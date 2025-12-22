Soldat de 23 de ani, găsit împușcat în unitatea militară
Cotidianul de Hunedoara, 22 decembrie 2025 15:20
Tânărul ar fi murit după ce s-ar fi împușcat. Victima avea gradul de sergent și se afla în timpul serviciului de pază.
• • •
Acum 30 minute
15:30
„Justiția nu poate funcționa ca o piață, cu dispute purtate la vedere și bălăcăreală publică", a spus fosta ministră a Justiției pe Facebook, în contextul scandalului din justiție iscat de documentarul Recorder.
Acum o oră
15:20
Tânărul ar fi murit după ce s-ar fi împușcat. Victima avea gradul de sergent și se afla în timpul serviciului de pază.
15:20
Acuzații dure din partea unui fost procuror DNA: Iliescu şi acoliţii lui au confiscat dosarele Revoluției și Mineriadelor # Cotidianul de Hunedoara
Marius Cătălin Vartic afirmă că dosarul Revoluției şi dosarele Mineriadelor au reprezentat, în fapt, acte de confiscare a puterii şi a justiţiei.
15:00
Nicușor Dan continuă discuțiile cu un grup de 20 de magistrați, fără presă # Cotidianul de Hunedoara
După aproape patru ore în care președintele a avut o discuție publică cu 11 magistrați, consultările continuă la Palatul Cotroceni.
Acum 2 ore
14:50
„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare", a explicat ministrul Daniel David.
14:40
Nicușor Dan: „O să aibă spațiu în aceleași condiții oamenii care s-au simțit vizați” # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președinte și magistrați a durat aproape patru ore.
14:20
„Am fost bătuți și forțați să ne cerem iertare că am fost proști și am ieșit în stradă să strigăm libertate”. Mărturii cu lacrimi în ochi despre Revoluție # Cotidianul de Hunedoara
„Eram îngenuncheați în fața tabloului lui Ceaușescu, cu mâinile ca pentru rugăciune, forțați. Eram îngenuncheați și bătuți la tălpile desculțe cu bâte de lemn și forțați să ne cerem iertare. (...) Criminalii și torționarii mei și ai altora beneficiază de pensii speciale, beneficiază de certificate de revoluționari și nu mai știm care este călăuz și care este victimă".
14:20
Miza vizitei ministrului român de externe, Oana‑Silvia Țoiu, la Chișinău (22 decembrie) se dorește o recalibrare de semnal și nu doar „încă o întrevedere".
14:20
„Ajungem astfel anul acesta la 195 de km de autostradă deschiși pe A7. Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă."
14:00
Atacul cibernetic de la Apele române: tot nu se știe cum s-a pătruns în rețea # Cotidianul de Hunedoara
Apele Române: Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autorităţile competente responsabile continuă să lucreze pentru limitarea impactului
Acum 4 ore
13:50
Ana Birchall: Să nu lăsăm acest demers să se stingă într-un exercițiu de PR. Să-l închidem corect, instituțional și legislativ, astfel încât oamenii care vorbit să nu o fi făcut-o degeaba.
13:50
„Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu preţul drepturilor noastre."
13:40
VIDEO Abrudean, reacție la materialul Cotidianul. Cum explică existența a trei secretari generali adjuncți în loc de doi # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă nu se va găsi o formulă de compromis, mergem în plen și plenul decide".
13:20
Vinicius nu şi-a prelungit contractul care expiră în 2027, iar tensiunile atacantului în vârstă de 25 de ani cu clubul, antrenorul şi suporterii sunt din ce în ce mai mari.
13:10
Inspecția Judiciară publică un raport despre acuzații din documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Cât timp Nicușor Dan discută cu magistrați la Palatul Cotroceni, Inspecția Judiciară publică un raport în care infirmă mai multe dintre acuzațiile din documentarul Recorder.
