Primăria condusă de Emil Boc începe al doilea an al crizei cu o cumpărătură de 4 milioane de euro, „sparți” pe aparate pentru locurile de joacă
Jurnalul.ro, 23 decembrie 2025 07:50
Încă un exemplu de modul cum se „strânge cureaua” cheltuielilor publice la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Acum 10 minute
08:10
Paradoxul Rovina: 200 de milioane de dolari și sprijin de la Bruxelles, dar fără acord de mediu în România # Jurnalul.ro
217 tone de aur și 635.000 tone de cupru așteaptă să fie scoase la lumină. Exploatarea s-ar face fără cianuri. Activiștii de mediu câștigă la Curtea de Apel Cluj
Acum 30 minute
08:00
Plan Roșu activat pe A1: 12 persoane, inclusiv patru minori, implicate într-un grav accident # Jurnalul.ro
Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. În eveniment au fost implicate două vehicule care tractau platforme, iar 12 persoane au fost evaluate medical la fața locului.
07:50
Primăria condusă de Emil Boc începe al doilea an al crizei cu o cumpărătură de 4 milioane de euro, „sparți” pe aparate pentru locurile de joacă # Jurnalul.ro
Încă un exemplu de modul cum se „strânge cureaua” cheltuielilor publice la Primăria Municipiului Cluj-Napoca.
Acum o oră
07:30
Există o iluzie recurentă în istoria capitalismului: aceea că marile clădiri vin înaintea instituțiilor.
Acum 2 ore
07:10
„Învață-ți fiica să vorbească poloneză”. Ucrainenii din Polonia se confruntă cu o ostilitate tot mai mare # Jurnalul.ro
Alimentată de dezinformare, clipuri virale și de virajul politic spre dreapta - înregistrat după alegerea unui președinte populist - ostilitatea în creștere a polonezilor față de refugiații ucraineni marchează o schimbare de atitudine.
06:50
Ați împodobit bradul, ați aliniat cadourile sub crengile verzi, dar nu uitați să adăugați darurilor deja legate-n funde și câteva povești. Ce poate fi mai tihnit și mai bun decât o carte răsfoită în ziua de Crăciun?
06:30
În toate zonele României, obiceiurile și ritualurile de Crăciun sunt legate de filosofia trecerii unui prag, la fel ca și cele de Anul Nou, care le completează sau chiar se suprapun, fiind în continuitate.
Acum 4 ore
06:10
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, așa cum v-am spus, sunt din nou la jumătate de glob de România, tocmai pe coasta Pacificului. De la plecarea de pe Otopeni am avut senzații împărțite.
Acum 8 ore
01:30
Jackie Chan a purtat flacăra olimpică prin ruinele orașului Pompeii, în cadrul ștafetei pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina.
01:10
Statul italian a început procedurile pentru a cumpăra un fost sit nuclear de la un mare producător auto.
00:50
Antena 1 este destinația favorită a românilor de sărbători. Revelionul cel mai nebun aduce spectacolul în casele oamenilor, pe 31 decembrie, de la 20.00 # Jurnalul.ro
Ultima zi din an marchează momentul bilanțului, dar și al noilor începuturi.
00:30
După 23 decembrie 2025, perioadele apăsătoare iau sfârșit pentru trei zodii.
Acum 12 ore
00:20
Războiul politicul contra justiției, în patru pași: Pensiile magistraților, „referendumul”, șefia serviciilor și numirea conducerilor marilor parchete # Jurnalul.ro
Cele patru momente-cheie ale bătăliei dintre politică și Justiție. Primul foc va fi tras de CCR
00:00
Avertismentul ELCEN: posibila fuziune cu Termoenergetica poate genera riscuri semnificative și blocaje investiționale # Jurnalul.ro
Societatea Electrocentrale București (ELCEN), companie aflată în subordinea Ministerului Energiei, a transmis un comunicat în care trece în revistă riscurile pe care le prezintă o posibilă fuziune cu Termoenergetica, societate aflată în subordinea Primăriei Capitalei.
22 decembrie 2025
23:40
Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 cu o victorie clară pe teren propriu, 5-0 în fața formației Csikszereda, în etapa a 21-a a Superligii.
23:40
Bolojan, despre concedieri: Anul viitor, în anumite locuri, vor fi reduceri de personal # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că anul viitor vor fi făcute concedieri. În anumite locuri, vor fi reduceri de personal, a dezvăluit șeful Guvernului.
23:30
Consiliul Local Sector 1 a aprobat plata eșalonată a datoriilor istorice către operatorul de salubrizare # Jurnalul.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis astăzi adoptarea planului pentru stingerea treptată a datoriilor istorice acumulate față de operatorul de salubrizare, compania Romprest Service SA.
