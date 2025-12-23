Primăria condusă de Emil Boc începe al doilea an al crizei cu o cumpărătură de 4 milioane de euro, „sparți” pe aparate pentru locurile de joacă

18:50

În inima Bucovinei, acolo unde doar cântecul păsărilor sparge liniștea pădurii, s-a născut o poveste de succes care va dăinui pentru generații la rând. Aici, un antreprenor grec cu suflet de român a șlefuit, asemenea unui maestru al diamantelor, un izvor ascuns în munți și l-a transformat într-o sursă premium de sănătate, apreciată astăzi nu doar în țară, ci și peste hotare.