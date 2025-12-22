Scrisoare legendară de la Mauro Icardi pentru Hagi
National.ro, 22 decembrie 2025 16:50
Mauro Icardi a intrat definitiv în istoria lui Galatasaray. Atacantul argentinian a devenit jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în campionat pentru clubul din Istanbul, după reușita din victoria cu Kasimpasa, 3-0. Cu 60 de goluri, Icardi l-a depășit pe Gheorghe Hagi, care avea 59. Până la meciul de duminică, Gheorghe Hagi era […] The post Scrisoare legendară de la Mauro Icardi pentru Hagi first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 10 minute
17:20
Fenerbahçe este zguduită de un scandal major care pune sub semnul întrebării cel mai scump transfer din istoria clubului. Președintele Sadettin Saran se află sub investigație, fiind suspectat de implicare într-o rețea de trafic de droguri. Poliția i-a percheziționat locuința, iar oficialul s-a prezentat voluntar la audieri. În acest context exploziv, mutarea mijlocașului olandez Joey […] The post Turcia fierbe! Patronul lui Fenerbahçe, acuzat pentru trafic de droguri first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
17:10
Uniunea Europeană – 27 de state, 450 de milioane de locuitori, divizată politic chiar și în cele mai bune momente – are nevoie să se extindă și mai mult? Nouă țări sunt oficial în curs de aderare, iar oficialii UE au sugerat recent că altele ar putea fi adăugate până în 2030. Ultimul raport al […] The post Divizata UE trebuie să se extindă mai mult? first appeared on Ziarul National.
17:00
Am ajuns batjocura UE. Toate statele au votat pentru închiderea zootehniei din România # National.ro
România nu mai are, oficial, nicio țară prietenă în Uniunea Europeană. Decizia absolut impertinentă și nedreaptă a Comisiei Europene, luată împotriva zootehniei românești, a fost votată cu două mâini de toate statele UE, care s-au unit, în mod halucinant, ca să distrugă fermierii din țara noastră. Autoritățile din România sunt în stare de șoc și […] The post Am ajuns batjocura UE. Toate statele au votat pentru închiderea zootehniei din România first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
16:50
Mauro Icardi a intrat definitiv în istoria lui Galatasaray. Atacantul argentinian a devenit jucătorul străin cu cele mai multe goluri marcate în campionat pentru clubul din Istanbul, după reușita din victoria cu Kasimpasa, 3-0. Cu 60 de goluri, Icardi l-a depășit pe Gheorghe Hagi, care avea 59. Până la meciul de duminică, Gheorghe Hagi era […] The post Scrisoare legendară de la Mauro Icardi pentru Hagi first appeared on Ziarul National.
16:40
La unsprezece luni după revenirea la Casa Albă, Donald Trump consideră că a găsit în sfârșit o soluție pentru a pune capăt războiului în Ucraina. Formula sa pare simplă: teritoriu în schimbul garanțiilor de securitate. Conform planului actual, Ucraina ar ceda Rusiei 20% din teritoriul Donețkului, însă va primi un pachet de garanții de securitate, […] The post ”Nealinierea armată”, o cale mai bună pentru Ucraina? first appeared on Ziarul National.
