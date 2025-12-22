Sindicaliștii ELCEN protestează în fața Ministerului Finanțelor. Reacția Electrocentrale București

21:45

Cozonacul rămâne, fără îndoială, vedeta sărbătorilor de iarnă, iar Jamila Cuisine propune o variantă diferită de tradiționalul desert românesc. „Este o rețetă minunată, plină de umplutură delicioasă și mi se pare chiar mai ușor de făcut decât cel cu care suntem obișnuiți”, a spus aceasta.