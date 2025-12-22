Președintele Senatului spune că demersul lui Nicușor Dan de consultare pe tema justiţiei este „corect, dar necesită clarificări procedurale”
Adevarul.ro, 22 decembrie 2025 15:00
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat luni, referitor la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia un referendum în rândul magistraţilor, că ar fi necesare clarificări procedurale din partea şefului statului, însă demersul în sine de consultare pe tema justiţiei este unul corect.
Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație, anunță ministrul Daniel David # Adevarul.ro
Aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul pensiei cu salariul în educație a fost suspendată până la 31 decembrie 2026, a informat, luni, ministrul Educației, Daniel David.
În Uniunea Europeană trăiesc peste 100 de milioane de persoane cu dizabilități — adică mai bine de un sfert din populația adultă.
Cum evaluează un fost procuror DNA Justiția în mandatele lui Băsescu și Iohannis. „Procesul lui Ceaușescu, o mascaradă judiciară” # Adevarul.ro
Fostul procuror DNA Marius Cătălin Vartic a lansat critici la adresa modului în care a fost gestionată justiția în România după 1989, afirmând că procesul și execuția lui Nicolae Ceaușescu au reprezentat o „mascaradă judiciară”.
Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar Banometru, program gratuit de educație financiară, analizează cum a fost 2025 pentru bugetele românilor și ce pot face aceștia pentru un 2026 mai prosper.
Analist: Sunt șanse minime ca Nicușor Dan să fie demis prin referendum, dar șansele de suspendare ar fi „maxime” # Adevarul.ro
Analistul Hari Bucur-Marcu susține că marea dilemă a momentului în politica românească nu este dacă președintele Nicușor Dan ar putea fi demis prin referendum, ci dacă ar putea suporta o suspendare din funcție.
Tragedie într-o unitate militară: un soldat a murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare # Adevarul.ro
Un soldat în vârstă de 23 de ani a murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare, luni, 22 decembrie, în unitatea militară din Deva.
Piața panourilor fotovoltaice este puternic afectată de blocajele din zona investițiilor și schimbările legislative, generând incertitudini majore privind continuarea programului Casa Verde Fotovoltaice. Specialiștii consultați de „Adevărul” au trecut în revistă principalele provocări.
Șoferii scapă de mortalul DN2/E85: Tronsonul Focșani–Adjud Nord din A7 se deschide înainte de Ajunul Crăciunului # Adevarul.ro
Asociația „Pro Infrastructură” anunță că marți, 23 decembrie, se va deschide circulației tronsonul Focșani–Adjud Nord (49 km) din Autostrada A7. Așadar, adaugă asociația, „șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă”.
Nicușor Dan anunță o nouă rundă de discuții cu magistrații care „s-au simțit vizați” de discuțiile de azi # Adevarul.ro
La finalul consultărilor organizate cu un grup de magistrați, de la 10.00, președintele Nicușor Dan a explicat că dezbaterile sunt utile și pentru publicul larg, arătând că discuțiile vor continua, inclusiv cu cei care „s-au simțit vizați” de discuțiile din această dimineață.
Grup de cicliști, traumatizați după ce au fost atacați cu pistolul în timpul antrenamentelor, pe șosea. „Un incident teribil!” # Adevarul.ro
Echipa SC Padovani traversează o perioadă extrem de dificilă, după un incident armat șocant la antrenament.
Obiectivul central al garanțiilor de securitate pentru Ucraina este prevenirea unei noi agresiuni rusești după încetarea focului sau semnarea unui acord de pace. Mesajul a fost transmis clar de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat publicației germane Bild.
România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului, iar ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, anunță ANM. Precipitațiile vor începe din 24 decembrie.
Cine este Ninel Peia, senatorul care cere suspendarea președintelui. Teorii conspiraționiste, omisiuni în CV și un incident lămurit de soție # Adevarul.ro
Ninel Peia, senatorul care a anunțat că strânge semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, este un adept al teoriilor conspiraționiste. De-a lungul activității sale de parlamentar a ieșit în evidență prin scandaluri și limbaj ofensator, însă isprăvile sale nu se opresc aici.
Tancuri ascunse în containere maritime. Un nou nivel al „șopronizării” armatei ruse pe front # Adevarul.ro
Armata rusă pare să fi dus improvizația militară la un nou nivel. Pe rețelele sociale au apărut imagini care arată tancuri acoperite cu containere maritime, folosite drept protecție improvizată pe câmpul de luptă — o continuare a construcțiilor artizanale deja cunoscute pe front sub numele de „șopro
Are 21 de ani și conduce un imperiu financiar. Desemnată lider în topul celor mai bogate jucătoare de tenis din 2025. Cifrele sunt amețitoare # Adevarul.ro
Coco Gauff este, pentru al doilea an la rând, cea mai bine plătită sportivă din lume.
USR a depus un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste şi sancţionarea propagandei # Adevarul.ro
Parlamentarii USR au depus o iniţiativă legislativă prin care au propus interzicerea simbolurilor şi cultului liderilor comunişti şi introducerea unor pedepse penale pentru propaganda comunistă.
