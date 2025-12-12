Bolojan: 70 de km din Autostrada Transilvania vor fi deschiși la anul
Ziua Cargo, 12 decembrie 2025 19:50
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis o veste bună transportatorilor, aflat în vizită pe șantierul Autostrăzii Transilvania, pe 12 decembrie. „Anul viitor, două tronsoane pe teritoriul județelor Cluj, Sălaj și Bihor, de 70 de kilometri, vor fi finalizate”, a spus el. Este vorba despre Suplacu de Barcău-Chiribiş, de 26,35 km, cu 60% grad de execuţie și […] The post Bolojan: 70 de km din Autostrada Transilvania vor fi deschiși la anul appeared first on ZIUA CARGO.
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
18:50
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și la necolectarea impozitului pe profit. Noul raport, publicat pe 11 decembrie, estimează că țara noastră nu a încasat circa 35% din impozitul pe profit estimat pentru 2019 (anul analizat), potrivit PwC România. Rata de neîncasare este de […] The post România pierde o treime din TVA și din impozitul pe profit appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 4 ore
17:50
Noul mod de calcul al indemnizațiilor de concediu medical au un impact imediat negativ asupra angajaților și angajatorilor, potrivit unui comunicat. Astfel, veniturile persoanelor cu probleme temporare de sănătate scad, iar costurile administrative și birocrația pentru companii cresc. TPA România, companie de top în Europa Centrală și de Est, specializată în audit, contabilitate, consultanță fiscală […] The post Cum afectează concediile medicale companiile appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
Olympian Park Constanța Palas și Sameday raportează un prim Black Friday de succes împreună, potrivit unui comunicat. Centrul logistic Sameday de peste 5.000 mp din Olympian Park Constanța Palas a procesat peste 400.000 de colete, atingând pe 12 noiembrie un vârf de peste 21.000 de livrări într-o singură zi. Alin Abalașei, VP Group Operations & […] The post Olympian Park Constanța Palas și Sameday, Black Friday împreună appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 12 ore
10:00
IMM România, prin Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), apreciază decizia Guvernului de a adopta schema de sprijin pentru compensarea creșterii accizei la motorină. În valoare de 190 de milioane de lei, schema este destinată compensării creșterii accizei la motorină pentru transportatorii români. „Este o măsură necesară și cerută insistent de industria noastră în ultimele […] The post FORT-IMM România salută compensarea creșterii accizei la motorină appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
19:10
Curtea Constituțională a României (CCR) a validat majorarea impozitelor locale și a unor taxe,de la 1 ianuarie 2026. Al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare reprezintă una dintre cele mai ample schimbări legislative din ultimii ani, cu impact direct asupra mediului de afaceri din România, potrivit unei analize transmise redacției de Radu Pavel, avocatul coordonator al […] The post CCR a validat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Guvernul a aprobat, pe 11 decembrie, Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier. Sprijinul acordat de stat vine pentru a compensa creșterea accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, de transportatorii de marfă și cei de persoane. Perioada de valabilitate a schemei este până la 31 iulie […] The post Guvernul a aprobat compensarea creșterii accizei la motorină appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
