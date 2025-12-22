Surprize și cadouri de Crăciun în Destiny Park

07:10

Românii au început deja să pregătească meniurile de Sărbători și listele de cumpărături. În multe cazuri, se remarcă tendința de a cumpăra, găti sau de a mânca mai mult decât e cazul. Mâncăm ca să ne relaxăm după un an greu sau chiar pe fond emoțional, pentru că inclusiv mesele în familia extinsă pot fi stresante, spun psihologii. Din păcate, mâncatul fără măsură ne poate afecta sănătatea, atrag atenția medicii.