Administrația Trump a majorat la 3.000 de dolari suma oferită pentru migranții care aleg să se „autodeporteze” voluntar din SUA
Rador, 22 decembrie 2025 16:50
Administrația Trump a triplat suma oferită pentru migranții care aleg să se „autodeporteze” voluntar din Statele Unite, ajungând la 3.000 de dolari, a anunțat luni Departamentul pentru Securitate Internă. Suma va fi acordată persoanelor aflate ilegal în SUA care se înscriu pentru a părăsi țara până la sfârșitul anului, a precizat DHS. Oferta ar include […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 10 minute
17:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o întâlnire bilaterală cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian. Întâlnirea a avut loc în Sala cu Douăzeci de Coloane a Ermitajului. Întâlnirea anterioară dintre Vladimir Putin și Nikol Pașinian a avut loc la Moscova, pe 26 septembrie. Premierul armean i-a mulțumit președintelui rus pentru facilitarea procesului de pace dintre Armenia […]
Acum o oră
16:50
Turcia spune că gruparea condusă de kurzi, SDF, nu pare să promoveze integrarea în structurile statului sirian # Rador
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat luni, după discuțiile de la Damasc, că Forțele Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, nu par să aibă nicio intenție de a avansa un proces de integrare a grupului în structurile statale ale Siriei. Vorbind la o conferință de presă comună cu omologul său sirian, Asaad al-Shibani, […]
16:50
Administrația Trump a majorat la 3.000 de dolari suma oferită pentru migranții care aleg să se „autodeporteze” voluntar din SUA # Rador
Administrația Trump a triplat suma oferită pentru migranții care aleg să se „autodeporteze” voluntar din Statele Unite, ajungând la 3.000 de dolari, a anunțat luni Departamentul pentru Securitate Internă. Suma va fi acordată persoanelor aflate ilegal în SUA care se înscriu pentru a părăsi țara până la sfârșitul anului, a precizat DHS. Oferta ar include […]
16:40
La Camera Deputaților începe dezbaterea moțiunii simple inițiate de AUR la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu # Rador
La Camera Deputaților începe, la această oră, dezbaterea moțiunii simple inițiate de AUR la adresa ministrului Justiției, Radu Marinescu. Alianța pentru Unirea Românilor îl acuză de disfuncționalitățile din sistem și de lipsă de reacție și de inițiativă. Ministrul Radu Marinescu este așteptat, după dezbaterea și votul asupra moțiunii care îl vizează, să vină în fața […]
16:40
Indicatorul de încredere macroeconomic al membrilor Asociației CFA România a crescut cu 6,8 puncte, în noiembrie # Rador
Indicatorul de încredere macroeconomic al membrilor Asociației CFA România a crescut cu 6,8 puncte, în luna noiembrie. Chiar și în aceste condiții, ei anticipează că în 2026, rata de creștere a economiei românești nu va depăși 1%, în timp ce deficitul bugetar se va apropia de 7 procente, iar datoria publică se va majora la […]
16:40
Tehnologiile operaționale ale Administrației Naționale „Apele Române” nu au fost afectate în urma atacului cibernetic recent # Rador
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că tehnologiile sale operaționale nu au fost afectate în urma atacului cibernetic de acum două zile, iar activitatea de dispecerat și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali. De asemenea, a mai anunțat Administrația, construcțiile hidrotehnice sunt în siguranță, iar apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată. În […]
16:40
60.000 de pachete de țigări fără timbru fiscal și fără documente de proveniență descoperite de inspectorii vamali # Rador
Inspectorii vamali din cadrul Direcției Regionale Brașov au oprit în trafic mai multe mijloace de transport, în care au descoperit 60.000 de pachete de țigări, adică 1.200.000 de bucăți, fără timbru fiscal și fără documente de proveniență, ascunse printre produse de igienă transportate legal. Transportul era efectuat de un cetățean ucrainean, care a declarat că […]
16:40
Inspecţia Judiciară a publicat un amplu raport privind anchetele disciplinare din ultimii ani # Rador
Inspecţia Judiciară a publicat un amplu raport privind anchetele disciplinare din ultimii ani, inclusiv în legătură cu aspectele reflectate în documentarul Recorder despre problemele în justiţie. Instituţia a transmis că a avut în vedere constant multe dintre temele abordate, detaliază unele cazuri şi respinge ideea că magistraţiiincomozi ar fi persecutaţi. În ceea ce priveşte aspectele […]
Acum 2 ore
15:50
