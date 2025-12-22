Surprize și cadouri de Crăciun în Destiny Park
Digi24.ro, 22 decembrie 2025 14:50
"Bine ați venit la Festivalul de Crăciun din Destiny Park. Am avut multe surprize în această perioadă pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Pe 26 decembrie vom avea deschis, pe 26, 27 și 28 decembrie vom fi aici noi suntem aici, pentru dumneavoastră" - Ana Maria Pascaru, director de marketing al parcului tematic.
Acum 10 minute
15:20
Consiliul Concurenței analizează problemele pe care fermierii români le au în comercializarea cărnii de porc # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a anunțat luni, 22 decembrie, că a declanșat un studiu pentru înțelege ce obstacole îi împiedică pe fermierii români să ajungă cu carnea în magazine.
15:20
Un fost premier din Republica Moldova a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția lui Vlad Filat # Digi24.ro
Fostul premier din Republica Moldova, Vlad Filat (actual președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova), a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.
Acum 30 minute
15:00
Indignare în Danemarca după ce Trump și-a desemnat emisarul special pentru Groenlanda. Măsura luată de Copenhaga # Digi24.ro
Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat numirea unui trimis special pentru Groenlanda, un teritoriu autonom danez pe care a ameninţat să-l anexeze, relatează AFP.
Acum o oră
14:50
14:50
Anunțul ministrului Educației despre cumulul pensie-salariu în 2026: „Are implicații majore pentru sistemul de educație-cercetare” # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că, printr-o ordonanţă de urgenţă, a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu în domeniul educaţiei. „Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare”, explică ministrul Daniel David.
14:40
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL), renunță la demisie, după vizita pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, a anunțat că nu va mai demisiona de la șefia instituției. Decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan a mers vineri la Constanța pentru a discuta cu colegii săi despre problemele din partid. Și președintele filialei PNL Constanța, Bogdan Huțucă, anunțase că va demisiona.
14:40
Maia Sandu: Prioritatea absolută a politicii Republicii Moldova e aderarea la UE. Oana Țoiu: România, principalul susținător # Digi24.ro
Aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul care reprezintă o prioritate absolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova, a spus luni preşedinta Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcţii ale politicii externe a ţării pentru anul 2026. La rândul său, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a spus că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.
14:40
Alina Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” # Digi24.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară luni că asistăm la o criză a sistemului judiciar iar declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Potrivit acesteia, cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul CSM, alături de magistraţi, pentru un dialog onest, profesionist şi echilibrat, din care să rezulte soluţii reale de îmbunătăţire a problemelor din sistem.
Acum 2 ore
14:20
Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 va fi deschis marți, de la ora 11:00 # Digi24.ro
Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi deschis circulației publice marţi, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.
13:50
Crăciun cu frig, ninsori și ploi: prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea de Revelion # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru perioada 22 decembrie - 4 ianuarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scădea treptat, iar în zilele de Crăciun și Revelion sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării.
13:50
USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Pedepse cu închisoarea pentru propaganda comunistă # Digi24.ro
Aleșii USR au depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste, precum și sancționarea propagandei comuniste, pe fondul reapariției discursului nostalgic față de regimul totalitar. Proiectul prevede pedepse cu închisoarea și extinde actuala legislație care sancționează propaganda fascistă și legionară, pentru a include și crimele comise în timpul comunismului.
13:50
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate. Ce arată datele Eurostat # Digi24.ro
Anul trecut, 16,9% dintre cetăţenii UE locuiau în locuinţe supraaglomerate, un uşor declin faţă de un nivel de 18,1% în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În România, însă, procentajul ajunge la 40%, cel mai mare din Uniunea Europeană.
13:30
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune că activitățile esențiale nu au fost afectate # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat, referitor la atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere, că nu există un impact esenția asupra activităților esențiale ale instituției. De asemenea, activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată, iar activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio.
Acum 4 ore
13:20
Spionii Kievului se laudă cu distrugerea a doua avioane rusești, Su-27 și Su-30, într-un incendiu provocat sâmbătă noapte la Lipețk # Digi24.ro
Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a informat luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 şi Su-27 au fost avariate în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare a unui incendiu la un aerodrom militar din apropierea oraşului rus Lipeţk în cadrul unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ucrainene, transmite Agerpres.
