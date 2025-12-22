Scrisoare legendară de la Mauro Icardi pentru Hagi

05:50

BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă nimic negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu este […]