16:40
Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație. Anunțul ministrului Daniel David # National.ro
O veste de ultimă oră pentru profesori, pe finalul anului 2025. Anunțul vine de la Ministerul Educației. Informația este cu atât mai importantă pentru cadrele didactice care au ieșit la pensie, dar continuă să lucreze la catedră. Ministerul Educației anunță că a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul […] The post Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație. Anunțul ministrului Daniel David first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
16:00
Tinerii care schimbă viitorul României! Team Romania 2025: aur, premii internaționale și recunoaștere globală, iar acum membri în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
Patru liceeni din Turda au reușit să transforme o pasiune pentru tehnologie într-un proiect premiat la nivel mondial. Echipa Team Romania 2025, formată din Filipe Meneses-Grigoriu, Diana Trâmbițaș, Dragoș Vasile și Cătălin Broscoi, a câștigat Medalia de Aur la Olimpiada Mondială de Robotică FIRST Global Challenge 2025, desfășurată la Panama, una dintre cele mai importante […] The post Tinerii care schimbă viitorul României! Team Romania 2025: aur, premii internaționale și recunoaștere globală, iar acum membri în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
15:40
Gențile scumpe nu mai sunt doar simboluri de statut social. Devin investiții strategice, uneori mai profitabile decât imobiliarele sau arta. Anumite case de modă se disting prin capacitatea de a menține, ba chiar de a crește valoarea genților lor, notează AFP. Hermes este fără îndoială referința absolută: modelele Birkin și Kelly ating în mod regulat […] The post Gențile de lux, investiții strategice first appeared on Ziarul National.
15:30
Lista spitalelor care vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului, în București # National.ro
Locuitorii Capitalei vor putea apela, în zilele de Crăciun, la nouă spitale de adulți și copii, precum și la Serviciul de Ambulanţă, în cazul unor probleme medicale cu caracter de urgență. Nouă spitale din Capitală vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului, în zilele de 25 și 26 decembrie. Precizări în acest sens […] The post Lista spitalelor care vor asigura asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului, în București first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
15:10
La începutul anului, Volodimir Zelenski a avut o dispută serioasă cu Donald Trump și vicepreședintele JD Vance în Biroul Oval. De atunci, relațiile dintre Washington și Kiev au oscilat între suișuri și coborâșuri. Uniunea Europeană a reacționat la incidentul diplomatic prin intensificarea eforturilor de a sprijini Ucraina și de a menține SUA de partea sa. […] The post Garanțiile de securitate ale Ucrainei, în mâinile lui Putin first appeared on Ziarul National.
15:00
VIDEO. Un șofer care făcea drifturi a ajuns cu mașina în vitrina unui magazin. Cum a fost sancționat tânărul # National.ro
Un tânăr de 20 de ani a intrat cu mașina în vitrina unui spațiu comercial din Lugoj. La fața locului au ajuns polițiștii, care au făcut cercetări și l-au sancționat pe șoferul protagonist al incidentului. „Cascadoria” a avut loc luni dimineață și, din fericire, nu s-a soldat cu persoane rănite. Un șofer din Lugoj a […] The post VIDEO. Un șofer care făcea drifturi a ajuns cu mașina în vitrina unui magazin. Cum a fost sancționat tânărul first appeared on Ziarul National.
14:40
De la publicarea dosarelor Epstein, atenția publicului nu s-a îndreptat către Donald Trump, ci asupra unuia dintre marii săi adversari ideologici – Bill Clinton. Fostul președinte apare în multe dintre fotografiile legate de Jeffrey Epstein și asociata sa, Ghislaine Maxwell, care au fost publicate vineri de Departamentul de Justiție în conformitate cu o lege semnată […] The post De ce Bill Clinton a devenit personajul central al dosarelor Epstein first appeared on Ziarul National.
13:50
În decembrie, mulți dintre noi se simt datori să-l înjure pe Ceaușescu și să facă anticomunism la seral. M-am lăsat de sportul ăsta prin 2007-2008. În cartea “Întâlniri cu Nicolae Ceaușescu”, Ion Traian Ștefănescu (fost sef al UTC și prim-secretar la Sălaj și Dolj) povestește că a constatat,îintr-o ședintă, că Nicolae Ceaușescu avea cunoștințe de […] The post O altă față a lui Ceaușescu first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
13:20
Protest al angajaților ELCEN în fața Ministerului Finanțelor/Riscă Bucureștiul să rămână fără căldură de Sărbători? # National.ro
Situație tensionată, luni, 22 decembrie, în fața Ministerului Finanțelor, acolo unde angajații ELCEN (Electrocentrale București) au ieșit în stradă, pentru a protesta. La un moment dat, oamenii care participau la protest au încercat să intre în clădire, pentru a discuta cu conducerea Ministerului Finanțelor, cu ministrul de resort. Din imaginile surprinse la fața locului s-au […] The post Protest al angajaților ELCEN în fața Ministerului Finanțelor/Riscă Bucureștiul să rămână fără căldură de Sărbători? first appeared on Ziarul National.
