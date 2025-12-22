În ciuda presiunilor PSD, Bolojan nu vrea să renunțe la USR
Cotidianul de Hunedoara, 22 decembrie 2025 22:50
Ilie Bolojan consideră că nu se va ajunge în situația în care USR va fi scos de la guvernare. The post În ciuda presiunilor PSD, Bolojan nu vrea să renunțe la USR appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Zelenski anunță încheierea planului de pace. Documentul are 20 de puncte și include garanții de securitate # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Ucrainei susține că este pregătit setul de documente de bază referitoare la planul de pace menit să încheie războiul cu Rusia. The post Zelenski anunță încheierea planului de pace. Documentul are 20 de puncte și include garanții de securitate appeared first on Cotidianul RO.
Cine e favorit să devină noul ministru al Educației, după demisia lui David – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David a demisionat din funcția de ministru în semn de protest față de bugetul mic alocat Educației, susțin surse politice pentru Cotidianul. The post Cine e favorit să devină noul ministru al Educației, după demisia lui David – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
SURSE Daniel David ar putea demisiona, în semn de protest fațăde bugetul mic alocat Educației # Cotidianul de Hunedoara
Daniel David a discutat cu premierul Ilie Bolojan în această seară. The post SURSE Daniel David ar putea demisiona, în semn de protest fațăde bugetul mic alocat Educației appeared first on Cotidianul RO.
Valoarea totală a investiției pentru cele patru parcuri fotovoltaice este de peste 400 de milioane de euro, din care aproximativ 70% este asigurată prin Fondul pentru Modernizare The post A început construcția de parcuri fotovoltaice la mineri acasă appeared first on Cotidianul RO.
Staţiunea Vaţa Băi, destinaţia ideală pentru relaxare şi deconectare în vacanţa de iarnă # Cotidianul de Hunedoara
Vața Băi reprezintă destinația ideală de vacanță, pentru cei mari și cei mici. The post Staţiunea Vaţa Băi, destinaţia ideală pentru relaxare şi deconectare în vacanţa de iarnă appeared first on Cotidianul RO.
Probleme medicale doar pe hârtie. Alexandru Rogobete: Jumătate din certificatele de handicap sunt false # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, susține că jumătate din certificatele de handicap eliberate în România sunt false. The post Probleme medicale doar pe hârtie. Alexandru Rogobete: Jumătate din certificatele de handicap sunt false appeared first on Cotidianul RO.
Am fost trezit brusc, în dimineața zilei de 22 decembrie, de volumul ridicat al difuzorului la care bunicul asculta frecându-și palmele. The post Decembrie 1989. Viața între două lumi appeared first on Cotidianul RO.
Ninsorile nu vor lua prin surprindere Bucureștiul. Primăria Capitalei s-a pregătit pentru intervenții # Cotidianul de Hunedoara
Meteorologii anunță primele ninsori pentru București în noaptea de 24 spre 25 decembrie. The post Ninsorile nu vor lua prin surprindere Bucureștiul. Primăria Capitalei s-a pregătit pentru intervenții appeared first on Cotidianul RO.
Șantierul deschis la Planșeul Unirii înaintează cu pași repezi, după cum susține Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. The post Daniel Băluță despre lucrările la Planșeul Unirii: Se lucrează intens appeared first on Cotidianul RO.
Cine sunt consilierii care l-au sfătuit pe Nicușor Dan să inițieze un referendum în justiție # Cotidianul de Hunedoara
Ideea unui referendum în rândul magistraților este considerată inadmisibilă de unii magistrați. Există impresia că președintele nu s-a consultat suficient cu cei doi consilieri ai săi pe probleme de justiție. The post Cine sunt consilierii care l-au sfătuit pe Nicușor Dan să inițieze un referendum în justiție appeared first on Cotidianul RO.
Această dezvoltare vine pe fondul creșterii cererii pentru servicii auto premium pe piața internă și va deservi în special zona de sud a Bucureștiului, The post Auto Klasen investește 5 mil. euro în deschiderea centrului din Tunari appeared first on Cotidianul RO.
O poartă batantă are alte provocări. Se deschide spre interior sau exterior, în funcție de spațiu, și poate fi influențată serios de vânt, zăpadă sau înclinația terenului. The post Cum alegi corect automatizarea pentru porți batante sau culisante? appeared first on Cotidianul RO.
