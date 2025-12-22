Cine este Marilen Pirtea, liberalul luat în calcul pentru Ministerul Educației după demisia lui Daniel David / O altă variantă posibilă
FOTO Echipamentul „ultra modern” cu care ministrul Diana Buzoianu vrea să aducă „secolul XXI în activitatea de control a Gărzii de Mediu” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că Garda Națională de Mediu (GNM) va folosi un scaner cu raze x, achiziționat cu 2 milioane de euro din PNRR, pentru a depista camioanele care intră în…
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale pentru HotNews. HotNews l-a contactat pe Daniel David pentru un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns. David era…
Ministerul Educației anunță două opționale noi la gimnaziu, „pentru a-i pregăti” pe elevi „mai bine pentru viață” # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a aprobat programele școlare pentru opționalele ca discipline noi din curriculumul la decizia elevului din oferta școlii, pentru disciplinele „Elemente de educație media digitală” (clasa a VI-a) și „Educație pentru viață:…
Premierului i se pare „de bun simț” că PSD își analizează participarea la guvernare. „Acest guvern va funcționa atâta timp cât are susținere parlamentară și poate face ceva” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3, că i „se pare de bun simț să faci niște evaluări” după șase luni de guvernare, în care să vezi „care sunt alternativele” și „ce este…
Ministrul Justiției, mesaj către magistrați: „Aveți curajul să spuneți realitatea și să veniți cu elemente concrete” # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut luni un mesaj pentru magistrați, în vreme ce președintele Nicușor Dan purta luni discuții cu aceștia la Palatul Cotroceni și în contextul în care a anunțat că va iniția…
FOTO Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, iese din afacerea cu milionarii belgieni care viza sute de case lângă București # HotNews.ro
Omul de afaceri Nicolae Rațiu (77 de ani), cel mai mic dintre cei doi fii ai fostului politician Ion Rațiu, iese din afacerea imobiliară Riverside Residence, inițiată în urmă cu 10 ani alături de două…
Ce aparate oprim și ce să lăsăm în priză când plecăm de acasă în vacanța de iarnă / „Vampirii” care ne cresc factura fără să-i observăm și de ce să nu închidem centrala termică # HotNews.ro
Vacanța de iarnă este un moment bun să plecăm de acasă pentru câteva zile, poate chiar pentru mai multe săptămâni. Dar plecarea de acasă în această perioadă, care este una friguroasă, ridică întrebări legate de…
Ce spune premierul Ilie Bolojan despre tentativa de suspendare a președintelui Nicușor Dan anunțată de opoziție # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3, că amenințările celor din opoziție cu privire la o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan pentru declarațiile despre sistemul de justiție sunt „unul din bluffurile pe…
Wizz Air, obligată de instanțe să reangajeze piloții concediați în pandemie, la București și Cluj # HotNews.ro
Instanțele din România au decis definitiv că piloții Wizz Air de la bazele din București și Cluj-Napoca au fost concediați ilegal în pandemie, iar compania trebuie să îi reangajeze, potrivit publicației specializate BoardingPass. Deciziile vizează…
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi dați oameni afară de la stat. „Nu trebuie să ne ascundem de asta” / Condițiile puse pentru ca taxele să nu crească # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3, că măsurile stabilite de coaliție pentru reducerea cheltuielilor în administrația publică vor „implica în anumite locuri inclusiv reduceri de personal”, pentru că în 2026 „toate autoritățile…
Chestionarul CSM pentru judecători „a înregistrat cel mai ridicat nivel de participare” de până acum”. „Doar în Irlanda a fost înregistrat un grad de completare mai mare” # HotNews.ro
Un număr de 2.583 de judecători, reprezentând o pondere de 56,5% din corpul activ, au răspuns la chestionarul formulat de Secția de judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a-i consulta cu privire la…
JD Vance spune că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: „Toate problemele sunt acum pe masă” # HotNews.ro
