Revista presei internaţionale, 22 decembrie
Rador, 22 decembrie 2025 01:40
Oficiali din SUA și Rusia au continuat duminică discuțiile la Miami pe tema unui acord de pace în Ucraina, discuții caracterizate drept „constructive” de către trimisul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, după cum relatează Euronews. Totuși, potrivit The Moscow Times, Kremlinul a negat că ar fi în pregătire negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și SUA. […]
• • •
Acum 30 minute
01:40
01:40
CSM acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului? RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 21 decembrie 2025 – „Extrem de puţini magistraţi” şi-au exprimat intenţia de a veni, luni, la discuţiile de la Cotroceni pe tema situaţiei din Justiţiei, a declarat președintele Nicușor Dan, într-o declarație de presă susținută duminică. „Au existat mesaje […]
Acum 2 ore
00:40
Preşedintele Macron a anunţat că Franţa va construi un nou portavion. În timpul unei treceri în revistă a trupelor franceze din Emiratele Arabe Unite, dl Macron a spus că noul portavion va înlocui nava amiral a flotei franceze, portavionul cu propulsie nucleară „Charles de Gaulle”, care a fost lansat la apă în 1994. (BBC SERVICIUL […]
00:30
Începând din acest an, populația poate achiziționa lemn de foc și online, prin magazinul virtual romsilva.store, simplificând astfel procesul de cumpărare. Până în prezent, Romsilva a vândut direct aproape 1,8 milioane de metri cubi de lemn, iar prețul a fost menținut la nivelul anului 2024 – în jur de 300 de lei pe metru cub, […]
00:20
Unde este Bulgaria în acest clasament? Bucătăria grecească se clasează pe locul doi în lume, cedând primul lor doar bucătăriei italiene, conform celui mai recent clasament al Taste Atlas pentru 2025/26. Clasamentul se bazează pe peste 590.000 de voturi valide pentru aproape 19.000 de preparate tradiționale din întreaga lume. Italia ocupă primul loc în clasament […]
00:20
YouTuberul devenit boxer, Jake Paul, a avut montate două plăci de titan și i-au fost scoși câțiva dinți după ce i-a fost rupt maxilarul de către Anthony Joshua în timpul meciului lor de vineri. Meciul de la Miami a durat șase runde, dar a fost oprit după ce Paul a fost doborât în mod repetat. […]
Acum 4 ore
23:10
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, i-a informat pe premier și pe ministrul finanțelor despre situația financiară gravă de la PMB # Rador
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că i-a informat astăzi pe premierul Ilie Bolojan și pe ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, cu privire la situația financiară extrem de gravă a Primăriei Municipiului București. Edilul susține într-un mesaj pe o rețea de socializare că în ultimii trei ani municipalitatea a pierdut peste 2 miliarde de lei, […]
23:10
Un purtător de cuvânt al Preşedinţiei Nigeriei a declarat că autorităţile au obţinut eliberarea a 130 de elevi răpiţi luna trecută dintr-un internat catolic din statul Niger. Acest lucru înseamnă că toate persoanele răpite în cursul acelui raid au fost eliberate. Anunţul a fost însoţit de publicarea unor imagini cu elevi zâmbitori, ovaţionând şi aplaudând […]
22:10
Slujbă marcând începutul sărbătorilor de Crăciun, oficiată în singura biserică catolică din Gaza # Rador
În singura biserică catolică din Gaza a avut loc o slujbă care a marcat începutul sărbătorilor de Crăciun. Slujba a fost oficiată de cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, principalul cleric catolic din Israel şi teritoriile palestiniene. Conform acestuia, comunitatea catolică continuă să traverseze o perioadă întunecată şi provocatoare: „Este important să fim aici, […]
Acum 6 ore
22:00
Referendumul propus de preşedintele României nu este prevăzut de dispoziţiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul celei de judecător, care este reglementată constituţional – a transmis în această seară Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. CSM îşi exercită atribuţiile în mod autonom şi nu va tolera nicio formă […]
21:50
Atac de tip ransomware asupra infrastructurii informatice a Administraţiei Naţionale „Apele Române” # Rador
Un atac cibernetic de tip răscumpărare (ransomware) a vizat astăzi mai multe staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi ale 10 din totalul de 11 administraţii bazinale de apă din ţară. Aproximativ o mie de sisteme informatice au fost compromise, dar tehnologiile operaţionale nu au fost afectate. „Apele Române” precizează […]
Acum 8 ore
19:30
Trafic rutier îngreunat pe A1, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară pe sensul de mers Nădlac-București # Rador
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe autostrada A1 în zona nodului rutier Margina, din cauza numărului mare de autovehicule care intră în țară pe sensul de mers Nădlac-București. Coloana de mașini se întinde pe aproximativ 11 km, deoarece Drumul Național 68A nu poate prelua fluxul mare de vehicule care coboară de pe autostradă. Pentru […]