INTERVIU: Influencerul Nicolae Ceaușescu vs. școala românească: “Ne-am temut că la fel s-ar putea întâmpla și cu profesorii de istorie care predau ‘Istoria comunismului’” # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Șandru, președintele IICCMER (Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), instituție care a analizat efectele acestor narative, explică pentru Cotidianul.ro care ar putea fi armele școlii împotriva acestor dezinformări. The post INTERVIU: Influencerul Nicolae Ceaușescu vs. școala românească: “Ne-am temut că la fel s-ar putea întâmpla și cu profesorii de istorie care predau ‘Istoria comunismului’” appeared first on Cotidianul RO.
Prima reacție a ministrului Justiției după ce Nicușor Dan a anunțat referendum în justiție – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că domnul președinte va lămuri care este de fapt demersul dumnealui și modalitatea în care acesta (referendumul – n.red.) poate să fie realizat”, spune luni Radu Marinescu. The post Prima reacție a ministrului Justiției după ce Nicușor Dan a anunțat referendum în justiție – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Sistemul „Sună Lia” este oligarhic, feudal și se autoreproduce – Corneliu Bjola, INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
CSM trebuie să facă un pas înapoi înainte de referendum, consideră profesorul de diplomație digitală Corneliu Bjola (Oxford); în schimb, face promisiuni mărunte pentru loialiști, în timp ce se caută, probabil, ruta de evacuare cu elicopterul. The post Sistemul „Sună Lia” este oligarhic, feudal și se autoreproduce – Corneliu Bjola, INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Radu Gyr, poetul oficial al Mișcării Legionare, a devenit, ulterior, un colaborator zelos al Securității comuniste. The post Radu Gyr, colaborator al Securității appeared first on Cotidianul RO.
„Justiția nu poate funcționa ca o piață, cu dispute purtate la vedere și bălăcăreală publică”, a spus fosta ministră a Justiției pe Facebook, în contextul scandalului din justiție iscat de documentarul Recorder. The post Gorghiu vrea ca rufele murdare din justiție să fie spălate în familie appeared first on Cotidianul RO.
Tânărul ar fi murit după ce s-ar fi împușcat. Victima avea gradul de sergent și se afla în timpul serviciului de pază. The post Soldat de 23 de ani, găsit împușcat în unitatea militară appeared first on Cotidianul RO.
Acuzații dure din partea unui fost procuror DNA: Iliescu şi acoliţii lui au confiscat dosarele Revoluției și Mineriadelor # Cotidianul de Hunedoara
Marius Cătălin Vartic afirmă că dosarul Revoluției şi dosarele Mineriadelor au reprezentat, în fapt, acte de confiscare a puterii şi a justiţiei. The post Acuzații dure din partea unui fost procuror DNA: Iliescu şi acoliţii lui au confiscat dosarele Revoluției și Mineriadelor appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan continuă discuțiile cu un grup de 20 de magistrați, fără presă # Cotidianul de Hunedoara
După aproape patru ore în care președintele a avut o discuție publică cu 11 magistrați, consultările continuă la Palatul Cotroceni. The post Nicușor Dan continuă discuțiile cu un grup de 20 de magistrați, fără presă appeared first on Cotidianul RO.
„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicaţii majore pentru sistemul de educaţie-cercetare”, a explicat ministrul Daniel David. The post Cumulul pensie-salariu, posibil și în 2026 în educație appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan: „O să aibă spațiu în aceleași condiții oamenii care s-au simțit vizați” # Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președinte și magistrați a durat aproape patru ore. The post Nicușor Dan: „O să aibă spațiu în aceleași condiții oamenii care s-au simțit vizați” appeared first on Cotidianul RO.
„Am fost bătuți și forțați să ne cerem iertare că am fost proști și am ieșit în stradă să strigăm libertate”. Mărturii cu lacrimi în ochi despre Revoluție # Cotidianul de Hunedoara
„Eram îngenuncheați în fața tabloului lui Ceaușescu, cu mâinile ca pentru rugăciune, forțați. Eram îngenuncheați și bătuți la tălpile desculțe cu bâte de lemn și forțați să ne cerem iertare. (...) Criminalii și torționarii mei și ai altora beneficiază de pensii speciale, beneficiază de certificate de revoluționari și nu mai știm care este călăuz și care este victimă”. The post „Am fost bătuți și forțați să ne cerem iertare că am fost proști și am ieșit în stradă să strigăm libertate”. Mărturii cu lacrimi în ochi despre Revoluție appeared first on Cotidianul RO.
