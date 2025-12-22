Fabrica Nokian Tyres din Oradea, anvelopa cu numărul un milion
Ziua Cargo, 22 decembrie 2025 18:20
Fabrica Nokian Tyres din Oradea a produs, pe 20 decembrie, anvelopa cu numărul un milion, conform obiectivului stabilit pentru anul în curs. „Sunt foarte mândru de întreaga noastră echipă pentru efortul depus în atingerea acestui reper. Este o dovadă puternică a angajamentului nostru față de clienții din întreaga Europă, prin îmbunătățirea nivelului de servicii și […]
• • •
Acum o oră
18:20
Acum 2 ore
18:00
Primul an de raportare conform Directivei privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) s-a dovedit a fi o provocare pentru majoritatea companiilor din Europa Centrală. Aceasta, mai ales din cauza complexității informațiilor financiare specifice factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (environment, social, governance – ESG), pe care companiile le-au putut […]
Acum 12 ore
08:40
Grupul Hyundai Motor a anunțat o nouă comandă de 224 de autobuze pe bază de hidrogen de la grupul de transport public Guangzhou, deținut de stat. Potrivit Hyundai, aceasta este cea mai mare comandă unică de autobuze pe bază de hidrogen din China de până acum. Comanda de 224 de autobuze pe bază de hidrogen […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
CFR Călători va asigura în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, capacitatea maximă de transport disponibilă, potrivit unui comunicat. Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcție de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita parcului de material rulant disponibil. Pentru […]
19 decembrie 2025
18:40
Grupul Petit Forestier a pus în circulație, în flota sa, aproape 300 de vehicule IVECO eDaily în toată Europa, consolidându-și angajamentul față de transportul sustenabil. eDaily este versiunea complet electrică a emblematicului vehicul comercial ușor IVECO. Până în prezent, 275 de vehicule carosate au fost deja livrate către sucursalele Grupului din Franța și din alte […]
18:30
Din totalul de peste 24 milioane de căutări pe eJobs.ro, anul acesta, 1,35 de milioane au fost pentru poziția de șofer, majoritatea de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de tir. Chiar dacă este, de departe, lideră de categorie, poziția de șofer se află în scădere cu 14,9% față de anul trecut. Șoferii sunt, […]
18:10
O aeronavă a companiei aeriene private DAN AIR a devenit, timp de câteva zile, un adevărat platou de filmare, pentru serialul „Zbor Imprevizibil". Potrivit unui comunicat, este este primul serial românesc filmat integral în format vertical, gândit special pentru telefon. O ficțiune intensă care urmărește, pe durata unui zbor dus–întors, viața sentimentală și profesională […]
17:50
Amploarea modificărilor fiscale aplicabile, de la 1 ianuarie 2026, le impune contribuabililor o abordare prudentă din punct de vedere juridic și fiscal, potrivit unui comunicat. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, atrage atenția că noile reglementări cresc semnificativ riscurile de neconformare și de apariție a litigiilor cu autoritățile […]
17:30
Rezultatele concursului de proiecte derulat în cadrul celei de-a 17-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor au fost anunțate. Astfel, au fost selectate pentru finanțare 17 proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosociale, potrivit unui comunicat. Acestea vor contribui la îmbunătățirea calității vieții a 570 de copii cu dizabilități, boli cronice […]
17:10
Companiile antreprenoriale dețin doar o treime din cifra de afaceri din top 5.000, dar au creșteri susținute de venituri, număr de angajați și profitabilitate, potrivit unui comunicat. Capitalul românesc are o influență tot mai mare în economie, arată o analiză realizată de PwC România pe baza topului celor mai mari 5.000 de companii din România. […]
09:40
Daimler Buses a primit o comandă majoră, de 500 de autobuze electrice, din partea operatorului flamand De Lijn. Strategia De Lijn este concentrată 100% pe electromobilitate. Din 2022, compania a achiziționat doar autobuze electrice. De asemenea, cel târziu în 2035, toată flota de autobuze a De Lijn va opera complet fără emisii locale. Daimler Buses […]
08:40
Departamentul Muncii din Michigan are 59 de cereri restante împotriva Bollinger pentru salarii neplătite, ultima zi de lucru a companiei a fost 21 noiembrie". Producătorul american de camioane electrice Bollinger Motors și-ar fi încheiat activitățile. Compania a avut probleme de mult timp, din cauza lipsei de numerar și a cererii slabe de pe piață. Am […]