19:00
Câteva mii de activiști din toată Serbia s-au alăturat duminică protestelor studențești din sud-vestul țării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind presiuni exercitate de guvern asupra universităților de stat. Demonstrația, parte a unei mișcări mai ample care se opune interferenței politice în învățământul superior, a fost prima de acest gen în Novi […]
19:00
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru aproximativ 110.000 de clienți din San Francisco, în Statele Unite, după ce o parte considerabilă a orașului a fost afectată de o pană de curent sâmbătă, potrivit departamentului de gestionare a situațiilor de urgență al orașului și principalei companii de utilități, Pacific Gas and Electric Company. Pana […]
18:50
Atacurile din ultimele 24 de ore ale Rusiei în Ucraina au provocat victime omeneşti şi pagube materiale în Harkov şi Doneţk # Rador
Bombardamentele intense ale Rusiei asupra Ucrainei au provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a 19 persoane în ultimele 24 de ore, după ce Moscova a lansat aproape 100 de drone și o rachetă, potrivit forțelor aeriene ale Ucrainei. Din cele 97 de drone lansate, 75 au fost doborâte sau blocate, în timp […]
18:10
Negociatorii ucraineni vor avea o altă întâlnire cu oficialii americani duminică pentru a discuta măsurile de încetare a războiului cu Rusia, a declarat negociatorul ucrainean Rustem Umerov. „Lucrăm în mod constructiv și substanțial. Ne bazăm pe progrese suplimentare și rezultate practice”, a declarat Rusem Umerov pe aplicația de mesagerie Telegram. Echipele ucrainene, americane și europene […]
Acum 12 ore
16:40
Cel puțin nouă persoane au fost ucise într-un schimb de focuri într-o tavernă din afara orașului Johannesburg, în Africa de Sud, în primele ore ale zilei de duminică, a declarat poliția sud-africană. Aproximativ 12 suspecți au fost daţi în urmărire după incident, al cărui motiv este încă neclar. Atacul a avut loc la ora 01:00 […]
16:30
Castelul Corvinilor din Hunedoara anunță o nouă descoperire în timpul lucrărilor de restaurare. După demontarea cavalerului de pe acoperișul unui turn, sub talpa sa a fost găsită o casetă metalică, în care se afla un plic cu două documente. Primul este redactat în limba maghiară, la 23 noiembrie 1873, și menționează echipa de meșteri care […]
15:50
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat recunoaşterea a 19 noi aşezări în Cisiordania, decizie care survine după ce ONU a declarat că expansiunea coloniilor evreieşti a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii opt ani. Cu aprobarea celor 19 noi aşezări, numărul total al aşezărilor aprobate în ultimii trei ani a ajuns la […]
15:50
Președintele rus Vladimir Putin este pregătit de dialog cu omologul său francez Emmanuel Macron, a declarat în cursul nopții purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Liderul rus mai făcuse o precizare asemănătoare vineri, când și președintele Franței arătase că dacă planul american de pace eșuează, europenii vor trebui să se angajeze din nou în […]
15:20
Două organizaţii pentru drepturile omului au declarat că Arabia Saudită a executat cel puţin 347 de persoane în acest an, depăşind recordul înregistrat în 2024. Reprieve din Marea Britanie, organizaţie care monitorizează execuţiile din Arabia Saudită, a declarat că „a fost cel mai sângeros an în regatul saudit de la începutul monitorizării”. Reprieve a precizat […]
15:10
Elveția trebuie să depună mai multe eforturi pentru a proteja copiii de riscurile rețelelor sociale, a declarat duminică ministrul elveţian de interne Elisabeth Baume-Schneider, semnalând că este deschisă unei posibile interziceri a platformelor pentru tineri. În urma recentei interdicții impuse de Australia asupra rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani, Elisabeth Baume-Schneider a declarat pentru […]
14:50
Asociațiile de agricultori îi solicită președintelui o întâlnire pentru clarificări legate de poziția României privind acordul Mercosur # Rador
Asociațiile de agricultori îi solicită președintelui Nicușor Dan o întâlnire în regim de urgență pentru clarificări legate de poziția României privind acordul comercial Mercosur sau cadrul financiar european multianual 2028-2034. Agricultorii ar fi foarte nemulțumiți de lipsa de răspuns la adresele trimise la Cotroceni de Alianța pentru Agricultură și Cooperare, organizație care susține că întâlnirea […]
14:50
Nicușor Dan: În primul rând, e 21 decembrie azi și în ’89 21 decembrie a început revoluția în București și în orașe din România, la câteva zile după Timișoara, și vreau să transmit recunoștința pentru cei care au ieșit să protesteze atunci și în special pentru cei care și-au dat viața pentru asta. Și, prin […]
14:20
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Pe parcursul vizitei, Oana-Silvia Țoiu va avea […]
13:30
