Spionii Kievului se laudă cu distrugerea a doua avioane rusești, Su-27 și Su-30, într-un incendiu provocat sâmbătă noapte la Lipețk

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a avertizat duminică, la Digi24, că Moscova nu a infirmat până în prezent planul - semnalat de către serviciile secrete americane - lui Vladimir Putin de a readuce sub influență rusească părți din Europa, în special din partea de est a continentului. „Nu a existat până acum vreo negare din partea Federației Ruse în legătură cu acest tip de aspirații”, a remarcat fostul demnitar. Cât despre negocierile ruso-americane din Florida, Diaconescu a recunoscut că are rezerve în privința intenției Moscovei de a face compromisuri pentru a asigura pacea în Ucraina.