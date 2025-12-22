AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
G4Media, 22 decembrie 2025 18:20
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la CCR hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public. „Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
19:00
Real Madrid, regina drepturilor tv: Los Blancos au încasat cel mai mult, 157 de milioane de euro # G4Media
LaLiga a publicat marți sumele încasate din drepturile tv de fiecare club din primele două eșaloane fotbalistice spaniole, iar Real Madrid este clubul care a încasat cel mai mult – 157 de milioane de euro. LaLiga a anunțat că 1.43 miliarde de euro este suma împărțită de cele 44 de cluburi, reprezentând veniturile din drepturile […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
18:50
O femeie de 30 de ani din Olt a fost găsită moartă în județul Hunedoara. Femeia fusese bătută de iubit, informează Mediafax. Polițiștii au fost sesizați, luni, de către un bărbat din municipiul Hunedoara, că, în noaptea de 21 spre 22 decembrie a.c., pe fondul unor discuții în contradictoriu, și-ar fi bătut iubita, care nu […] © G4Media.ro.
Acum o oră
18:20
Radu Marinescu spune că grupul de lucru pe Legile Justiţiei va analiza dacă aplicarea lor generează disfuncţionalităţi sistemice # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat luni că grupul de lucru constituit la Guvern are ca obiect analizarea Legilor Justiţiei, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează disfuncţionalităţi sistemice, transmite Agerpres. „Grupul de lucru de la Guvern are ca obiect să se analizeze aplicarea Legilor Justiţiei, pentru a se vedea dacă aplicarea lor generează […] © G4Media.ro.
18:20
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la CCR hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public. „Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor […] © G4Media.ro.
18:10
Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer # G4Media
Japonia testează o armă laser cu energia de 100 kilowaţi, suficient de puternică pentru a distruge drone şi proiectile uşoare din aer, amplasată pe o navă de război de 6.200 de tone, transmite luni revista Live Science, citată de Agerpres. Arma combină zece lasere, fiecare cu puterea de 10kW, într-o singură undă laser de 100kW […] © G4Media.ro.
18:10
Când temperaturile cresc, facturile la energie ajung adesea la cele mai ridicate niveluri. Îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței poate ajuta la reducerea acestor vârfuri sezoniere de costuri. O astfel de analiză a fost realizată de Direct Energy, unul dintre cei mai mari furnizori competitivi de energie electrică și gaze naturale din America de Nord, pe […] © G4Media.ro.
18:10
Peste 122 de mii de carduri educaționale nou emise în decembrie au fost alimentate, anunță ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru # G4Media
Au fost încărcate cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru cei 122 de mii de beneficiari care au primit noile carduri pe anul acesta în luna decembrie, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru pentru Edupedu.ro. Restul de peste 87 de mii de carduri vor fi emise și încărcate în ianuarie […] © G4Media.ro.
18:10
Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: Ministerul a aprobat programele pentru „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru opționalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii, pentru disciplinele „Elemente de educație media digitală” (clasa a VI-a) și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!” (clasele a V-a – a VII-a), potrivit unui comunicat de presă. Ministrul Educației a aprobat programe școlare pentru […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:00
Incursiune culinară. De la tradiție la influențe contemporane, pe masa de Crăciun. Un meniu rapid de preparat din carne de vită, cu burgeri cu pastramă și antricot cu ierburi aromatice, stropite cu vin roșu # G4Media
Dacă nu vrem neapărat să rămânem în mod absolut ancorați în ceea ce numin generic tradiție, mai ales într-un mediu urban, putem respecta spiritul sărbătorilor păstrând ca preparat principal o friptură de calitate, explorând însă alte tipuri de carne și rețete contemporane. Astfel, pe aceeași masă pot coexista vechiul și noul, într-un echilibru de gust […] © G4Media.ro.