18 decembrie 2025
21:50
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru schema de ajutor de stat privind achiziționarea de camioane cu emisii zero. Persoanele interesate sunt invitate să consulte documentele și să trimită observații sau propuneri până la data de 15 ianuarie 2026, ora 12:00, la adresa de e-mail: contact.fm@fonduri.mt.ro. MTI este organism delegat pentru fondurile […]
18:30
AHK România salută, într-un comunicat, intenția Guvernului României de a reduce la 0,5% impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), începând cu 1 ianuarie 2026. Liderii coaliției la guvernare au stabilit eliminarea IMCA în anul 2027, precum și reducerea cu 10% a cheltuielilor administrației centrale. „Salutăm desființarea impozitului minim pe cifra de afaceri și angajamentul […]
12:40
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) salută controalele ANAF și anchetele DNA în sectorul ridesharing, dar susține că frauda reală din acest sector de activitate depășește 100 de milioane de euro pe an. Precizările vin în contextul în care Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a anunțat, recent, amenzi de 3,1 […]
12:10
Creșterea tradițională a vânzărilor din „luna cadourilor" s-a temperat în ultimii ani, atât în România, cât și în restul Uniunii Europene. Datele Eurostat pentru perioada 2015-2024, analizate de Colliers, arată că România înregistrează o creștere medie de peste 20% a vânzărilor de bunuri nealimentare în decembrie, față de media precedentelor 11 luni ale anului. Este […]
08:40
Ambele organizații au încetat să mai folosească vehiculele electrice (EV) achiziționate de la start-up-ul Canoo, acum falimentar. Canoo a livrat pentru prima dată șase dintre Vehiculele Sale de Livrare Lifestyle (LD 190) către Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS), în 2024. În 2022 semnase un contract cu NASA pentru a livra EV-uri. Acestea ar fi […]
17 decembrie 2025
17:00
Omniasig Vienna Insurance Group și Academia Titi Aur (ATA) anunță printr-un comunicat lansarea unui parteneriat special. Astfel, toți șoferi care finalizează un curs de conducere defensivă organizat de ATA va primi o reducere de 15% din tariful unei polițe RCA încheiate pe 12 luni, la Omniasig. Această inițiativă reprezintă un pas concret în direcția promovării […]
16:40
FORT solicită preluarea și susținerea unui amendament privind proporționalizarea amenzilor pentru rovinietă în cadrul Proiectului de lege (PL-x) 308/2025. În acest sens, Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) a transmis o adresă președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Proiectul de lege PL-x nr. 308/2025 se află în dezbaterea comisiilor de specialitate ale acestui for, potrivit unui […]
15:40
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în 17 decembrie, la o zi după ce fusese reținut de procurorii DNA, pentru fapte de corupție. Alături de Răzvan Cuc a fost trimis după gratii și omul de afaceri, Cătălin Bușe, ambii fiind acuzați că au încercat să-l mituiască pe directorul […]
13:40
Sustenabilitatea și digitalizarea devin motoare reale de creștere în transporturi, potrivit unui comunicat transmis redacției de Altec Logistic. Într-un oraș de dimensiuni medii precum Râmnicu Vâlcea, cu aproximativ 90.000 de locuitori, s-a construit în ultimele două decenii una dintre poveștile relevante ale transportului românesc modern. Altec Logistic, companie fondată în 2004 de Alexandru Olteanu, a […]
13:30
Noul Mercedes-Benz VLE, complet electric, va avea premiera mondială, pe 10 martie, la Stuttgart, potrivit unui comunicat. Acesta va fi primul model Mercedes-Benz bazat pe arhitectura VAN complet nou dezvoltată, modulară și scalabilă, care deschide o eră cu totul nouă. VLE își va celebra premiera mondială pe 10 martie 2026, la Stuttgart, locul de naștere […]
13:20
Renault Group, împreună cu partenerul său, Castrol, anunță lansarea noii game de uleiuri co-branduite Renault Castrol GTX, formulate pe bază de uleiuri re-rafinate. Potrivit unui comunicat, Renault Group devine primul constructor auto care introduce această tehnologie în cele mai recente specificații ale uleiului de motor. Uleiul care respectă specificația RN17 (5W-30) este disponibil, începând din […]
13:10
