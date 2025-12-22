Ultimele concerte de la West Side Christmas Market. Cine va urca pe scenă în perioada 24 – 27 decembrie
Buletin de București, 23 decembrie 2025 00:50
În perioada 24 – 27 decembrie, vor avea loc ultimele concerte de la West Side Christmas Market, De Crăciun, vizitatorii se vor putea bucura de muzică live și de atracțiile din cadrul evenimentului. Târgul de Crăciun din parcul Drumul Taberei va rămâne deschis până pe 27 decembrie, aceasta fiind ultima zi. În zilele de sărbătoare […]
• • •
Acum 30 minute
00:50
Acum o oră
00:30
Maraton de discuţii la Cotroceni, între Nicuşor Dan şi magistraţi. Fost procuror: „De ce să concurăm, dacă se știe cine va fi numit” # Buletin de București
Discuţiile de la Palatul Cotroceni, dintre preşedintele Nicuşor Dan şi foşti sau actuali magistraţi, au ţinut aproximativ opt ore. Printre principalele reclamații ale celor care au acceptat să vorbească public despre problemele din justiție se numără: numiri politice în funcţiile de conducere, dublul standard al Inspecţiei Judiciare sau lipsa transparenţei şi a mecanismelor de control, […]
Acum 6 ore
19:30
Sector 1 | Poliția Locală se mută în Piaţa Mureş, pentru extinderea sistemului de monitorizare video. Ce se întâmplă cu vechiul sediu # Buletin de București
Poliția Locală Sector 1 se va muta în Piața Mureș, la parterul clădirii de pe strada Mureș. nr. 18-24, unde a fost relocată și Direcția de Taxe și Impozite Locale. Vechiul sediu de pe strada Prometeu ar urma să fie ocupat de Direcția Publică de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă Sector 1, însă după […]
Acum 12 ore
16:50
Primăriile sectoarelor 5 și 6 anunță că sunt pregătite pentru venirea zăpezii în București # Buletin de București
Primăriile de sector anunță că sunt pregătite pentru venirea zăpezii în București. Astfel, Sectorul 6 a mobilizat 64 de utilaje și 400 de angajați ai Administrației de Salubrizare. Dacă va fi cazul, vor interveni alți 60 de muncitori de la ADPDU, cu 45 de utilaje, potrivit unui comunicat al instituției. Primăria Sectorului 6 precizează că, […]
16:50
Spitalele din București care vor asigura urgențele de Crăciun. Lista completă # Buletin de București
Nouă unități medicale din Capitală vor asigura urgențele de Crăciun, respectiv în zilele de 25 și 26 decembrie. De asemenea, Direcția de Sănătate publică va avea serviciu de permanentă. Spitalele care vor prelua urgențele de Crăciun sunt: 1. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021.599.23.00; 2. Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: […]
16:50
Vine zăpada în București. PMB: 500 de utilaje și aproape 2.500 de angajați vor asigura deszăpezirea # Buletin de București
Vine zăpada în București și Primăria Capitalei a transmis într-un comunicat de presă că peste 500 de utilaje și aproape 2.500 de angajați vor asigura deszăpezirea. Prognozele ANM anunță că primii fulgi de nea vor cădea în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Ninsoarea va fi în schimb una blândă, neabundentă. „512 utilaje, majoritatea multifuncționale […]
16:10
Primăriile de Sector, pregătite pentru venirea iernii. Utilajele așteaptă prima zăpadă # Buletin de București
Primăriile de Sector anunță că sunt pregătite pentru a face față zăpezii, din această iarnă. În Sectorul 6, de exemplu, autoritatea locală are deja pregătite utilajele pentru prima ninsoare. În Sectorul 6, 64 de utilaje și 400 de angajați ai Administrației de Salubrizare Sector 6 sunt gata să intervină. O dată cu ei, dacă va […]
15:50
Programul Grădinii Zoologice București de Crăciun și Anul Nou este unul special de sărbători, fiind închisă în zilele de Crăciun și Anul Nou. Programul Grădinii Zoologice București este astfel: Reprezentanții instituției recomandă verificarea paginii oficiale Facebook sau a site-ului Grădina Zoologică București, înainte de vizită, pentru posibile modificări. Prețul biletelor la Grădina Zoologică București sunt: […]
