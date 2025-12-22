Piața imobiliară în 2025: zonele din România cu metrul pătrat aproape de 5.000 euro
MainNews.ro, 22 decembrie 2025 21:50
Piața imobiliară din România în 2025 evidențiază un contrast între zonele de lux și cele accesibile. Bucureștiul se află în frunte, cu prețuri de până la 5.000 euro/mp, în timp ce cartiere precum Ferentari rămân sub 1.100 euro/mp. Cele mai căutate zone includ Berceni, Militari și Tractorul în Brașov. Piața imobiliară din România a înregistrat
• • •
Acum 10 minute
22:00
Radu Drăgușin își va petrece Crăciunul alături de familie, iar sora sa a achiziționat bilete pentru barajul din Turcia. Meira, sora lui, aduce un strop de bucurie bucureștenilor cu cele mai frumoase decorațiuni de sărbători, transformând atmosfera festivă într-una de neuitat. Radu Drăgușin va petrece Crăciunul alături de familie Sora lui a achiziționat bilete pentru
Acum 30 minute
21:50
Premierul Ilie Bolojan recunoaște nemulțumirile românilor față de măsurile de austeritate din 2025, dar se arată împăcat cu alegerile sale. Anul viitor, va continua reducerea cheltuielilor, inclusiv prin concedieri la stat. Ordonanța „Trenuleț" aduce clarificări asupra salariilor și impozitelor. Premierul Ilie Bolojan admite că măsurile de austeritate au generat supărare în rândul românilor Se preconizează
21:50
În India, 8.000 de candidați s-au adunat pe o pistă de aeroport pentru a susține un examen pentru 187 de posturi în Garda Națională. Fără mese, sub supravegherea dronelor, desfășurarea testului a atras critici legate de logistică și abordarea guvernului în crearea de locuri de muncă, având participanți cu studii superioare. 8000 de candidați au
21:50
Acum o oră
21:10
Nicușor Dan a propus un referendum pentru magistrați, dar CSM a respins inițiativa, afirmând că demiterea membrilor săi nu poate fi realizată prin metode neprevăzute de lege. Procurorii subliniază că încălcările legii nu pot fi remediate prin alte încălcări și că referendumurile nu sunt incluse în procedura legală de demitere. Consiliul Superior al Magistraturii a
Acum 2 ore
21:00
Descoperă cele mai interesante gadgeturi smart pentru cadouri de Crăciun 2025! De la prize inteligente la smartwatch-uri și căști wireless, găsește cele mai utile dispozitive pentru un stil de viață modern. Alege electrocasnice mici și accesorii practice pentru a face sărbătorile mai plăcute. Gadgeturile smart devin din ce în ce mai populare ca cadouri de
21:00
Mihai Stoica a comentat incidentul lui Daniel Bîrligea, nemulțumit că a fost schimbat în meciul FCSB – Rapid. Președintele C.A. a glumit despre „pedeapsa" jucătorului, menționând că își dorește să vadă mai multe emoții și nervi la antrenamente. Reacția lui Bîrligea subliniază competitivitatea din echipă. Daniel Bîrligea a avut o ieșire nervoasă după ce a
21:00
Programul Mega Image de Crăciun 2025: pe 24 decembrie, magazinele sunt deschise între 07:00 și 21:00, pe 25 decembrie sunt închise, iar pe 26 decembrie de la 09:00 la 19:00. Află detaliile complete despre programul unităților Mega Image și livrările în această perioadă festivă! Mega Image are un program special de Crăciun pe 24, 25
20:50
O rachetă Starship a explodat după lansare, provocând riscuri pentru siguranța a trei zboruri comerciale cu 450 de pasageri la bord. Controlul traficului aerian a întâmpinat dificultăți în a menține avioanele în siguranță, iar SpaceX a fost acuzată de întârzierea notificării exploziei. Reacțiile industriei aeriene indică necesitatea unor măsuri mai eficiente. Explozia rachetei Starship a
20:30
Moțiunile simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Radu Marinescu și Cătălin Predoiu au fost respinse. În Camera Deputaților, 95 de deputați au votat pentru moțiunea privind justiția, iar în Senat, propunerea de demitere a ministrului de Interne a obținut 31 de voturi pentru. Detalii despre dezbateri și reacții oficiale. Moțiunile simple depuse de AUR împotriva
20:20
Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, a efectuat a doua vizită din 2025 la Chișinău, reafirmând sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova. În cadrul întâlnirii cu omologul său, a fost subliniat parteneriatul strategic și colaborarea în domenii cheie precum securitatea și economia. Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe a României, a vizitat Chișinău
20:10
Inspecția Judiciară a publicat un raport privind acuzațiile din documentarul „Justiția Capturată", menționând că unele aspecte sunt deja verificate, iar altele vor urma. Se discută despre activitatea DNA și eventuale abuzuri în justiție. Verificările continuă la diferite instanțe și unități de parchet. Inspecția Judiciară a publicat un raport privind acuzațiile din documentarul Recorder, „Justiția Capturată"
Acum 4 ore
20:00
Universitatea Craiova întâlnește Csikszereda în etapa a 21-a din Liga 1, astăzi la ora 20:00. Oltenii pot încheia anul pe primul loc, profittând de pașii greșiți ai rivalelor. Vezi echipele de start, absenții și cum poate Craiova să își ia revanșa în campionat. Urmărește meciul în format live text pe as.ro. Universitatea Craiova întâlnește Csikszereda
20:00
Află programul magazinelor La Doi Paşi de Crăciun 2025 pe 24, 25 și 26 decembrie. Magazinele vor funcționa după un orar special, cu unele deschise și în ziua de Crăciun. Detalii complete despre orele de deschidere și închiderea magazinelor La Doi Paşi, inclusiv informații utile pentru clienți, găsiți aici. Magazinul La Doi Paşi va avea
19:50
Jim I. și Malewan R. au avut o călătorie problematică cu SWISS, începând cu pierderea bagajelor în Roma și culminând cu anularea rezervării la întoarcere din Thailanda. Cei doi prieteni s-au confruntat cu cheltuieli neprevăzute de peste 2.400 de euro și au decis să nu mai zboare niciodată cu compania. Jim și Malewan au întâmpinat
19:50
Anularea codului de TVA de către ANAF poate duce la surprize fiscale neplăcute pentru firme. Un expert contabil recomandă verificări esențiale pe site-ul ANAF pentru a evita decizii de impunere retroactive. Asigurați-vă că începeți noul an fără probleme fiscale și rămâneți informați. Anularea codului de TVA de către ANAF a dus la impuneri retroactive pentru
19:10
Judecătorul Mihai Cătălin Constantin de la Curtea de Apel Ploiești a anulat hotărârea CCR privind alegerile prezidențiale din 2024. Acesta a participat la discuții cu președintele Nicușor Dan la Cotroceni, abordând bune practici în justiție. Detalii despre cariera sa și implicarea în scandalul judiciar. Mihai Cătălin Constantin, judecător la Curtea de Apel Ploiești, a anulat
19:00
Viitorul lui Denis Alibec la FCSB rămâne incert, după anunțul lui Mihai Stoica. Deși a avut o revenire sub așteptări din cauza accidentărilor, Alibec consideră Farul Constanța ca o opțiune pentru viitor. Discuțiile cu conducerea FCSB vor avea loc săptămâna viitoare, iar jucătorul este liber de contract. Viitorul lui Denis Alibec la FCSB este incert,
19:00
Află programul Kaufland de Crăciun 2025! Magazinele vor fi deschise pe 20-23 decembrie între 07:00-23:00 și pe 24 decembrie între 07:00-18:00. Pe 25 decembrie toate magazinele vor fi închise, iar pe 26 decembrie vor funcționa între 09:00-18:00. Detalii complete pe kaufland.ro. Magazinele Kaufland vor fi deschise între 07:00 și 23:00 în perioada 20-23 decembrie 2025
18:50
Șoferii din Roma au primit peste 1500 de amenzi în doar trei zile după instalarea a patru noi radare. Acestea, parte a unui plan mai amplu de siguranță rutieră, au demonstrat eficiența în reducerea accidentelor. Autoritățile speră să îmbunătățească comportamentul șoferilor și siguranța pe drumuri. Noile camere de viteză din Roma au emis între 1000
18:50
Poșta Română achiziționează 350 de scutere electrice pentru a îmbunătăți livrările și a concura cu firmele private de curierat. Investiția se ridică la peste 2,8 milioane de euro, vizând o eficiență mai mare în distribuirea corespondenței. Poșta dorește să devină un jucător major în curieratul modern. Poșta Română achiziționează 350 de scutere electrice pentru livrarea
18:30
Nicușor Dan anunță o nouă rundă de discuții cu magistrații, subliniind importanța consultărilor pentru înțelegerea sistemului de justiție. Discuțiile vor continua, inclusiv cu cei care s-au simțit vizați. Președintele a evidențiat situații îngrijorătoare de intimidare și influențare între colegii din justiție. Nicușor Dan a organizat consultări cu 11 magistrați pentru a discuta problemele din sistemul
