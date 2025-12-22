Șeful apărării Norvegiei: „Trebuie să învățăm lecția ucraineană. Nu e vorba doar de capacități militare, ci de reziliența societății”
Europa va deveni mai puternică dacă va urmări în mod consecvent obiectivele de consolidare a apărării în cadrul NATO. Acest lucru a fost afirmat într-un interviu acordat Ukrinform de către șeful apărării Norvegiei, Eirik Kristoffersen.
Acum 5 minute
20:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, anul viitor, nu va mai crește nicio taxă. Există însă și o condiție, a spus șeful Executivului – aceea ca măsurile luate până acum să fie păstrate și să fie dublate de tăieri din cheltuielile statului.
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:30
Rivalitatea din culise dintre Steve Witkoff și Marco Rubio pentru rolul în procesul de pace privind Ucraina: „A fost exclus” # Digi24.ro
Mai mulți actuali și foști oficiali din SUA și Europa au vorbit pentru NBC News despre o luptă privată dintre secretarul de stat american Marco Rubio și reprezentantul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, în contextul promovării negocierilor de pace Rusia - Ucraina, relatează Ukrainska Pravda.
19:30
AUR a atacat la CCR hotărârea Parlamentului prin care au fost numiți membrii CA din TVR și Radio # Digi24.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a atacat la Curtea Constituţională hotărârea Parlamentului cu privire la numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune (SRTV) şi Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR) pentru că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară a AUR, relatează Agerpres.
Acum 2 ore
19:00
„Un loc de glorie pentru toți”. Pierderi ascunse, cimitire supraaglomerate: realitatea din Ucraina # Digi24.ro
Pe măsură ce sicriul este purtat pe străzile pietruite din Liov, se așterne liniștea, iar trecătorii îngenunchează. Traficul se oprește, un singur gornist cântă melodia sa, iar Stepan Telychko, cel mai recent dintre războinicii căzuți ai orașului, este condus către odihna veșnică, notează The Times.
19:00
Hunedoara: Un tânăr soldat de la unitatea militară din Deva a fost găsit împuşcat în cazarmă. Ancheta, preluată de Parchetul Militar # Digi24.ro
Un tânăr soldat, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit decedat, luni, în incinta unei unităţi militare din Deva, acesta prezentând o plagă prin împuşcare, cazul fiind preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara.
18:50
Andrew Tate a fost bătut în ringul de box. Reacții pe rețelele sociale: „Cam asta se întâmplă când nu te lupți cu femei” # Digi24.ro
Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box, la vârsta de 39 de ani.
18:30
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul referendumului: Garantăm independența justiției, nu interesele de breaslă # Digi24.ro
Secția pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a reacționat la anunțul lui Nicușor Dan de a convoca un referendum printre magistrați pentru a stabili dacă CSM acționează „în interesul unui grup din sistemul judiciar”. Procurorii din CSM au afirmat că, din luna mai a acestui an, Consiliul a adresat în mod repetat invitații șefului statului de a participa la ședințele plenului, apreciind că „un eventual dialog ar fi lămurit multe dintre neclaritățile la care s-a făcut referire în ultima perioadă”.
18:30
Inspecția Judiciară susține că „monitorizează constant” problemele semnalate de magistrați # Digi24.ro
Inspecția Judiciară a dat publicității luni, 22 decembrie, un raport în care detaliază cazurile prezentate în documentarul Recorder și în care susține că monitorizează „constant” cum se desfășoară repartizarea aleatorie a cauzelor.
18:20
Controversatul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc se sărbătorește în arestul preventiv. I-a fost prelungit cu 30 de zile # Digi24.ro
Controversatul om de afaceri moldovean Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”, în urma unei decizii care a fost pronunţată luni, 22 decembrie, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani, dosarul aflându-se în prezent la etapa de cercetare judecătorească. Fostul lider democrat rămâne în arest preventiv inclusiv pe 1 ianuarie, când împlinește 60 de ani, relatează tvrmoldova.md.
18:20
Primăria Capitalei: Bucureştiul e pregătit pentru primele ninsori, 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni asigură deszăpezirea # Digi24.ro
Primăria Capitalei anunţă, luni, că autorităţile sunt pregătite pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit PMB, chiar dacă nu va ninge abundent, operatorii de salubritate din toate cele şase sectoare sunt pregătiţi să intervină, în total, cu peste 500 de utilaje şi aproape 2.500 de oameni.
Acum 4 ore
18:00
UE a reînnoit pentru încă şase luni sancţiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei # Digi24.ro
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă şase luni, până pe 31 iulie 2026, sancţiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituţiei, informează un comunicat al Consiliului.
18:00
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Ce se întâmplă în România din 2026 # Digi24.ro
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cele mai mici niveluri din februarie anul trecut, determinate de creșterea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Statele Unite și de așteptările privind un surplus global de aprovizionare în 2026.