15:50
Vremea se menține închisă, fără soare, de Crăciun în București, anunță meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi scăzute pentru această dată, iar pe timpul nopții de 24 spre 25 decembrie, ploaia s-ar putea transforma în ninsoare. Cum este vremea de Crăciun în București, pe zile Miercuri, 24 decembrie, vor apărea intensificări ale […]
15:40
Programul magazinelor PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov în perioada 25-28 decembrie # Buletin de București
Programul magazinelor PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov în perioada 25-28 decembrie este unul special. Toate sunt închise, mai puțin del situat în Galeriile Titan, care va funcționa în ziua de 27 decembrie, în intervalul orar 09:00-14:00. De asemenea, pe 24 decembrie programul magazinelor PPC Energie va fi unul redus, până la ora 13:00. […]
15:20
OFICIAL | Marți se deschide A7 până la Adjud. Şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă până la București # Buletin de București
Marți, 23 decembrie, se deschide A7 până la Adjud. Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă până la București. Noul tronson din Autostrada Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, ar urma să fie dat în trafic de la ora 11:00, a anunțat Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). […]
15:00
OFICIAL | Un nou tronson din A7, inaugurat marţi dimineaţă. Şoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Bucureşti la Adjud # Buletin de București
Șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la București până la Adjud, începând cu data de 23 decembrie. Un nou tronson din Autostrada Moldovei, de aproximativ 50 de kilometri, ar urma să fie dat în trafic miercuri dimineaţă, de la ora 11:00, anunţă Cristian Pistol, Director General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii […]
14:10
Programul pentru Târgul de Crăciun din Piața Constituției, pentru ultima săptămână, include concerte ale mai multor artiști cunoscuți, inclusiv pe 25 și 26 decembrie, Vor avea loc concerte de luni, 22 decembrie, până duminică, 28 decembrie, care este și ultima zi a târgului organizat de Primăria Capitalei, prin CREART – Centrul de Creație, Artă și […]
12:50
ELCEN, despre posibila fuziune cu Termoenergetica: Poate genera riscuri semnificative, inclusiv blocarea investiţiilor # Buletin de București
ELCEN, producătorul de energie controlat de Ministerul Energiei, a reacționat la posibila fuziune cu Termoenergetica, readusă recent în discuție de primarul Ciprian Ciucu, pe fondul dificultăților financiare cu care se confruntă operatorul de distribuţie a agentului termic. Compania a transmis că reorganizarea sistemului de termoficare al Capitalei poate duce la riscuri majore, în lipsa unei […]
Acum 24 ore
11:40
METEO | Vremea de Crăciun, în București: temperaturi scăzute, posibile ninsori slable # Buletin de București
Vremea închisă se menține de Crăciun, anunță meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi scăzute pentru această dată, iar pe timpul nopții de 24 spre 25 decembrie, ploaia s-ar putea transforma în ninsoare. Cum este vremea de Crăciun, în București Miercuri, 24 decembrie, vor apărea intensificări ale vântului ce vor continua până în […]
10:30
FOTOGALERIE | Culisele marșului memorial pentru eroii Revoluției, surprinse de fotoreporterii Inquam # Buletin de București
Sute de persoane s-au adunat duminică seară, 21 decembrie, pentru comemorarea celor 1.166 de persoane ucise în timpul Revoluției din 1989. Marșul pentru eroii Revoluției a avut loc în contextul aniversării a 36 de ani de la sângeroasele evenimente ce au marcat căderea regimului comunist din România. Evenimentul a început în Piața Universității, de la […]
09:10
