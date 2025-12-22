Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export”

08:40

Statele Unite „urmăresc activ” al treilea petrolier în largul coastelor Venezuelei, după ce președintele Trump a ordonat blocarea completă a „tuturor petrolierelor sancționate” care intră și ies din țara sud-americană, scrie The Times. Vasul, care este este urmărit în apele internaționale, face parte din flota secretă a Venezuelei, utilizată pentru a ajuta la evitarea sancțiunilor, potrivit Reuters. Relatări anterioare sugerau că SUA au confiscat petrolierul duminică. Cu toate acestea, un oficial a clarificat ulterior pentru Reuters că forțele americane se află „în urmărire activă” a navei, adăugând: „Navighează sub un pavilion fals și se află sub un ordin de confiscare judiciară”.