Lunile de iarnă, când activitățile fizice în aer liber sunt mai reduse, reprezintă momentul ideal pentru a ne concentra pe fitness-ul mental.
Cele mai căutate meserii de viitor în România. Competențele care aduc succes la angajare # Adevarul.ro
Piața muncii din România va trece prin transformări accelerate în următorii ani, atât în privința sectoarelor care vor face angajări, dar și a competențelor căutate de angajatori, arată specialiștii.
Cât de îngrijorați sunt românii cu privire la o eventuală vecinătate cu Rusia: rezultatele unui sondaj IRSCOP # Adevarul.ro
Aproape jumătate dintre respondenții unui sondaj IRSOP dat publicității luni, 22 decembrie, spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent ușor mai mare afirmă contrariul. Opiniile sunt împărțite și referitor la riscul ca Rusia să atace Europa.
Culisele unui proiect impresionant ratat în fotbalul românesc. Guvernatorul BNR i-a pus bețe în roate lui Gino Iorgulescu. Scenariu de film # Adevarul.ro
Gino Iorgulescu și guvernatorul BNR nu au ajuns la un acord asupra proiectului.
Reacția CSM la demiterea membrilor prin referendumul anunțat de Nicușor Dan: Nu respectă Constituția # Adevarul.ro
Secția pentru procurori din cadrul CSM a reacționat la comunicatul Administrației Prezidențiale din 21 decembrie 2025, prin care președintele României a solicitat convocarea unui referendum ce ar urma să valideze sau să invalideze actuala componență a CSM.
Momentul în care un tânăr reținut pentru furt scoate pistolul asupra unui polițist într-un magazin Walmart # Adevarul.ro
Un videoclip filmat cu camerele de corp ale polițiștilor, făcut public de autorități, surprinde momentul în care un presupus hoț de magazine ar fi scos un pistol asupra unui polițist în interiorul unui Walmart din Canton, Ohio, înainte de a fi imobilizat de un angajat al magazinului.
Pe măsură ce dronele rusești testează cerul european, guvernele de pe continent se îndreaptă către țara care a acumulat cea mai mare experiență în acest tip de atacuri: Ucraina.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, o decizie anunțată duminică, pe fondul interesului reiterat al liderului de la Casa Albă pentru teritoriul autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei.
Un incident grav de securitate a avut loc pe un aerodrom militar din vestul Rusiei, unde două avioane de vânătoare Su-27 și Su-30 au fost avariate în urma unui incendiu provocat în noaptea de 20 spre 21 decembrie.
Un șofer din Bihor și-a împodobit mașina cu luminițe de Crăciun: „Lumea zâmbește, mă filmează”. În ce condiții pot fi aplicate sancțiuni # Adevarul.ro
Unii șoferi din România aleg să-și decoreze mașinile cu luminițe, coarne de reni sau alte ornamente festive, provocând zâmbete și atenția celorlalți participanți la trafic. Imaginile cu autoturismele împodobite ajung rapid pe rețelele sociale.
Un șofer de 20 de ani a intrat cu mașina în geamul unui magazin în timp ce făcea drifturi. Cu ce sancțiune s-a ales # Adevarul.ro
Un șofer din Lugoj a rămas fără permis de conducere luni dimineața, după ce a intrat cu mașina în geamul exterior al unui magazin de electrocasnice, în timp ce încerca să facă drifturi.
Raportul Inspecției Judiciare după acuzațiile din documentarul Recorder: ce spune despre întârzierile din dosare # Adevarul.ro
Inspecția Judiciară a publicat un raport în care clarifică aspecte prezentate de Recorder în documentarul „Justiția Capturată”.
Racheta japoneză H3 a eşuat în încercarea sa de a plasa un satelit pe orbita Pământului. Motorul „s-a oprit prematur" # Adevarul.ro
Agenţia Spaţială Japoneză (JAXA) a anunţat că racheta niponă H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale.
Sindicaliștii ELCEN protestează în fața Ministerului Finanțelor. Reacția Electrocentrale București # Adevarul.ro
Sindicaliștii Electrocentrale București (ELCEN) protestează luni, 22 decembrie, între orele 11 și 1, în fața Ministerului Finanțelor, ca reacție la „ordonanța‑trenuleț” (OUG 156/2024). Acțiunea a fost convocată de Sindicatul Liber Independent – Sucursala Electrocentrale București (SLI‑SEB).
România are cel mai scăzut consum de fructe și legume din UE: efectele asupra sănătății # Adevarul.ro
România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe și legume din Uniunea Europeană. Aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porție de legume sau fructe pe zi, iar 24% declară că mănâncă între una și patru porții zilnic, arată datele Eurostat.
AFDD – dispozitivele de detecție a arcului electric care previn incendiile în instalații # Adevarul.ro
AFDD (Arc Fault Detection Device, în traducere „dispozitiv de detectare a defectului de arc electric”) este noua generație de echipamente de siguranță electrică menite să prevină incendiile cauzate de scânteile ascunse din circuite.