ABB România a inaugurat noul său Customer Experience Center în București, potrivit unui comunicat transmis redacției. Este un spațiu ultramodern creat pentru a oferi vizitatorilor o experiență imersivă în viitorul Electrificării, Automatizării, Eficienței Energetice și al Acționărilor Electrice. Centrul reflectă angajamentul ABB de a veni în întâmpinarea clienților și partenerilor săi cu soluții inteligente pentru […] The post ABB și-a deschis noul Customer Experience Center în București appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Colete, avioane și containere pline, acestea sunt lucrurile cu care oamenii asociază de obicei DHL Group, liderul mondial în logistică. Totuși, acestea reprezintă doar o parte din ceea ce compania transportă de-a lungul anului. Iată cinci dintre cele mai neobișnuite livrări gestionate în 2025 de către DHL. Din SUA către Kenya: Antilope pe cale de […] The post Cele mai neobișnuite livrări făcute de DHL, în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
18:00
Rețeaua de lockere din România se extinde într-un ritm accelerat, ajungând la peste 10.000 de lockere active, înainte de Crăciun. Potrivit unui comunicat, creșterea este 33% față de anul 2024, iar lockerele acoperă 940 de localități din toate cele 42 de județe. Datele sunt furnizate de eAWB, marketplace de servicii de curierat, care agregă […] The post AWB: Peste 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor, în România appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
17:40
Companiile și autoritățile locale vor avea la dispoziție peste 1,5 miliarde de euro, sub formă de granturi, la începutul anului viitor, potrivit REI. Potrivit unui comunicat, vor fi șase programe de finanțare, ce vizează sprijin pentru producție, transporturi, logistică, producție energie sau stații de încărcare. Fondurile pot fi folosite pentru înlocuirea echipamentelor de producție, a […] The post REI: 6 noi scheme de finanțare (granturi), la începutul lui 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
17:10
MIRAMAX a finalizat achiziționarea unui depozit în valoare de 4 milioane de euro, în Gilău, lângă Cluj-Napoca, în care își desfășura activitatea din anul 2019. Spațiul are o suprafață de depozitare de 2.500 mp, cu 3 temperaturi diferite de păstrare a produselor și 1.000 mp pentru birouri, potrivit unui comunicat. Compania țintește o cifră de afaceri […] The post MIRAMAX a achiziționat un depozit în Gilău, lângă Cluj-Napoca appeared first on ZIUA CARGO.
16:40
Poliţiştii români şi belgieni au reuşit să recupereze patru paleţi cu baterii furați într-un mod ingenios de doi georgieni de la o firmă din Sibiu. Concret, georgienii au folosit datele unei firme de transport din Polonia și au încheiat un contract cu o firmă din Sibiu pentru a prelua din Franţa paleţi. Comunicatul Inspectoratului Județean […] The post Furt de paleţi cu baterii, recuperat appeared first on ZIUA CARGO.
16:10
Trendyol a trecut la energie electrică certificată I-REC în toate depozitele și birourile, potrivit Raportului Anual de Sustenabilitate – al treilea. În acest fel, compania va atinge mai devreme decât era planificat o parte semnificativă din obiectivul său pentru 2040 de a obține neutralitatea emisiilor de carbon în propriile operațiuni. Trendyol, marketplace online internațional de […] The post Trendyol a trecut la energia „verde” în toate depozitele și birourile sale appeared first on ZIUA CARGO.
15:40
Vehiculele pe combustie internă revin în atenția consumatorilor, pe măsură ce scade entuziasmul pentru vehiculele electrice, potrivit unui comunicat. Este concluzia celei mai recente ediții a EY Mobility Consumer Index (MCI), un studiu global care analizează atitudinea și intențiile de cumpărare pe principalele piețe auto. Mihai Drăghici, partener, consultanță în Afaceri, EY România: „În România, […] The post Studiu EY: Vehiculele pe combustie internă revin în atenție appeared first on ZIUA CARGO.
12:30
Daimler Truck continuă dezvoltarea facilităților de încărcare pentru camioane electrice și lansează o rețea semi-publică, sub marca TruckCharge. Primul client pilot, compania de transport Wessels din Rhede, și-a deschis stațiile de încărcare și pentru public de la începutul lunii octombrie. A urmat, în decembrie, expeditorul de marfă Diez, cu parcul de încărcare din Dettingen unter […] The post Daimler Truck lansează rețeaua de încărcare semi-publică TruckCharge appeared first on ZIUA CARGO.