Controalele ANAF s-au intensificat, iar o decizie de impunere poate avea un impact semnificativ asupra activității companiilor, potrivit unui comunicat. Contribuabilul are drepturi recunoscute prin Codul de procedură fiscală și Legea contenciosului administrativ, inclusiv cel la contestația actului administrativ și la demararea unei acțiuni în contencios administrativ pentru anularea actului administrativ. Aceasta oferă cadrul legal […]
12:40
În timpul sărbătorilor de iarnă, sistemele de colectare și gestionare a deșeurilor se confruntă cu o creștere semnificativă a volumelor generate de populație. Sunt creșteri de până la 30% ale cantității de deșeuri, comparativ cu intervalele obișnuite ale anului, potrivit unei analize Clean Recycle, transmisă redacției. Avalanșa cumpărăturilor, utilizarea sporită a ambalajelor și pregătirile specifice […]
12:30
Comisia Europeană introduce cote de achiziții de vehicule „verzi”, deocamdată pentru autoturisme și utilitare # Ziua Cargo
Comisia Europeană a prezentat Pachetul Automotive, care își propune să susțină eforturile industriei în tranziția către o mobilitate curată. Propunerea menține semnalul clar de favorizare a vehiculelor cu zero emisii, dar în același timp oferă producătorilor auto mai multă flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor de CO2 în cel mai eficient mod privind costurile. Pentru 2035, obiectivul […]
12:00
Metinvest a finalizat, pe 16 decembrie, achiziționarea fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași, care produce țevi structurale sudate. Potrivit unui comunicat, țevile sunt destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agriculturii. Capacitatea maximă de producție este de 240.000 de tone pe an. Este prima unitate de producție a Metinvest în România, iar negocierile au durat câteva […]
11:50
ELI Park Iași intră în faza a II-a de dezvoltare: încă 20.000 mp de spații industriale și logistice, cu finalizare estimată în T3 2026, potrivit unui comunicat. Extinderea va contribuin la dezvoltarea unui centru logistic modern și eficient pentru întreaga regiune a Moldovei. Lucrările de construire vor fi realizate de Sagex
11:30
Autoritatea europeană pentru concurență stabilește că producătorii de baterii au încălcat regulile antitrust, potrivit unui comunicat transmis de Rombat, pe care îl publicăm integral. Subsidiara românească a Metair, Rombat, este unul dintre producătorii europeni de baterii amendați de Comisia Europeană (CE) pentru încălcarea legislației concurenței a Uniunii Europene (UE). Comisia a impus o amendă totală […] The post Amenzi. Producătorii de baterii au încălcat regulile europene antitrust appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Furnizorul german ZF și-a asigurat prima comandă de la un client pentru tehnologia sa avansată de range extender eRE+. Producătorul auto chinez Leapmotor va oferi o versiune de range extender a SUV-ului său premium D19, alimentat de ZF, începând cu 2026. Leapmotor a optat pentru varianta eRE+. ZF descrie această variantă ca fiind „dezvoltată în […] The post ZF furnizează range extender pentru Leapmotor D19 appeared first on ZIUA CARGO.
16 decembrie 2025
19:00
Constanța South Container Terminal (CSCT) își mărește capacitatea în Portul Constanța, cu sprijin din POIM 2014-2020 și Programul Transport 2021-2027, potrivit unui comunicat. Astfel, CSCT a achiziționat două noi macarale portuare mobile, pregătite pentru operare, și a finalizat noul terminal multimodal cu o suprafață de aproximativ 12 ha în Portul Constanța Sud. Pe 16 decembrie, […] The post CSCT își mărește capacitatea în Portul Constanța appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
DAN AIR a transportat cu 14% mai mulți pasageri în al doilea an de operare pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău. Totodată, 97% dintre zboruri au fost operate la timp, fără întârzieri, se arată într-un comunicat. Peste 2% au înregistrat întârzieri mai mici de trei ore, iar sub 1% dintre curse au avut întârzieri […] The post DAN AIR a transportat cu 14% mai mulți pasageri, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Peste patru din zece directori financiari (CFOs) evaluează situația economică actuală ca fiind nefavorabilă, arată cea mai recentă ediție a studiului „CFO 2026”, realizat de Horváth. Potrivit unui comunicat, această percepție este alimentată de creșterea complexității economice, într-un context în care presiunile macroeconomice și tensiunile geopolitice se suprapun. În aceste condiții, mulți CFOs se confruntă […] The post Rezultatele studiului „CFO 2026” appeared first on ZIUA CARGO.
