelul tradițional „Old Space”, NSE este alimentată de progresele tehnologice, investițiile private în creștere și modele de afaceri inovatoare, precum internetul prin satelit, turismul spațial și serviciile de lansare […] The post SUA, Europa și China în noua economie spațială first appeared on Ziarul National.
15:10
Spuneți goodbay inițiativei B9. Finlanda și Polonia au anunțat, marți, la Helsinki, că vor prelua coordonarea inițiativei „Eastern Flank Watch”, împreună cu alte șase state membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost comunicată în urma unei reuniuni la nivel înalt dedicate securității flancului estic al UE. A fost primul Summit al Flancului Estic, desfășurat în […] The post La revedere B9! first appeared on Ziarul National.
14:40
ANRE a amendat, din nou, cei trei concesionari ai perimetrului de gaze offshore de la Midia, de data aceasta cu 3% din cifra de afaceri. Suma pe care ar urma să o încaseze statul român este una infimă, de circa 55 milioane de lei, în condițiile în care plafonarea pentru cantitatea de gaze extrasă de […] The post Producătorii de gaze fac legea în România. Amenzile ANRE, frecție la picior de lemn first appeared on Ziarul National.
Ieri
13:30
În fiecare decembrie, mai ales pe 21 și pe 22, vorbim despre Revoluție, insistând pe trei paliere — sacrificiul tinerilor, lovitura de Stat și mascarada din TVR. Să ne amintim si alte întâmplări, prelungite in primele luni ale lui ’90. 1. Ziarele. Ce efervescență, ce tiraje, câtă speranță, câtă minciună! Întâi a ieșit „Informația”, pe […] The post Să începi ca pungășel și să ajungi perfid. Asta înseamnă 36 de ani de muncă first appeared on Ziarul National.
12:00
Meteorologii AccuWeather, anunț de ultimă oră! Când vine „iarna secolului” în România. Orașele în care va ninge din abundență # National.ro
În așteptarea Crăciunului, românii vor să știe pe ce dată vin ninsorile în România anul acesta, pentru a se bucura de zăpadă de Sărbători. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și au anunțat când va ninge. Când ninge în București După ce anunțaseră inițial că Bucureștiul va avea încă un Crăciun fără zăpadă, meteorologii de la […] The post Meteorologii AccuWeather, anunț de ultimă oră! Când vine „iarna secolului” în România. Orașele în care va ninge din abundență first appeared on Ziarul National.
11:30
Reguli simple să-ți protejezi locuința de Sărbători. Ce trebuie să faci ca să nu fii „călcat” de hoți # National.ro
Numărul locuinţelor sparte în luna cadourilor crește vertiginos față de lunile anterioare. Vizați de hoți sunt cei care pleacă în concedii de sărbatori. Nu îşi asigură uşile sau geamurile. Ba mai mult, îşi postează planurile de sărbători pe rețelele de socializare. Un sfat important înainte să plecați în vacanță este acela de a nu posta […] The post Reguli simple să-ți protejezi locuința de Sărbători. Ce trebuie să faci ca să nu fii „călcat” de hoți first appeared on Ziarul National.
11:10
Start de sezon pentru pârtiile din România. Unde se poate schia și cât costă skipass-urile # National.ro
Vești bune pentru pasionații de sporturi de iarnă. Cele mai îndrăgite pârtii de schi din țara noastră sunt pregătite să-și primească oaspeții. Temperaturile scăzute din ultimele zile i-au ajutat de administratorii de pârtii să facă ultimele pregătiri în stațiunile montane. Sezonul de schi din stațiunea Straja a început oficial sâmbătă, 20 decembrie, după ce tunurile […] The post Start de sezon pentru pârtiile din România. Unde se poate schia și cât costă skipass-urile first appeared on Ziarul National.
10:40
Țara în care creditele ipotecare pe 50 de ani iau avânt. Debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani # National.ro
Utilizarea creditelor ipotecare cu termene de până la 50 de ani se răspândește în rândul generațiilor mai tinere din Japonia. Tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Deși ratele sunt mai mici în cazul unor astfel de credite, există și dezavantaje. Un termen mai lung al creditului […] The post Țara în care creditele ipotecare pe 50 de ani iau avânt. Debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani first appeared on Ziarul National.