10:00
Un craniu de Triceratops, de 318 kg, restaurat de ZOIC la Trieste, a fost livrat unei galerii din Dallas, sub supravegherea experților de la Rhenus Logistics. Potrivit unui comunicat, proiectul a îmbinat experiența ZOIC în restaurarea fosilelor cu precizia logistică a Rhenus, pentru a garanta siguranța și conformitatea. Operațiunea evidențiază rolul logisticii moderne în conservarea […] The post Un fosil de Triceratops a traversat Atlanticul cu Rhenus Logistics și ZOIC appeared first on ZIUA CARGO.
09:40
Membrii UNTRR au ales noul Consiliu Director pentru mandatul 01.01.2026 – 31.12.2028, potrivit unui comunicat. În urma votului Adunării Generale, componența noii structuri care va reprezenta organizația în următorii trei ani este: • Președinte: Daniel Niculescu – Dianthus Company • Vicepreședinte: Aurel Stanciu – Hoedlmayr Lazăr România • Vicepreședinte: Alexandru Daniel Popa – COM Divers […] The post Membrii UNTRR au ales noul Consiliu Director pentru 2026-2028 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Grupul de vehicule comerciale Traton a semnat un acord de împrumut în valoare de 500 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Acesta va sprijini cercetarea și dezvoltarea platformei Sistemului Modular TRATON (TMS). Împrumutul își propune să impulsioneze transformarea industriei europene a vehiculelor comerciale grele. Finanțarea susține obiectivele „Pactului Verde” european, care […] The post Traton obține un împrumut pentru cercetare și dezvoltare appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Scania anunță o nouă livrare importantă către partenerul său de încredere, Exclusive Car. „Din pasiune pentru camioane și din dorința de a oferi servicii impecabile, Exclusive Car a evoluat de la transportul de mărfuri generale la operarea exclusivă în segmentul transportului cu temperatură controlată. În acest domeniu, eficiența și fiabilitatea sunt factori critici, iar Scania […] The post Scania, o nouă livrare către partenerul său Exclusive Car appeared first on ZIUA CARGO.
18:30
Șoferii și lucrătorii în depozit sunt cei mai căutați candidați fără studii superioare ai momentului, arată un sondaj al platformei de recrutare eJobs. Alături de ei se poziționează casierii, mecanicii și personalul pentru curățenie, potrivit unui comunicat. „Finalul de an vine cu oportunități pentru candidații din segmentul blue collar (fără studii superioare), 5.500 de joburi […] The post Șoferii și lucrătorii în depozit – cele mai căutate joburi appeared first on ZIUA CARGO.
18:10
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) anunță introducerea de către companiile de taxi a unor metode moderne de plasare a comenzilor. Potrivit unui comunicat, Speed Taxi lansează „cea mai modernă aplicație de comandă taxi: rapidă, sigură, o platformă modernă, adaptată anului 2025”. Firma deține un parc de peste 1.000 de autoturisme colantate Speed […] The post Taxiurile, dotate cu aplicații moderne pentru comandă appeared first on ZIUA CARGO.
17:50
Traseul liniei 196 de autobuze va fi prelungit, din 13 decembrie, pentru a asigura legătura directă între Gara Basarab-Gara de Nord și Autogara Filaret. Iată noul traseu al liniei 196, potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI): Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, str. Witting, Calea Plevnei, str. Știrbei Vodă, […] The post Legătură directă Gara Basarab-Gara de Nord-Autogara Filaret (TPBI) appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
România s-a clasat ani la rând pe ultimul loc în UE la reciclarea deșeurilor din ambalaje, însă acum se poziționează în avangarda economiei circulare europene. Potrivit unui comunicat al SGS, țara noastră a demonstrat că un stat cu infrastructură inițială fragilă poate implementa, în timp record, unul dintre cele mai performante sisteme de colectare și […] The post SGR în România: de la implementare, la reper european appeared first on ZIUA CARGO.