18:00
O procuroare, despre neregulile dezvăluite de Recorder în cazul dosarului lui Marian Vanghelie: „Sunt reale” # G4Media
O procuroare a relatat luni, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că, în 2017, a fost delegată la DNA, unde a instrumentat dosare de mare corupție, cu impact mediatic, obținând decizii de condamnare în instanțe, dar, de la o vreme, „lucrurile nu mai stau așa”, scrie Hotnews. Laura Deriuș, care este […] © G4Media.ro.
18:00
Cântăreţul britanic Chris Rea, celebru pentru melodii precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, a anunţat luni familia sa, relatează DPA/PA Media, transmite Agerpres. Muzicianul născut în Middlesbrough a fost diagnosticat cu cancer pancreatic şi a fost supus unei pancreatectomii în 2001. […] © G4Media.ro.
17:40
Prorusul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest încă 30 de zile / Este acuzat de constituirea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie, spălare de bani şi fraudă bancară # G4Media
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”, în urma unei decizii care a fost pronunţată luni, 22 decembrie, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, dosarul aflându-se în prezent la etapa de cercetare judecătorească, informează agenția de știri MOLDPRES, citată de Agerpres. Instanţa a admis demersul înaintat […] © G4Media.ro.
17:30
Poliția Română a efectuat luni percheziții la un post de radio care emite doar în mediul online, pentru difuzarea unor conținuturi atribuite Mișcării Legionare și persoanelor asociate acesteia și utilizarea în public a unor simboluri legionare. Potrivit unui comunicat al Poliției Române, polițiștii, specialiștii Institutului Național de Criminalistică și luptătorii Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni […] © G4Media.ro.
17:30
DIICOT a anunţat luni că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem în legătură cu atacul cibernetic de la Apele Române. În dosar sunt efectuate cercetări cu privire la comiterea infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcţionării sistemelor informatice în formă continuată şi operaţiuni […] © G4Media.ro.
17:20
O masă de grăsime de 100 de tone, numită ironic „fatberg”, o combinație de grăsimi, uleiuri şi şerveţelele umede, descoperită în canalizare în estul Londrei / Vor fi cheltuite zeci de milioane de lire sterline pentru curățarea și repararea canalizării # G4Media
O masă de grăsime care ar cântări aproximativ 100 de tone a fost descoperită în canalizare în estul Londrei, transmite Agerpres. Aşa-numitul „fatberg” – o masă de grăsime, unsoare şi uleiuri închegate – a fost descoperit în Whitechapel şi are aproximativ 100 de metri lungime, relatează luni DPA/PA Media. Acest „fatberg” a fost supranumit „nepotul” […] © G4Media.ro.
17:10
One woman show cu Oana Pellea, în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic: „Evadarea tăcută” de Lena Constante, în regia lui Gavriil Pinte # G4Media
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră un spectacol-eveniment: „Evadarea tăcută” de Lena Constante. Dramatizarea radiofonică şi interpretarea: Oana Pellea. Regia artistică: Gavriil Pinte. Regia de montaj: Florin Bădic. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Muzică originală şi regia muzicală: Andrei Miricescu. Sound design: Tom Brânduş. Redactor şi producător: Domnica Ţundrea. Spectacolul se va difuza, în premieră […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:00
OMV Petrom şi CE Oltenia au început construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 550 megawați / Energia electrică produsă va acoperi echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării # G4Media
OMV Petrom şi CE Oltenia au început construcţia parcurilor fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 550 MW, energia electrică produsă fiind estimată să acopere echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării, informează un comunicat al companiei transmis luni Agerpres. „Prin aceste proiecte, OMV Petrom îşi reafirmă angajamentul pentru un viitor energetic cu emisii […] © G4Media.ro.
17:00
România va găzdui în premieră Campionatul European de Mountain Bike pentru tineret 2026, la Cheile Grădiștei, județul Brașov. Competiția dedicată sportivilor cu vârste între 13 și 16 ani va avea loc în perioada 22 – 26 iulie 2026. Peste 750 de tineri cicliști din întreaga Europă, alături de peste 2.000 de antrenori, oficiali și spectatori, […] © G4Media.ro.
