Unde se circulă greu din cauza zăpezii în România. Încep ninsorile de Crăciun

08:40

Mai sunt numai nouă zile din anul 2025. Timpul a trecut rapid și, de la an la an, oamenii simt că zilele se scurtează și că nu mai apucă să facă toate activitățile pe care și le-au propus. Și cum timpul este pe fugă, așa este și mintea românilor, care se gândesc tot mai mult la cum va decurge anul 2026, ce zile libere vor exista, dar și cum își pot lega mini-vacanțe. Iată detalii despre acest subiect!