18:10
Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă în arest preventiv, instanța din Chișinău prelungind detenția sa cu 30 de zile. Fostul lider al Partidului Democrat este vizat în cazuri grave, inclusiv organizarea unei crime, spălare de bani și fraudă bancară, pledând nevinovat în toate dosarele. Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, va
Acum 6 ore
18:00
FCSB a încheiat anul 2025 pe locul 9 în Superliga, ratând play-off-ul. Gigi Becali anunță întăriri în mercato, printre care și revenirea lui Florinel Coman. Patronul clubului este deschis la negocieri, pentru a aduce în echipă jucători capabili să redea formația în competiții. Detalii despre transferuri și strategie. FCSB a terminat anul 2025 pe locul
18:00
Consiliul Concurenței investighează dispariția cărnii de porc românești de pe rafturi, căutând cauzele deficitului comercial. Studiul analizează obstacolele administrative, de reglementare și accesul la finanțare pentru fermierii locali. Recomandările vor viza eliminarea disfuncționalităților din industrie. Consiliul Concurenței investighează cauzele care limitează accesul cărnii de porc românești pe rafturi Studiul analizează problemele administrative, de reglementare și
17:50
ING Bank lansează trei noi pachete de conturi curente – ING Go, ING More și ING Extra – care oferă beneficii precum asigurări pentru afecțiuni grave, dobânzi preferențiale și comisioane zero. Accesibile pentru clienții noi și existenți, aceste pachete răspund nevoilor diversificate ale românilor. Banca ING introduce trei noi pachete de cont curent: ING Go,
17:40
Rusia dezvoltă o armă antisatelit cu scopul de a dezactiva rețeaua Starlink a lui Elon Musk. Conform rapoartelor, arma va „bombarda" sateliții cu proiectile mici, indetectabile. Scopul Kremlinului este de a limita superioritatea spațială occidentală, afectând asistarea Ucrainei. Risc de daune colaterale severe în spațiu. Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a dezactiva rețeaua Starlink
17:10
Procurorul militar Bogdan Pîrlog susține că sistemul judiciar din România se află în stare de moarte clinică din cauza alianței grupurilor interne și externe. Acesta atrage atenția asupra influenței majore a Secției de judecători asupra deciziilor esențiale și subliniază necesitatea unei restructurări profunde. Procurorul militar Bogdan Pîrlog acuză grupuri din interior și exterior că au
17:00
Louis Munteanu, atacantul de 23 de ani de la CFR Cluj, atrage atenția cluburilor din Europa. După interesul echipelor
17:00
Tatăl adoptiv al Dianei Maria, tânăra ucisă de un urs pe Jepii Mici, a lansat o platformă unică în România pentru comemorarea celor decedați. Proiectul, necrologuri.ro, permite crearea de necrologuri digitale, inclusiv opțiunea de a aprinde o lumânare virtuală. Această inițiativă vine după o tragedie personală profundă. Tatăl adoptiv al Dianei Maria a lansat o … Articolul Tatăl adoptiv al fetei ucise de urs pe Jepii Mici, afacere inovatoare în România apare prima dată în Main News.
16:40
Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda, susținând că anexarea acestei insule ar asigura securitatea SUA și a aliaților săi. Reacția Danemarcei a fost promptă, convocând ambasadorul american pentru a exprima indignarea față de aceste pretenții teritoriale. Majoritatea locuitorilor Groenlandei se opun anexării. Donald Trump a numit un emisar special pentru Groenlanda, insistând … Articolul Reacția Danemarcei: Va deveni parte a Statelor Unite? apare prima dată în Main News.
16:40
Încrederea mediului de afaceri în România a scăzut drastic în 2025, cu doar 21% dintre companii evaluând climatul de afaceri ca bun. Cu toate acestea, 65% intenționează să investească în următoarele 12 luni. Anul 2026 este crucial pentru reforme și atragerea fondurilor europene. Încrederea mediului de afaceri în România a scăzut drastic în 2025, doar … Articolul Încrederea mediului de afaceri în România a scăzut drastic în 2025 – perspective 2026 apare prima dată în Main News.