18:00
Țara europeană care crește vârsta rezverștilor la 65 de ani: „Îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor'' # Digi24.ro
O țară europeană, membră NATO, a anunțat luni, 22 decembrie, că va crește în 2026 vârsta limită a rezerviștilor armatei sale de la 60 de ani la 65 de ani, în scopul pregătirii militare a statului în fața amenințării reprezentate de Rusia, relatează AFP.
17:50
UE reamintește Casei Albe: „Păstrarea integrităţii teritoriale a Regatului Danemarcei este esențială” # Digi24.ro
Integritatea teritorială şi suveranitatea Danemarcei, inclusiv asupra Groenlandei, trebuie păstrate, a declarat luni un purtător de cuvânt al UE, întrebat despre numirea de către SUA a unui trimis special în Groenlanda, relatează Reuters şi Xinhua, preluate de Agerpres.
17:50
Mesajul ministrului Justiției, după consultările dintre magistrați și președinte: „Spuneți realitatea, veniți cu elemente concrete” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut un mesaj pentru magistrați, după ce președintele Nicușor Dan a început o consultare cu aceștia pentru a vedea problemele din sistemul judiciar. „Aveți curajul să spuneți realitatea, veniți cu elemente concrete”, a spus ministrul în direct la Digi24.
17:40
Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei s-a încheiat. „Caritas-ul polonez”, sentință de 14 ani de închisoare # Digi24.ro
Un tribunal din Varșovia a condamnat un fost înalt funcționar legat de uniunea de credit SKOK Wołomin, care a dat faliment, la 14 ani de închisoare pentru spălarea a sute de milioane de zloți, într-unul dintre cele mai mari cazuri de criminalitate financiară din Polonia.
17:40
Atac cibernetic la Poșta franceză înainte de Crăciun: serviciile online ale La Poste sunt inaccesibile # Digi24.ro
La aproape o săptămână de la atacul cibernetic în timpul căruia au fost furate zeci de fişiere cu informații „extrem de sensibile” ale Ministerului de Interne francez, grupul La Poste, cea mai importantă companie de servicii de curierat din Franța, a căzut victimă unui atac cibenertic de tip „denial of service”, relatează AFP.
17:30
Chris Rea, celebrul cântăreț și compozitor de rock și blues, a murit la vârsta de 74 de ani # Digi24.ro
Chris Rea, cântărețul și compozitorul britanic printre ale cărui hituri se numără „Driving Home For Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a declarat un purtător de cuvânt al familiei sale, citat de The Guardian.
17:20
Percheziţie în Bucureşti: Un bărbat difuza materiale cu caracter antisemit și făcea propagandă legionară pe un post de radio online # Digi24.ro
Poliţişti şi procurori de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti au făcut, luni, o percheziţie la locuinţa unui bărbat suspectat că, începând din martie 2024, a difuzat programe audio şi muzică prin intermediul postului ”Radio Camarad”, care emite online, prin care a făcut propagandă simbolurilor, ideilor, doctrinei şi cultului persoanelor asociate Mişcării Legionare şi a transmis „materiale editoriale care conţineau dezvoltări doctrinare, legionare, сu сaracter antisemit”.
17:20
Ministrul Justiției, despre referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan: „Vom vedea dacă este în parametri legali sau nu” # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că președintele Nicușor Dan nu a prezentat până în acest moment modalitatea concretă prin care ar intenționa să organizeze un referendum în rândul magistraților, subliniind că abia după clarificarea acestui demers se va putea stabili dacă procedura este sau nu legală. Ministrul a mai precizat că nu a fost invitat la discuțiile de la Palatul Cotroceni, dintre președinte și magistrați.
17:10
Dosar penal in rem după atacul cibernetic de la Apele Române. DIICOT: „A avut ca rezultat criptarea datelor informatice” # Digi24.ro
După atacul cibernetic de tip ransomware de la Apele Române, DIICOT a anunțat luni, 22 decembrie, că a fost înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, cu privire la comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, perturbarea funcționării sistemelor informatice în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.
17:10
Ministrul israelian de Externe îndeamnă evreii din țările occidentale să se stabilească în Israel, pe fondul atacului de la Bondi Beach # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Israelului, Gideon Saar, a făcut apel la evreii care trăiesc în țările occidentale să se mute în Israel, afirmând că, pe fondul antisemitismului în creștere, comunitățile evreiești din întreaga lume nu mai sunt în siguranță. Declarația intervine la câteva zile după ce 15 persoane au fost ucise într-un atac asupra unui loc în care se sărbătorea Hanuka în Sydney: Bondi Beach, relatează The Independent.