Au fost înregistrate progrese în negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, însă nu există certitudinea că se va ajunge la un acord de pace, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, într-un interviu…
Studiu Deloitte: primul an de raportare de sustenabilitate conform legislației europene în vigoare a fost o provocare pentru companii, din cauza complexității informațiilor financiare specifice solicitate # HotNews.ro
Aproape jumătate dintre companiile analizate au inclus stimulente legate de sustenabilitate în remunerarea echipelor de management Primul an de raportare conform Directivei privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) s-a dovedit…
AUR atacă la CCR numirile din CA-urile de la TVR și Radioul Public, după ce a primit un singur loc # HotNews.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, luni, că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la hotărârea luată de Parlament în 18 noiembrie pentru desemnarea membrilor din Consiliile de Administrație de la Televiziunea Română și…
Cum se prepară o delicioasă babka cu ciocolată? Chef Georgian Tufă, una dintre figurile reprezentative ale cofetăriei românești contemporane, distins cu titlul de Best Male Pastry Chef la Gala Premiilor Chefi de România 2025, a…
Primăria Capitalei anunţă, luni, că autorităţile sunt pregătite pentru primele ninsori în Bucureşti, din această iarnă, după ce meteorologii au prognozat că va ninge în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Potrivit PMB, chiar dacă…
„Sigur că există o bază legală”. Cum vede un profesor de drept constituțional organizarea „referendumului printre magistrați”, anunțat de președinte # HotNews.ro
Președintele poate solicita CSM să organizeze o astfel de consultare, printr-o procedură perfect legală și inedită în mandatul domniei sale. Ar putea, pentru prima oară, participa la o ședință CSM”, spune profesorul Bogdan Iancu, doctor…
Poșta cumpără sute de scutere electrice pentru a livra mai repede corespondența și coletele. Cât are de recuperat în fața firmelor private # HotNews.ro
După ce a cumpărat 80 de autoutilitare cu aproximativ 4 milioane de euro, Poșta Română mai face un pas pentru a putea concura cu firmele private de curierat. Compania de stat cumpără 350 de scutere…
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat, luni, că pe rolul structurii centrale a fost înregistrat un dosar penal, în care se fac cercetări in rem, după atacul cibernetic…
Cântărețul Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani # HotNews.ro
Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Muzicianul avea…
Fostul manager al SJU Ploiești Bogdan Nica a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită şi abuz în serviciu # HotNews.ro
Procuorii DNA susţin că fostul manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti Bogdan Nica, trimis în judecată pentru fapte de corupţie, ar fi primit 50.000 de lei de la o firmă care a beneficiat de…
Amenzi de 1,6 milioane lei după controalele ANPC din zonele turistice. Problemele depistate # HotNews.ro
Activitatea a peste 470 de operatori economici din stațiunile și zonele turistice a fost verificată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), prin Comandamentul de Iarnă 2025, în perioada 15 – 21 decembrie, potrivit anunțului făcut de…
Rusia dezvoltă o armă spațială care poate lovi rețeaua Starlink a lui Elon Musk, dar și alți sateliți, suspectează două servicii secrete NATO # HotNews.ro
Analiștii se îndoiesc că o astfel de armă ar putea funcționa fără a provoca haos în spațiu pentru companiile și țările ce se bazează pe mii de sateliți pentru comunicații, apărare și alte nevoi vitale,…
Gafă de proporții la România TV. „Rețeaua de reziști care plănuia linșarea Liei Savonea” # HotNews.ro
Postul tv l-a confundat pe jurnalistul Ionel Stoica cu celebrul comentator sportiv cu același nume, scrie PaginadeMedia. România TV a difuzat weekendul trecut un material video intitulat „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”,…
SONDAJ. Aproape 70% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina / Ce spun despre primirea migranților în țară # HotNews.ro
Românii se tem, în procent majoritar – 51% -, de o posibilă vecinătate cu Rusia. Ei cred și că libertatea de exprimare și democrația sunt în pericol, arată un sondaj IRSOP despre tensiunile internaționale actuale.…
Încrederea mediului de afaceri în România s-a prăbușit în 2025, arată un sondaj AmCham / Care sunt perspectivele pentru anul viitor # HotNews.ro