16:30
Florin Mitroi a decis să renunțe la demisie pentru stabilitatea județului Constanța și finalizarea proiectelor esențiale. După ce a anunțat inițial plecarea din cauza obstacolelor, Mitroi s-a răzgândit, menționând angajamentele față de constănțeni și sprijinul premierului pentru proiectele majore, precum Sala Polivalentă și autostrada Techirghiol-Mangalia. Florin Mitroi a decis să renunțe la demisie pentru a … Articolul Renunț la demisie: 2 motive esențiale pentru a rămâne în echipă apare prima dată în Main News.
16:10
Asociația Forumul Judecătorilor a cerut reformarea urgentă a legilor justiției în cadrul întâlnirii de la Cotroceni cu președintele României, Nicușor Dan. Dragoș Călin a subliniat că disfuncționalitățile actuale derivă din legislația adoptată în 2022, cerând măsuri imediate pentru remedierea problemelor sistemului judiciar. Dragoș Călin, președintele Forumului Judecătorilor, a solicitat reforma legilor justiției la întâlnirea cu … Articolul Forumul Judecătorilor solicită reforma legilor justiției la Cotroceni apare prima dată în Main News.
16:10
Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Acesta și fosta sa soție, Sanda Filat, trebuie să plătească amenzi semnificative. Filat contestă sentința, considerând-o politizată și nejustificată, legată de achiziționarea unei locuințe. Vlad Filat, fost premier al Republicii Moldova, a fost condamnat … Articolul Vlad Filat și fosta soție, condamnați la închisoare în Franța pentru corupție apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
16:00
Coco Gauff, jucătoarea de tenis de 21 de ani, conduce clasamentul Forbes al sportivelor cu cele mai mari venituri în 2025, cu 33 de milioane de dolari. Gauff își diversifică veniturile prin parteneriate cu branduri globale și investiții în afaceri, devenind un model de succes atât pe teren, cât și în afaceri. Coco Gauff, jucătoare … Articolul La 21 de ani, conduce un imperiu financiar și e lider în tenisul feminin 2025 apare prima dată în Main News.
16:00
Autostrada Moldovei (A7) se extinde cu 50 km, atingând aproape 200 km de autostradă. Sectorul Focșani-Adjud va fi deschis pe 23 decembrie 2025, îmbunătățind infrastructura rutieră și oportunitățile economice din regiune. În 2026, se planifică încă 125 km de extindere a autostrăzii. Mâine se deschide sectorul de autostradă Focșani-Adjud, extinzând A7 la 195 km Se … Articolul Șoferii beneficiază de încă 50 km de autostradă pentru trafic fluidizat apare prima dată în Main News.
15:40
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a avertizat că prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru țara sa, insistând asupra importanței stabilității Ucrainei pentru interesele ungare. Orban se confruntă cu opoziție electorală, subliniind relațiile energetice strânse dintre Ungaria și Ucraina și refuzul de a sprijini financiar țara prin UE. Viktor Orban avertizează că prăbușirea Ucrainei ar fi … Articolul Viktor Orban: Prăbușirea Ucrainei, un dezastru pentru Ungaria apare prima dată în Main News.
15:40
Economia României în 2026 se va confrunta cu provocări majore. Asociația Oamenilor de Afaceri avertizează că ajustările fiscale trebuie distribuite echitabil între stat, mediul privat și societate, pentru a evita o creștere a inflației și riscurile unei crize de încredere. Rămâne de văzut cum se va desfășura acest proces. Economia României în 2026 va avea … Articolul Economia în 2026: Asociația Oamenilor de Afaceri despre consolidarea fiscală apare prima dată în Main News.
15:40
Spionajul militar ucrainean a dezvăluit că două avioane de vânătoare rusești Su-30 au fost avariate într-o operațiune de partizani la aerodromul din Lipețk, la 340 km de granița ucraineană. Valoarea aeronavelor implicate se ridică la 100 de milioane de dolari, confirmând eficiența acțiunilor de rezistență. Partizanii ucraineni au avariat două avioane rusești Su-30 la aerodromul … Articolul Ucraina dezvăluie operațiunea în care au fost distruse două avioane Su-30 | VIDEO apare prima dată în Main News.
15:30
Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că inițiativa lui Nicușor Dan de a consulta magistrații pe tema justiției este corectă, dar necesită clarificări procedurale. La Guvern se formează un grup de lucru pentru modificarea legislației în domeniu, iar cele două demersuri sunt complementare, nu paralele. Mircea Abrudean, președintele Senatului, susține că demersul lui Nicușor Dan … Articolul Nicușor Dan și consultarea pe justiție: Președintele Senatului cere clarificări apare prima dată în Main News.