14:50
Previziunile Colliers s-au adeverit, în linii mari, în raportul „Top 10 predicții 2025”: piața industrială a avut un posibil an-record. Potrivit unui comunicat, aceasta confirmă atractivitatea României pentru activități logistice și de producție. Unele riscuri macro semnalate la început de an, cum sunt încetinirea economiei, instabilitatea politică și slăbirea cererii externe, s-au materializat și au […] The post Colliers: Piața industrială a avut un posibil an-record appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Federați Operatorilor de Transport din România (FORT) solicită Guvernului amânarea majorării accizei la motorină, prevăzută pentru 1 ianuarie 2026. Motivul este „evaluarea reală a impactului schemei de ajutor de stat privind returnarea unei părți din acciză, ce riscă să contravină obiectivului pentru care aceasta a fost instituită”. Comunicatul transmis redacției: „Federația Operatorilor […] The post FORT solicită Guvernului amânarea majorării accizei la motorină appeared first on ZIUA CARGO.
12:40
Mercedes-Benz Special Trucks a creat cel mai puternic și luxos Unimog de până acum, ca vehicul demonstrativ pentru segmentul de lux. Vehiculul, realizat în colaborare cu partenerul de conversie Hellgeth Engineering, vrea să marcheze cea de-a 80-a aniversare a Mercedes-Benz Special Trucks, care va avea loc anul viitor. Vehiculul demonstrativ, bazat pe Unimog-ul conceput pentru cele […] The post Cel mai luxos Unimog din istorie appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Un proiect de cercetare realizat de Universitatea din Leeds, care a analizat coliziunile din Marea Britanie implicând pietoni și mașini, nu a găsit nicio diferență semnificativă în ratele de victime pietonale între vehiculele electrice și cele convenționale. Vehiculele hibride, pe de altă parte, au fost implicate mai des în accidente. Conform concluziilor studiului, vehiculele electrice […] The post „Cercetătorii britanici…” appeared first on ZIUA CARGO.
15 decembrie 2025
23:00
Legea 239 privind majorările de impozite și taxe în 2026, publicată în Monitorul Oficial (document) # Ziua Cargo
Legea 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice a fost publicată pe 15 decembrie, în Monitorul Oficial nr. 1.160. Președintele Nicușor Dan a promulgat actul normativ care a trecut a doua oară de filtrul Curții Constituționale și prevede majorarea cu 75,6% a impozitelor pe locuințe, terenuri și mașini, precum și […] The post Legea 239 privind majorările de impozite și taxe în 2026, publicată în Monitorul Oficial (document) appeared first on ZIUA CARGO.
19:40
Pall-Ex a revoluționat conceptul de expediție expres a mărfurilor paletizate. S-a poziționat inspirat, ca un nou canal de distribuție fizică a mărfurilor pentru producători, importatori și distribuitori către clienții lor finali sau retaileri (până la raft). Iar la un an de la inaugurarea hub-ului ultramodern de lângă Sibiu, rezultatele nu au întârziat să apară. O […] The post PALL-EX. Creatori de tendințe în distribuție appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
Karin Rådström, președinte și CEO al Daimler Truck, a fost aleasă președintă a Consiliului pentru Vehicule Comerciale al Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), cu efect de la 1 ianuarie 2026. Consiliul este format din cei mai importanți directori executivi ai membrilor ACEA din sectorul vehiculelor comerciale, reunind directorii generali ai DAF Trucks, Daimler Truck, […] The post Karin Rådström va conduce Consiliul ACEA Commercial Vehicle în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
14:30
Registrul Auto Român (RAR) se alătură campaniei de informare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) pentru creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate. Astfel, atelierele de reparații și centrele de dezmembrări autorizate vor avea afișate în zonele destinate clienților mesaje de atenționare referitoare la riscul de mediu pe care îl reprezintă aceste deșeuri. Conform […] The post RAR, în campania MTI de colectare separată a uleiurilor uzate appeared first on ZIUA CARGO.