Percepția asupra climatului investițional și de afaceri din România s-a deteriorat semnificativ în 2025, pe fondul instabilității politice, al presiunilor macroeconomice și al impredictibilității fiscale, arată rezultatele celei de-a șaptea ediții a sondajului anual privind…
Amendă de aproape 100 de milioane de euro pentru Apple în Italia, din cauza problemelor legate de o funcție de confidențialitate # HotNews.ro
Autoritatea italiană pentru concurență (ACGM) a anunțat luni că a amendat compania americană de tehnologie Apple cu 98 de milioane de euro pentru un presupus abuz de poziție dominantă pe piața aplicațiilor mobile, transmite AFP.…
Cum va fi economia în 2026 / „Consolidarea fiscală nu poate rămâne doar pe umerii celor care produc”, spune Asociația Oamenilor de Afaceri # HotNews.ro
Economia României nu va avea de ales între bine și rău, în 2026, ci între un rău sigur și un drum greu, singurul care poate menține stabilitatea și evita o criză de încredere, consideră Asociați…
Mișcarea pe care vrea să o facă gigantul Nvidia în mai puțin de două luni, într-o schimbare majoră a politicii SUA față de China # HotNews.ro
Gigantul din domeniul tehnologiei Nvidia, cel mai mare producător de procesoare video din lume, i-a informat pe clienții chinezi că intenționează să înceapă livrarea celui de-al doilea cip, ca putere, dotat cu AI către China…
Pasul făcut de Ucraina, după apelul lui Donald Trump pentru organizarea de alegeri. Parlamentul anunță un grup de lucru # HotNews.ro
Unul dintre liderii partidului de guvernământ din Ucraina a anunțat, luni, că parlamentul va forma un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a fi organizate alegeri prezidențiale în timpul legii marțiale, potrivit agenției…
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate | VIDEO # HotNews.ro
Direcţia Generală de Informaţii (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a transmis luni că două avioane de vânătoare ruseşti Su-30 au fost avariate de partizani ucraineni în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare…
China deschide un nou front în războiul comercial cu UE / Taxe vamale importante anunțate de la Beijing # HotNews.ro
China va impune taxe vamale provizorii asupra anumitor produse lactate importate din UE, o măsură de compensare pentru taxele vamale aplicate de blocul comunitar vehiculelor electrice din China, scrie Reuters. Decizia Chinei de a impune…
Anularea codului de TVA și consecințele fiscale: „E bine să faceți această verificare pe site-ul ANAF, ca să puteți începe noul an fără surprize neplăcute” (expert) # HotNews.ro
Recent, mai multe firme cărora ANAF le-a anulat codul de TVA s-au trezit cu decizii cu decizii de impunere pentru sume de plată retroactiv. În acest context, un expert contabil și consultant fiscal a venit…
Balonare, nas înfundat sau dureri de burtă? Copilul ar putea avea o intoleranță alimentară. Ce teste genetice pot stabili exact cauza # HotNews.ro
Dureri de burtă, balonare, erupții pe piele sau nas înfundat după masă pot părea reacții întâmplătoare. În realitate, ele pot ascunde intoleranțe alimentare diferite, cu mecanisme distincte: intoleranța la lactoză și intoleranța la histamină. Medicii…
I-am întrebat pe Google și ChatGPT dacă Moș Crăciun există, ca să pot drege busuiocul în caz că-i întreabă și copilul meu # HotNews.ro
La final de decembrie, cei mici devin detectivi: compară Moșii, numără detaliile, urmăresc povești și, inevitabil, dacă au acces la internet și sunt în perioada în care ba cred, ba nu cred în Moșul, întreabă…
STUDIU: Somn, dietă, mișcare sau legături sociale? Ce este mai important pentru longevitate? # HotNews.ro
Cercetătorii americani au descoperit că lipsa somnului influențează durata vieții mai mult decât alimentația, exercițiile fizice sau izolarea socială. Singura variabilă cu un efect negativ mai puternic este fumatul. Somnul insuficient poate să scurteze viața…
Românii pot circula de mâine pe încă 50 de Km din Autostrada Moldovei. De la ce oră se deschide sectorul Focșani-Adjud # HotNews.ro
Sectorul de autostradă Focșani – Adjud, parte din Autostrada Moldovei, va fi dat în folosință marți, 23 decembrie, la ora 11:00, a anunțat, luni, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…
