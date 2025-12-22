În ce domenii vor fi cele mai multe locuri de muncă în România, în următorii 10 ani

12:40

Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a explicat care este rețeta sa de cozonac, cu care nu dă greș niciodată. ”Îți lasă gura apă”, afirmă artista. Saveta Bogdan își face singură cozonac de Crăciun și se laudă că desertul tradițional îi este foarte bine. Artista a explicat, pentru click.ro, care este rețeta ei de cozonac […]