Directorul general în Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenția că în magazinele din România se găsesc citrice care în alte state civilizate, după normele europene, ar fi considerate furaje animalier. El explică într-o postare pe Facebook că lămâile care au un diametru mai mic de 45 de milimetri și portocalele sub 60 […]
13:20
Președintele Nicuşor Dan va face, la ora 14:00, o declarație de presă după ce ieri a anunțat că a primit de la magistrați sute de pagini cu materiale relevante privind problemele din sistemul de justiție. Radio România Actualități va transmite în direct declarația șefului statului. Mâine, președintele are programate consultări de la ora 10:00 cu […]
Acum 24 ore
11:00
Populaţia poate achiziţiona, din acest an, lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store # Rador
10:00
Preşedintele României își recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive # Rador
Președintele României își recâștigă dreptul de a sesiza Curtea Constituțională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar și după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament. Este o schimbare esențială, decisă recent de CCR, a precizat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook. Această hotărâre reprezintă o revenire la practica constituțională […]
09:00
Zeci de tone de deșeuri textile sunt neutralizate în fiecare an de Primăria Tulcea. În municipiu sunt 20 de containere unde tulcenii pot duce hainele vechi ambalate în saci, iar acestea sunt colectate apoi de operatori specializați. E un pas important în combaterea poluării, pentru că hainele din fibre sintetice, aruncate la întâmplare, poluează la […]
08:50
Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede o taxă specială pentru promovarea capitalei # Rador
Primăria Municipiului București a lansat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede o taxă specială pentru promovarea capitalei începând de anul viitor. Astfel, fiecare turist ar urma să plătească o taxă de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare, indiferent de tipul unității turistice. Noua taxă va fi colectată de unitățile de cazare […]
08:50
21 decembrie 1989 este ziua în care revoluția a izbucnit la București. Regimul comunist a organizat în capitală un miting, pentru a condamna manifestațiile de la Timișoara, însă discursul lui Nicolae Ceaușescu a fost întrerupt de huiduieli. Seara, grupuri de oameni s-au adunat în apropierea hotelului Intercontinental din Piața Universității, unde au ridicat baricade, iar […]
02:20
■ 1 ianuarie – Radio România Internaţional, postul pentru străinătate al Radio România, a continuat tradiţionala anchetă de opinie printre ascultători şi utilizatorii de Internet şi reţele sociale pentru a decide care dintre personalităţile din diferite domenii şi-a pus amprenta cel mai mult în 2024, în sens pozitiv, asupra lumii. Omul Anului 2024 la RRI […]
Ieri
22:20
Președinția va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistrați cu privire la problemele din justiție # Rador
Președinția va publica mâine o sinteză a sesizărilor primite de la magistrați cu privire la problemele din justiție. Șeful statului a anunțat că a primit sute de pagini de materiale relevante, pe care le va parcurge înainte de consultările programate luni la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a explicat astăzi, într-o postare pe Internet, că vor […]
21:10
Volodimir Zelenski s-a declarat dispus la discuții directe cu Rusia pentru schimburi de prizonieri # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că ar sprijini o propunere americană pentru discuții directe între echipele ucraineană și rusă dacă acestea ar debloca schimburi de prizonieri sau ar deschide calea unor negocieri între el și Vladimir Putin, însă a declarat că nu este convins că astfel de discuții ar aduce ceva nou și a […]
19:50
NATO a apreciat faptul că Republica Cehă ar putea continua să furnizeze muniţie Ucrainei (Ukrinform) # Rador
Un înalt oficial NATO și-a exprimat optimismul reţinut că Republica Cehă ar putea continua inițiativa sa de a furniza Ucrainei muniție de calibru mare de la producători globali, în ciuda recentei schimbări de guvern la Praga, informează agenţia ucraineană de ştiri Ukrinform, care citează un articol publicat de Reuters. Înainte de a prelua funcția, premierul […]
19:30
Pompierii din Alba Iulia au fost chemați în această seară să stingă un incendiu izbucnit la subsolul Spitalului Județean de Urgență. Flăcările au izbucnit de la un corp de neon și au fost stinse rapid, însă s-au manifestat cu degajări mari de fum. Corespondenta RRA, Andreea Bognat, ne-a precizat că nu a fost nevoie de […]
18:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susţine că alegerile nu pot fi organizate în teritoriile ocupate de Rusia # Rador
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat astăzi că alegerile nu pot fi organizate în teritoriile ocupate de Rusia și că diplomația de la Kiev lucrează la infrastructura necesară votului pentru cetățenii ce trăiesc peste hotare. El a apreciat drept dificilă situația din regiunea Odesa, atacată intens de rușii care vor să blocheze accesul Ucrainei la […]