AUR face mâine recensământul „parlamentarilor suveraniști” pentru a vedea pe câte semnături poate conta pentru suspendarea președintelui # HotNews.ro
Deputatul AUR Ștefăniță Avrămescu a declarat luni că toți parlamentarii autointitulați suveraniști se vor întâlni mâine pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea inițierii suspendării președintelui Nicușor Dan. Avrămescu a fost…
VIDEO O procuroare care a venit la discuția cu președintele, despre neregulile dezvăluite de Recorder în cazul dosarului lui Marian Vanghelie: „Sunt reale” # HotNews.ro
O procuroare a relatat luni, în cadrul discuțiilor de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, că, în 2017, a fost delegată la DNA, unde a instrumentat dosare de mare corupție, cu impact mediatic, obținând decizii…
Două mari companii au început construcția unor parcuri fotovoltaice care vor acoperi consumul a peste 400.000 de gospodării din România # HotNews.ro
Proiectele fotovoltaice ale companiilor OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia au intrat în faza de construcție. Energia electrică produsă de aceste parcuri fotovoltaice este estimată să acopere echivalentul consumului anual al circa 410.000 de gospodării,…
UE și Danemarca, reacție dură după decizia neașteptată a lui Trump de a numi un emisar special pentru Groenlanda # HotNews.ro
Danemarca a avertizat că declarațiile noului trimis special al lui Trump, care a spus că vrea să facă Groenlanda parte din SUA, sunt inacceptabile, scrie Reuters. UE și Danemarca au reacționat critic, luni, după ce…
Instalarea echipamentelor BYD Battery Box și Power Box – de la livrare la punere în funcțiune # HotNews.ro
Investiția într‑un sistem de stocare BYD Battery-Box aduce beneficii pe termen lung, dar trecerea de la cutiile în care sosesc componentele și un sistem funcțional implică un proces riguros! Tot mai multe persoane interesate de…
Contraste pe piața imobiliară în 2025. Zonele din România unde metrul pătrat se apropie de 5.000 de euro / Care sunt cele mai căutate cartiere # HotNews.ro
Piața imobiliară din România a atins în 2025 borne istorice, marcate de un contrast flagrant între zonele de lux și cartierele accesibile, arată o analiză de specialitate a Imobiliare.ro, citată de Agerpres. Analiza relevă faptul…
Dacă ai întreba tineri între 20 și 35 de ani ce șanse au să pățească un accident, mulți ar spune instant: “Zero. N-are cum”. Cu toate astea, în fiecare zi auzim de un prieten care…
Fonduri UE în București și Ilfov: Aproape jumătate dintre aplicanți au fost respinși de la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor. Lista proiectelor selectate pentru finanțare, așteptată în ianuarie 2026 # HotNews.ro
Peste 400 de firme au fost respinse din prima etapă a procesului de selecție la finanțările de câte 25.000-300.000 EUR destinate microintreprinderilor care vor să facă investiții în municipiul București și județul Ilfov, în cadrul…
Vremea de Crăciun și Revelion. Prognoza meteo arată că în mai multe zone din țară scad puternic temperaturile și vine zăpada # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteo a emis o estimare a valorilor termice valabilă pentru perioada 22 decembrie – 4 ianuarie 2026. Vremea în Banat În primele două zile de prognoză media maximelor termice va fi mai…
Tudor Chirilă și Cojo au lansat piesa „Generații”, un dialog tată-fiu despre încredere, la invitația BCR # HotNews.ro
Ce se întâmplă când două generații, cu experiențe, frici și limbaje diferite, decid să-și vorbească sincer? „Generații”, noua piesă semnată de Tudor Chirilă și Cojo, pornește exact de aici: dintr-o conversație care, de cele mai…
Procurorii din CSM se opun și ei referendumului propus de Nicușor Dan. Mesaj tranșant în care spun că nu sunt de acord cu „eludarea Constituției” # HotNews.ro
După judecătorii din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și secția pentru procurori a transmis un mesaj prin care se poziționează împotriva referendumului pe care președintele Nicușor Dan intenționează să-l inițieze în corpul magistraților. „Procurorii…
Atacul cibernetic la „Apele Române”: Activitățile esențiale nu sunt afectate. Nu se cunoaște modul exact prin care atacatorii au pătruns în rețea # HotNews.ro
Administrația Națională „Apele Române” a venit luni cu noi informații legate de atacul cibernetic de tip ransomware prin care au fost compromise mai multe stații de lucru și servere din țară, precizând că „nu există…
