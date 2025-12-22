Premieră în aviație: un avion a aterizat singur după ce pilotului i s-a făcut rău
Adevarul.ro, 22 decembrie 2025 21:30
O aeronavă de tip Beechcraft King Air B200, echipată cu sistemul Garmin Autoland, a efectuat o aterizare complet autonomă pe aeroportul „Mountain Metropolitan" din Colorado, după ce pilotul a devenit incapabil să mai controleze avionul.
• • •
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale, potrivit Hotnews.
O femeie de 63 de ani a fost accidentată mortal de un autoturism, luni seară, 22 decembrie, în comuna, județul Argeș.
Violată și supusă abuzurilor timp de 13 ani. Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de zeci de infracțiuni sexuale # Adevarul.ro
Mai mulți bărbați, printre care și fost soț, au fost inculpați pentru o serie de infracțiuni sexuale comise împotriva unei femei, timp de 13 ani.
Articolul demontează ideea falsă potrivit căreia citirea/citarea lui Eminescu ar constitui, în sine, o infracțiune penală, explicând diferența esențială dintre actul privat al lecturii și promovarea publică a discursului antisemit, precum și rațiunea legislației privind combaterea antisemitismului.
Procurorii italieni cer clasarea unui caz privind drone rusești suspecte deasupra centrului spațial al UE # Adevarul.ro
Procurorii italieni au cerut clasarea unui dosar deschis în urma unor suspiciuni privind zboruri ale unor drone rusești deasupra unui important centru de cercetare al Uniunii Europene.
Cine conduce cu adevărat negocierile de pace pentru Ucraina. Rivalitatea ascunsă dintre Rubio și Witkoff # Adevarul.ro
Mai mulți actuali și foști oficiali din Statele Unite și Europa au dezvăluit existența unei tensiuni ascunse între Marco Rubio și Steve Witkoff.
Elevii de gimnaziu vor avea două noi discipline opționale. Cum se numesc și ce abilități dobândesc școlarii # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării introduce două noi discipline opționale la nivel gimnazial. Este vorba despre „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”.
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă # Adevarul.ro
O turistă din China a scăpat cu viață, ca prin minune, deși a fost lovită de un val puternic și aruncată în mare, în timp ce poza într-o zonă periculoasă de pe litoralul Egiptului.
Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: „Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis luni, 22 decembrie, un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Reacții virale după ce Andrew Tate a fost învins în ringul de box: „Cam asta ți se întâmplă când nu te lupți cu femei” # Adevarul.ro
Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box la vârsta de 39 de ani, însă a ieșit învins din primul său meci oficial.
Bolojan mărturisește că nu i-a fost ușor să adopte măsurile de austeritate: „Cu siguranță, o parte dintre români sunt supărați pe mine” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că nu i-a fost ușor să adopte măsurile din acest an.
CSM a consultat judecătorii pe temele majore din spațiul public. Peste 56% din corpul activ a răspuns chestionarului # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a derulat un amplu proces de consultare a judecătorilor, prin intermediul unui chestionar intern care a vizat principalele probleme de actualitate din sistemul judiciar.
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni # Adevarul.ro
Judecătorul Mihai Cătălin Constantin, de la Curtea de Apel Ploiești, se numără printre magistrații care au participat luni la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
AUR contestă la CCR desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public # Adevarul.ro
AUR anunţă luni, 22 decembrie, că a atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public.
Zece persoane salvate după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune: „Lipsa victimelor este un adevărat miracol” # Adevarul.ro
Zece persoane au fost aduse în siguranță la mal după ce o surpare a apărut într-un canal din comitatul Shropshire, în vestul Angliei.
Zegrean, ironic cu judecătorii care se tem să reclame problemele din sistem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean, a lansat luni un atac la adresa judecătorilor care reclamă disfuncții în sistemul de justiție, dar care nu au participat la dezbaterile publice inițiate de președintele României, Nicușor Dan, de teama unor eventuale represalii.
Rapperul american Lil Pump, vizat de un dosar penal în România: acuzații grave după concertul la Neversea # Adevarul.ro
Lil Pump, rapper american cu o avere estimată la 12 milioane de dolari, este vizat de un dosar penal, după un incident petrecut la festivalul Neversea.
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase # Adevarul.ro
Tuturor ne plac gustările, deși multe dintre ele nu sunt cele mai sănătoase, potrivit experților. Uneori ni se face poftă după aceste snack-uri pentru că ne este cu adevărat foame. Alteori, poate fi din plictiseală, stres sau pur și simplu dorim să ronțăim ceva.