12:10
Se anunță o zi plină la Parlament. Două moțiuni simple depuse de Opoziție vor fi dezbătute în aceeași zi, luni, 22 decembrie – una la Camera Deputaților și cealaltă la Senat. Astfel, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și, respectiv, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau luni, 22 decembrie, testul moțiunii în Parlament. Moţiunea simplă depusă de […] The post Zi de foc în Parlament. Doi miniștri-cheie din Guvernul Bolojan dau testul moțiunii first appeared on Ziarul National.
11:30
Asasinat la Moscova: șeful „Pregătirilor Operaționale” din armata lui Putin, ucis de o bombă plasată sub mașină! – VIDEO # National.ro
Un general din Statul Major rus a murit în urma exploziei unei mașini, la Moscova. Se face o anchetă pentru a se stabili exact ce anume s-a întâmplat. ⚡ Russian authorities have confirmed that Major General Sarvarov was inside the car that was blown up — he died from his injuries Investigators are considering […] The post Asasinat la Moscova: șeful „Pregătirilor Operaționale” din armata lui Putin, ucis de o bombă plasată sub mașină! – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
10:50
Vremea de Sărbători, cele mai noi vești de la ANM. Meteorologii anunță unde va ninge de Crăciun/Prognoza pentru Capitală # National.ro
Cu doar câteva zile rămase până la Crăciun aflăm de la meteorologi ce surprize ne va rezerva vremea în perioada Sărbătorilor de iarnă. Sunt vești pe care le așteptau îndeosebi cei care se întrebau dacă sunt, totuși, șanse să apară ninsori în peisaj, în perioada Sărbătorilor din acest an, care să completeze atmosfera de poveste […] The post Vremea de Sărbători, cele mai noi vești de la ANM. Meteorologii anunță unde va ninge de Crăciun/Prognoza pentru Capitală first appeared on Ziarul National.
10:10
Nicușor Dan, față în față cu magistrații, la Cotroceni. Șeful statului discută cu ei despre situația din Justiție – VIDEO # National.ro
Șeful statului Nicușor Dan va avea discuții, luni, 22 decembrie, cu magistrații care doresc să vorbească deschis despre situația din Justiție. Cu cei care vor să îi expună problemele din sistemul judiciar. Șeful statului a adresat săptămâna trecută invitația de a avea o discuție „fără limită de timp”, luni, începând cu ora 10:00, tuturor magistraților […] The post Nicușor Dan, față în față cu magistrații, la Cotroceni. Șeful statului discută cu ei despre situația din Justiție – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:40
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. Pompierii au intervenit de urgență – VIDEO # National.ro
Momente de panică, luni dimineață, într-un bloc din Focșani, după ce s-a produs o bubuitură, urmată de un incendiu. Conform primelor informații, luni dimineaţă, 22 decembrie, într-un bloc din municipiul Focşani s-a produs o explozie, deflagrația fiind urmată de un incendiu. Din câte a anunțat ISU Vrancea, incendiul a izbucnit într-un imobil situat pe Aleea […] The post Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. Pompierii au intervenit de urgență – VIDEO first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
07:20
05:50
BERBEC În multe ocazii, crezi că nu îi înțelegi pe ceilalți și este adevărat că ideile și credințele tale nu au nimic de-a face cu cele ale altora. Dar asta nu înseamnă nimic negativ. Ai doar propria ta perspectivă asupra lucrurilor. TAUR Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă pentru că acest lucru nu este […] The post Horoscop 22 decembrie 2025 – Nu spuneți nimănui ce trebuie să facă first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:00
20:10
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: președintele francez Emmanuel Macron. În săptămânile premergătoare summitului de joi de la Bruxelles, Macron nu s-a opus […] The post S-a stricat motorul franco-german? first appeared on Ziarul National.