Thailanda susține că declarația susținută de SUA privind încetarea confruntărilor transfrontaliere cu Cambodgia a fost una „grăbită” # Rador
Ministrul thailandez de Externe, Sihasak Phuangketkeow, a anunțat că declarația susținută de SUA privind încetarea confruntărilor transfrontaliere cu Cambodgia a fost „grăbită” de oficiali de la Casa Albă pentru a coincide cu vizita președintelui Donald Trump. Sihasak Phuangketkeow a declarat că SUA nu vor fi implicate în discuțiile ce vor urma. Cambodgia, o țară cu […]
15:50
Kievul transmite că armata ucraineană a lovit un terminal petrolier rus din regiunea Krasnodar # Rador
Armata ucraineană a lovit un terminal petrolier Tamanneftegaz din regiunea Krasnodar din Rusia într-un atac executat duminică noapte, provocând „explozii și un incendiu”, a anunțat luni Statul Major General ucrainean. Într-un comunicat publicat pe aplicația Telegram, se precizează că terminalul petrolier făcea parte din infrastructura energetică a Rusiei care susținea finanțarea și logistica trupelor ruse […]
Acum 4 ore
15:10
Rusia este pregătită să confirme într-un acord juridic că nu are nicio intenție de a ataca nici UE, nici NATO (RIA) # Rador
Rusia este pregătită să confirme într-un acord juridic că nu are nicio intenție de a ataca nici Uniunea Europeană, nici alianța militară NATO condusă de SUA, a declarat luni adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, potrivit agenției de știri de stat RIA./cstoica/dstanesc (REUTERS – 22 decembrie)
14:40
Ultimul consulat rus care funcţiona în Polonia, Consulatul General al Rusiei din Gdansk, s-a închis # Rador
Consulatul General al Rusiei din Gdansk, Polonia, s-a închis, relatează Agenţia de presă RIA NOVOSTI. „Pe 22 decembrie, Consulatul General al Rusiei din Gdansk s-a închis. Prin urmare, serviciile consulare pentru cetățenii ruși și străinii din Polonia sunt acum disponibile doar la Secția consulară a Ambasadei Rusiei din Varșovia” – anunţă MAE rus. În noiembrie, […]
14:40
One woman show cu Oana Pellea, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic: „Evadarea tăcută” de Lena Constante, în regia lui Gavriil Pinte # Rador
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră un spectacol-eveniment: „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Dramatizarea radiofonică şi interpretarea: Oana Pellea. Regia artistică: Gavriil Pinte. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Muzică originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu. Sound design: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Spectacolul se va difuza, în premieră radiofonică, luni, 22 decembrie, de […]
14:20
România pe drumul către OCDE: între reforme, evaluări și ambiția de a intra în „clubul celor mai dezvoltate economii” # Rador
1. Un obiectiv strategic: de la aspirație la proces oficial La peste trei decenii de la începutul tranziției postcomuniste, România își consolidează poziția în comunitatea internațională printr-un nou obiectiv strategic: aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) una dintre cele mai exclusiviste organizații economice ale lumii. OCDE, deseori numită „clubul economiilor dezvoltate”, reunește […]
14:00
Drumul spre OCDE: Ce înseamnă statutul de țară asociată și cum se ajunge la calitatea de membru cu drepturi depline # Rador
Introducere: OECD, un club al democrațiilor economice avansate Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD sau OCDE în română) este una dintre cele mai importante instituții economice internaționale ale lumii. Fondată în 1961, cu sediul la Paris, OCDE reunește în prezent 38 de state membre: Statele Unite, Japonia, Germania, Franța și Marea Britanie și are […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
13:50
Administrația Națională „Apele Române” informează că investigarea incidentului cibernetic de tip ransomware, notificat Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pe 20 decembrie, este în continuare în desfășurare. Situația actuală Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autoritățile competente responsabile continuă să lucreze pentru limitarea impactului și restaurarea sistemelor informatice. Activitatea de dispecerate și operarea structurilor […]
13:40
Trupele ruse au lovit infrastructura portuară și energetică într-un atac nocturn asupra regiunii Odesa din Ucraina # Rador
Trupele ruse au lovit infrastructura portuară și energetică într-un atac nocturn asupra regiunii Odesa din Ucraina, provocând un incendiu într-un port important și întrerupând alimentarea cu electricitate pentru zeci de mii de persoane, a declarat luni un oficial ucrainean de rang înalt. Porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt esențiale pentru economia bazată pe export […]