Grădina Zoologică București este închisă de sărbători. Programul de Crăciun și Anul Nou # Buletin de București
Grădina Zoologică București este închisă de sărbători. Instituția a anunțat programul, la sfârșitul anului. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Grădina Zoologică București este închisă în următoarele zile: Reprezentanții instituției recomandă verificarea paginii oficiale Facebook sau a site-ului Grădina Zoologică București, înainte de vizită, pentru posibile modificări. Prețul biletelor la Grădina Zoologică București sunt: CITEȘTE ȘI: […]
06:00
Curtea de Apel restabilește sechestrul pe averea primarului din Otopeni, după ce a fost ridicat anterior. Acuzat de DNA că a furat 7 milioane de euro, edilul invocă pentru a doua oară într-o lună „lipsa de apărare” # Buletin de București
Magistrații de la Curtea de Apel București au admis miercuri, 17 decembrie, contestația procurorilor anticorupție și au reimpus măsurile asigurătorii asupra averilor inculpaților din dosarul de corupție de la Primăria Otopeni. Decizia este definitivă și vine la scurt timp după ce instanța inferioară, Tribunalul București, dispusese ridicarea sechestrului. În paralel, procesul de fond bate pasul […]
05:50
În primele zile ale anului 2026, pe scenă Teatrului de Operetă „Ion Dacian" se joacă „Voievodul țiganilor". Reprezentația are loc pe 18 ianuarie de la ora 18:00. „Voievodul țiganilor" este o operetă în trei acte de Johann Strauss-fiul, după un libret de Ignaz Schnitzer. Premiera a avut loc la Theater an der Wien, din Viena, la […]
05:50
„Colindăm, justiția să reparăm!” | Protest la Palatul Cotroceni, în ziua consultărilor pe Justiție # Buletin de București
Societatea civilă organizează luni, 22 decembrie un protest, de la ora 9:30, la Palatul Cotroceni: ,,Colindăm, justiția să reparăm!". Acțiunea are loc în contextul în care Administrația Prezidențială a anunțat discuții extinse cu magistrații. Acțiunea vine în contextul informațiilor despre mecanismele, prin care marile dosare de corupție sunt tergiversate până la prescripție sau sunt blocate. […]
05:10
Marile magazine din Capitală își modifică programele de Craciun si de Anul Nou. Magazinele Lidl vor fi închise trei zile în perioada sărbătorilor. Centrele magazinelor Kaufland au ore diferite de funcționare. Magazinele vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie 2025, în prima zi a noului an, […]
Ieri
21:20
Termoenergetica, la un pas de a intra în incapacitate de plată. Ciprian Ciucu anunță că PMB va lua „un împrumut modic de la Guvern” # Buletin de București
Primarul general Ciprian Ciucu susține că „Guvernul ar urma să creeze un spațiu suplimentar pentru un împrumut modic", astfel încât Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în ianuarie. Edilul Capitalei s-a întâlnit duminică, 21 decembrie, cu doi dintre colegii de partid: prim-ministrul Ilie Bolojan și Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, pentru a discuta […]
20:30
Amenzi de aproape 12.000 de euro au fost aplicate în noaptea de 19 spre 20 decembrie, pentru autovehiculele cu deficienţe tehnice, de la probleme ale sistemului de frânare la lipsa asigurării obligatorii. Verificările vor continua și în perioada următoare, anunță Brigada Rutieră. Din cele 69 de sancțiuni contravenționale, 15 au fost aplicate pentru modificări ale […]
18:00
Amenzi de aproape 12.000 de euro au fost aplicate în noaptea de 19 spre 20 decembrie, pentru șoferii prinși cu diverse probleme la mașină, de la deficiențe ale sistemului de frânare la lipsa asigurării obligatorii. Verificările vor continua și în perioada următoare, anunță Brigada Rutieră. Din cele 69 de sancțiuni contravenționale, 15 au fost aplicate […]
14:50
Nicușor Dan anunță referendum pentru justiție: „Dacă magistrații vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, CSM va pleca de urgență” # Buletin de București