CTP critică demersul lui Nicușor Dan privind referendumul pentru justiție. „Președintele creier pane” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a criticat dur anunțul făcut de președintele României, Nicușor Dan, privind organizarea unui referendum printre magistrați, afirmând că un astfel de demers este ilegal, neconstituțional și va avea efecte politice și internaționale serioase.
Ministrul de externe israelian le cere evreilor din ţările occidentale „să vină acasă”, în Israel: „Vedem şi înţelegem ce se întâmplă” # Adevarul.ro
Gideon Saar, ministrul de externe israelian, a făcut apel la evreii din ţările occidentale să se mute în Israel pentru a scăpa de creşterea antisemitismului, la o săptămână după atacul comis pe o plajă din Sydney în timpul unei sărbători evreieşti, soldat cu 15 morţi.
Cum percepția publicului asupra telefoanelor secondhand s-a transformat datorită unui magazin online # Adevarul.ro
YZZY ridică ștacheta așteptărilor. Află cum acest magazin online de telefoane secondhand reușesc să câștige încrederea clienților și prin ce metode a atras atenția publicului.
Garanțiile oferite de Statele Unite sunt considerate singura cale realistă către pace în Ucraina. Însă, indiferent cât de solide par acestea din perspectiva președintelui Volodimir Zelenski, realitatea este că influența decisivă rămâne la Moscova, scrie Politico.
Daniel David, întrebat dacă va pleca de la conducerea Ministerului Educației: „Este un lucru la care mă gândesc în aceste zile” # Adevarul.ro
Daniel David nu exclude să plece anul viitor de la conducerea ministerului Educației și recunoaște că sunt discuții în această perioadă. Ministrul Educaţiei spune că nu are şi nu vizează o carieră politică.
Într-un context în care costurile cresc, iar bugetul personal are nevoie de mai multă flexibilitate, cardul de cumpărături devine un instrument inteligent pentru gestionarea cheltuielilor mari care sunt inevitabile în orice familie.
„SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine“, explică pentru Politico președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan că Statele Unite și Uniunea Europeană trebuie să ajungă la o mai bună înțelegere reciprocă, într-o lume marcată de schimbări rapide și de o abordare tot mai pragmatică a relațiilor internaționale.
Un general rus a murit după ce mașina sa a explodat la Moscova. Autoritățile dau vina pe ucraineni # Adevarul.ro
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, a informat, luni, Comitetul de Anchetă Rus.
Atacatorii care au ucis 15 persoane pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia. Ce au făcut înainte de a deschide focul # Adevarul.ro
Cei doi autori ai atacului comis în data de 14 decembrie pe plaja Bondi din Sydney s-au antrenat în Australia înainte de a deschide focul în timpul unei sărbători evreieşti şi de a ucide 15 persoane.
Cristi Chivu, sub lupa presei internaționale: românul se luptă cu critici după eșecurile recente. Inter, în fața unui test decisiv cu Napoli # Adevarul.ro
Inter traversează o perioadă de tranziție, iar meciurile decisive din următoarele etape vor fi esențiale pentru viitorul echipei și al antrenorului Cristi Chivu.
O fotografia în care apare Donald Trump din dosarele Epstein a fost republicată, anunță Departamentul de Justiție # Adevarul.ro
O fotografie cu președintele american Donald Trump, care fusese eliminată din arhiva de documente legate de Jeffrey Epstein publicate de Departamentul Justiției, a fost repusă online duminică, după ce autoritățile au stabilit că niciuna dintre victimele lui Epstein nu apare în imagine
Un generalul rus implicat în asasinarea lui Prigojin și Skripal ar fi fost ucis într-un atac ucrainean # Adevarul.ro
Atacul asupra unui petrolier din flota fantomă a Rusiei ar fi dus la moartea generalului Andrei Averianov, adjunct al șefului serviciilor militare GRU și artizan al celor mai secrete operațiuni ale lui Vladimir Putin, potrivit mai multor surse ucrainene și ruse.
Tenisul mondial, zguduit de scandaluri de corupție. Încă un jucător de top, suspendat 12 ani pentru trucarea meciurilor # Adevarul.ro
Scandalurile de trucare a meciurilor pun în lumină probleme serioase de integritate în tenisul profesionist.
Un microbuz în care erau copii a intrat într-o casă, în județul Sibiu. Zece victime au ajuns la spital. A fost activat Planul Roșu de intervenție # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc în județul Sibiu. Un microbuz în care se aflau copii și adulți a intrat în zidul unei case. În urma impactului, zece persoane au fost rănite.
După victoria cu Rapid, FCSB intră în curățenia de iarnă. Gigi Becali a pus la punct fereastra de transferuri. Cine vine și cine pleacă din vestiarul campioanei # Adevarul.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a actualizat lista de transferuri a iernii. Știe clar cine merită să rămână în vestiarul campioanei.
O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni dimineaţă dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani.
Schimbare majoră în arbitrajul Superligii: 7 arbitri de top, pensionați de urgență. Urmează Colțescu, la final de sezon # Adevarul.ro
Este un moment de schimbare important în arbitrajul românesc, marcat de retrageri, decizii ferme și privirea îndreptată spre viitor.