17:00
Anunțul prședintelui Nicușor Dan, de a organiza un „referendum” printre magistrați despre responsabilitatea Consiliului Superior al Magistraturii privind starea Justiției, a fost întâmpinat cu reacții dintre cele mai diverse, de la scepticism (în cel mai bun caz) la critici acerbe și acuze de încălcare a legilor și a Constituției – dar majoritatea plasate într-un spectru […] © G4Media.ro.
16:50
6 din 10 români consideră că Justiția este controlată politic / 2 din 3 români cred că este important ca cetățenii să susțină independența magistraților prin acțiuni civice # G4Media
Un studiu relevant statistic la nivel național, Barometrul României Civice BAROC ediția 2025, dezvoltat de Geeks for Democracy în parteneriat cu Cult Research între 15-20 decembrie, arată o criză profundă de încredere în sistemul de justiție din România. Astfel, 66% dintre români declară că nu s-ar simți în siguranță dacă ar ajunge în fața Justiției […] © G4Media.ro.
16:40
Consiliul Concurenței a declanșat un studiu pentru a identifica barierele care limitează accesul fermierilor români pe piața procesării și comercializării cărnii de porc. Autoritatea vizează identificarea eventualelor disfuncționalități ale sectorului care ar putea afecta concurența și implicit consumatorii. Astfel, studiul urmărește stabilirea limitărilor administrative, de reglementare și de acces la finanțare, care frânează dezvoltarea fermelor […] © G4Media.ro.
16:40
Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, condusă de procurorul militar Bogdan Pârlog, avansează câteva propuneri de schimbare a legilor Justiției # G4Media
Una dintre asociațiile de magistrați prezentă luni la dialogul inițiat de președintele Nicușor Dan a emis, la câteva ore după sfârșitul întrevederii, o listă de propuneri privind modificarea legilor Justiției. Asociația „Inițiativa pentru Justiție”, condusă de procurorul militar Bogdan Pârlog, a enumerat 30 de astfel de propuneri, după cum urmează: Alegeri pentru CSM – vot […] © G4Media.ro.
16:20
Uniunea Europeană a reînnoit pentru încă şase luni sancţiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei # G4Media
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituţiei, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. Aceste sancţiuni includ restricţii în domeniul comerţului, finanţelor, energiei, tehnologiei şi bunurilor cu dublă utilizare, industriei, transporturilor şi […] © G4Media.ro.
16:20
Ana-Maria Bărbosu, Leonard Manta și Nicholas Țarcă, desemnați cei mai buni gimnaști români ai anului 2025 # G4Media
Ana-Maria Bărbosu, Leonard Manta și Nicholas Țarcă au fost desemnați cei mai buni gimnaști români ai anului 2025, luni, de către Federația Română de Gimnastică. Clasamentul primilor 10 sportivi ai anului 2025 a fost votat în cadrul ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Gimnastică pe baza rezultatelor obținute în competițiile desfășurate pe parcursul anului. […] © G4Media.ro.
16:20
Guvernul israelian a votat pentru închiderea renumitului post de radio militar Galei Tsahal, al treilea cel mai ascultat post din Israel # G4Media
Guvernul israelian a votat luni în favoarea închiderii postului de radio militar Galei Tsahal, în pofida opoziţiei din partea consilierei pe probleme juridice a guvernului, îngrijorată de o „ingerinţă politică” în audiovizualul public şi de o „atingere adusă libertăţii” presei, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Galei Tsahal, fondat în 1950, este un […] © G4Media.ro.
16:10
Comisia Europeană anchetează modul de acordare a ajutoarelor de stat de către guvernul ceh pentru construcţia a două centrale nucleare # G4Media
Comisia Europeană a anunţat luni că a declanşat o anchetă aprofundată pentru a verifica dacă planul guvernului ceh de susţinere a construcţiei şi exploatării a două noi reactoare nucleare este conform regulilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Praga a prezentat în octombrie un dispozitiv de sprijin […] © G4Media.ro.