Miza vizitei ministrului român de externe, Oana‑Silvia Țoiu, la Chișinău (22 decembrie) se dorește o recalibrare de semnal și nu doar „încă o întrevedere”. The post Desant românesc la Chișinău. Semnal politic, bilanț public subțire appeared first on Cotidianul RO.
„Ajungem astfel anul acesta la 195 de km de autostradă deschiși pe A7. Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă.” The post De când se va putea circula pe noul tronson din Autostrada Moldovei appeared first on Cotidianul RO.
Atacul cibernetic de la Apele române: tot nu se știe cum s-a pătruns în rețea # Cotidianul de Hunedoara
Apele Române: Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autorităţile competente responsabile continuă să lucreze pentru limitarea impactului The post Atacul cibernetic de la Apele române: tot nu se știe cum s-a pătruns în rețea appeared first on Cotidianul RO.
Ana Birchall: Să nu lăsăm acest demers să se stingă într-un exercițiu de PR. Să-l închidem corect, instituțional și legislativ, astfel încât oamenii care vorbit să nu o fi făcut-o degeaba. The post Ana Birchall: Referendum în justiție? Sau doar un exercițiu de imagine? appeared first on Cotidianul RO.
„Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu preţul drepturilor noastre.” The post USR vrea interzicerea organizațiilor și simbolurilor comuniste appeared first on Cotidianul RO.
VIDEO Abrudean, reacție la materialul Cotidianul. Cum explică existența a trei secretari generali adjuncți în loc de doi # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă nu se va găsi o formulă de compromis, mergem în plen și plenul decide”. The post VIDEO Abrudean, reacție la materialul Cotidianul. Cum explică existența a trei secretari generali adjuncți în loc de doi appeared first on Cotidianul RO.
Vinicius nu şi-a prelungit contractul care expiră în 2027, iar tensiunile atacantului în vârstă de 25 de ani cu clubul, antrenorul şi suporterii sunt din ce în ce mai mari. The post Vinicius și Real Madrid sunt „la cuțite” appeared first on Cotidianul RO.
Inspecția Judiciară publică un raport despre acuzații din documentarul Recorder # Cotidianul de Hunedoara
Cât timp Nicușor Dan discută cu magistrați la Palatul Cotroceni, Inspecția Judiciară publică un raport în care infirmă mai multe dintre acuzațiile din documentarul Recorder. The post Inspecția Judiciară publică un raport despre acuzații din documentarul Recorder appeared first on Cotidianul RO.
Fost membru CSM dezvăluie că unii dintre magistrații prezenți la Cotroceni au funcții care se bat cap în cap și se întreabă cum vor acționa The post „Conflict de interese printre magistrații de la Cotroceni“ appeared first on Cotidianul RO.
„Calificarea justiției ca fiind „a treia putere în stat” și nu una dintre autoritățile statului este indicativ pentru maniera în care politicul se raportează astăzi la justiție.” The post Procurorii CSM îl atacă pe Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
Viktor Orban este în tur în jurul Ungariei, fiind în campanie electorală. Premierul maghiar a fost în vizită la Kremlin la finalul lunii noiembrie, unde s-a văzut cu Vladimir Putin. The post Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi o tragedie pentru Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
Ministrul a spus că se mai gândește dacă să rămână sau nu în fruntea Educației românești. David a spus că nu poate „face predicții” referitor la demisia sa, dar că va lua decizia înaintea negocierii bugetului. The post Daniel David nu știe dacă vrea să plece de la ministerul Educației appeared first on Cotidianul RO.
Acest incident a determinat Amazon să înceapă o anchetă amănunțită asupra angajaților angajați prin intermediul companiilor de externalizare. The post Nord-coreean infiltrat printre angajații Amazon appeared first on Cotidianul RO.
Zetland Capital şi BAC propun o schimbare de abordare la Fondul Proprietatea # Cotidianul de Hunedoara
Iniţiativa anunțată printr-o scrisoare de intenţie este structurată ca un parteneriat echilibrat, fiind însă clar susţinută de platforma investiţională şi experienţa internaţională de administrare ale Zetland Capital. The post Zetland Capital şi BAC propun o schimbare de abordare la Fondul Proprietatea appeared first on Cotidianul RO.