19:40
Zgârie-nori, stațiuni de lux, trenuri de mare viteză și inteligență artificială: administrația lui Donald Trump își imaginează Fâșia Gaza complet reconstruită. Potrivit dezvăluirilor din Wall Street Journal, „Proiectul Sunrise” pentru reconstrucția Gazei a fost conceput de o echipă condusă de Jared Kushner, ginerele lui Trump, și Steve Witkoff, trimis special pentru Orientul Mijlociu, ambii consilieri […] The post Fâșia Gaza, de la moloz la lux? Proiectul de 112 miliarde de dolari first appeared on Ziarul National.
19:40
La doar câteva zile după o vizită discretă în Ungaria și Austria, premierul Ilie Bolojan s-a întors „pe șest” la București și a luat o decizie care schimbă regulile jocului într-unul dintre cele mai sensibile dosare strategice ale României: gazele din Marea Neagră. Un act adițional adoptat de Guvern, fără acordul Parlamentului, fără dezbatere publică, […] The post Energia României, „tranzacționată” de Bolojan pe „bursa” OMV, la Viena first appeared on Ziarul National.
18:30
Ministerul Dezvoltării a anunțat că va emite o listă scurtă a investițiilor locale și naționale care vor mai primi bani în 2026, criteriile fiind legate de importanța socială și economică, dar și de stadiul de execuție a lucrărilor. Mai mult, de Programul Anghel Saligny vor mai beneficia doar autoritățile care vor plăti 20% din sumă, […] The post Criză catastrofală. În 2026, Guvernul sistează aproape toate investițiile first appeared on Ziarul National.
18:00
Ucraina a folosit drone de patru ori în ultimele săptămâni pentru a lovi petroliere din flota fantomă a Rusiei. O navă a fost lovită joi seara în Marea Mediterană, la mai mult de 1.200 de mile de Ucraina. Celelalte trei au fost lovite în Marea Neagră, potrivit Servicului de Securitate al Ucrainei (SBU). De asemenea, […] The post Ucraina atacă petrolul lui Putin first appeared on Ziarul National.
17:30
„Suntem în război”, a declarat Steve Bannon, fostul consilier special al lui Donald Trump, la adunarea ogranizației conservatoare Turning Point USA. „În război”, spunea Bannon, uitând să precizeze un detaliu important: „Cu noi înșine”. El a intervenit în dezbaterile care agită trumpiștii la sfârșitul acestui an, notează Le Monde. Invectivele și anatemele se înmulțiseră de […] The post Lumea MAGA se confruntă cu proprii demoni first appeared on Ziarul National.
Ieri
17:20
Boavista, campioana-surpriză a Portugaliei în 2001, se află la un pas de dispariție. Clubul din Porto mai are termen până luni pentru a vira 55.000 de euro în contul masei falimentare, sumă care acoperă cheltuielile lunare din decembrie. În caz contrar, administratorul judiciar poate dispune încetarea existenței clubului, fără o nouă ședință a creditorilor. Conform […] The post Suma infimă pentru care un club legendar va dispărea first appeared on Ziarul National.
17:00
Neymar (33 de ani) are un singur obiectiv clar: Campionatul Mondial din 2026. Starul lui Santos încearcă să-l convingă pe Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, că merită o nouă șansă la turneul final, în ciuda problemelor medicale care l-au ținut departe de echipa națională în ultimul an. Atacantul nu a mai evoluat pentru Brazilia din octombrie […] The post Neymar, apel la Ancelotti, înainte de CM 2026 first appeared on Ziarul National.
