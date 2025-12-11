ABB și-a deschis noul Customer Experience Center în București

14:00

Cel mai recent sondaj realizat de eJobs relevă că 9 din 10 angajatori vor acorda beneficii de Crăciun angajaților. Cei mai mulți vor primi prime în bani, petrecere de final de an cu echipa și vouchere cadou. Potrivit unui comunicat, 89,7% dintre angajatorii respondenți au declarat că au pregătit beneficiile pentru luna decembrie, înainte de […] The post 9 din 10 angajatori vor acorda beneficii de Crăciun salariaților appeared first on ZIUA CARGO.