Președintele României a anunțat că va organiza un referendum în cadrul Corpului Magistraților, cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Nicușor Dan anunța referendum. Va decide soarta CSM Referendumul va avea o singură întrebare, care va decide soarta actualilor membrii ai CSM, a explicat Nicușor Dan, în timpul unei conferințe de presă. „Voi […]
13:40
Nicușor Dan, la 36 de ani de la Revoluție: „Avem nevoie ca Justiția să facă lumină în marile dosare ale trecutului recent” # Buletin de București
Președintele României a depus o coroană cu flori și s-a înclinat în fața Monumentului Eroilor Revoluției din Piața Universității, cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului în România. La 36 de ani de la Revoluție, Nicușor Dan a transmis că România are nevoie ca cei vinovați să plătească pentru crimele comise. Peste 1.000 de persoane au […]
11:50
Sector 4 | Crește taxa specială introdusă de Daniel Băluță, cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică # Buletin de București
Un proiect lansat în dezbatere publică de Primăria Sectorului 4 crește taxa specială de dezvoltare, introdusă de Daniel Băluță anul trecut și aplicată cetățenilor care au autovehicule dar nu și loc de parcare rezidențial. Propunerea este de 9,8% în 2026. Astfel, șoferii fără loc de parcare ar urma să plătească câte 593 lei pentru fiecare […]
11:50
Programul Catedralei Naţionale de sărbători. Când poate fi vizitată de Crăciun și Revelion # Buletin de București
Programul Catedralei Naţionale de sărbători permite vizitarea acesteia în perioada 24 decembrie-8 ianuarie. Începând cu 9 ianuarie 2026, cel mai mare lăcaș de cult din România va fi din nou închis, pentru continuarea lucrărilor la interior, potrivit basilica.ro. Programul Catedralei Naţionale de sărbători Credincioșii care își doresc să viziteze Catedrala Naţională de sărbători o
11:50
CET Grivița, datorii de peste 5 milioane de euro. Primăria Sectorului 1 împrumută bani de la Ministerul Finanțelor pentru a le achita # Buletin de București
La final de an, CET Grivița SA, companie publică responsabilă de administrarea termocentralei omonime și aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, are datorii de peste 21 de milioane de lei. Pierderile au fost anticipate încă de la finalul lunii aprilie, când Consiliul Local a aprobat bugetul companiei companiei, care estima venituri de peste 51,3 milioane […] The post CET Grivița, datorii de peste 5 milioane de euro. Primăria Sectorului 1 împrumută bani de la Ministerul Finanțelor pentru a le achita appeared first on Buletin de București.
09:20
Cafeneaua Bdb | Raluca Fișer, președinta Green Revolution, despre Masterplanul Velo: „Atâta vreme cât oamenii sunt civilizați în trafic nu este nevoie să tragem astfel de linii peste tot” # Buletin de București
Capitala are un Masterplan Velo, care prevede construirea a 150 de kilometri de rețea principală de piste de biciclete şi 400 de kilometri de reţea secundară, menită să asigure conexiuni între zonele rezidenţiale şi principalele puncte de interes: locuri de muncă, şcoli, zone comerciale şi instituţii publice. Pentru a afla mai multe despre mersul cu […] The post Cafeneaua Bdb | Raluca Fișer, președinta Green Revolution, despre Masterplanul Velo: „Atâta vreme cât oamenii sunt civilizați în trafic nu este nevoie să tragem astfel de linii peste tot” appeared first on Buletin de București.
05:50
Zilele de dinainte de sărbători aduc vreme închisă, anunță meteorologii. Temperaturile se păstrează, însă, ridicate pentru această perioada. Sunt posibile și precipitații mixte, în preajma Crăciunului. Luni, 22 decembrie, valorile termice se vor menține ușor peste normele perioadei. Norii vor persista în mare parte a intervalului și vor fi condiții de ploaie slabă sau burniță. […] The post METEO | Vreme închisă, înainte de sărbători, cu ceață și ploaie slabă appeared first on Buletin de București.