16:00
VIDEO | Salvează mâncarea rămasă după mesele de sărbători, combinând resturi de legume și brânzeturi cu ton / Idei de prânz și cină după Crăciun # G4Media
Cum fripturile de la masa de Crăciun și în general de la mesele de sărbători vin însoțite, la modul ideal, și de garnituri de legume, e posibil ca atunci când le pregătim să ne rămână în frigider ceva legume proaspete. Dacă vrem să le folosim până nu își pierd calitățile, metoda cea mai simplă și […] © G4Media.ro.
16:00
Parlamentul ucrainean formează un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale # G4Media
Un grup de lucru pentru a studia posibilitatea organizării alegerilor prezidenţiale în Ucraina, chiar şi sub incidenţa legii marţiale, este pe cale să fie format în Rada Supremă, sau Parlamentul Ucrainei, după ce preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat acest pas ca răspuns la criticile din partea Washingtonului, informează luni agenția de știri EFE, citată de […] © G4Media.ro.
15:50
Integritatea teritorială a Danemarcei trebuie păstrată, inclusiv asupra Groenlandei, afirmă purtătorul de cuvânt al Uniunii Europewne # G4Media
Integritatea teritorială şi suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda, relatează agențiile de știri Reuters şi Xinhua, transmite Agerpres. „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei, a suveranităţii sale şi a inviolabilităţii frontierelor sale este […] © G4Media.ro.
15:40
Relicve din Sfânta Iesle în care s-a născut Iisus, vizitate de credincioşi la bazilica Santa Maria Maggiore din Roma în Ajun # G4Media
Cinci bucăţi de lemn, plasate într-un relicvariu din sticlă cu încrustaţii de aur şi argint, ar putea fi relicve din Sfânta Iesle în care s-a născut Iisus şi sunt vizitate de credincioşi înainte de Crăciun la bazilica Santa Maria Maggiore din Roma, transmite luni revista Live Science, citată de Agerpres. În anii 640, Sofronie, patriarhul […] © G4Media.ro.
15:40
Emmanuel Macron anunță că a aprobat construirea unui nou portavion care va înlocui nava „Charles de Gaulle” în 2038 # G4Media
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat duminică lansarea oficială a construcției unui nou portavion francez cu propulsie nucleară, care îl va înlocui pe Charles de Gaulle, singurul portavion aflat în prezent în serviciul Marinei franceze. Noul portavion este programat să intre în serviciu în anul 2038. Anunțul a fost făcut în cadrul unei vizite la […] © G4Media.ro.
15:30
Cercetătorii au descoperit o proteină care protejează creierul de deteriorarea cauzată de îmbătrânire # G4Media
O echipă de cercetători din Israel, Rusia, Republica Cehă şi Belgia a reuşit să înţeleagă modul în care o proteină enzimatică numită SIRT6 protejează creierul de daunele ce apar odată cu îmbătrânirea, a anunţat duminică Universitatea Ben-Gurion din Negev, Israel, transmite agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres. Studiul, publicat în Nature Communications, a demonstrat […] © G4Media.ro.
15:20
Managerul Spitalului de Urgență din Ploiești, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu / Ar fi achiziționat echipamente medicale la prețuri supraevaluate, prejudiciind unitatea medicală cu peste 28 de milioane de lei / Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar al Ploieștiului în 2024 # G4Media
Bogdan Cristian-Nica, manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, la data faptelor, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar la alegerile locale din 2024. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a […] © G4Media.ro.
15:20
Rivalitatea dintre Remco Evenepoel și Tadej Pogacar este cea mai importantă a ultimelor sezoane de ciclism și totul se intensifică întrucât belgianul i-a declarat război slovenului, afirmând că vrea să fie mai bun decât el în 2026. Remco Evenepoel va fi rutierul principal la Red Bull – Bora – Hansgrohe după transferul de la Soudal […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:00
Donald Trump numește un trimis special al Statelor Unite pentru Groenlanda, Danemarca denunță o decizie „inacceptabilă” # G4Media
„Total inacceptabil”. Danemarca a criticat sever, luni, 22 decembrie, decizia Statelor Unite de a numi un trimis special pentru Groenlanda și a anunțat că va convoca ambasadorul Statelor Unite în zilele următoare „pentru a obține explicații”, potrivit BFM TV. „Sunt profund indignat de această numire, pe care o consider total inacceptabilă”, a declarat ministrul danez […] © G4Media.ro.
