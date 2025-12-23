Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari
StirileProtv.ro, 23 decembrie 2025 07:50
335 de milioane de colete sunt livrate în fiecare an, ca urmare a comenzilor făcute de români, dar unele întârzie sau nu ajung niciodată la destinație.
• • •
Acum 5 minute
08:20
Victime ale lui Jeffrey Epstein denunță publicarea parțială a dosarului: „Nicio explicație” # StirileProtv.ro
Victime ale lui Jeffrey Epstein au denunțat luni publicarea parțială a anchetei Departamentului american de Justiție privind finanțistul decedat în închisoare, notează AFP.
08:20
Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obișnuite până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a țării # StirileProtv.ro
Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării, anunţă meteorologii.
Acum 10 minute
08:10
Locuitorii unui sat spaniol devastat de un incendiu au câștigat 468 de milioane de euro la loteria de Crăciun. VIDEO # StirileProtv.ro
Când satul La Bañeza din Castilla y León a fost cuprins de unul dintre cele mai grave incendii forestiere din istoria Spaniei, ploaia a venit prea târziu pentru a-l salva.
08:10
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026 # StirileProtv.ro
Guvernul a anunțat într-un comunicat emis luni noaptea publicarea ordonanței de urgență care reglementează un set de măsuri ”necesare” pentru elaborarea bugetului pe anul 2026, cât și o serie de măsuri strategice pentru anul urmǎtor.
Acum 30 minute
08:00
Crăciun autentic în Maramureș: pensiunile se pregătesc de sărbătoare, iar turiștii din toată lumea au început să sosească # StirileProtv.ro
În satele din Maramureș, proprietarii pensiunilor se pregătesc de zor pentru marea sărbătoare. Oaspeții au început să sosească, unii de peste hotare, în căutarea Crăciunului autentic.
08:00
Ambarcațiuni „înghițite” de pământ în Marea Britanie: zece persoane, salvate în ultimul moment # StirileProtv.ro
Zece persoane au fost salvate în ultima clipă după ce ambarcațiunile în care se aflau au fost pur și simplu înghițite ... de pământ.
07:50
Acum o oră
07:40
SUA anunță construcția unor nave de luptă dintr-o nouă clasă, care se numește ”Trump”: ”Vor fi cele mai rapide și mai mari” # StirileProtv.ro
Statele Unite vor construi, în anii următori, cel puțin două nave de război dintr-o nouă clasă, care va purta chiar numele președintelui american - „Trump”.
07:30
Donald Trump nu vrea să renunțe la Groenlanda. Președintele a numit un emisar pentru ”integrarea” insulei în SUA # StirileProtv.ro
Președintele american Donald Trump insistă asupra preluării Groenlandei. Cel puțin asta e concluzia, după ce l-a desemnat pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, drept trimis special pentru teritoriul arctic.
07:30
Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi fiica sa au inaugurat o nouă staţiune montană luxoasă, dotată cu spaţii de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar şi jacuzzi, a anunţat marţi presa de stat, potrivit France24.
07:30
Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător # StirileProtv.ro
Un bărbat din Vâlcea și iubita lui, din Târgu Jiu, au fost salvați de pe munte cu elicopterul.
07:30
Femeie de 30 de ani din Hunedoara, ucisă în bătaie de partener. Suspectul, reţinut pentru omor # StirileProtv.ro
Un individ de 30 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns în spatele gratiilor azi-noapte. Vă avertizăm, urmează informații cu impact emoțional.
Acum 2 ore
07:20
Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe # StirileProtv.ro
Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului privind activitatea CSM, anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, ar urma să se facă pe modelul votului prin corespondenţă, magistraţii primind la instanţe plicuri cu întrebarea.
07:20
Parlamentarii suveranişti fac bilanţul semnăturilor pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan # StirileProtv.ro
Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.
Acum 12 ore
23:20
Ilie Bolojan: Bucureştiul, din punct de vedere bugetar, este într-o situaţie gravă, aceasta este realitatea # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că Primăria Capitalei va fi ajutată de Guvern cu finanţări pentru echilibrarea situaţiei bugetare grave în care se află numai dacă va face şi reformele necesare.
23:20
Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5% # StirileProtv.ro
Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.
23:10
Un bărbat din Marea Britanie este acuzat de 56 de infracţiuni sexuale împotriva fostei soţii, căreia i-a administrat sedative # StirileProtv.ro
Un bărbat din Marea Britanie este acuzat - alături de alţi cinci bărbaţi - de comiterea de infracţiuni sexuale împotriva fostei sale soţii pe o perioadă de 13 ani.