17:00
Înainte s-o ”șteargă” de la Ministerul Economiei, useristul Radu Miruță a ”împins” un proiect de lege pe masa lui Bolojan prin care să ia din bugetul secătuit și auster al României suma de peste 7 milioane de dolari. Banii ar urma să fie dați americanilor, pentru o datorie veche pe bumbacul importat de 5 firme […] The post O ”mită” de peste 7 milioane de dolari. Cum vrea USR să intre în grațiile lui Trump? first appeared on Ziarul National.
16:10
Liderii europeni nu au reușit să profite de activele rusești înghețate. În schimb, au obținut un acord privind împrumutul separat de 90 de miliarde de euro către Ucraina, garantat de bugetul UE și subscris de statele membre, cu excepția Ungariei, Slovaciei și Cehiei. Obstacolul politic a fost ocolit nu prin schimbarea strategiei, ci prin transferarea […] The post Slava Ucraina pe banii europenilor first appeared on Ziarul National.
15:40
Noua economie spațială (NSE) a apărut ca unul dintre cele mai influente concepte din ultimul deceniu, marcând transformarea rapidă a sectorului spațial global. Spre deosebire de modelul tradițional „Old Space”, NSE este alimentată de progresele tehnologice, investițiile private în creștere și modele de afaceri inovatoare, precum internetul prin satelit, turismul spațial și serviciile de lansare […] The post SUA, Europa și China în noua economie spațială first appeared on Ziarul National.
15:10
Spuneți goodbay inițiativei B9. Finlanda și Polonia au anunțat, marți, la Helsinki, că vor prelua coordonarea inițiativei „Eastern Flank Watch”, împreună cu alte șase state membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost comunicată în urma unei reuniuni la nivel înalt dedicate securității flancului estic al UE. A fost primul Summit al Flancului Estic, desfășurat în […] The post La revedere B9! first appeared on Ziarul National.
14:40
ANRE a amendat, din nou, cei trei concesionari ai perimetrului de gaze offshore de la Midia, de data aceasta cu 3% din cifra de afaceri. Suma pe care ar urma să o încaseze statul român este una infimă, de circa 55 milioane de lei, în condițiile în care plafonarea pentru cantitatea de gaze extrasă de […] The post Producătorii de gaze fac legea în România. Amenzile ANRE, frecție la picior de lemn first appeared on Ziarul National.
13:30
În fiecare decembrie, mai ales pe 21 și pe 22, vorbim despre Revoluție, insistând pe trei paliere — sacrificiul tinerilor, lovitura de Stat și mascarada din TVR. Să ne amintim si alte întâmplări, prelungite in primele luni ale lui ’90. 1. Ziarele. Ce efervescență, ce tiraje, câtă speranță, câtă minciună! Întâi a ieșit „Informația”, pe […] The post Să începi ca pungășel și să ajungi perfid. Asta înseamnă 36 de ani de muncă first appeared on Ziarul National.
12:00
Meteorologii AccuWeather, anunț de ultimă oră! Când vine „iarna secolului” în România. Orașele în care va ninge din abundență # National.ro
În așteptarea Crăciunului, românii vor să știe pe ce dată vin ninsorile în România anul acesta, pentru a se bucura de zăpadă de Sărbători. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și au anunțat când va ninge. Când ninge în București După ce anunțaseră inițial că Bucureștiul va avea încă un Crăciun fără zăpadă, meteorologii de la […] The post Meteorologii AccuWeather, anunț de ultimă oră! Când vine „iarna secolului” în România. Orașele în care va ninge din abundență first appeared on Ziarul National.
11:30
Reguli simple să-ți protejezi locuința de Sărbători. Ce trebuie să faci ca să nu fii „călcat” de hoți # National.ro
Numărul locuinţelor sparte în luna cadourilor crește vertiginos față de lunile anterioare. Vizați de hoți sunt cei care pleacă în concedii de sărbatori. Nu îşi asigură uşile sau geamurile. Ba mai mult, îşi postează planurile de sărbători pe rețelele de socializare. Un sfat important înainte să plecați în vacanță este acela de a nu posta […] The post Reguli simple să-ți protejezi locuința de Sărbători. Ce trebuie să faci ca să nu fii „călcat” de hoți first appeared on Ziarul National.