23:10
O falsă Raluca Turcan a solicitat bani unor firme. Avertismentul a fost lansat chiar de Raluca Turcan care a dezvăluit că o persoană necunoscută se folosește de identitatea ei. Liberala a anunțat că va face plângere la Poliție.
23:00
Magazinele PPC Energie din București și Județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în perioada 25-28 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Magazinele PPC Energie din București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise în zilele de joi, 25 decembrie și vineri, 26 decembrie, zile de sărbătoare legală, urmând ca acestea să revină la programul normal începând de luni, 29 decembrie.
23:00
Ministerul Finanțelor a publicat în transparență proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
22:50
Nouă persoane au fost rănite, trei dintre ele grav, luni, când o mașină a lovit un grup de persoane în Olanda. Poliția a declarat inițial că nu suspectează un atac.
22:40
Cursa pentru petrolul lui Putin: Saudiții încearcă să cumpere activele externe ale Lukoil # Jurnalul.ro
Restricțiile severe impuse exporturilor de petrol rusesc au creat o oportunitate rară, pe care Arabia Saudită pare pregătită să o valorifice. Surse apropiate mediului de afaceri din Riad susțin că firme cu legături strânse cu monarhia negociază preluarea portofoliului internațional al Lukoil.
22:30
Deconturi de 225 de milioane de lei pentru continuarea investițiilor derulate de Ministerul Dezvoltării # Jurnalul.ro
Peste 111 milioane lei pentru reabilitare termică și aproape 50 milioane pentru locuințe sociale
22:20
Meciurile din etapa a 21-a a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni.
22:10
Coșmar de 13 ani: Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de violuri și abuzuri sexuale împotriva unei femei din Marea Britanie # Jurnalul.ro
Un britanic este acuzat de 56 de infracțiuni sexuale, inclusiv viol și drogare pentru agresiuni sexuale. Alți cinci bărbați au fost trimiși în judecată într-un caz cutremurător investigat timp de 13 ani.
22:10
Pe 31 decembrie, de la 16:00, Mirela Vaida şi Valentin Sanfira dau startul distracţiei de Revelion la Antena Stars # Jurnalul.ro
Antena Stars le pregătește telespectatorilor un Revelion memorabil, un adevărat maraton al bunei dispoziții, cu muzică live, duete în premieră, momente de umor și surprize spectaculoase alături de unele dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul românesc.
22:00
Schimbare energetică puternică pentru toate zodiile, în săptămâna 22-28 decembrie 2025 # Jurnalul.ro
Această săptămână are loc o schimbare energetică puternică, care afectează fiecare semn zodiacal între 22 și 28 decembrie 2025. Plantăm semințe noi, Luna Nouă în Săgetător de săptămâna trecută afectându-ne în continuare.
21:40
În regiunea Moldovei se prepară sarmale fragede și suculene. Sunt mai mici și mai grase decât cele din Muntnia și Transilvania.
21:30
Cutremur în Guvern! Ministrul Educației, gata să demisioneze după ce a văzut bugetul pe 2026 # Jurnalul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia. Conform unor surse Mediafax, David a demisionat chiar înainte de Crăciun.
21:30
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor.Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a promis că anul viitor nu se vor mai lua măsuri pentru combaterea austerității, așa cum s-a întâmplat în 2025. Veștile bune au legătură cu inflația și economia.
21:00
AFM aprobă finanțări de peste 1 miliard de lei pentru reciclare, iluminat public și apă-canal # Jurnalul.ro
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat proiecte în valoare de 1,06 miliarde de lei în cadrul programelor destinate construirii fabricilor de reciclare, iluminatului public și celor destinate extinderii rețelelor de apă și canal.
20:40
Temperaturile scăzute și umiditatea din timpul iernii reprezintă o adevărată provocare pentru uscarea rufelor.
20:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că Bucureștiul se află într-o situație gravă din punct de vedere bugetar, cu datorii foarte mari atât ale Primăriei către operatorii principali, cât și ale acestora către alți furnizori
20:20
Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China sunt estimate să crească cu 25% anul acesta # Jurnalul.ro
Exporturile Rusiei de gaze naturale prin conducte către China ar urma să înregistreze anul acesta o creştere de o treime, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, în condiţiile în care Moscova face eforturi pentru majorarea vânzărilor către Asia şi îşi sporeşte legăturile cu cel mai mare consumator de energie din lume.
20:20
Sporuri salariale și compensații ilegale plătite la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu # Jurnalul.ro
Curtea de Conturi a României, prin Camera de Conturi Sibiu, a desfășurat o misiune de audit de conformitate ad-hoc la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, aflată în subordinea Ministerului Învățământului, în urma căruia au fost descoperite mai multe nereguli financiare.
