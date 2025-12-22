Maraton de discuţii la Cotroceni, între Nicuşor Dan şi magistraţi. Fost procuror: „De ce să concurăm, dacă se știe cine va fi numit”

Discuţiile de la Palatul Cotroceni, dintre preşedintele Nicuşor Dan şi foşti sau actuali magistraţi, au ţinut aproximativ opt ore. Printre principalele reclamații ale celor care au acceptat să vorbească public despre problemele din justiție se numără: numiri politice în funcţiile de conducere, dublul standard al Inspecţiei Judiciare sau lipsa transparenţei şi a mecanismelor de control,