15:10
Grupul de cicliști SC Padovani a fost atacat cu pistolul în timpul antrenamentului în Val d’Adige, Italia. Incidentul a avut loc sâmbătă, când un șofer a tras două focuri, fără a provoca răni. Președintele echipei a subliniat necesitatea unei culturi de respect în rândul șoferilor pentru a preveni astfel de agresiuni. Un grup de cicliști … Articolul Atac armat asupra cicliștilor în timpul antrenamentelor pe șosea apare prima dată în Main News.
15:10
Președintele Nicușor Dan a organizat o întâlnire cu magistrați la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre sistemul judiciar și condițiile de muncă ale judecătorilor. El a subliniat importanța dialogului în clarificarea necesităților din justiție și așteaptă sugestii pentru îmbunătățirea acestuia. Nicuşor Dan a organizat o întâlnire la Cotroceni cu magistrați pentru a discuta despre sistemul … Articolul Nicușor Dan, declarații post întâlnire cu magistrați la Cotroceni apare prima dată în Main News.
15:10
O moldoveancă, Irina Cerbakova, a fost găsită moartă în locuința sa din Rocca Priora, Italia. Autoritățile investighează ipoteze de omor sau accident. Partenerul victimei și un prieten au alertat serviciile de urgență, dar manevrele de resuscitare au fost fără succes. Autopsia va clarifica cauzele morții. O moldoveancă, Irina Cerbakova, a fost găsită moartă în locuința … Articolul Moldoveancă găsită moartă în Italia: investigații în caz suspect apare prima dată în Main News.
14:40
Referendumul propus de Nicușor Dan pentru demiterea Consiliului Superior al Magistraturii este considerat ilegal de procurorii CSM. Aceștia subliniază că demiterea membrilor CSM trebuie să respecte legislația în vigoare, iar inițiativa nu are o bază legală în Constituție. Dialogul și modificările legale sunt priorități necesare. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) afirmă că referendumurile pentru demiterea … Articolul Referendumul lui Nicușor Dan: legalitate și implicații discutabile apare prima dată în Main News.
14:40
Parlamentarii USR au depus un proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste și sancționarea propagandei comuniste. Inițiativa prevede pedepse severe pentru cei care promovează ideologia comunistă și interzice ridicarea de statui sau denumirea de străzi după lideri comuniști. Detaliile complete subliniază importanța adevărului istoric și justiției. Parlamentarii USR au depus un proiect de lege pentru … Articolul USR propune lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste și a propagandei apare prima dată în Main News.
14:40
Kate Middleton, Prințesa de Wales, a adus bucurie de Crăciun spitalului Royal Marsden, donând un brad decorat utilizat la slujba „Together at Christmas”. Spitalul, unde a fost tratată de cancer, a apreciat gestul printr-o postare pe Instagram, evidențiind impactul pozitiv al donației. Kate Middleton a donat un brad de Crăciun spitalului Royal Marsden din Londra, … Articolul Gestul emoționant al Katei Middleton pentru spitalul care a salvat vieți de Crăciun apare prima dată în Main News.
14:40
Două mari companii, OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia, construiesc parcuri fotovoltaice în România pentru a acoperi consumul a peste 400.000 de gospodării. Investiția de peste 400 milioane euro va permite tranziția de la minerit la energie regenerabilă, cu finalizare estimată în 2026. OMV Petrom și Complexul Energetic Oltenia au început construcția a patru parcuri … Articolul Construirea parcurilor fotovoltaice care vor alimenta 400.000 gospodării în România apare prima dată în Main News.
14:40
Discuții productive la Miami între SUA, Ucraina și Europa pentru încheierea războiului din Ucraina, ziua 1.397. Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a subliniat alinierea pozițiilor, în timp ce Donald Trump îndeamnă la un acord rapid. Rusia continuă să revendice teritoriile ocupate, iar Ucraina refuză concesiile. Discuții productive între oficialii din SUA, Europa și Ucraina … Articolul Război în Ucraina: Ziua 1.397 – Negocieri de pace productive la Miami apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
14:00
Implicarea SRI în combaterea corupției, fără un cadru legal clar, ridică riscuri semnificative de politizare a instituției. Expertul Florina Cristiana Matei subliniază necesitatea unei profesionalizări și a unui control civil eficient pentru a preveni abuzurile și a asigura transparența în intervențiile serviciilor secrete. Președintele Nicușor Dan a anunțat crearea unei unități speciale în SRI pentru … Articolul Implicarea SRI în combaterea corupției: riscuri de politizare fără cadru legal apare prima dată în Main News.