Acum 6 ore
13:20
Preşedintele rus, Vladimir Putin, a cerut să se lupte împotriva falsificării istoriei în spaţiul Comunităţii Statelor Independente, CSI. Reamintim că Putin prezidează o reuniune informală, la care participă liderii Comunităţii Statelor Independente, CSI. În cadrul reuniunii informale, şefii de stat au examinat rezultatele anului 2025. Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat tradiționala întâlnire informală a […]
12:10
Introducere 22 decembrie 1989 reprezintă ziua decisivă a Revoluției Române și momentul de ruptură ireversibilă cu regimul comunist. Este ziua în care puterea politică a lui Nicolae Ceaușescu se prăbușește în mod vizibil, sub presiunea străzii, a armatei și a colapsului instituțional al statului totalitar. Context După izbucnirea Revoluției la Timișoara în 16 decembrie 1989 […]
12:00
Arestul preventiv aplicat lui Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Hotărârea a fost luată după admiterea demersului înaintat de procurorul Alexandru Cernei, iar noul termen al măsurii preventive începe din 24 decembrie, transmite IPN. Potrivit încheierii, mandatul de arest preventiv este valabil până pe 23 […]
11:30
La Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre problemele din justiţie # Rador
La Palatul Cotroceni, preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre problemele din justiţie. Evenimentul este transmis public pe canalul oficial al Administraţiei Prezidenţiale. Discuţiile au loc pe fondul recentelor dezvăluiri despre blocarea şi amânarea marilor dosare de corupţie şi al temerilor exprimate de magistraţi privind eventuale consecinţe. Suntem, acum, în legătură cu redactorul RRA Oana […]
Acum 8 ore
11:20
Un general rus a fost ucis într-o explozie produsă într-o parcare din Moscova. Fanil Sarvarov era șeful pregătirii operative a forțelor armate. Potrivit presei ruse, generalul se urca în mașina sa într-un cartier rezidențial din sudul Moscovei când o bombă a explodat. Un purtător de cuvânt al Comitetul de Investigații al Rusiei a declarat că […]
11:00
Trei sferturi dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită (sondaj) # Rador
Trei sferturi din români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 21% apreciază că direcția este una bună, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS în luna decembrie. Cezar Manu are detalii. Reporter: Instituțiile asociate cu siguranța se bucură de cea mai bună imagine. Armata este apreciată pozitiv de […]
10:50
Atac cibernetic asupra mai multor stații de lucru și servere ale Administrației Naționale Apele Române # Rador
Un atac cibernetic de tip răscumpărare a vizat ieri mai multe stații de lucru și servere ale Administrației Naționale Apele Române și a zece din cele 11 Administrații bazinale din țară. Au fost compromise aproximativ 1.000 de sisteme informatice, însă tehnologiile operaționale nu au fost afectate. În prezent, activitatea uzuală se desfășoară în parametrii normali, […]
10:30
Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026 # Rador
Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei începând cu 1 iulie anul viitor. Documentul se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și a generat poziții divergente ale partenerilor sociali. Patronatele au cerut înghețarea salariului minim la nivelul actual, în timp ce sindicatele […]
10:20
Prețul aurului a urcat la cel mai ridicat nivel din istorie, fiind tranzacționat la 4.400 de dolari uncia. Argintul, platina și paladiul au atins, de asemenea, noi maxime. Investitorii aleg adesea aurul ca activ de refugiu în perioade turbulente. Valoarea sa a crescut cu două treimi în ultimul an, pe fondul tensiunilor geopolitice și comerciale./aionita/csimion […]
09:30
La Palatul Cotroceni vor începe peste aproximativ o oră discuțiile președintelui Nicușor Dan cu magistrații care vor să vorbească public despre situația din justiție. Șeful statului a precizat că întâlnirea va fi una fără limită de timp. Ieri, într-o conferință de presă, Nicușor Dan a anunțat că la început de an intenționează să organizeze o […]
Acum 12 ore
08:40
Fermierii vor să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan pentru clarificări legate de poziția României privind acordul comercial Mercosur # Rador