Armata franceză a fost trimisă pentru a ajuta la accelerarea procesului de vaccinare a animalelor. Guvernul vizează astfel să protejeze aproximativ 750.000 de animale. Vaccinarea accelerată vine în contextul în care această epidemie exercită presiuni asupra agricultorilor şi serviciilor veterinare. The post Armata franceză, în război cu o epidemie bovină appeared first on Cotidianul RO.
Constantin Gâlcă tranșant după înfrângerea cu FCSB: Avem nevoie de jucători noi # Cotidianul de Hunedoara
În ciuda înfrângerii, Rapid rămâne lider, cel puțin până la meciul dintre Universitatea Craiova și Csikszereda. The post Constantin Gâlcă tranșant după înfrângerea cu FCSB: Avem nevoie de jucători noi appeared first on Cotidianul RO.
Gheorghe Hagi era până duminică seară cel mai bun marcator în Superlig din istoria clubului din Istanbul. Hagi a marcat 59 de goluri în campionatul turc, în tricoul galben-roșu. The post Recordul lui Hagi la Galatasaray, detronat. Mesaj pentru „rege” appeared first on Cotidianul RO.
Care este rolul unui tehnician dentar atunci când vine vorba despre restaurarea dentară? # Cotidianul de Hunedoara
Un tehnician dentar posedă o experiență și o expertiză care merge dincolo de fabricarea unor coroane sau unor implanturi. The post Care este rolul unui tehnician dentar atunci când vine vorba despre restaurarea dentară? appeared first on Cotidianul RO.
Caragiale, la Constanța. Șeful CJ s-a răzgândit după trei zile și nu mai demisionează # Cotidianul de Hunedoara
Florin Mitroiu a precizat că a renunțat la demisie în urma unei discuții cu premierul Ilie Bolojan. The post Caragiale, la Constanța. Șeful CJ s-a răzgândit după trei zile și nu mai demisionează appeared first on Cotidianul RO.
Nicușor Dan, pentru POLITICO: Moralitatea nu mai e importantă în epoca Trump # Cotidianul de Hunedoara
Președintele României a oferit un interviu în presa internațională, pentru POLITICO. Dan a vorbit despre relațiile dintre SUA și UE, despre războiul din Ucraina, dar și despre alegerile anulate din 2024. The post Nicușor Dan, pentru POLITICO: Moralitatea nu mai e importantă în epoca Trump appeared first on Cotidianul RO.
Minaj a descris respectul „maxim” pe care îl are pentru administraţia republicană, în special pentru că le-a dat oamenilor speranţă în vremuri întunecate The post Nicki Minaj îi laudă pe Trump şi JD Vance appeared first on Cotidianul RO.
Președintele Braziliei cere curaj de la liderii UE pentru acordul cu MERCOSUR # Cotidianul de Hunedoara
Uniunea Europeană a amânat semnarea acordului cu MERCOSUR până în ianuarie, după mai multe proteste ale fermierilor. Amânarea a venit la cererea prim-minsitrei italiene Giorgia Meloni, care vrea mai mult timp pentru a potoli furia fermierilor care au organizat mai multe proteste. The post Președintele Braziliei cere curaj de la liderii UE pentru acordul cu MERCOSUR appeared first on Cotidianul RO.
„Comunicatul dumneavoastră nu răspunde problemelor semnalate, ci pare să le ocolească printr-o reafirmare formală a unor principii constituționale pe care nimeni nu le contestă.” The post Răspunsul protestatarilor pentru reacția CSM la referendumul din justiție appeared first on Cotidianul RO.
Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, era șeful departamentului de instruire operativă al Statului Major General al Forțelor Armate Ruse. The post General din Statul Major rus, ucis într-un atentat la Moscova appeared first on Cotidianul RO.
„Fac apel la evreii din Anglia, evreii din Franţa, evreii din Australia, evreii din Canada, evreii din Belgia: veniţi în Ţara Israelului! Întoarceţi-vă acasă!” The post Evreii îndemnați să se stabilească în Israel appeared first on Cotidianul RO.
Pentru a opri focul, au intervenit de urgenţă cinci echipaje de pompieri. Autoritățile nu au comunicat momentan detalii despre posibile victime sau despre cauzele exploziei. The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc appeared first on Cotidianul RO.