14:20
JYSK a închiriat un spațiu de aproximativ 1.000 mp în Lemon Retail Park, într-o tranzacție în care Colliers a reprezentat grupul Synergy. Deschiderea retailerului scandinav consolidează mixul de chiriași al centrului comercial din zona Pipera-Voluntari, potrivit unui comunicat. Totodată, magzinul răspunde cererii puternice venite din partea brandurilor value-for-money pentru spații în formate de tip retail […] The post Colliers: JYSK, în Lemon Retail Park appeared first on ZIUA CARGO.
13:40
Vola.ro și The Social Incubator au oferit, prin programul „România Zboară Departe”, 50.000 de euro tinerilor performanți care au nevoie de sprijin. Potrivit unui comunicat, programul a fost lansat în această toamnă pentru a oferi vizibilitate și sprijin real tinerilor care performează în domenii unde finanțarea este limitată sau inexistentă. În doar câteva zile de […] The post Vola și The Social Incubator, sprijin pentru tinerii performanți appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Tahograful Smart2, obligatoriu din 1 iulie 2026 pentru vehicule comerciale de TRANSPORT MARFĂ >2,5t # Ziua Cargo
Începând cu 1 iulie 2026, autoutilitarele ușoare (LCV/vanuri) cu masa totală maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone, destinate transportului de marfă (internațional sau cabotaj), vor trebui să fie echipate obligatoriu cu tahograf inteligent Smart2. Ce trebuie să știe șoferii de LCV Această schimbare e reglementată pe baza Regulamentul (UE) 2020/1054 — normele privind tahografele — extinse […] The post Tahograful Smart2, obligatoriu din 1 iulie 2026 pentru vehicule comerciale de TRANSPORT MARFĂ >2,5t appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Specialistul britanic în motoare electrice Yasa, deținut de Mercedes-Benz, dezvoltă o tracțiune integrată în roți care utilize cu motorul cu flux axial de 12,7 kilograme, care a atins recent o densitate de putere de 59 kW/kg ca prototip. Acest motor cu flux axial atinge o putere maximă pe termen scurt de 750 kW și este […] The post Yasa dezvoltă un motor cu flux axial integrat în roți appeared first on ZIUA CARGO.
9 decembrie 2025
16:20
Cargus își extinde rețeaua de puncte de ridicare și livrare (out-of-home), printr-un nou parteneriat strategic cu Carrefour România. Potrivit unui comunicat, peste 150 de magazine Carrefour (hipermarketuri, supermarketuri și magazine Express) devin puncte Cargus SHIP & GO până la finalul anului, Urmează ca alte 250-300 de locații să fie activate, în 2026, astfel, rețeaua totală […] The post Cargus – SHIP & GO în aproape 450 de magazine Carrefour appeared first on ZIUA CARGO.
16:10
Renault Group și Ford au încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea a două modele electrice distincte sub marca Ford dedicate clienților europeni. Potrivit unui comunicat, noile vehicule vor fi produse de Renault Group în nordul Franței, ilustrând expertiza industrială de vârf ale hub-ului ElectriCity din cadrul Ampere. Concepute de Ford și dezvoltate în colaborare cu […] The post Parteneriat Renault Group – Ford appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
Mercedes-Benz Trucks își extinde portofoliul de camioane electrice, odată cu începerea producției de serie a noii generații eActros 400, la fabrica din Wörth. Noua generație eActros 400 se bazează pe tehnologia modelului pentru distanțe lungi eActros 600, dar are doar două pachete de baterii și poate fi configurat deja cu o cabină L. Noile modele […] The post Mercedes-Benz Trucks începe producția noii generații eActros 400 appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
