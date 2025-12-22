Administraţia Trump suspendă toate proiectele de parcuri eoliene offshore din Statele Unite din motive de „securitate naţională” / Riscurile ar fi legate de „mişcarea palelor turbinelor” şi de „turnurile lor extrem de reflectorizante”, care „creează interferenţe radar”

13:40

O instanţă franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare şi la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupţie, conform hotărârii judecătoreşti consultate luni de AFP, transmite Agerpres. De asemenea, instanţa a condamnat-o şi pe […]