13:10
USR anunță cum va vota la moțiunile simple ale AUR împotriva ministrului de Interne al PNL și cel de la Justiției al PSD # Digi24.ro
USR a anunţat, luni, ce va face la cele două moţiuni simple împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne, senatorul USR Ştefan Pălărie afirmând că parlamentarii formaţiunii vor fi prezenţi, vor dezbate, dar nu vor vota, pentru că sunt străvezii ca nişte foi de ceapă şi nu au cum să susţină aceste demersuri ale Opoziţiei.
13:00
Atac cu cuțitul la Grenoble, Franța: poliția l-a împușcat pe bărbatul care a amenințat mai mulți oameni # Digi24.ro
Polișia franceză a anunțat luni că a împușcat, la Grenoble, un bărbat înarmat cu un cuțit care ar fi amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi din prefectura Isère, înainte de a face același lucru cu unul dintre polițiștii care îl urmăreau. Atactorul are 35 de ani, iar starea sa de sănătate nu este gravă, după ce a fost rănit și transportat la spital, transmite TF1info.fr.
13:00
Eșec al agenției spațiale japoneze. Motorul unei rachete H3 „s-a oprit prematur” înainte de a plasa un satelit pe orbită # Digi24.ro
Agenţia spaţială japoneză JAXA a anunţat că racheta sa H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale.
13:00
12:50
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, luni, că serviciile secrete americane se înșală dacă cred că președintele rus Vladimir Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină și părți din Europa care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, relatează Reuters.
12:40
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim acest lucru # Digi24.ro
Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria, a spus premierul maghiar Viktor Orban într-un discurs susţinut în weekend la Szeged, în cadrul unui turneu naţional prin care vrea să-şi mobilizeze susţinătorii în vederea alegerilor.
12:30
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul referendumului: Garantăm independența justiției, nu interesele de breaslă # Digi24.ro
Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la anunțul lui Nicușor Dan de a convoca un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”. Procurorii din CSM au afirmat că, din luna mai a acestui an, Consiliul a adresat în mod repetat invitații șefului statului de a participa la ședințele plenului, apreciind că „un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă”.
12:10
„Lumea s-a schimbat”. Nicușor Dan, interviu în Politico: Interesele economice bat moralitatea în era Trump. UE ia decizii prea lent # Digi24.ro
Lumea s-a schimbat o dată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, susține președintele Nicușor Dan. Șeful statului a vorbit, într-un interviu pentru Politico, despre cum Europa trebuie să se adapteze unui nou context, în care interesele economice sunt mai presus de moralitate, dar și despre riscurile pe care această nouă ordine le are asupra democrațiilor europene, inclusiv despre slăbiciunile liderilor europeni, care uneori pot lua decizii prea lent.
11:50
Prevenția joacă un rol decisiv în reducerea impactului afecțiunilor oncologice digestive, iar informarea corectă este primul pas în acest demers. În contextul medicinei moderne, screeningul devine o intervenție activă care poate schimba semnificativ prognosticul pacienților. Aflăm mai mult despre prevenția și screeningul cancerului colorectal de la Dr. Eduard Dănăilă, medic primar oncologie medicală.
11:50
Dragoș Călin, Asociaţia Forumul Judecătorilor: Soluția pentru remedierea aspectelor semnalate de magistrați e modificarea legilor # Digi24.ro
Preşedintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, Dragoş Călin, a declarat, luni, la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Palatul Cotroceni, că singura soluţie pentru a remedia aspectele semnalate de magistraţi este o modificare rapidă a legilor justiţiei. El a explicat că „regresul” sistemului judiciar derivă din legile adoptate în 2022.
11:30
Donald Trump și-a numit un trimis special pentru Groenlanda. Liderul SUA e hotărât să preia controlul insulei de la Danemarca # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de trimis special pentru Groenlanda, subliniind astfel hotărârea sa de a prelua controlul asupra vastei insule arctice de la Danemarca, scrie Financial Times.
Acum 6 ore
11:20
Vremea se răcește brusc și vin ninsorile. Meteorologii anunță unde va fi viscol și unde stratul de zăpadă ajunge la 15-20 de centimetri # Digi24.ro
Mai sunt doar câteva zile până la Crăciun, iar meteorologii anunță ninsori, ploi și lapoviță. Dacă astăzi temperaturile vor atinge 10 grade în unele zone, de mâine vremea se răcește, iar până pe 26 decembrie ne putem aștepta la vreme rece, zăpadă și viscol în unele zone, a spus la Digi24 Florinela Georgescu, diector de prognoză în cadrul ANM.
11:20
Explozie puternică, urmată de incendiu, într-un bloc din Focșani. O femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp # Digi24.ro
O explozie urmată de un incendiu s-a produs, luni dimineaţă, într-un bloc din municipiul Focşani. 12 persoane au fost evacuate, iar o femeie este în stare gravă, cu arsuri pe 70% din corp.