16:30
Președintele Nicuşor Dan anunță că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție # Rador
Președintele Nicuşor Dan anunță că a primit de la magistrați sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție, pe care le va parcurge în acest weekend. O sinteză a documentelor primite va fi publicată mâine, fără a se dezvălui identitatea expeditorilor, precizează șeful statului într-o postare pe internet. Consultările programate luni la Palatul […]
13:10
Eliminarea unor anumite probe pentru obținerea permisului de conducere este criticată de specialiștii în circulația rutieră # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Alina Bordeiașu – Eliminarea probei teoretice pentru șoferii care vor să obțină permis de conducere și pentru alte categorii auto este criticată de specialiștii în circulația rutieră, care susțin, dimpotrivă, condiții mai aspre pentru acordarea permiselor. Titi Aur, expert în conducere defensivă, atrage atenția că lipsa educației rutiere […]
13:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – În cadrul Retrospectivei anului 2025, cu Vladimir Putin, de vineri, 19 decembrie, prezentatorul l-a anunţat pe Putin că ‘petrolierul nostru’ a fost atacat în apele neutre ale Mării Mediterane. Aceasta se referea la un atac lansat asupra unei nave, aparținând așa-numitei ‘flote din umbră’ a Rusiei. ‘În urma unei […]
12:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Alina Bordeiașu – Timișoara marchează astăzi 36 de ani de la declararea primului oraș liber de comunism din România, la data de 20 decembrie 1989. În oraș vor suna chiar la această oră sirenele libertății care amintesc de acest moment istoric. Suntem în legătură directă cu corespondentul RRA […]
11:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite la București, a anunțat ieri misiunea diplomatică americană din capitală. La audierea din Senatul american de luna trecută, el a arătat că România este un aliat-cheie în cadrul NATO, are o poziție strategică la Marea Neagră, oferă […]
10:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Publicarea parțială a dosarelor despre infractorul sexual Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite a stârnit critici și a intensificat analiza modului în care administrația Trump gestionează cazul. Multe detalii din miile de documente, inclusiv imagini cu celebrități și persoane publice, au fost puternic cenzurate. Cazul […]
10:10
Caterala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor pentru cei care vor să o viziteze sau să se închine # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Catedrala Națională va fi deschisă zilnic în perioada sărbătorilor pentru cei care vor să o viziteze sau să se închine – anunță Patriarhia Română. Astfel, acest lăcaș de cult va putea fi vizitat zilnic în perioada 24 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, între orele 9:00 și 17:00. Biserica […]
10:00
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, își va prezenta într-o conferință de presă viziunea despre mandatul său # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Primarul general al municipiului București, Ciprian Ciucu, își va prezenta sâmbătă, într-o conferință de presă, viziunea despre mandatul său în următorii doi ani și jumătate. În declarația susținută vineri cu ocazia depunerii jurământului oficial de preluare a funcției, edilul capitalei a precizat că are în […]
10:00
Numărul de întrebări adresate în 2025 lui Putin s-a situt pe locul doi, după recordul stabilit în 2015 # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – Până la sfârșitul Liniei directe, de vineri,19 decembrie, care a fost desfăşurată într-un format mixt, împreună cu o conferință de presă anuală de mare amploare, au fost primite, procesate şi centralizate aproape 3,05 de milioane de întrebări în diverse formate. Centrul care a procesat întrebările a primit aproximativ 3,05 […]
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 decembrie) – În ultimele 30 de zile, preţul mediu al unui litru de benzină s-a micşorat cu 3%, în timp ce în cazul motorinei preţul mediu a scăzut cu aproape 6%. În Bucureşti, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7,24 lei şi 7,35 lei, în timp ce […]
09:00
În timp ce ne pregătim frenetic pentru sezonul festiv, credem că este deja timpul să ne îndreptăm atenția către tendințele care vor defini decorul de Crăciun din acest an. În 2025, decorațiunile de Crăciun se concentrează pe infuzarea unui amestec de nostalgie jucăușă și motive naturale în spațiul de locuit. De la șosete brodate la […]
08:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (20 decembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Două accidente rutiere produse în județele Călărași și Iași marchează această dimineață. Este și ceață pe patru autostrăzi, dar și pe drumurile din peste 20 de județe ale țării. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Alexandru Andronache: În județul […]
