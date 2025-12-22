Șeful apărării Norvegiei: „Trebuie să învățăm lecția ucraineană. Nu e vorba doar de capacități militare, ci de reziliența societății”

13:00

Polișia franceză a anunțat luni că a împușcat, la Grenoble, un bărbat înarmat cu un cuțit care ar fi amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi din prefectura Isère, înainte de a face același lucru cu unul dintre polițiștii care îl urmăreau. Atactorul are 35 de ani, iar starea sa de sănătate nu este gravă, după ce a fost rănit și transportat la spital, transmite TF1info.fr.