Și fermierii vor să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan în regim de urgență pentru clarificări legate de poziția României privind acordul comercial Mercosur sau cadrul financiar european multianual 2028-2034. Agricultorii și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa de răspuns la adresele trimise la Cotroceni de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, o organizație care a susținut […]
08:40
La București, continuă astăzi seria manifestărilor publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Sunt programate ceremonii militare și religioase la Monumentul pentru Cinstirea Eroilor Revoluției din Piața Revoluției, la Radiodifuziunea Română și la Troița Parașutiștilor de la Televiziunea Română. Manifestări de comemorare a celor care și-au pierdut viața în […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie – ora 10:00, la Palatul Cotroceni -Senat *ora 12:00 – Ședinţa Biroului permanent al Senatului și ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare *ora 14:00 – Lucrări în grupurile parlamentare *ora 16:00 – Lucrări în plenul Senatului (la […]
08:20
Ucraina susține că forţele ruse au intrat în satul Krasnopillea din regiunea Sumi și au evacuat toată populația # Rador
Ucraina susține că forţele ruse au intrat în satul Krasnopillea (Grabivske) din regiunea Sumi și au evacuat întreaga populație. Forțele Armate Ucrainene și Comisarul Ucrainean pentru Drepturile Omului susțin că, în noaptea de 20 decembrie, forţele ruse au intrat în satul de frontieră Grabivske din regiunea Sumi și au evacuat 50 de civili. Autoritățile ruse […]
08:20
Ministrul ucrainean de externe cere Rusiei să-i elibereze pe locuitorii satului Krasnopillea din regiunea Sumi # Rador
Ministrul ucrainean de externe cere Rusiei să-i elibereze de urgenţă pe locuitorii satului Krasnopillea (Hrabivske) din regiunea Sumi. Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a remis o declarație în urma informațiilor despre intrarea trupelor ruse în satul Hrabivske din regiunea Sumi. Potrivit Forțelor Armate Ucrainene și Comisarului ucrainean pentru Drepturile Omului, trupele ruse au evacuat […]
08:10
CSM atrage atenția că referendumul printre magistrați, propus de președinte, nu este prevăzut de dispozițiile legale # Rador
Afirmațiile președintelui au generat reacții în lanț în primul rând din partea Consiliului Superior al Magistraturii, care a precizat că nu va tolera sub nicio formă ingerința, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești. Mai mult, CSM atrage atenția că referendumul printre magistrați, propus de președinte, nu este prevăzut de dispozițiile legale. După răspunsul CSM, […]
Acum 24 ore
01:40
Oficiali din SUA și Rusia au continuat duminică discuțiile la Miami pe tema unui acord de pace în Ucraina, discuții caracterizate drept „constructive” de către trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, după cum relatează Euronews. Totuși, potrivit The Moscow Times, Kremlinul a negat că ar fi în pregătire negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. […]
01:40
CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului? RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 21 decembrie 2025 – „Extrem de puţini magistraţi” şi-au exprimat intenţia de a veni, luni, la discuţiile de la Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţiei, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o declarație de presă susținută duminică. „Au existat mesaje […]
00:40
Preşedintele Macron a anunţat că Franţa va construi un nou portavion. În timpul unei treceri în revistă a trupelor franceze din Emiratele Arabe Unite, dl Macron a spus că noul portavion va înlocui nava amiral a flotei franceze, portavionul cu propulsie nucleară „Charles de Gaulle”, care a fost lansat la apă în 1994. (BBC SERVICIUL […]
00:30
Începând din acest an, populația poate achiziționa lemn de foc și online, prin magazinul virtual romsilva.store, simplificând astfel procesul de cumpărare. Până în prezent, Romsilva a vândut direct aproape 1,8 milioane de metri cubi de lemn, iar prețul a fost menținut la nivelul anului 2024 – în jur de 300 de lei pe metru cub, […]
00:20
Unde este Bulgaria în acest clasament? Bucătăria grecească se clasează pe locul doi în lume, cedând primul lor doar bucătăriei italiene, conform celui mai recent clasament al Taste Atlas pentru 2025/26. Clasamentul se bazează pe peste 590.000 de voturi valide pentru aproape 19.000 de preparate tradiționale din întreaga lume. Italia ocupă primul loc în clasament […]
00:20