17:10
„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina # Digi24.ro
Rusia a deplâns, luni, „progresele lente” în negocierile cu Statele Unite privind un plan în vederea opririi războiului din Ucraina şi a denunțat „tentative răuvoitoare” ale anumitor ţări de a face să eşueze negocierile, relatează AFP, citată de News.ro.
16:40
Rusia dezvoltă o armă pentru a ataca sateliții Starlink ai lui Elon Musk, cred serviciile secrete din două țări NATO (presă) # Digi24.ro
Agențiile de informații din două țări NATO cred că Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a viza rețeaua Starlink a lui Elon Musk, potrivit unui nou raport, citat de Newsweek.
16:20
Belarus extinde în secret producția de muniție pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export” # Digi24.ro
Belarus a lansat o inițiativă secretă pentru a extinde producția de obuze de artilerie și muniții pentru rachete destinate să sprijine războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a descoperit grupul de opoziție belarus BELPOL într-o anchetă recentă, relatează TVP World.
16:20
Manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, trimis în judecată. Bogdan Nica, acuzat de luare de mită și abuz în serviciu # Digi24.ro
Managerul Spitalului de Urgență din Ploiești. Bogdan Cristian Nica, a fost trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu. Aacesta ar fi achiziționat echipamente medicale la prețuri supraevaluate, prejudiciind unitatea medicală cu peste 28 de milioane de lei. Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar al Ploieștiului în 2024.
16:10
Guvernul Netanyahu aprobă închiderea postului de radio al armatei israeliene. Care e motivul deciziei Executivului # Digi24.ro
Guvernul israelian a aprobat în unanimitate, luni, închiderea postului de radio militar Galei Tsahal, în ciuda opoziţiei consilierului juridic al Executivului, care se teme de o „interferenţă politică” în audiovizualul public şi de „încălcarea libertăţii” presei.
Acum 6 ore
16:00
Camera Deputaților a luat act de demisia lui Marcel Ciolacu. Fostul premier a preluat conducerea CJ Buzău # Digi24.ro
Fostul preşedinte al PSD Marcel Ciolacu şi-a depus demisia din funcţia de deputat în 18 decembrie, după ce a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, iar vineri a depus jurământul în această funcție, conform anunțului făcut în plenul de luni al Camerei Deputaților.
16:00
JD Vance spune că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina. Dar avertizează: „Sunt șanse mari să nu reușim” # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat într-un interviu pentru publicația britanică UnHerd, citat de Kyiv Independent, că au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, însă nu există garanții că se va ajunge la un acord de pace.
15:30
ANPC a făcut controale în zone turistice și a dat amenzi de 1,6 milioane de lei. Ce nereguli au fost descoperite # Digi24.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a dat amenzi în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei unor operatori economici din staţiunile şi zonele turistice, în urma controalelor realizate în perioada 15 - 21 decembrie 2025.
15:20
Consiliul Concurenței analizează problemele pe care fermierii români le au în comercializarea cărnii de porc # Digi24.ro
Consiliul Concurenței a anunțat luni, 22 decembrie, că a declanșat un studiu pentru înțelege ce obstacole îi împiedică pe fermierii români să ajungă cu carnea în magazine.
15:20
Un fost premier din Republica Moldova a fost condamnat de o instanță franceză la doi ani de închisoare. Reacția lui Vlad Filat # Digi24.ro
Fostul premier din Republica Moldova, Vlad Filat (actual președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova), a fost condamnat de o instanță din Franța la doi ani de închisoare și plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție.
15:00
Indignare în Danemarca după ce Trump și-a desemnat emisarul special pentru Groenlanda. Măsura luată de Copenhaga # Digi24.ro
Danemarca îl va convoca pe ambasadorul SUA la Copenhaga, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat numirea unui trimis special pentru Groenlanda, un teritoriu autonom danez pe care a ameninţat să-l anexeze, relatează AFP.
14:50
14:50
Anunțul ministrului Educației despre cumulul pensie-salariu în 2026: „Are implicații majore pentru sistemul de educație-cercetare” # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei anunţă că, printr-o ordonanţă de urgenţă, a fost suspendată, până în 31 decembrie 2026, aplicarea prevederilor legii care interzicea cumulul pensie-salariu în domeniul educaţiei. „Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare”, explică ministrul Daniel David.
14:40
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi (PNL), renunță la demisie, după vizita pe care i-a făcut-o Ilie Bolojan # Digi24.ro
Președintele Consiliului Județean Constanța, liberalul Florin Mitroi, a anunțat că nu va mai demisiona de la șefia instituției. Decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan a mers vineri la Constanța pentru a discuta cu colegii săi despre problemele din partid. Și președintele filialei PNL Constanța, Bogdan Huțucă, anunțase că va demisiona.