SUA lansează atacuri asupra unui inamic pe care îl credea învins. Formele noii amenințări reprezentate de ISIS # Adevarul.ro
Atacurile SUA împotriva pozițiilor Statului Islamic evidențiază dificultatea de a suprima complet un inamic declarat învins militar acum o jumătate de deceniu, relatează WSJ.
DIICOT a deschis dosar penal după atacul cibernetic de la Apele Române. Cercetările sunt făcute in rem # Adevarul.ro
DIICOT a anunțat deschiderea unui dosar penal în urma atacului cibernetic de tip ransomware care a vizat, sâmbătă, 20 decembrie, infrastructura IT a Administrației Naționale „Apele Române”.
Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția.
Chris Rea, cântărețul britanic născut în Middlesbrough, cunoscut pentru hiturile „Driving Home for Christmas”, „On the Beach” și „The Road to Hell”, a murit luni, 22 decembrie, la 74 de ani.
Spaniolii din satele afectate de incendiile din vară au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun # Adevarul.ro
După un an devastator marcat de incendii la La Bañeza și un accident minier mortal la Villablino, locuitorii celor două comunități spaniole din Castilla y León au primit o veste neașteptată: au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun „El Gordo”.
Belarus produce muniție în secret pentru războiul Rusiei din Ucraina: „Produsele sunt orientate către export” # Adevarul.ro
Belarus a demarat un program secret de extindere a producției de obuze de artilerie și muniții pentru rachete, destinat sprijinirii războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.
Asul din mâneca lui Becali. Revenirea de 700.000 de euro, care ar putea schimba soarta FCSB-ului la vară. „Vorbesc cu el să vină încoa” # Adevarul.ro
După o expriență neinspirată în Qatar, Florinel Coman ar putea reveni în fotbalul românesc, la fost sa formție, FCSB.
Parlamentul de la Kiev creează un grup de lucru pentru posibile alegeri prezidențiale pe timp de război # Adevarul.ro
Un grup de lucru care să analizeze posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, chiar și sub incidența legii marțiale, urmează să fie constituit în Rada Supremă, parlamentul de la Kiev.
Ministrul danez de Externe, „profund indignat” de decizia lui Trump privind Groenlanda. Danemarca convoacă ambasadorul SUA # Adevarul.ro
Autoritățile daneze au reacționat ferm după ce președintele american Donald Trump a anunțat numirea unui trimis special pentru Groenlanda.
Femeie de 30 de ani ucisă cu brutalitate într-un apartament din Hunedoara. Concubinul, principalul suspect # Adevarul.ro
Un nou caz femicid a fost înregistrat în județul Hunedoara. O femeie în vârstă de 30 de ani a fost găsită fără viață, în noaptea de duminică spre luni, în apartamentul în care locuia împreună cu concubinul său.
Turiștii care vor să se apropie de Fontana di Trevi din Roma vor fi nevoiți să plătească o taxă # Adevarul.ro
Turiștii care doresc să se apropie de Fântâna Trevi din Roma vor trebui curând să plătească o taxă de doi euro, a declarat vineri primarul orașului, în contextul în care autoritățile caută să obțină venituri mai mari din numeroasele atracții turistice ale Italiei.
Ministrul Sănătății propune programe pentru depistarea timpurie a cancerului și prevenție pentru sănătatea mintală # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat luni, 22 decembrie, că a pus în transparenţă decizională o Hotărâre de Guvern prin care creează cadrul legal necesar pentru ca prevenţia să iasă din zona declarativă şi să devină politică publică aplicabilă.
Acuzații de mită la Spitalul Județean Ploiești: prejudiciu de 28,7 milioane de lei. Managerul, trimis în judecată # Adevarul.ro
Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți inculpați, printre care și managerul Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, acuzați de abuz în serviciu și de dare și luare de mită.
Un fost procuror DNA acuză mutarea unor anchetatori pe Secţia Judiciară. „Poliţia Judiciară este musai să treacă la Ministerul Public” # Adevarul.ro
Fostul procuror DNA Cristian Anghel a declarat, la discuţiile de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, că ştie cazuri de procurori mutaţi din dosare penale pe Secţia Judiciară şi a cerut ca Poliţia Judiciară să treacă la Ministerul Public.
Guvernul suspendă temporar interdicția cumulului pensie-salariu în Educație, anunță ministrul Daniel David # Adevarul.ro
Aplicarea prevederilor legale care interziceau cumulul pensiei cu salariul în educație a fost suspendată până la 31 decembrie 2026, a informat, luni, ministrul Educației, Daniel David.
În Uniunea Europeană trăiesc peste 100 de milioane de persoane cu dizabilități — adică mai bine de un sfert din populația adultă.
