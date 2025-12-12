Bolojan: 70 de km din Autostrada Transilvania vor fi deschiși la anul

13:10

ZF aniversează, anul acesta, șase decenii care au revoluționat confortul și experiența mobilității în domeniul transmisiilor automate, caracterizate prin modularitate, precizie și eficiență. Potrivit unui comunicat, au fost produse peste 35 de milioane de transmisii automate, pornind de la modelul original 3HP, din 1965, și până la cel din prezent. ZF a echipat unele dintre […] The post 60 de ani de inovație: pionieratul transmisiilor automate de la ZF appeared first on ZIUA CARGO.