10:10
Ce sancțiuni riscă cei care folosesc petarde și artificii de sărbători. Sunt interzise în România # National.ro
Pe măsură ce se apropie Crăciunul și Revelionul, petardele și artificiile devin nelipsite de la petreceri, dar ele sunt și motivul pentru care mulți români ajung la spital cu răni mai mult sau mai puțin grave. Autoritățile avertizează că folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea regulilor poate atrage sancțiuni serioase. Amenzile sunt uriașe Persoanele care […] The post Ce sancțiuni riscă cei care folosesc petarde și artificii de sărbători. Sunt interzise în România first appeared on Ziarul National.
09:40
Impozitele pe proprietăți (case, terenuri, mașini) se modifică substantial începând din ianuarie 2026, ca urmare a majorării bazei de impozitare și a modificării unora dintre regulile care guvernau până acum acest domeniu. Baza de impozitare crește atât pentru locuințele noi, cât și pentru apartamentele din blocuri vechi de 30 sau 50 de ani, pentru care […] The post Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026. Cine va plăti cel mai mult first appeared on Ziarul National.
09:00
Tradiţii şi credinţe legate de solstiţiul de iarnă. Ce nu ai voie să faci în cea mai lungă noapte din an # National.ro
Ziua de duminică, 21 decembrie 2025, marchează solstiţiul de iarnă, momentul astronomic care anunţă oficial începutul iernii şi aduce cea mai scurtă zi din an. Este ziua în care durata luminii naturale ajunge la minimum, iar noaptea devine cea mai lungă din întregul an. După solstiţiu, zilele vor începe să crească treptat, chiar dacă temperaturile […] The post Tradiţii şi credinţe legate de solstiţiul de iarnă. Ce nu ai voie să faci în cea mai lungă noapte din an first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 21 decembrie 2025. Nu există loc pentru compromisuri. Astăzi este despre conștientizare # National.ro
Ziua de azi este despre conștientizare, asumare și echilibru. Indiferent de zodie, ești încurajat să îți asculți vocea interioară și să faci alegeri care îți aduc liniște și împlinire. Astrele te susțin să îți urmezi drumul cu încredere, să-ți valorifici potențialul și să te bucuri de fiecare pas înainte, oricât de mic ar părea. Horoscop […] The post Horoscop 21 decembrie 2025. Nu există loc pentru compromisuri. Astăzi este despre conștientizare first appeared on Ziarul National.
20 decembrie 2025
22:00
Sesizarea CCR, din nou la îndemâna președintelui: Nicușor Dan anunță o schimbare majoră de jurisprudență # National.ro
Sesizarea CCR devine din nou un instrument constituțional complet pentru președintele României, inclusiv în cazul legilor reexaminate de Parlament, a anunțat Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook. Șeful statului susține că o decizie recentă a Curtea Constituțională a României îi redă dreptul de a contesta o lege pentru orice tip de motive, inclusiv pe […] The post Sesizarea CCR, din nou la îndemâna președintelui: Nicușor Dan anunță o schimbare majoră de jurisprudență first appeared on Ziarul National.
21:20
Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO # National.ro
Citrice care nu respectă standardele europene pentru consumul uman ajung pe rafturile magazinelor din România și sunt comercializate drept produse de „calitatea I”, atrag atenția Paul Anghel, director general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Potrivit acestuia, astfel de practici reprezintă o abatere gravă de la […] The post Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO first appeared on Ziarul National.
21:10
Taxa turistică de 10 lei, miza bugetară a Capitalei: Primăria estimează venituri de 15 milioane de lei # National.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte ar urma să devină, începând cu anul 2026, o nouă sursă de venit pentru bugetul Municipiului București, potrivit unui proiect inițiat de Primăria Generală. Noul primar general, Ciprian Ciucu, susține că măsura este necesară în actualul context financiar și subliniază că „orice leuț contează” pentru echilibrarea bugetului local. […] The post Taxa turistică de 10 lei, miza bugetară a Capitalei: Primăria estimează venituri de 15 milioane de lei first appeared on Ziarul National.
20:40
Știai că stomacul produce 90% din serotonina corpului? – Intestinul ca „al doilea creier” # National.ro
Când ne gândim la serotonină – „hormonul fericirii” – majoritatea credem că este produs în creier. În realitate, aproximativ 90% din serotonina totală a corpului este produsă în intestin, în special de către celulele enterocromafine din mucoasa intestinală. De aceea, intestinul este adesea numit „al doilea creier”. El comunică constant cu sistemul nervos central prin […] The post Știai că stomacul produce 90% din serotonina corpului? – Intestinul ca „al doilea creier” first appeared on Ziarul National.