14:40
Maia Sandu: Prioritatea absolută a politicii Republicii Moldova e aderarea la UE. Oana Țoiu: România, principalul susținător # Digi24.ro
Aderarea la Uniunea Europeană este obiectivul care reprezintă o prioritate absolută a politicii interne şi externe a Republicii Moldova, a spus luni preşedinta Maia Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a trasat principalele direcţii ale politicii externe a ţării pentru anul 2026. La rândul său, ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a spus că Bucureştiul rămâne un susţinător ferm al integrării europene a Republicii Moldova.
14:40
Alina Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” # Digi24.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară luni că asistăm la o criză a sistemului judiciar iar declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Potrivit acesteia, cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul CSM, alături de magistraţi, pentru un dialog onest, profesionist şi echilibrat, din care să rezulte soluţii reale de îmbunătăţire a problemelor din sistem.
14:20
Autostrada Moldovei: sectorul Focșani - Adjud din A7 va fi deschis marți, de la ora 11:00 # Digi24.ro
Sectorul de autostradă Focşani - Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi deschis circulației publice marţi, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunţat, luni, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.
Acum 8 ore
13:50
Crăciun cu frig, ninsori și ploi: prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele două săptămâni. Cum va fi vremea de Revelion # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru perioada 22 decembrie - 4 ianuarie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor scădea treptat, iar în zilele de Crăciun și Revelion sunt așteptate ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării.
13:50
USR propune interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste. Pedepse cu închisoarea pentru propaganda comunistă # Digi24.ro
Aleșii USR au depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste, precum și sancționarea propagandei comuniste, pe fondul reapariției discursului nostalgic față de regimul totalitar. Proiectul prevede pedepse cu închisoarea și extinde actuala legislație care sancționează propaganda fascistă și legionară, pentru a include și crimele comise în timpul comunismului.
13:50
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe supraaglomerate. Ce arată datele Eurostat # Digi24.ro
Anul trecut, 16,9% dintre cetăţenii UE locuiau în locuinţe supraaglomerate, un uşor declin faţă de un nivel de 18,1% în 2023, arată datele publicate luni de Oficiul European de Statistică (Eurostat). În România, însă, procentajul ajunge la 40%, cel mai mare din Uniunea Europeană.
13:30
Atac cibernetic de tip ransomware la Apele Române. Instituția spune că activitățile esențiale nu au fost afectate # Digi24.ro
Administrația Națională „Apele Române” a anunțat, referitor la atacul cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere, că nu există un impact esenția asupra activităților esențiale ale instituției. De asemenea, activitatea de prognoză și apărarea împotriva inundațiilor nu a fost afectată, iar activitatea de dispecerate și operarea structurilor hidrotehnice se desfășoară în parametri normali, utilizând comunicații telefonice și radio.
13:20
Spionii Kievului se laudă cu distrugerea a doua avioane rusești, Su-27 și Su-30, într-un incendiu provocat sâmbătă noapte la Lipețk # Digi24.ro
Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a informat luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 şi Su-27 au fost avariate în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare a unui incendiu la un aerodrom militar din apropierea oraşului rus Lipeţk în cadrul unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ucrainene, transmite Agerpres.
13:10
USR anunță cum va vota la moțiunile simple ale AUR împotriva ministrului de Interne al PNL și cel de la Justiției al PSD # Digi24.ro
USR a anunţat, luni, ce va face la cele două moţiuni simple împotriva ministrului Justiţiei şi ministrului de Interne, senatorul USR Ştefan Pălărie afirmând că parlamentarii formaţiunii vor fi prezenţi, vor dezbate, dar nu vor vota, pentru că sunt străvezii ca nişte foi de ceapă şi nu au cum să susţină aceste demersuri ale Opoziţiei.
13:00
Atac cu cuțitul la Grenoble, Franța: poliția l-a împușcat pe bărbatul care a amenințat mai mulți oameni # Digi24.ro
Polișia franceză a anunțat luni că a împușcat, la Grenoble, un bărbat înarmat cu un cuțit care ar fi amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi din prefectura Isère, înainte de a face același lucru cu unul dintre polițiștii care îl urmăreau. Atactorul are 35 de ani, iar starea sa de sănătate nu este gravă, după ce a fost rănit și transportat la spital, transmite TF1info.fr.
13:00
Eșec al agenției spațiale japoneze. Motorul unei rachete H3 „s-a oprit prematur” înainte de a plasa un satelit pe orbită # Digi24.ro
Agenţia spaţială japoneză JAXA a anunţat că racheta sa H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale.
13:00
Construită în 1711, biserica din Bârsana se află zi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele opt biserici de lemn UNESCO din Maramureș.
12:50
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, luni, că serviciile secrete americane se înșală dacă cred că președintele rus Vladimir Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină și părți din Europa care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică, relatează Reuters.