YouTuberul devenit boxer, Jake Paul, a avut montate două plăci de titan și i-au fost scoși câțiva dinți după ce i-a fost rupt maxilarul de către Anthony Joshua în timpul meciului lor de vineri. Meciul de la Miami a durat șase runde, dar a fost oprit după ce Paul a fost doborât în mod repetat. […]
21 decembrie 2025
23:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a informat pe premier și pe ministrul finanțelor despre situația financiară gravă de la PMB # Rador
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că i-a informat astăzi pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, cu privire la situația financiară extrem de gravă a Primăriei Municipiului București. Edilul susține într-un mesaj pe o rețea de socializare că în ultimii trei ani municipalitatea a pierdut peste 2 miliarde de lei, […]
23:10
Un purtător de cuvânt al Preşedinţiei Nigeriei a declarat că autorităţile au obţinut eliberarea a 130 de elevi răpiţi luna trecută dintr-un internat catolic din statul Niger. Acest lucru înseamnă că toate persoanele răpite în cursul acelui raid au fost eliberate. Anunţul a fost însoţit de publicarea unor imagini cu elevi zâmbitori, ovaţionând şi aplaudând […]
22:10
Slujbă marcând începutul sărbătorilor de Crăciun, oficiată în singura biserică catolică din Gaza # Rador
În singura biserică catolică din Gaza a avut loc o slujbă care a marcat începutul sărbătorilor de Crăciun. Slujba a fost oficiată de cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, principalul cleric catolic din Israel şi teritoriile palestiniene. Conform acestuia, comunitatea catolică continuă să traverseze o perioadă întunecată şi provocatoare: „Este important să fim aici, […]
22:00
Referendumul propus de preşedintele României nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul celei de judecător, care este reglementată constituţional – a transmis în această seară Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM îşi exercită atribuţiile în mod autonom şi nu va tolera nicio formă […]
21:50
Atac de tip ransomware asupra infrastructurii informatice a Administraţiei Naţionale „Apele Române” # Rador
Un atac cibernetic de tip răscumpărare (ransomware) a vizat astăzi mai multe staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi ale 10 din totalul de 11 administraţii bazinale de apă din ţară. Aproximativ o mie de sisteme informatice au fost compromise, dar tehnologiile operaţionale nu au fost afectate. „Apele Române” precizează […]
19:30
Trafic rutier îngreunat pe A1, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară pe sensul de mers Nădlac-București # Rador
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1 în zona nodului rutier Margina, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară pe sensul de mers Nădlac-București. Coloana de mașini se întinde pe aproximativ 11 km, deoarece Drumul Național 68A nu poate prelua fluxul mare de vehicule care coboară de pe autostradă. Pentru […]
19:00
Câteva mii de activiști din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studențești din sud-vestul țării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind presiuni exercitate de guvern asupra universităților de stat. Demonstrația, parte a unei mișcări mai ample care se opune interferenței politice în învățământul superior, a fost prima de acest gen în Novi […]
19:00
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru aproximativ 110.000 de clienți din San Francisco, în Statele Unite, după ce o parte considerabilă a orașului a fost afectată de o pană de curent sâmbătă, potrivit departamentului de gestionare a situațiilor de urgență al orașului și principalei companii de utilități, Pacific Gas and Electric Company. Pana […]
18:50
Atacurile din ultimele 24 de ore ale Rusiei în Ucraina au provocat victime omeneşti şi pagube materiale în Harkov şi Doneţk # Rador
Bombardamentele intense ale Rusiei asupra Ucrainei au provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a 19 persoane în ultimele 24 de ore, după ce Moscova a lansat aproape 100 de drone și o rachetă, potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei. Din cele 97 de drone lansate, 75 au fost doborâte sau blocate, în timp […]
18:10
Negociatorii ucraineni vor avea o altă întâlnire cu oficialii americani duminică pentru a discuta măsurile de încetare a războiului cu Rusia, a declarat negociatorul ucrainean Rustem Umerov. „Lucrăm în mod constructiv și substanțial. Ne bazăm pe progrese suplimentare și rezultate practice”, a declarat Rusem Umerov pe aplicația de mesagerie Telegram. Echipele ucrainene, americane și europene […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.