13:00
Fost membru CSM dezvăluie că unii dintre magistrații prezenți la Cotroceni au funcții care se bat cap în cap și se întreabă cum vor acționa
12:40
„Calificarea justiției ca fiind „a treia putere în stat" și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție."
12:20
Viktor Orban este în tur în jurul Ungariei, fiind în campanie electorală. Premierul maghiar a fost în vizită la Kremlin la finalul lunii noiembrie, unde s-a văzut cu Vladimir Putin.
12:00
Ministrul a spus că se mai gândește dacă să rămână sau nu în fruntea Educației românești. David a spus că nu poate „face predicții" referitor la demisia sa, dar că va lua decizia înaintea negocierii bugetului.
Acum 6 ore
11:50
Acest incident a determinat Amazon să înceapă o anchetă amănunțită asupra angajaților angajați prin intermediul companiilor de externalizare.
11:30
Zetland Capital şi BAC propun o schimbare de abordare la Fondul Proprietatea # Cotidianul de Hunedoara
Iniţiativa anunțată printr-o scrisoare de intenţie este structurată ca un parteneriat echilibrat, fiind însă clar susţinută de platforma investiţională şi experienţa internaţională de administrare ale Zetland Capital.
11:30
Armata franceză a fost trimisă pentru a ajuta la accelerarea procesului de vaccinare a animalelor. Guvernul vizează astfel să protejeze aproximativ 750.000 de animale. Vaccinarea accelerată vine în contextul în care această epidemie exercită presiuni asupra agricultorilor şi serviciilor veterinare.
11:30
Constantin Gâlcă tranșant după înfrângerea cu FCSB: Avem nevoie de jucători noi # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda înfrângerii, Rapid rămâne lider, cel puțin până la meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda.
11:20
Gheorghe Hagi era până duminică seară cel mai bun marcator în Superlig din istoria clubului din Istanbul. Hagi a marcat 59 de goluri în campionatul turc, în tricoul galben-roșu.
10:50
Care este rolul unui tehnician dentar atunci când vine vorba despre restaurarea dentară? # Cotidianul de Hunedoara
Un tehnician dentar posedă o experiență și o expertiză care merge dincolo de fabricarea unor coroane sau unor implanturi.
10:50
Caragiale, la Constanța. Șeful CJ s-a răzgândit după trei zile și nu mai demisionează # Cotidianul de Hunedoara
Florin Mitroiu a precizat că a renunțat la demisie în urma unei discuții cu premierul Ilie Bolojan.
10:40
Nicușor Dan, pentru POLITICO: Moralitatea nu mai e importantă în epoca Trump # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a oferit un interviu în presa internațională, pentru POLITICO. Dan a vorbit despre relațiile dintre SUA și UE, despre războiul din Ucraina, dar și despre alegerile anulate din 2024.
10:20
Minaj a descris respectul „maxim" pe care îl are pentru administraţia republicană, în special pentru că le-a dat oamenilor speranţă în vremuri întunecate
10:10
Președintele Braziliei cere curaj de la liderii UE pentru acordul cu MERCOSUR # Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană a amânat semnarea acordului cu MERCOSUR până în ianuarie, după mai multe proteste ale fermierilor. Amânarea a venit la cererea prim-minsitrei italiene Giorgia Meloni, care vrea mai mult timp pentru a potoli furia fermierilor care au organizat mai multe proteste.
Acum 8 ore
09:40
„Comunicatul dumneavoastră nu răspunde problemelor semnalate, ci pare să le ocolească printr-o reafirmare formală a unor principii constituționale pe care nimeni nu le contestă."
09:40
Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, era șeful departamentului de instruire operativă al Statului Major General al Forțelor Armate Ruse.
09:20
„Fac apel la evreii din Anglia, evreii din Franţa, evreii din Australia, evreii din Canada, evreii din Belgia: veniţi în Ţara Israelului! Întoarceţi-vă acasă!"
09:00
Pentru a opri focul, au intervenit de urgenţă cinci echipaje de pompieri. Autoritățile nu au comunicat momentan detalii despre posibile victime sau despre cauzele exploziei.