Volvo FL Electric, camion electric vândut încă din 2019, a primit o versiune de 14 tone, cu o nouă configurație a bateriei. Noua versiune este disponibilă cu mai multe ampatamente (între 3.800 și 6.500 mm) și configurații de axe și de baterii. Forma și poziționarea bateriilor nu intereferează cu instalarea suprastructurilor, care pot avea inclusiv […] The post Volvo Trucks lansează o versiune FL Electric de 14 tone appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Ford Trucks a livrat primul camion electric F-Line E, pentru compania olandeză ATS Transport. Astfel, Ford Trucks se alătură și la acest capitol celor șapte mari producători europeni de camioane. Versiunea electrică a noii game F-Line a fost prezentată pentru prima oară la IAA 2024. Pentru sistemul de propulsie, Ford Trucks a ales o unitate […] The post Primul camion electric Ford F-Line E a fost livrat în Olanda appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Scania a livrat pentru compania minieră de stat suedeză LKAB două camioane electrice, care vor fi folosite în subteran. Camioanele vor fi folosite la mina din orașul Malmberget, transportând minereu de fier la adâncimi de până la 1.250 de metri. Este prima oară când camioanele electrice Scania sunt folosite în operațiuni miniere grele din subteran. […] The post Camioane electrice Scania folosite în subteran appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Un proiect de cercetare de la Universitatea Purdue a reușit să încarce inductiv un camion electric de mare tonaj în timp ce se deplasează de autostradă. Dezvoltatorii visează să o folosească pentru a revoluționa transportul de marfă pe distanțe lungi. Pentru SUA, acest test marchează o premieră, deși proiecte precum proiectul german E|MPOWER de-a lungul […] The post Experiment cu încărcare inductivă, în SUA appeared first on ZIUA CARGO.
8 decembrie 2025
18:50
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026 va intra în vigoare pe 14 decembrie și aduce noutăți, potrivit unui comunicat al CFR Călători. În transportul internațional vor fi asigurate legături directe între Budapesta și București, revenirea trenurilor la Viena Westbahnhof și noi trenuri sezoniere pe ruta București-Giurgiu-Ruse. CFR Călători va asigura zilnic circulația a peste 1.150 de […] The post Mersul Trenurilor 2025-2026 appeared first on ZIUA CARGO.
18:20
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe tema achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. Corpul de Controlal al MIPE a constatat disfuncționalități privind utilizarea banilor europeni. Pîslaru va trimite rezultatele verificărilor și către Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) și Consiliului Concurenței. Apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” a fost […] The post Pîslaru sesizează Parchetul European appeared first on ZIUA CARGO.
11:00
Perioada de maximă încărcare în eCommerce a început anul acesta mai devreme, arată cea mai recentă analiză Packeta România, potrivit unui comunicat. Nivelul maxim al comenzilor a fost înregistrat pe 12 noiembrie, cu mai bine de o lună înainte față de vârful din 2024, atins pe 16 decembrie. Volumul procesat a depășit cu peste […] The post Sezonul de vârf în eCommerce a început mai devreme (Packeta) appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Traficul rutier pe bretelele de urcare către terminalul „Plecări”, respectiv, de ieșire din terminalul „Sosiri”, la Aeroportul „Henri Coandă” Otopeni, este restricționat, începând din 8 decembrie. Se execută lucrările de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6. Astfel, transportul public este reorganizat pe o arteră nouă, amenajată de constructor, prin dezafectarea unor locuri […] The post Restricții. Traficul rutier din zona Aeroportului Otopeni, reorganizat appeared first on ZIUA CARGO.
10:10
Modificarea, falsificarea sau utilizarea unor polițe de asigurare CMR neconforme sau inexistente generează riscuri penale majore, atrage atenția TAPA Chapter România. Avertismentul, transmis tuturor companiilor de transport, vine în contextul numeroaselor situații de acest fel constatate în piață, potrivit unui comunicat transmis redacției. Astfel, orice intervenție neautorizată asupra unei polițe de asigurare CMR, indiferent dacă […] The post Falsificarea documentelor de asigurare CMR este faptă penală appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Comisarul UE pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a vorbit pozitiv despre relaxarea obiectivelor UE privind emisiile de CO2 și despre permiterea noilor motoare cu ardere după 2035. Mass-media speculează deja despre un „cadou de Crăciun pentru industrie”. Dar există o problemă crucială în declarațiile comisarului UE – combustibilul. În plus, noul „pachet auto al UE” ar […] The post UE analizează viitorul motoarelor appeared first on ZIUA CARGO.