14:20
Nouă spitale din Capitală vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului, transmite Agerpres. Astfel, în zilele de 25 şi 26 decembrie, vor oferi asistenţă medicală de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 şi 021.601.24.00 ; Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” […] © G4Media.ro.
14:10
USR depune o inițiativă legislativă care interzice organizațiile și simbolurile cu caracter comunist # G4Media
Parlamentarii USR Corina Atanasiu, Cristian Ghinea, Remus Negoi și Narcis Mircescu au depus un proiect de lege care interzice organizațiile, simbolurile comuniste și promovarea persoanelor responsabile de crime împotriva umanității sau de încălcări grave ale drepturilor omului. „Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» […] © G4Media.ro.
13:50
Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în primele două zile ale acestei săptămâni, însă se va răci în Ajunul Crăciunului în întreaga ţară şi vor fi ploi, lapoviţe şi ninsori, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres. În Banat, în primele […] © G4Media.ro.
13:40
Fostul premier moldovean Vlad Filat, condamnat în lipsă în Franța la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani # G4Media
O instanţă franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare şi la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupţie, conform hotărârii judecătoreşti consultate luni de AFP, transmite Agerpres. De asemenea, instanţa a condamnat-o şi pe […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
13:00
Liderul senatorilor USR: Moţiunile pe Justiţie şi Interne, străvezii ca nişte foi de ceapă / Nu le vom vota # G4Media
Parlamentarii USR nu vor vota cele două moţiuni simple depuse de Opoziţie care urmează să se dezbată luni la Senat şi Camera Deputaţilor, a anunţat liderul senatorilor partidului, Ştefan Pălărie, citat de Agerpres. „Astăzi avem în Parlamentul României, atât în Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, două moţiuni simple depuse de Opoziţie privitoare la ministrul […] © G4Media.ro.
12:40
București–Adjud, 241 km pot fi parcurși exclusiv pe autostradă: A7 ajunge la 195 km deschiși traficului după inaugurarea a aproape 49 km noi, însă întârzierile continuă / Atenție: lipsa spațiilor de servicii între Buzău și Adjud # G4Media
Asociația Pro Infrastructură anunță că Autostrada A7 ajunge marți, 23 decembrie, la Adjud, odată cu deschiderea traficului pe aproape 49 de kilometri între Focșani și Adjud Nord, în județul Vrancea, la graniță cu Bacăul. Inaugurarea este așteptată în cursul după-amiezii și reprezintă un pas important pentru infrastructura rutieră din estul țării, în special pentru regiunea […] © G4Media.ro.
12:30
Secția pentru procurori a CSM, reacție la referendumul propus de Nicușor Dan: Nu vom putea fi de acord cu eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii # G4Media
Secția pentru procurori a CSM a precizat, luni, într-un comunicat de presă ca reacție la referendumul propus de către președintele Nicușor Dan, că nu va putea fi de acord cu „eludarea Constituției și a legilor care guvernează justiția, potrivit principiului că nu poți remedia pretinse încălcări ale legii prin alte încălcări ale legii”. În comunicat […] © G4Media.ro.
12:30
Se dau cărțile pe față la Red Bull: Max Verstappen n-a fost de acord cu retrogradarea lui Liam Lawson # G4Media
Max Verstappen n-a fost de acord cu decizia Red Bull de a-l retrograda pe fostul său coechipier, Liam Lawson, după doar două etape din sezonul 2025, dezvăluie Autosport. Liam Lawson venea în locul lui Sergio Perez la echipa austriacă de la Racing Bulls. Pilotul neozeelandez, în vârstă de 23 de ani, a fost eliminat din […] © G4Media.ro.