20:20
Viagra, soluția neașteptată pentru bradul de Crăciun: metoda care face pomul să rămână verde mai mult timp # National.ro
Viagra este folosită într-un mod neașteptat de unii consumatori din Germania, care au descoperit o metodă neobișnuită de a prelungi prospețimea bradului de Crăciun. Presa germană a relatat recent despre această practică atipică, potrivit căreia comprimatele cunoscutului medicament sunt adăugate în apa în care este ținut pomul, cu scopul de a încetini uscarea acelor și […] The post Viagra, soluția neașteptată pentru bradul de Crăciun: metoda care face pomul să rămână verde mai mult timp first appeared on Ziarul National.
19:40
Mesele de sărbători fără excese: cum să te bucuri de preparate tradiționale fără disconfort # National.ro
Mesele de sărbători sunt, pentru mulți români, sinonime cu preparate tradiționale, mese îmbelșugate și timp petrecut alături de familie, însă această perioadă vine adesea și cu teama de disconfort digestiv sau de kilograme în plus. Specialiștii atrag atenția că secretul nu constă în restricții drastice, ci într-o disciplină alimentară echilibrată, care permite savurarea mâncărurilor specifice […] The post Mesele de sărbători fără excese: cum să te bucuri de preparate tradiționale fără disconfort first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Previziunile Babei Vanga pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare despre un nou Război Mondial # National.ro
Celebra clarvăzătoare bulgară Baba Vanga, celebră pentru că a prezis mai multe evenimente importante, printre care se numără atentatele de pe 11 septembrie 2001 și pandemia de COVID, a făcut o serie de predicții și pentru anul 2026. Profețiile ei pentru anul viitor au reintrat acum în atenție, cea mai șocantă predicție fiind că oamenii […] The post Previziunile Babei Vanga pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare despre un nou Război Mondial first appeared on Ziarul National.
11:40
Taxă „de horoscop”, introdusă la Spitalul Clinic din Suceava. Pentru ce se cere, de fapt, 100 de lei # National.ro
Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune introducerea unei taxe de 100 de lei pentru eliberarea documentului care atestă ora nașterii. Documentul a fost solicitat în special de persoanele interesate să-și afle ascendentul din horoscop, pe fondul creșterii numărului de astfel de cereri. Taxa „de horoscop”, o premieră în România Măsura […] The post Taxă „de horoscop”, introdusă la Spitalul Clinic din Suceava. Pentru ce se cere, de fapt, 100 de lei first appeared on Ziarul National.
11:00
O platformă online vizitată de peste 26 de milioane de cititori la nivel global care este dedicată pasionaților de vinuri, gastronomie, stil de viață și turism, a realizat o listă cu cele mai frumoase nouă târguri de Crăciun pe care merită să le vizitezi în 2025. Târgurile de Crăciun menționate de site-ul Falstaff sunt în […] The post Cele mai frumoase 9 târguri de Crăciun din Europa first appeared on Ziarul National.
10:30
Vești proaste pentru bugetari! Premierul Bolojan refuză să facă punte între Anul Nou şi Bobotează # National.ro
Premierul Ilie Bolojan, supranumit în online Grinch Bolojan, încearcă de luni bune să schimbe regulile jocului în administrație. Dacă până acum toți bugetarii se obișnuiseră cu puntea dintre sărbători, se pare că șeful Guvernului a decis să nu mai acorde această facilitate. Tradiția punților bugetare e întreruptă, iată, de premier, care nu e de acord […] The post Vești proaste pentru bugetari! Premierul Bolojan refuză să facă punte între Anul Nou şi Bobotează first appeared on Ziarul National.
10:10
Noi negocieri la Miami între SUA și Rusia. Americanii vor prezenta un nou plan de pace, revizuit # National.ro
SUA, Ucraina și aliații săi europeni au început vineri o nouă rundă de consultări asupra planului american de soluționare a războiului ruso-ucrainean, început în februarie 2022, a anunțat negociatorul principal al Kievului. Reprezentanții liderului de la Kiev a discutat deja cu aliații europeni ai Ucrainei pentru coordonarea pozițiilor la noua rundă de discuții cu SUA. […] The post Noi negocieri la Miami între SUA și Rusia. Americanii vor prezenta un nou plan de pace, revizuit first appeared on Ziarul National.