00:30
Circulația rutieră este închisă pe DN22 între km 206-km 212, începând din 8 decembrie, pentru lucrăril a trecerea la nivel cu calea ferată, informează DRDP Constanța. Durata estimativă de execuție a lucrărilor este până pe 15 decembie. Lucrările fac parte din obiectivul „Modernizare treceri la nivel cu calea ferată pe raza SRCF Constanța-Proiectare și execuție […] The post Circulație închisă pe DN22 între km 206 – km 212; rute ocolitoare appeared first on ZIUA CARGO.
5 decembrie 2025
18:40
Guvernul a aprobat, în ședința din 5 decembrie, Memorandumul privind reforma companiilor de stat. Documentul cuprinde și lista cu primele 17 companii care vor fi analizate pentru acest proces. Din primele 17 companii de stat care vor intra în procesul de reformă, 13 sunt din Transporturi.Iată lista: 1. Societatea Electrocentrale Grup (Ministerul Energiei) 2. Societatea […] The post Reforma companiilor de stat. 13 din primul pachet sunt din Transporturi appeared first on ZIUA CARGO.
15:00
5 to go anunță semnarea unui parteneriat cu rețeaua națională de benzinării RO concept OSCAR, potrivit unui comunicat. RO concept OSCAR este franciza de benzinării dezvoltată de OSCAR Downstream, cea mai mare companie petrolieră din România cu capital 100% românesc. Este una dintre cele mai dinamice rețele de benzinării din țară, cu peste 90 de […] The post Parteneriat benzinăriile RO-5 to go appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
ZF aniversează, anul acesta, șase decenii care au revoluționat confortul și experiența mobilității în domeniul transmisiilor automate, caracterizate prin modularitate, precizie și eficiență. Potrivit unui comunicat, au fost produse peste 35 de milioane de transmisii automate, pornind de la modelul original 3HP, din 1965, și până la cel din prezent. ZF a echipat unele dintre […] The post 60 de ani de inovație: pionieratul transmisiilor automate de la ZF appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
Piața comerțului electronic din Republica Moldova și-a continuat expansiunea, în 2025, în pofida tendințelor globale de stabilizare și creștere matură. Potrivit unui comunicat, retailul online global este estimat să încetinească la o creștere medie de o singură cifră, până în 2026 (ECDB). În schimb, Rep. Moldova a înregistrat o expansiune anuală cu două cifre, o […] The post Piața comerțului electronic din Rep. Moldova accelerează în 2025 appeared first on ZIUA CARGO.
4 decembrie 2025
22:30
Autostrada Constanța-Varna-Alexandropulis este „un deziderat asupra căruia ne vom concentra în perioada imediat următoare”, a transmis ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban. Declarația sa vine în contextul semnării pe 3 decembrie, la Comisia Europeană, a Memorandumul de Înțelegere privind întărirea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei coridorului de transport Marea Neagră-Marea Egee. Evenimentul a reunit reprezentanți […] The post Memorandum pentru Autostrada Constanța-Varna-Alexandropulis appeared first on ZIUA CARGO.
21:50
Compania Națională „Poșta Română”, liderul serviciilor poștale și logistice din România, s-a rebrenduit: are o nouă flotă, denumită ZOR. Aceasta a fost lansată pe 4 decembrie, concomitent cu inaugurarea primului oficiu poștal modular-ghișeu universal. Aceste două proiecte reprezintă „primele repere concrete ale rebrandingului la nivel național și semnalul clar că Poșta Română parcurge o schimbare […] The post Poșta Română s-a rebrenduit: ZOR appeared first on ZIUA CARGO.
21:00