12:20
Atacul cibernetic de la Apele Române, încă în anchetă. Nu se știe cum au pătruns hackerii în sistem # G4Media
„Apele Române” anunță că investigația privind incidentul cibernetic de tip ransomware, notificat DNSC sâmbătă, este în continuare în desfășurare, iar autoritățile nu cunosc încă modul exact în care atacatorii au reușit să pătrundă în rețeaua informatică, transmite MEDIAFAX. Potrivit ANAR, echipele tehnice, împreună cu autoritățile competente, continuă să lucreze pentru limitarea efectelor atacului și pentru […] © G4Media.ro.
12:10
Casa Albă anunţă colectarea a 235 de miliarde de dolari în taxe vamale de la începutul anului / Anunțul, făcut într-o transmisiune despre „victorii MAGA 2025” # G4Media
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului, informează luni dpa preluată de Agerpres. Casa Albă a făcut această afirmaţie într-o transmisiune în direct, de Crăciun, pe canalul său oficial de YouTube, prezentând în buclă o listă cu „VICTORII MAGA 2025”, […] © G4Media.ro.
11:40
VIDEO | Târgul de Crăciun din Timișoara, multe oferte gastronomice și prețuri decente / Printre cele mai plăcute și ieftine locații de acest fel # G4Media
După ce am vizitat târgurile de Crăciun din Budapesta, Bratislava, Praga, Munchen și Salzburg a venit și timpul să ne întoarcem în țară și să ne pregătim și noi de sărbători. Însă, vorba poetului, „mai lungă pare calea acum la-ntors acasă”, așa că nu ne-am grăbit și am rămas peste noapte și în Timișoara, primul târg de Crăciun de la noi din […] © G4Media.ro.
11:10
CSM a finalizat consultarea corpului profesional al magistraților și va publica rezultatele / Președintele Nicușor Dan a anunțat și el un referendum în justiție, în ianuarie # G4Media
Termenul stabilit de Secția pentru judecători a CSM pentru completarea de către magistrați a unui chestionar online privind problemele de actualitate din sistemul judiciar a expirat la finalul zilei de 21 decembrie 2025. CSM va centraliza datele și le va publica în scurt timp, au declarat pentru G4Media.ro surse oficiale. Mâine, Secția pentru judecători a […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
11:00
Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump, crede Nicușor Dan / SUA și UE trebuie să se înțeleagă mai bine – interviu pentru Politico # G4Media
Liderii europeni, precum președintele României, Nicușor Dan, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să găsească o soluție pentru a conviețui cu Donald Trump. Sau, și mai rău, fără el. De când marele perturbator al normelor internaționale s-a întors la Casa Albă în ianuarie, el a arătat clar cât de puțin îi pasă […] © G4Media.ro.
10:40
Este absolut necesar să fie deblocat concursul de angajare în școli – Titularizare 2026, spune Daniel David: Am avut o discuție cu premierul # G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan în legătură cu deblocarea posturilor pentru concursul național de Titularizare 2026. Acesta a afirmat că „este absolut necesar să fie deblocat” concursul. Declarațiile au fost făcute duminică, 21 decembrie, la emisiunea InfoEdu de la TVR Info, potrivit Edupedu.ro. Precizăm că concursul […] © G4Media.ro.
10:40
„Pot mânca, dar vreau să-i controlez” – Pep Guardiola spune că-și va lăsa fotbaliștii acasă dacă se vor întoarce cu kilograme în plus din mini-vacanță # G4Media
Jucătorii lui Manchester City se pot bucura de câteva zile fără fotbal în această perioadă de Crăciun, dar Pep Guardiola îi ține sub lupă: fără creșteri necontrolate de greutate, altfel vor rămâne în afara lotului pentru deplasarea cu Nottingham Forest. După victoria cu West Ham de sâmbătă (3-0), din etapa a 17-a de Premier League, […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.