11:10
Start de sezon pentru pârtiile din România. Unde se poate schia și cât costă skipass-urile # National.ro
Vești bune pentru pasionații de sporturi de iarnă. Cele mai îndrăgite pârtii de schi din țara noastră sunt pregătite să-și primească oaspeții. Temperaturile scăzute din ultimele zile i-au ajutat de administratorii de pârtii să facă ultimele pregătiri în stațiunile montane. Sezonul de schi din stațiunea Straja a început oficial sâmbătă, 20 decembrie, după ce tunurile […] The post Start de sezon pentru pârtiile din România. Unde se poate schia și cât costă skipass-urile first appeared on Ziarul National.
10:40
Țara în care creditele ipotecare pe 50 de ani iau avânt. Debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani # National.ro
Utilizarea creditelor ipotecare cu termene de până la 50 de ani se răspândește în rândul generațiilor mai tinere din Japonia. Tinerii încep să recurgă la astfel de împrumuturi din cauza prețurilor în creștere a locuințelor. Deși ratele sunt mai mici în cazul unor astfel de credite, există și dezavantaje. Un termen mai lung al creditului […] The post Țara în care creditele ipotecare pe 50 de ani iau avânt. Debitorul trebuie să returneze creditul până la 80 de ani first appeared on Ziarul National.
10:10
Ce sancțiuni riscă cei care folosesc petarde și artificii de sărbători. Sunt interzise în România # National.ro
Pe măsură ce se apropie Crăciunul și Revelionul, petardele și artificiile devin nelipsite de la petreceri, dar ele sunt și motivul pentru care mulți români ajung la spital cu răni mai mult sau mai puțin grave. Autoritățile avertizează că folosirea petardelor și artificiilor fără respectarea regulilor poate atrage sancțiuni serioase. Amenzile sunt uriașe Persoanele care […] The post Ce sancțiuni riscă cei care folosesc petarde și artificii de sărbători. Sunt interzise în România first appeared on Ziarul National.
09:40
Impozitele pe proprietăți (case, terenuri, mașini) se modifică substantial începând din ianuarie 2026, ca urmare a majorării bazei de impozitare și a modificării unora dintre regulile care guvernau până acum acest domeniu. Baza de impozitare crește atât pentru locuințele noi, cât și pentru apartamentele din blocuri vechi de 30 sau 50 de ani, pentru care […] The post Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026. Cine va plăti cel mai mult first appeared on Ziarul National.
09:00
Tradiţii şi credinţe legate de solstiţiul de iarnă. Ce nu ai voie să faci în cea mai lungă noapte din an # National.ro
Ziua de duminică, 21 decembrie 2025, marchează solstiţiul de iarnă, momentul astronomic care anunţă oficial începutul iernii şi aduce cea mai scurtă zi din an. Este ziua în care durata luminii naturale ajunge la minimum, iar noaptea devine cea mai lungă din întregul an. După solstiţiu, zilele vor începe să crească treptat, chiar dacă temperaturile […] The post Tradiţii şi credinţe legate de solstiţiul de iarnă. Ce nu ai voie să faci în cea mai lungă noapte din an first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 21 decembrie 2025. Nu există loc pentru compromisuri. Astăzi este despre conștientizare # National.ro
Ziua de azi este despre conștientizare, asumare și echilibru. Indiferent de zodie, ești încurajat să îți asculți vocea interioară și să faci alegeri care îți aduc liniște și împlinire. Astrele te susțin să îți urmezi drumul cu încredere, să-ți valorifici potențialul și să te bucuri de fiecare pas înainte, oricât de mic ar părea. Horoscop […] The post Horoscop 21 decembrie 2025. Nu există loc pentru compromisuri. Astăzi este despre conștientizare first appeared on Ziarul National.