11:10
Sondaj. Aproape jumătate dintre români nu sunt îngrijorați de o vecinătate cu Rusia. Ce spun despre trimiterea de trupe în Ucraina # Digi24.ro
Românii sunt divizați în privința amenințării reprezentate de Rusia, arată un sondaj IRSOP dat publicității luni. Aproape jumătate dintre respondenți spun că o eventuală vecinătate cu Rusia nu i-ar îngrijora prea mult, în timp ce un procent aproape egal declară contrariul. Opiniile sunt împărțite și în ceea ce privește riscul ca Rusia să atace Europa – 45% susțin că un astfel de scenariu nu există – iar 76% dintre respondenți consideră că statele europene nu ar trebui să trimită trupe în Ucraina.
11:00
Nicki Minaj îl numește „asasin” pe J. D. Vance, la un eveniment al văduvei lui Charlie Kirk. Reacția Erikăi Kirk: „Trebuie să râzi” # Digi24.ro
Văduva activistului conservator Charlie Kirk, ucis recent, a transformat o gafă comisă duminică de cântăreaţa rap Nicki Minaj într-un moment de consolare, după ce artista a făcut o referire la „asasinul JD Vance” în timp ce îi lăuda pe liderii conservatori din Statele Unite, informează Reuters.
10:40
România are cel mai scăzut consum de fructe şi legume din UE. 75% dintre români nu mănâncă nici măcar o porţie pe zi # Digi24.ro
România are una dintre cele mai scăzute rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, în condiţiile în care aproape 75% dintre români nu consumă nici măcar o porţie de legume sau fructe pe zi, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES).
10:30
Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită în Japonia, la 15 ani de la tsunamiul care a produs catastrofa de la Fukushima # Digi24.ro
Japonia a făcut luni ultimul pas pentru a permite repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, după ce regiunea Niigata a votat pentru reluarea operaţiunilor, un moment de cotitură în revenirea ţării la energia nucleară, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima, informează Reuters.
09:40
Anunțul făcut de trimisul lui Putin după discuțiile cu rușii din Florida. Witkoff susține că Moscova vrea „pace” # Digi24.ro
Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări că Rusia îşi menţine „angajamentul deplin” faţă de realizarea păcii în Ucraina, după întâlnirile dintre reprezentanţi ai Washingtonului şi ai Moscovei care au avut loc la acest sfârşit de săptămână în Florida.
09:30
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene" # Digi24.ro
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus.
Acum 8 ore
09:20
Atacul antisemit de la Bondi Beach din Sydney: autorii s-au antrenat în Australia înainte de masacru # Digi24.ro
Cei doi autori ai atacului de pe plaja Bondi din Sydney de la 14 decembrie s-au antrenat în Australia înainte de a deschide focul asupra unei sărbători evreieşti şi de a ucide 15 persoane, atentat pentru care prim-ministrul Anthony Albanese şi-a cerut scuze luni comunităţii evreieşti din ţară.
09:00
Problemele grave de sănătate pot fi tratate cu rezultate foarte bune dacă pacientul se adresează unui centru medical care asigură acces la servicii complete, prin abordare multidisciplinară. De acest avantaj a beneficiat și Cornelia, care în urmă cu trei ani a fost diagnosticată cu cancer de col în stadiu avansat, cu metastaze ganglionare.
09:00
Țara europeană care renunță la scrisorile tradiționale. Ultima livrare va fi pe 30 decembrie, după peste 400 de ani de activitate # Digi24.ro
Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste patru secole. Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescânde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vândute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată.
08:50
Moțiunea simplă a AUR contra lui Cătălin Predoiu, dezbătută și votată luni de Senat. Premierul Bolojan participă la plen # Digi24.ro
Senatul dezbate şi votează, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu. Discuțiile în plen încep de la 16.00, iar votul final are loc de la ora 18.00, potrivit programului afișat pe site-ul forului legislativ. Premierul Ilie Bolojan participă la lucrările Senatului, a anunțat Guvernul.
08:50
Bătaie într-o piață din Timișoara. Scandalul a început când jandarmii au mers acolo să caute produse contrafăcute # Digi24.ro
O bătaie generală a izbucnit într-o piață din Timișoara în timpul unui control pe care îl făceau jandarmii pentru combaterea comercializării produselor contrafăcute.
