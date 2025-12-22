Turcia spune că gruparea condusă de kurzi, SDF, nu pare să promoveze integrarea în structurile statului sirian

21:50

Un atac cibernetic de tip răscumpărare (ransomware) a vizat astăzi mai multe staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi ale 10 din totalul de 11 administraţii bazinale de apă din ţară. Aproximativ o mie de sisteme informatice au fost compromise, dar tehnologiile operaţionale nu au fost afectate. „Apele Române” precizează […]