22:30
Ilie Bolojan: Ordonanţa „trenuleţ” va fi adoptată marţi. Ea clarifică ce s-a stabilit în ultimele întâlniri ale coaliţiei # StirileProtv.ro
Ordonanţa „trenuleţ”, care urmează să fie adoptată marţi, pune în aplicare deciziile agreate în coaliţie şi prevede, printre altele, majorarea salariului minim şi reducerea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, a anunţat premierul Ilie Bolojan.
22:30
Primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem de apărare aeriană Patriot. „Un moment istoric” # StirileProtv.ro
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, marcând un o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării al țării.
21:40
Horoscop 23 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi azi o sumă importantă de bani # StirileProtv.ro
Horoscop 23 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E agitație, ne-au rămas multe de făcut, dar ne și place situația, că vin sărbătorile și asta înseamnă fericire.
21:20
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.
21:20
Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, au transmis surse pentru știrileprotv.ro.
20:50
Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede ca agresorii din cazurile de violență domestică să participe obligatoriu la ședințe de consiliere și/sau psihoterapie pe toată durata ordinului de protecție emis împotriva lor.
20:30
Bolojan, despre scandalul din justiție: Oamenii ar vrea ca, la instanţe diferite, în speţe identice să aibă sentinţe identice # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că lipsa încrederii cetăţenilor în justiţie este o problemă importantă, el apreciind că oamenii îşi doresc sentinţe care să nu difere de la instanţă la alta, pentru că altfel apare senzaţia de nedreptate.
20:30
Ilie Bolojan: În 2026 nu mai trebuie crescute taxele, dacă păstrăm măsurile stabilite şi respectăm disciplina bugetară # StirileProtv.ro
Anul viitor nu vor mai creşte taxele dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează măsurile stabilite la nivelul coaliţiei şi dacă aceste măsuri sunt dublate de disciplină bugetară, a declarat, luni, premierul Ilie Bolojan.
20:20
Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România # StirileProtv.ro
Rusia a intensificat atacurile asupra sudului Ucrainei, vizând porturile, infrastructura energetică și transportul din Odesa. Ucraina susține că scopul este blocarea accesului la Marea Neagră și perturbarea livrărilor NATO prin România.
20:20
Premierul Bolojan, despre reducerea cheltuielilor în administraţie: Posturile nejustificate vor fi eliminate # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat luni seara că, anul viitor, măsurile convenite pentru reducerea cheltuielilor în administraţie vor implica, în anumite locuri, inclusiv reduceri de personal.
20:20
Senatul a adoptat legea care interzice publicitatea stradală pentru jocurile de noroc. Măsura vizează protejarea minorilor # StirileProtv.ro
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care prevede interzicerea publicităţii stradale pentru jocurile de noroc.
20:10
Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.
20:10
Peste jumătate dintre judecători au răspuns la chestionarul CSM. Când apar concluziile # StirileProtv.ro
Aproximativ 2.600 de judecători au răspuns la chestionarul privind problemele de actualitate din sistemul judiciar, ceea ce reprezintă 56,5% din totalul celor în funcţie, a transmis CSM.
20:00
Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale # StirileProtv.ro
An de an New York-ul își spune povestea de Crăciun, inclusiv prin vitrinele sale spectaculoase, transformate în adevărate scene de teatru, unde designul, tehnologia și emoția se întâlnesc.
20:00
Lege aprobată în Senat. Sancţiuni pentru medicii care răspândesc informatii false, ce pot pune în pericol sănătatea publică # StirileProtv.ro
Senatul a aprobat luni o lege care sancționează medicii ce răspândesc informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute, prin orice mijloace, și care pot periclita sănătatea publică.
20:00
Deserturile vieneze care au ajuns pe mesele românilor. Cum s-au schimbat rețetele de-a lungul anilor # StirileProtv.ro
Deserturi pufoase, cu fructe sau glazuri, pline de arome, ori mângâiate de ciocolată sunt unele rețete care au circulat odată cu oamenii și au ajuns în România de la curtea imperială a Vienei.
Acum 24 ore
19:20
Videoclipuri AI cu celebrități decedate stârnesc controverse în mediul online. „Această problemă se va agrava" # StirileProtv.ro
Într-o realitate paralelă, regina Elisabeta a II-a se minunează în faţa unor sufleuri cu brânză, un Saddam Hussein înarmat până în dinţi defilează într-un ring de wrestling, iar papa Ioan Paul al II-lea încearcă să se dea cu skateboardul.
19:20
Românii cu mașini hibrid vor achita impozite mai mari în 2026: 990 de lei pentru un motor de 2,5 litri # StirileProtv.ro
Dacă sunteți posesorul unei mașini cu motor hibrid, pregătiți-vă să achitați taxe mai mari, de anul viitor. Impozitul se va calcula în funcție de puterea motorului.
