Dosar penal la Apele Române după ce hackerii au spart serverele. Gândul a publicat informația în premieră

15:10

Încearcă să nu iei nimic prea în serios astăzi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 23 decembrie 2025. Berbec Planurile tale expansive, orientate spre exterior, se mișcă în forță, dar din când în când îndoiala de sine încetinește lucrurile. Astăzi este una dintre acele zile în care nesiguranța îți poate împiedica progresul. […]