20 decembrie 2025
22:00
Sesizarea CCR, din nou la îndemâna președintelui: Nicușor Dan anunță o schimbare majoră de jurisprudență # National.ro
Sesizarea CCR devine din nou un instrument constituțional complet pentru președintele României, inclusiv în cazul legilor reexaminate de Parlament, a anunțat Nicușor Dan într-o postare publicată pe Facebook. Șeful statului susține că o decizie recentă a Curtea Constituțională a României îi redă dreptul de a contesta o lege pentru orice tip de motive, inclusiv pe […] The post Sesizarea CCR, din nou la îndemâna președintelui: Nicușor Dan anunță o schimbare majoră de jurisprudență first appeared on Ziarul National.
21:20
Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO # National.ro
Citrice care nu respectă standardele europene pentru consumul uman ajung pe rafturile magazinelor din România și sunt comercializate drept produse de „calitatea I”, atrag atenția Paul Anghel, director general în cadrul Direcției Generale Control și Supraveghere Piață din Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Potrivit acestuia, astfel de practici reprezintă o abatere gravă de la […] The post Citrice destinate furajării animalelor, vândute în România ca produse de calitatea I: avertisment dur al ANPC FOTO first appeared on Ziarul National.
21:10
Taxa turistică de 10 lei, miza bugetară a Capitalei: Primăria estimează venituri de 15 milioane de lei # National.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte ar urma să devină, începând cu anul 2026, o nouă sursă de venit pentru bugetul Municipiului București, potrivit unui proiect inițiat de Primăria Generală. Noul primar general, Ciprian Ciucu, susține că măsura este necesară în actualul context financiar și subliniază că „orice leuț contează” pentru echilibrarea bugetului local. […] The post Taxa turistică de 10 lei, miza bugetară a Capitalei: Primăria estimează venituri de 15 milioane de lei first appeared on Ziarul National.
20:40
Știai că stomacul produce 90% din serotonina corpului? – Intestinul ca „al doilea creier” # National.ro
Când ne gândim la serotonină – „hormonul fericirii” – majoritatea credem că este produs în creier. În realitate, aproximativ 90% din serotonina totală a corpului este produsă în intestin, în special de către celulele enterocromafine din mucoasa intestinală. De aceea, intestinul este adesea numit „al doilea creier”. El comunică constant cu sistemul nervos central prin […] The post Știai că stomacul produce 90% din serotonina corpului? – Intestinul ca „al doilea creier” first appeared on Ziarul National.
20:20
Viagra, soluția neașteptată pentru bradul de Crăciun: metoda care face pomul să rămână verde mai mult timp # National.ro
Viagra este folosită într-un mod neașteptat de unii consumatori din Germania, care au descoperit o metodă neobișnuită de a prelungi prospețimea bradului de Crăciun. Presa germană a relatat recent despre această practică atipică, potrivit căreia comprimatele cunoscutului medicament sunt adăugate în apa în care este ținut pomul, cu scopul de a încetini uscarea acelor și […] The post Viagra, soluția neașteptată pentru bradul de Crăciun: metoda care face pomul să rămână verde mai mult timp first appeared on Ziarul National.
19:40
Mesele de sărbători fără excese: cum să te bucuri de preparate tradiționale fără disconfort # National.ro
Mesele de sărbători sunt, pentru mulți români, sinonime cu preparate tradiționale, mese îmbelșugate și timp petrecut alături de familie, însă această perioadă vine adesea și cu teama de disconfort digestiv sau de kilograme în plus. Specialiștii atrag atenția că secretul nu constă în restricții drastice, ci într-o disciplină alimentară echilibrată, care permite savurarea mâncărurilor specifice […] The post Mesele de sărbători fără excese: cum să te bucuri de preparate tradiționale fără disconfort first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.