Cum evaluează un fost procuror DNA Justiția în mandatele lui Băsescu și Iohannis. „Procesul lui Ceaușescu, o mascaradă judiciară” # Adevarul.ro
Fostul procuror DNA Marius Cătălin Vartic a lansat critici la adresa modului în care a fost gestionată justiția în România după 1989, afirmând că procesul și execuția lui Nicolae Ceaușescu au reprezentat o „mascaradă judiciară”.
Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar Banometru, program gratuit de educație financiară, analizează cum a fost 2025 pentru bugetele românilor și ce pot face aceștia pentru un 2026 mai prosper.
Analist: Sunt șanse minime ca Nicușor Dan să fie demis prin referendum, dar șansele de suspendare ar fi „maxime” # Adevarul.ro
Analistul Hari Bucur-Marcu susține că marea dilemă a momentului în politica românească nu este dacă președintele Nicușor Dan ar putea fi demis prin referendum, ci dacă ar putea suporta o suspendare din funcție.
Tragedie într-o unitate militară: un soldat a murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare # Adevarul.ro
Un soldat în vârstă de 23 de ani a murit după ce s-a împușcat cu arma din dotare, luni, 22 decembrie, în unitatea militară din Deva.
Piața panourilor fotovoltaice este puternic afectată de blocajele din zona investițiilor și schimbările legislative, generând incertitudini majore privind continuarea programului Casa Verde Fotovoltaice. Specialiștii consultați de „Adevărul” au trecut în revistă principalele provocări.
Președintele Senatului spune că demersul lui Nicușor Dan de consultare pe tema justiţiei este „corect, dar necesită clarificări procedurale” # Adevarul.ro
Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat luni, referitor la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia un referendum în rândul magistraţilor, că ar fi necesare clarificări procedurale din partea şefului statului, însă demersul în sine de consultare pe tema justiţiei este unul corect.
Șoferii scapă de mortalul DN2/E85: Tronsonul Focșani–Adjud Nord din A7 se deschide înainte de Ajunul Crăciunului # Adevarul.ro
Asociația „Pro Infrastructură” anunță că marți, 23 decembrie, se va deschide circulației tronsonul Focșani–Adjud Nord (49 km) din Autostrada A7. Așadar, adaugă asociația, „șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă”.
Nicușor Dan anunță o nouă rundă de discuții cu magistrații care „s-au simțit vizați” de discuțiile de azi # Adevarul.ro
La finalul consultărilor organizate cu un grup de magistrați, de la 10.00, președintele Nicușor Dan a explicat că dezbaterile sunt utile și pentru publicul larg, arătând că discuțiile vor continua, inclusiv cu cei care „s-au simțit vizați” de discuțiile din această dimineață.
Grup de cicliști, traumatizați după ce au fost atacați cu pistolul în timpul antrenamentelor, pe șosea. „Un incident teribil!” # Adevarul.ro
Echipa SC Padovani traversează o perioadă extrem de dificilă, după un incident armat șocant la antrenament.
Obiectivul central al garanțiilor de securitate pentru Ucraina este prevenirea unei noi agresiuni rusești după încetarea focului sau semnarea unui acord de pace. Mesajul a fost transmis clar de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat publicației germane Bild.
România va fi cuprinsă de un val de aer polar chiar în perioada Crăciunului, iar ninsorile sunt așteptate în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în București, anunță ANM. Precipitațiile vor începe din 24 decembrie.
Cine este Ninel Peia, senatorul care cere suspendarea președintelui. Teorii conspiraționiste, omisiuni în CV și un incident lămurit de soție # Adevarul.ro
Ninel Peia, senatorul care a anunțat că strânge semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan, este un adept al teoriilor conspiraționiste. De-a lungul activității sale de parlamentar a ieșit în evidență prin scandaluri și limbaj ofensator, însă isprăvile sale nu se opresc aici.
Tancuri ascunse în containere maritime. Un nou nivel al „șopronizării” armatei ruse pe front # Adevarul.ro
Armata rusă pare să fi dus improvizația militară la un nou nivel. Pe rețelele sociale au apărut imagini care arată tancuri acoperite cu containere maritime, folosite drept protecție improvizată pe câmpul de luptă — o continuare a construcțiilor artizanale deja cunoscute pe front sub numele de „șopro
Are 21 de ani și conduce un imperiu financiar. Desemnată lider în topul celor mai bogate jucătoare de tenis din 2025. Cifrele sunt amețitoare # Adevarul.ro
Coco Gauff este, pentru al doilea an la rând, cea mai bine plătită sportivă din lume.
USR a depus un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste şi sancţionarea propagandei # Adevarul.ro
Parlamentarii USR au depus o iniţiativă legislativă prin care au propus interzicerea simbolurilor şi cultului liderilor comunişti şi introducerea unor pedepse penale pentru propaganda comunistă.
