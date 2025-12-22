15:40

Spionajul militar ucrainean a dezvăluit că două avioane de vânătoare rusești Su-30 au fost avariate într-o operațiune de partizani la aerodromul din Lipețk, la 340 km de granița ucraineană. Valoarea aeronavelor implicate se ridică la 100 de milioane de dolari, confirmând eficiența acțiunilor de rezistență.