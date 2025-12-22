6 din 10 români consideră că Justiția este controlată politic / 2 din 3 români cred că este important ca cetățenii să susțină independența magistraților prin acțiuni civice

08:20

Companiile aeriene se pregătesc pentru cel mai bun Crăciun din istorie, peste 300 de milioane de oameni fiind așteptați să zboare în întreaga lume în timpul sezonului de sărbători. Conform datelor de la platforma de date a companiilor aeriene OAG, relatate de „Financial Times”, numărul de pasageri care zboară din primele 40 de țări, conduse […] © G4Media.ro.