08:40
Forțele SUA „urmăresc activ” un petrolier în largul Venezuelei: nava încearcă să fugă din Marea Caraibelor # Digi24.ro
Statele Unite „urmăresc activ” al treilea petrolier în largul coastelor Venezuelei, după ce președintele Trump a ordonat blocarea completă a „tuturor petrolierelor sancționate” care intră și ies din țara sud-americană, scrie The Times. Vasul, care este este urmărit în apele internaționale, face parte din flota secretă a Venezuelei, utilizată pentru a ajuta la evitarea sancțiunilor, potrivit Reuters. Relatări anterioare sugerau că SUA au confiscat petrolierul duminică. Cu toate acestea, un oficial a clarificat ulterior pentru Reuters că forțele americane se află „în urmărire activă” a navei, adăugând: „Navighează sub un pavilion fals și se află sub un ordin de confiscare judiciară”.
08:30
Camera Deputaților dezbate moţiunea simplă a AUR pe Justiţie. Ministrul Radu Marinescu este invitat şi la „Ora Guvernului” # Digi24.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei Radu Marinescu depusă de AUR va fi prezentată luni, iar în aceeaşi zi să aibă loc votul final, a decis Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
08:30
Accident grav în județul Sibiu: un microbuz în care erau copii a intrat în zidul unei case. 10 oameni au ajuns la spital # Digi24.ro
Un microbuz în care se aflau 7 copii și 3 adulți a intrat în zidul unei case, într-o localitate din județul Sibiu. Toți călătorii au fost răniți și au fost transportați la spitale din Sibiu și Mediaș.
08:00
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 decembrie.
07:50
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive” # Digi24.ro
Delegaţia Ucrainei a avut întâlniri „productive şi constructive” cu negociatorii americani şi europeni în weekend, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, transmite News.ro.
07:40
O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie afirmă că o fotografie conţinând o imagine a preşedintelui Donald Trump, care a fost eliminată din arhiva dosarelor Epstein, a fost repusă în baza de date online.
07:40
James Ransone s-a sinucis. Actorul, cunoscut pentru rolurile din „The Wire” și „It: Chapter Two”, avea 46 de ani # Digi24.ro
Actorul James Ransone s-a sinucis, potrivit medicului legist din Los Angeles County. El avea 46 de ani, scrie news.ro care citează presa americană.
Acum 12 ore
07:10
Preşedintele Nicuşor Dan îi aşteaptă, luni la ora 10.00 la Palatul Cotroceni, pentru discuții despre problemelor din sistemul juridic pe toţi magistraţii care sunt dispuşi să-şi asume public mesajele pe care doresc să le transmită.
07:10
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropiat # Digi24.ro
Încep disponibilizările în fabricile auto din vestul țării. Industria auto din Germania trece printr-o perioadă critică, iar fabricile din România încep să simtă acest lucru. În Oradea, două companii fac concedieri, iar la Ineu, în județul Arad, 1.000 de posturi vor fi desființate, după ce fabrica va fi relocată în afara Uniunii Europene.
07:10
Mâncatul de Sărbători, „sport” național. Cum explică specialiștii tendința de a cumpăra, găti și mânca fără măsură: „Nu vine pe foame” # Digi24.ro
Românii au început deja să pregătească meniurile de Sărbători și listele de cumpărături. În multe cazuri, se remarcă tendința de a cumpăra, găti sau de a mânca mai mult decât e cazul. Mâncăm ca să ne relaxăm după un an greu sau chiar pe fond emoțional, pentru că inclusiv mesele în familia extinsă pot fi stresante, spun psihologii. Din păcate, mâncatul fără măsură ne poate afecta sănătatea, atrag atenția medicii.
07:10
Nimeni nu moare de „bătrâneţe”? Ce dezvăluie autopsiile în privința cauzelor de deces la persoanele vârstnice # Digi24.ro
Nimeni nu moare de „bătrâneţe”? Ce dezvăluie autopsiile în privința cauzelor de deces la persoanele vârstnice
07:10
„Bătălia” dintre moștenitorii politici ai lui Donald Trump a început. Cine se luptă deja pentru tronul MAGA # Digi24.ro
În timpul unei întâlniri de cabinet la Casa Albă, președintele american Donald Trump s-a uitat înspre consilierii, oficialii și asistenții lui și a făcut o predicție: candidatul republican pentru următoarele alegeri prezidențiale „stă probabil la această masă”. „Ar putea fi chiar mai multe persoane de la masă”, a precizat Trump, semnalând deja faptul că ar putea avea loc o luptă pentru putere în tabăra MAGA.
