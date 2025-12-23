9 cărți de pus sub brad

20:20

Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de o treime, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care Moscova face eforturi pentru majorarea vânzărilor către Asia şi îşi sporeşte legăturile cu cel mai mare consumator de energie din lume.