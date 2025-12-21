Chefi la cuțite, sezonul 16. Trei concurenți ar fi trebuit să părăsească emisiunea. Gestul neașteptat făcut de Chef Ștefan Popescu

22:20

Chiar înainte de Crăciun, o mondenă de la noi i-a spus adio iubitului! Cei doi s-au separat, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, bruneta ne spune și de ce au ajuns la despărțire. Mai mult decât atât, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, tânăra s-a confruntat și cu o situație delicată, ajungând chiar la urgențe.