09:30
BOR intră în era Netflix: a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume # National.ro
Biserica Ortodoxă Română ține pas cu vremurile și și-a lansat propriul Netflix. Într-o perioadă în care cei mai mulți români își petrec timpul pe rețelele de socializare și pe platformele de streaming, fețele bisericești vor să atragă urmăritori noi. BOR a lansat oficial Trinitas Film, prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume. Ce […] The post BOR intră în era Netflix: a lansat prima platformă de streaming cu conținut creștin-ortodox din lume first appeared on Ziarul National.
09:00
Câștigător finala Vocea României 2025. Concurenta lui Tudor Chirilă pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro # National.ro
Alessia Pop, concurenta lui Tudor Chirilă, a câștigat Vocea României 2025, sezonul 13 și marele premiu în valoare de 100.000 de euro, în finala de la Pro TV, difuzată vineri, pe 19 decembrie. Este a opta victorie pentru Tudor Chirilă Trofeul competiției i-a fost înmânat de artista franceză Patricia Kaas, invitata specială a serii, care […] The post Câștigător finala Vocea României 2025. Concurenta lui Tudor Chirilă pleacă acasă cu trofeul și premiul de 100.000 de euro first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 20 decembrie 2025. Universul lucrează în favoarea ta, dar legăturile sociale pot fi puse la încercare # National.ro
Această zi aduce lecții importante pentru fiecare zodie, fie că este vorba despre curaj, odihnă, comunicare sau transformare interioară. Indiferent de provocările întâlnite, amintește-ți că fiecare pas te apropie de o versiune mai echilibrată și mai conștientă a ta. Ai încredere în proces și oferă-ți răbdare. Universul lucrează în favoarea ta. Horoscop pentru zodia Berbec […] The post Horoscop 20 decembrie 2025. Universul lucrează în favoarea ta, dar legăturile sociale pot fi puse la încercare first appeared on Ziarul National.
19 decembrie 2025
17:40
Categoria de pensionari care ar putea primi bani în plus în 2026. Ce iau în calcul autoritățile # National.ro
Pe final de 2025, un an și așa greu pentru mulți români, mai ales pentru vârstnicii cu venituri mici, apare o brumă de speranță pentru pensionarii care se gândesc de pe acum la ce le-ar putea rezerva 2026. Și asta având în vedere faptul că deja anul 2026 se conturează a fi unul destul de […] The post Categoria de pensionari care ar putea primi bani în plus în 2026. Ce iau în calcul autoritățile first appeared on Ziarul National.
16:40
Un an deosebit de greu pentru Mihaela Rădulescu. La doar câteva luni de când și-a pierdut iubitul, vedeta TV a mai primit o lovitură cumplită, chiar cu câteva zile înaintea Sărbătorilor de iarnă. Deja greu încercată de pierderea lui Felix Baumgartner, partenerul său de viață care a sfârșit în vară, în urma unui tragic accident […] The post O nouă lovitură cruntă pentru Mihaela Rădulescu! Mama vedetei TV s-a stins din viață first appeared on Ziarul National.
15:40
Grindeanu: „Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă”. Șeful PSD, confesiune de față cu Ciolacu – VIDEO # National.ro
Marcel Ciolacu, președintele ales al Consiliului Județean (CJ) Buzău, a depus vineri, 19 decembrie, jurământul în noua funcție, iar Sorin Grindeanu a fost prezent la ceremonie. Ocazie cu care liderul PSD a părut decis să facă o confesiune cu iz nostalgic, de față cu Marcel Ciolacu, dar și cu ceilalți invitați prezenți la evenimentul în […] The post Grindeanu: „Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, care va fi dificilă”. Șeful PSD, confesiune de față cu Ciolacu – VIDEO first appeared on Ziarul National.
15:20
Putin, în conferința sa de presă anuală: „Vrem să punem capăt conflictului prin mijloace paşnice”, dar „nu vedem Ucraina pregătită de discuţii” – VIDEO # National.ro
Președintele rus Vladimir Putin a susținut, vineri, 19 decembrie, conferința anuală de presă, prin care face, în mod tradițional, bilanțul anului ce urmează să se încheie. Evenimentul a avut loc la Moscova, în prezența a sute de jurnaliști, inclusiv străini. Lesne de înțeles, toată atenția lumii s-a concentrat asupra situației conflictului din Ucraina, în contextul […] The post Putin, în conferința sa de presă anuală: „Vrem să punem capăt conflictului prin mijloace paşnice”, dar „nu vedem Ucraina pregătită de discuţii” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.