08:40
Klaus Iohannis a fost primul lider european care s-a văzut cu Donald Trump după ce președintele american a câștigat primul său mandat. Merkel l-ar fi sunat pe liderul României pentru a povesti despre Trump.
08:40
Cercetarea relevă că percepția populației cu privire la direcția în care se îndreaptă România este covârșitor negativă. Acest aspect se vede la toate capitolele
08:20
Recordul anterior fusese stabilit în octombrie 2025. O serie de date publicate săptămâna trecută indică o slăbire a pieţei muncii americane şi o încetinire a inflaţiei.
08:10
36 de ani de la Revoluție. Mungiu: Nici un concurs şi nici o numire nu sunt exclusiv pe baza de merit – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Cristian Mungiu a vorbit despre situația României la 36 de ani de la Revoluție, pentru News.ro. „Societatea e ruptă în două, radicalizată, discursul public e isteric şi populat de naraţiuni iraţional-propagandistice."
08:00
Marinescu și Predoiu, la testul moțiunii. Bolojan merge să îl susțină numai pe unul # Cotidianul de Hunedoara
Ambele moțiuni simple au fost depuse de AUR. Moțiunea împotriva lui Radu Marinescu va fi dezbătută și votată la Camera Deputaților, iar cea împotriva lui Cătălin Predoiu la Senat.
Acum 12 ore
07:40
O poză a mai multor fotografii analog, în care apărea și președintele american, a dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiție la câteva ore după publicarea dosarului Epstein.
07:30
„Se încearcă înlocuirea lui Nicușor Dan cu Ilie Bolojan", a acuzat Anamaria Gavrilă într-o postare pe Facebook.
07:20
Rustem Umerov și Steve Witkoff au publicat pe X o declarație comună, în care au vorbit despre întâlnirea de la Miami. Cei doi au discutat despre o pace „lungă și durabilă".
06:10
Cine a tras în noi după 22: Securitatea, Direcția a V-a, USLA – INTERVIU cu Andrei Ursu # Cotidianul de Hunedoara
Andrei Ursu vorbește, fără menajamente, despre relația vechii Securității cu structurile de forță post-ceaușiste, implicarea fostului președinte Ion Iliescu în procesul de reabilitare a foștilor securiști, traseul „dosarului Revoluției", ajutorul oferit de un fost decan la Academia SRI lui Călin Georgescu, dar și despre relația „dureroasă" cu fostul său colaborator Mădălin Hodor.
06:10
Magistrații fără teamă de Savonea merg azi la Cotroceni. Dispută pe referendum # Cotidianul de Hunedoara
Nu sunt foarte mulți magistrați care au dat curs invitației, de teamă, a spus președintele Nicușor Dan.
Acum 24 ore
20:10
Incident informatic extrem de grav la Apele Române. Instituția este victima unui atac cibernetic și a primit o notă de răscumpărare.
19:50
Ciprian Ciucu după întâlnirea cu premierul: nu voi aștepta doar soluții de la Guvern! Vor urma reforme în București, aici să nu aveți nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!
19:40
Se îngroașă lista celor care se plâng că președintele Nicușor Dan a greșit grav anunțând un referendum în justișie. Nemulțumiților li se adaugă acum și reprezentanții AUR.
19:20
Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea traficului, conducătorilor auto li se recomandă utilizarea următoarelor rute ocolitoare
18:50
Președintele, tras de urechi din CSM: declarații și demersuri absolut inacceptabile # Cotidianul de Hunedoara
Judecător membru CSM: a se nota că asemenea declarații și demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic.
18:10
Fostă profesoară de biologie, cu o viață plină de muncă, doamna Ana este astăzi unul dintre sutele de vârstnici pentru care un telefon pe săptămână face diferența.
18:10
Emil Hurezeanu: Regretam faptul că nu e la fel de prezent şi de convingător şi în intervenţiile interne, pe piaţa internă,
