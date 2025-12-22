Nicușor Dan contra Justiției, linia roșie a statului de drept

09:40

Impozitele pe proprietăți (case, terenuri, mașini) se modifică substantial începând din ianuarie 2026, ca urmare a majorării bazei de impozitare și a modificării unora dintre regulile care guvernau până acum acest domeniu. Baza de impozitare crește atât pentru locuințele noi, cât și pentru apartamentele din blocuri vechi de 30 sau 50 de ani, pentru care […]