05:00
Prima căsuță pentru pisici, din Sectorul 1, a fost montată, în Parcul Nicolae Iorga. Acțiunea marchează debutul unui proiect dedicat sprijinirii pisicilor comunitare. Inițiativa este susținută de Primăria Sectorului 1, în parteneriat cu Federația Națională Felinologică, Asociația Sache și reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, și are ca obiectiv asigurarea unor adăposturi sigure pentru animalele fără […] The post Sector 1 | A fost montată prima căsuță pentru pisici în Parcul Nicolae Iorga appeared first on Buletin de București.
04:00
Catedrala Naţională se redeschide de sărbători. Care este programul de vizitare # Buletin de București
Catedrala Naţională se redeschide de sărbători, în perioada 24 decembrie-8 ianuarie. Începând cu 9 ianuarie 2026, cel mai mare lăcaș de cult din România va fi din nou închis, pentru continuarea lucrărilor la interior, potrivit basilica.ro. Programul de la Catedrala Națională de sărbători Credincioșii care își doresc să viziteze Catedrala Naţională de sărbători o pot […] The post Catedrala Naţională se redeschide de sărbători. Care este programul de vizitare appeared first on Buletin de București.
03:30
Sector 4 | Taxa pentru parcare ar urma să crească cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică # Buletin de București
Taxa pentru parcare din Sectorul 4, aplicată cetățenilor care au autovehicule dar nu și loc de parcare rezidențial, ar urma să crească cu 9,8% în 2026. Astfel, șoferii fără loc de parcare ar urma să plătească câte 593 lei pentru fiecare autovehicul deținut, potrivit unui proiect de hotărâre lansat în dezbatere publică. Taxa pentru parcare […] The post Sector 4 | Taxa pentru parcare ar urma să crească cu aproape 10% în 2026. Proiectul a fost lansat în consultare publică appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Bazinele complexului sportiv „Lia Manoliu”, modernizate cu aproape 100 milioane de lei. Cât ar trebui să dureze lucrările # Buletin de București
Complexul sportiv „Lia Manoliu” ar urma să intre în reabilitare. Bazinele de înot și de sărituri ar urma să fie modernizate cu aproximativ 100 milioane de lei, anunță Compania Națională de Investiții. Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțarea proiectului și urmează lansarea licitației pentru proiectarea și execuția lucrărilor. Ce presupun lucrările de la complexul sportiv „Lia […] The post Bazinele complexului sportiv „Lia Manoliu”, modernizate cu aproape 100 milioane de lei. Cât ar trebui să dureze lucrările appeared first on Buletin de București.
17:20
Angajații Electrocentrale București (ELCEN) vor protesta luni dimineața, 22, decembrie, față de Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, cunoscută în spațiul public drept „ordonanța-trenuleț”. Noul protest va avea loc în intervalul orar 11:00 – 13:00, în fața sediului Ministerului Finanțelor. Manifestația este organizată de Sindicatul Liber Independent din Sucursala Electrocentrale București (SLI-SEB), în parteneriat cu Federația […] The post Angajații ELCEN anunță un nou protest față de „ordonanța-trenuleț” appeared first on Buletin de București.
16:50
Metrorex anunță programul de circulație pentru sărbătorile de iarnă. Cum vor circula garniturile de Crăciun și Revelion # Buletin de București
Metrorex anunță programul de circulație pentru sărbătorile de iarnă, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Trenurile vor circula inclusiv în noaptea de Revelion. Astfel, în perioada 25-26 decembrie 2025 trenurile de metrou vor circula după programul zilelor de weekend și sărbători legale. Pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2), Magistrala 2 (Tudor Arghezi – […] The post Metrorex anunță programul de circulație pentru sărbătorile de iarnă. Cum vor circula garniturile de Crăciun și Revelion appeared first on Buletin de București.