19:20
Polonia cumpără o oțelărie pentru a o transforma în fabrică de blindaje, în cadrul planului de consolidare militară # StirileProtv.ro
Statul polonez va cumpăra o oțelărie pentru a o transforma într-o fabrică de blindaje militare, a anunțat ministrul apărării de la Varșovia.
19:20
Sarmale ungurești –rețeta tradițională pas cu pas. Sfaturi și trucuri de la gospodine # StirileProtv.ro
Dacă ar fi să alegem o singură mâncare care ne ducă direct cu gândul la sărbători mulți ne gândim la cunoscutele sarmale. Totuși, dacă te-ai săturat de același gust, an de an, anul acesta poți încerca rețeta pentru sarmalele ungurești.
19:20
Românii care s-au întors acasă de sărbători au stat în coloane uriașe pe Autostrada A1 și au umplut cu gunoaie parcările # StirileProtv.ro
Deși suntem în Schengen, românii care se întorc acasă de sărbători tot nu scăpă de stat la cozi, unele lungi, de peste 10 kilometri. Dar nu la graniță, ci pe șoselele de după.
19:10
AUR cere oficial suspendarea președintelui Nicușor Dan. Partidul acuză încălcarea Constituției și implicarea în justiție # StirileProtv.ro
AUR a cerut oficial declanșarea procedurilor pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.
19:10
Ce mesaj au transmis hackerii după atacul cibernetic de la Apele Române. 1.000 de servere și calculatoare au fost afectate # StirileProtv.ro
Mai multe servere care aparțin Apelor Române au fost ținta unui atac cibernetic. Hackerii au cerut să fie contactați în șapte zile. În total, peste o mie de sisteme informatice au fost afectate și chiar compromise.
18:30
Reuters: Taxele vamale americane au afectat comerţul global anul acesta. Incertitudinile ar putea persista în 2026 # StirileProtv.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în 2025 a declanșat măsuri vamale masive, ridicând taxele de import la niveluri record și afectând piețele globale, transmite Reuters.
18:20
Ministerul Educaţiei anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu. Cursurile dezvoltă competenţe digitale şi sociale # StirileProtv.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă două opţionale noi pentru elevii de gimnaziu, acestea având rolul de a-i pregăti mai bine pentru viaţă.
18:20
S-au încheiat primele consultări la Cotroceni cu magistraţii. Nicuşor Dan: A fost o discuţie extrem de utilă # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a terminat luni primele discuţii de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foşti şi actuali magistraţi, despre problemele din Justiţie.
18:10
Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, își retrage demisia după o săptămână. Ce promite # StirileProtv.ro
Preşedintele Consiliului Județean Constanţa,Florin Mitroi, renunţă la demisia pe care o anunţase săptămâna trecută şi vrea să ducă mai departe proiectele pentru judeţ.
18:00
Serghei Riabkov dă asigurări: Rusia nu plănuiește să atace NATO sau UE și susține securitatea egală și indivizibilă în Europa # StirileProtv.ro
Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat luni că Moscova nu intenționează să atace state membre NATO sau ale Uniunii Europene.
18:00
Serviciile online ale Poștei franceze au fost blocate de un atac informatic. Anterior au fost vizate și două ministere # StirileProtv.ro
Serviciile online ale Poștei franceze au fost paralizate în urma unui atac informatic, ce a perturbat livrările și accesul la platformele digitale, potrivit La Poste.
17:50
Masa de Crăciun - meniul complet de sărbători. Ce să nu lipsească de pe masa festivă de Crăciun # StirileProtv.ro
Crăciunul este mai mult decât o sărbătoare – este un moment special în care familiile se reunesc, tradițiile prind viață, iar masa festivă devine centrul bucuriei.
17:50
Zodia Capricorn - caracteristici, perioadă, piatră norocoasă, culoare și compatibilități. Totul despre această zodie # StirileProtv.ro
Zodia Capricorn se situează pe cercul zodiacal între 22 decembrie şi 19 ianuarie, marcând trecerea dintre anul vechi şi cel nou.
17:30
De ce se cântă colinde de Crăciun. Originea, semnificația și tradițiile colindatului. Cele mai vechi cântece de sărbători # StirileProtv.ro
Colindele de Crăciun fac parte din farmecul sărbătorilor de iarnă și transmit bucurie, credință și spirit comunitar. Dar te-ai întrebat vreodată de ce se cântă colinde de Crăciun și ce semnificație au ele cu adevărat?
17:30
Un soldat de 23 de ani a fost găsit împușcat în baia unei unități militare din Deva # StirileProtv.ro
Tragedie, luni dimineață, într-o unitate militară din Deva. Un soldat de 23 de ani a fost găsit fără viață, împușcat în baia unității.
