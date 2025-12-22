AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România

11:40

După ce am vizitat târgurile de Crăciun din Budapesta, Bratislava, Praga, Munchen și Salzburg a venit și timpul să ne întoarcem în țară și să ne pregătim și noi de sărbători. Însă, vorba poetului, „mai lungă pare calea acum la-ntors acasă”, așa că nu ne-am grăbit și am rămas peste noapte și în Timișoara, primul târg de Crăciun de la noi din […] © G4Media.ro.