20:20
OMV Petrom şi Complexul Energetic Oltenia au început construcţia unor parcuri fotovoltaice cu o capacitate instalată totală de aproximativ 550 MW, un proiect major de energie regenerabilă care va contribui semnificativ la tranziţia energetică a României.
20:10
Psihologii au petrecut decenii analizând modul în care culorile ne modelează starea de spirit, deciziile și chiar relațiile, transformând o simplă întrebare „Care este culoarea ta preferată?” într-un indiciu subtil al personalității.
20:00
România, pe scena mondială a scenografiei: participarea la World Stage Design 2025 în Emiratele Arabe Unite – un pas decisiv spre organizarea ediției din 2029 în țara noastră # Jurnalul.ro
Anul acesta, Centrul Român OISTAT a reprezentat România la World Stage Design (WSD) 2025, cel mai mare eveniment dedicat designerilor profesioniști și emergenți ce activează în domeniul scenografiei de spectacol, care anul acesta s-a desfășurat în Sharjah, Emiratele Arabe Unite (18-25 octombrie).
19:40
Atragerea de investitori este un pas important în evoluția unei companii, dar și unul care vine cu riscuri semnificative dacă este abordat greșit. Mulți antreprenori ajung în punctul în care știu că au nevoie de capital, însă nu sunt pregătiți din punct de vedere strategic, financiar sau operațional.
19:40
Țuica fiartă este nelipsită de pe mesele de sărbători ale românilor dar și în zilele friguroase de iarnă.
19:30
Ce produs ar trebui să folosești pentru a preveni recidiva hemoroizilor: ghid de prevenție zilnică # Jurnalul.ro
Pentru persoanele care au trecut prin episoade hemoroidale, prevenția devine un obiectiv esențial. Intervențiile aplicate în timpul unei crize pot ameliora simptomele temporar, însă menținerea confortului pe termen lung este strâns legată de măsurile adoptate zi de zi. Obiceiurile alimentare, hidratarea, tranzitul intestinal și modul de îngrijire locală au un impact direct asupra sănătății zonei ano-rectale.
19:30
Ministrul Sănătății anunță consultare publică despre modificări legislative în domeniul medical # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a inițiat o consultare publică pe tema unor modificări legislative în domeniul medical. Sunt vizate modificări privind prevenția. Aceasta trebuie să ajungă la oameni din timp și să nu fie invocată doar când boala este deja instalată.
19:30
Secretele succesului când vine vorba de participarea la expoziții cu firma ta - de la standul expozițional, la pregătirea reprezentanților # Jurnalul.ro
Participarea la expoziții și târguri de profil rămâne una dintre cele mai eficiente metode de promovare directă pentru companii, indiferent de industrie. Un eveniment bine ales poate aduce lead-uri calificate, parteneriate strategice și o creștere semnificativă a notorietății brandului.
Acum 24 ore
19:10
Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă # Jurnalul.ro
Moțiunea simplă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost respinsă luni, în plenul Senatului.
19:10
Un oraș european este considerat cel mai bun loc din lume pentru mâncare. Topul realizat de experți în domeniu a poziționat Napoli pe primul loc. Pentru realizarea studiului au fost analizate sute de mii de evaluări din zeci de mii de orașe din întreaga lume.
19:00
Comisia Europeană anunță, luni, deblocarea a 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini finanțele țării și administrația publică. De asemenea, o centrală termină a fost relocată cu succes din Lituania în Ucraina, pentru alimentarea cu energie a un milion de ucraineni.
18:50
În inima Bucovinei, acolo unde doar cântecul păsărilor sparge liniștea pădurii, s-a născut o poveste de succes care va dăinui pentru generații la rând. Aici, un antreprenor grec cu suflet de român a șlefuit, asemenea unui maestru al diamantelor, un izvor ascuns în munți și l-a transformat într-o sursă premium de sănătate, apreciată astăzi nu doar în țară, ci și peste hotare.
18:40
Răsturnare de situație la Constanța! Florin Mitroi rămâne la CJ după intervenția lui Ilie Bolojan # Jurnalul.ro
Florin Mitroi renunță la demisia de la șefia Consiliului Județean Constanța, după discuțiile cu premierul Ilie Bolojan. Proiectele mari ale județului și stabilitatea administrativă, în prim-plan.
18:30
OUG 78/2025 aduce modificări importante în modul de calcul al impozitului pentru autoturismele hibride. Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că, din 2026, proprietarii acestor vehicule vor suporta costuri anuale semnificativ mai mari, scrie economedia.ro.
18:10
Autostrada Moldovei face un pas important înainte. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că marți, de la ora 11.00, va fi deschis traficul pe tronsonul Focșani Nord – Adjud Nord, cu o lungime de aproximativ 50 de kilometri.