12 decembrie 2025
19:50
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis o veste bună transportatorilor, aflat în vizită pe șantierul Autostrăzii Transilvania, pe 12 decembrie. „Anul viitor, două tronsoane pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Bihor, de 70 de kilometri, vor fi finalizate”, a spus el. Este vorba despre Suplacu de Barcău-Chiribiş, de 26,35 km, cu 60% grad de execuţie și […] The post Bolojan: 70 de km din Autostrada Transilvania vor fi deschiși la anul appeared first on ZIUA CARGO.
18:50
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și la necolectarea impozitului pe profit. Noul raport, publicat pe 11 decembrie, estimează că țara noastră nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019 (anul analizat), potrivit PwC România. Rata de neîncasare este de […] The post România pierde o treime din TVA și din impozitul pe profit appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Noul mod de calcul al indemnizațiilor de concediu medical au un impact imediat negativ asupra angajaților și angajatorilor, potrivit unui comunicat. Astfel, veniturile persoanelor cu probleme temporare de sănătate scad, iar costurile administrative și birocrația pentru companii cresc. TPA România, companie de top în Europa Centrală și de Est, specializată în audit, contabilitate, consultanță fiscală […] The post Cum afectează concediile medicale companiile appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
Olympian Park Constanța Palas și Sameday raportează un prim Black Friday de succes împreună, potrivit unui comunicat. Centrul logistic Sameday de peste 5.000 mp din Olympian Park Constanța Palas a procesat peste 400.000 de colete, atingând pe 12 noiembrie un vârf de peste 21.000 de livrări într-o singură zi. Alin Abalașei, VP Group Operations & […] The post Olympian Park Constanța Palas și Sameday, Black Friday împreună appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
IMM România, prin Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), apreciază decizia Guvernului de a adopta schema de sprijin pentru compensarea creșterii accizei la motorină. În valoare de 190 de milioane de lei, schema este destinată compensării creșterii accizei la motorină pentru transportatorii români. „Este o măsură necesară și cerută insistent de industria noastră în ultimele […] The post FORT-IMM România salută compensarea creșterii accizei la motorină appeared first on ZIUA CARGO.
11 decembrie 2025
19:10
Curtea Constituțională a României (CCR) a validat majorarea impozitelor locale și a unor taxe,de la 1 ianuarie 2026. Al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare reprezintă una dintre cele mai ample schimbări legislative din ultimii ani, cu impact direct asupra mediului de afaceri din România, potrivit unei analize transmise redacției de Radu Pavel, avocatul coordonator al […] The post CCR a validat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Guvernul a aprobat, pe 11 decembrie, Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier. Sprijinul acordat de stat vine pentru a compensa creșterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, de transportatorii de marfă și cei de persoane. Perioada de valabilitate a schemei este până la 31 iulie […] The post Guvernul a aprobat compensarea creșterii accizei la motorină appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
ABB România a inaugurat noul său Customer Experience Center în București, potrivit unui comunicat transmis redacției. Este un spațiu ultramodern creat pentru a oferi vizitatorilor o experiență imersivă în viitorul Electrificării, Automatizării, Eficienței Energetice și al Acționărilor Electrice. Centrul reflectă angajamentul ABB de a veni în întâmpinarea clienților și partenerilor săi cu soluții inteligente pentru […] The post ABB și-a deschis noul Customer Experience Center în București appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Colete, avioane și containere pline, acestea sunt lucrurile cu care oamenii asociază de obicei DHL Group, liderul mondial în logistică. Totuși, acestea reprezintă doar o parte din ceea ce compania transportă de-a lungul anului. Iată cinci dintre cele mai neobișnuite livrări gestionate în 2025 de către DHL. Din SUA către Kenya: Antilope pe cale de […] The post Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