15:30
Ciprian Ciucu prezintă situația bugetară a PMB: STB și Termoenergetica, datorii de aproape 3 miliarde de lei la ANAF # Buletin de București
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat situația bugetară a Primăriei Municipiului București la final de 2025: municipalitatea a rămas cu 2-3 milioane de lei în buget, în timp ce Societatea de Transport București (STB) S.A. și Termoenergetica au datorii de circa trei miliarde de lei la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). În […] The post Ciprian Ciucu prezintă situația bugetară a PMB: STB și Termoenergetica, datorii de aproape 3 miliarde de lei la ANAF appeared first on Buletin de București.
13:00
Primăria Sectorului 3 mai cheltuie 30 de milioane de lei pentru un „mall în Hala Laminor” | Hotnews # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 va mai cheltui 30 de milioane de lei, din bugetul public, pentru a amenaja o zonă de mall în Hala Laminor. Cheltuiala a fost aprobată în ședința Consiliului Local de joi, scrie Hotnews. Banii vor fi alocați pentru construcția de spații comerciale: „zona de mall”, după cum au explicat în timpul ședinței […] The post Primăria Sectorului 3 mai cheltuie 30 de milioane de lei pentru un „mall în Hala Laminor” | Hotnews appeared first on Buletin de București.
12:30
EDITORIAL | Primar general pe repede-nainte: graba lui Ciprian Ciucu și jurământul în 12 minute # Buletin de București
Ciprian Ciucu a devenit primar general al Bucureștiului într-un stil care spune mai mult despre relația sa cu funcția decât toate promisiunile despre „capitală europeană” puse cap la cap: pe repede înainte, discret și fără declarații. Anunțul depunerii jurământului a venit vineri, cu doar patru ore înainte de ceremonia deloc ceremonioasă, într-o zi în care […] The post EDITORIAL | Primar general pe repede-nainte: graba lui Ciprian Ciucu și jurământul în 12 minute appeared first on Buletin de București.
09:10
Ceaţă densă pe Autostrada Capitalei şi Autostrada Soarelui. Sunt vizate 21 de judeţe # Buletin de București
Circulaţia pe Autostrada Capitalei (A0) şi Autostrada Soarelui (A2) este îngreunată de ceaţă densă, avertizează Ministerul Afacerilor Interne. Șoferii circulă cu vizibilitatea redusă și pe drumurile din 21 de județe ale țării, printre care și Ilfov, adaugă autoritățile. Ceaţă densă pe trei autostrăzi și mai multe drumuri județene Traficul rutier este îngreunat de ceață densă, […] The post Ceaţă densă pe Autostrada Capitalei şi Autostrada Soarelui. Sunt vizate 21 de judeţe appeared first on Buletin de București.
08:00
Autostrada Moldovei se leagă de București pe 244 de kilometri, până la Adjud. Cea mai probabilă dată de inaugurare: 23 decembrie # Buletin de București
Șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la București până la Adjud, începând cu data de 23 decembrie. Mobilizarea din teren a constructorului român UMB permite deschiderea traficului pe Lotul 1 al secțiunii Focșani – Bacău înainte de Sărbători, deși termenul contractual a fost depășit, iar statul român a achitat mai puțin de jumătate […] The post Autostrada Moldovei se leagă de București pe 244 de kilometri, până la Adjud. Cea mai probabilă dată de inaugurare: 23 decembrie appeared first on Buletin de București.
07:10
Robert Negoiță salută „noua ordine” de la Primăria Capitalei: „În sfârșit, un primar general care spune lucrurile pe drept, nu pe invers” # Buletin de București
Instalarea lui Ciprian Ciucu în funcția de Primar General a fost „validată” rapid de unul dintre cei mai vocali primari de sector din Capitală. Robert Negoiță, edilul Sectorului 3, a reacționat printr-un mesaj video pe Facebook, în care îl laudă pe noul primar general al Capitalei pentru că ar înțelege ideea descentralizării și ar fi […] The post Robert Negoiță salută „noua ordine” de la Primăria Capitalei: „În sfârșit, un primar general care spune lucrurile pe drept, nu pe invers” appeared first on Buletin de București.
07:00
Taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului, pusă în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Capitalei a pus, în dezbatere publică, taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului. Propunerile pot fi depuse până la dată de 30 decembrie 2025. Documentația poate fi consultată:– pe pagina de internet a instituției – www.pmb.ro;link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;– la sediul Primăriei Municipiului București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5. Unde se poate consulta proiectul Proiectul de […] The post Taxa specială de promovarea turistică a Bucureștiului, pusă în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
06:30
Magazinele Mega Image vor avea program modificat, în perioada sărbătorilor. Acesta este valabil și pentru punctele Shop&Go din București. Toate magazinele Mega Image din Bucuresti vor fi închise de Crăciun, în data de 25 decembrie 2025 și pe 1 ianuarie 2026. Astfel, magazinele Mega Image vor avea următorul program: Reprezentanții Mega Image precizează că, în […] The post Program de sărbători pentru magazinele Mega Image appeared first on Buletin de București.
06:20
Lucrările la intrarea pe „drumul secret” către munte au ajuns la Chitila. Alternativa care reduce consistent timpii pentru București-Brașov de pe DN1 # Buletin de București
Promisiunile oficialilor din Ministerul Transporturilor vizează o descongestionare a traficului la ieșirea din București spre Mogoșoaia chiar înainte de Crăciun. Secretarul de stat Ionel Scrioșteanu a anunțat recent că lărgirea la patru benzi a DN1A, pe sectorul cuprins între Centura București și intersecția cu Șoseaua Chitila – Parc, a intrat în linie dreaptă. Drumul național […] The post Lucrările la intrarea pe „drumul secret” către munte au ajuns la Chitila. Alternativa care reduce consistent timpii pentru București-Brașov de pe DN1 appeared first on Buletin de București.
05:30
Capitala, gazată în weekend: Senzorii uRADMonitor indică depășiri de nouă ori peste limita admisă # Buletin de București
Bucureștiul a înregistrat sâmbătă dimineață, 20 decembrie, un nou episod major de poluare a aerului, cu valori care au depășit cu mult limitele de siguranță pentru sănătatea populației. Datele furnizate de rețeaua independentă uRADMonitor indică un val de poluare începând cu primele ore ale nopții, fenomen care s-a accentuat spre dimineață. În timp ce oficial […] The post Capitala, gazată în weekend: Senzorii uRADMonitor indică depășiri de nouă ori peste limita admisă appeared first on Buletin de București.
05:30
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 22–28 decembrie, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 22.12.2025 Marți, 23.12.2025 CITEȘTE ȘI: Cum poți parca gratuit un autoturism hibrid sau electric și […] The post Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
Patru linii STB ar putea devia traficul duminică, 21 decembrie, pentru partida FCSB-Rapid. Meciul are loc pe „Arena Națională”, de la ora 20:00. Duminică, 21.12.2025, începând cu ora 20:00, dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate […] The post Partida FCSB-Rapid ar putea devia patru linii STB appeared first on Buletin de București.
19 decembrie 2025
20:50
Noi probleme pe linia tramvaiului 32, după controversele legate de gazon: șine denivelate pe Calea Rahovei # Buletin de București
Au apărut noi probleme pe linia tramvaiului 32, la câțiva ani după controversele privind gazonul amplasat pe calea de rulare. În zona Calea Rahovei, șinele sunt denivelate, și afectează siguranța traficului, arată o serie de imagini apărute în spațiul public. În anul 2017, Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului București au semnat un protocol de […] The post Noi probleme pe linia tramvaiului 32, după controversele legate de gazon: șine denivelate pe Calea Rahovei appeared first on Buletin de București.
