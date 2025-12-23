Rachetele Taurus vor ajunge în Ucraina cu avioanele Gripen din Suedia. Lovesc 500 km în interiorul Rusiei

Newsweek.ro, 23 decembrie 2025 07:50

Suedia a reușit să accelereze semnificativ planurile sale de integrare a rachetelor de croazieră Tau...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
08:20
Ordonanţa „trenuleţ” aduce majorarea salariului minim şi reducerea impozitului IMCA în 2026 Newsweek.ro
Ordonanţa „trenuleţ”, care urmează să fie adoptată marţi, pune în aplicare deciziile agreate în coal...
08:20
Guvernul lansează primul pas pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie: comitetul de analiză, reunit marţi Newsweek.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte marţi, de la...
Acum 15 minute
08:10
Polonia atinge capacitatea operațională completă a sistemului de apărare antiaeriană Patriot Newsweek.ro
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, m...
Acum 30 minute
08:00
Horoscop 24 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Fecioarelor. Berbecii și Leii au o zi productivă Newsweek.ro
Horoscop 24 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Fecioarelor. Berbecii și Leii au o zi productivă...
Acum o oră
07:50
Rachetele Taurus vor ajunge în Ucraina cu avioanele Gripen din Suedia. Lovesc 500 km în interiorul Rusiei Newsweek.ro
Suedia a reușit să accelereze semnificativ planurile sale de integrare a rachetelor de croazieră Tau...
07:50
Taxa pe stâlp şi impozitul specific pe cifra de afaceri pentru petrol şi gaze, menţinute până în 2026 Newsweek.ro
Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de ...
07:40
De unde a apărut tradiția Ursului în Moldova. Un simbol al purificării și norocului de Crăciun Newsweek.ro
Tradiția Ursului, una dintre cele mai spectaculoase obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă din Moldova,...
07:30
Tradiția Ignatului la țară. Ce spun bunicii că se întâmplă cu o noapte înainte de tăierea porcului Newsweek.ro
Ignatul este tradiția care marchează tăierea porcului la țară, este însoțită de obiceiuri și superst...
Acum 2 ore
07:20
Fiți atenți când cumpărați cadouri. Jucăria este aproape la fel de zgomotoasă ca un ciocan pneumatic Newsweek.ro
Un avertisment chiar înainte de Crăciun: Jucăriile sunt adesea asurzitoare și pot deteriora urechile...
07:10
Tichetele de călătorie pentru pensie. Sunt valabile și la autobuz sau transport naval? Cât pot fi folosite? Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă dacă tichetele de călătorie acordate în baza drepturilor de pensie pot fi fo...
Acum 12 ore
21:20
Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei Newsweek.ro
Profesorul Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei, la cererea premierului Il...
21:10
Ilie Bolojan: Anul viitor, acolo unde există personal excedentar, vom face reduceri de personal Newsweek.ro
Prim ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de anul viitor, "în mod cert şi indubitabil", acolo unde exis...
20:50
Ce au descoperit sub talpa cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor? Documente inedite Newsweek.ro
Ce au descoperit restauratorii, sub talpa cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor? Sunt d...
20:40
Sistemul Starlink de sateliţi este în pericol. Putin ar dezvolta o armă, pentru a-l ataca, crede NATO Newsweek.ro
Sistemul Starlink de sateliţi al lui Elon Musk este în pericol. Rusia ar dezvolta o armă, pentru a-l...
20:30
Ar trebui să uzi bradul de Crăciun cu apă caldă sau rece? Află ce temperatură ajută cu adevărat la prospețime Newsweek.ro
Bradul de Crăciun rezistă mai mult dacă îl uzi cu apă la temperatura camerei, nu fierbinte și nici f...
20:20
Statul Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii creştine se pregăteşte Newsweek.ro
Statul asiatic insular Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii...
20:00
Constanța, nod de comandă aeriană pentru NATO. Avioanele Alianței, operațiuni simultane în Marea Neagră Newsweek.ro
La 22 decembrie, un Gulfstream E.550 CAEW al Forțelor Aeriene Italiene și un P-8A Poseidon al Marine...
19:50
Japonia reporneşte Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală nucleară din lume Newsweek.ro
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, Centrala Kashiwazaki-Kariwa, la 14 ani d...
19:40
7 greșeli care „strică” usturoiul. De ce nu trebuie să îl păstrezi în frigider? De ce să îl toci? Newsweek.ro
Depozitarea usturoiului în frigider, prăjirea lui prea devreme sau tocarea lui pentru marinate poate...
Acum 24 ore
19:20
Cum să-ți dai seama dacă carnea tocată este diluată cu apă în magazin. Mai este sigură carnea pentru consum? Newsweek.ro
Tot mai mulți consumatori se întreabă dacă carnea tocată din magazine este diluată cu apă. Specialiș...
19:10
Donald Trump vrea să se lanseze în afaceri în domeniul fuziunii nucleare. Care sunt riscurile? Newsweek.ro
Preledintele SUA, Donald Trump, vrea să se lanseze în afaceri, în domeniul fuziunii nucleare. Care s...
19:10
O mică modificare a designului bateriilor litiu-ion ar putea reduce numărul incendiilor produse de acestea Newsweek.ro
O mică modificare a designului bateriilor pe bază de litiu-ion ar putea să reducă numărul incendiilo...
18:40
Ce decorațiune ar trebui să agăți în bradul de Crăciun pentru a deveni mai bogat în 2026. Ai nevoie de o fundă Newsweek.ro
Un obicei nou prinde rădăcini: românii agăță în bradul de Crăciun decorațiuni speciale pentru a atra...
18:30
Trump stârnește din nou scandal pentru Groenlanda. A numit un trimis special, „esențial pentru întreaga lume” Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei în funcția de trimis special...
18:20
Ungaria vrea rachete HIMARS de 3.000.000.000$ montate pe camioane Raba. Fabricate de Romania în anii 80 Newsweek.ro
Maghiarii își produc propriile camioane Raba, așa că vor nu doar să cumpere lansatoare HIMARS MLRS a...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Șase zodii care primesc o recompensă în prima lună din 2026. Luna e în Sîgetător Newsweek.ro
În timpul lunii noi în Săgetător, ar trebui să spui da pentru a-ți asuma riscuri. Horoscop ianuarie ...
18:10
Chris Rea, celebru pentru hituri precum „Driving Home for Christmas” și „The Road to Hell”, a decedat Newsweek.ro
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încet...
17:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul Frauda bancară Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
17:30
Adrian Câciu critică pensiile mari ale magistraților pensionari: Le-a convenit să iasă cu 40.000 de lei Newsweek.ro
Fostul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu, a ironizat atitudinea unor ma...
17:20
Cumulul pensie-salariu în Educație. Ordonanța Guvernului suspendă interdicția până în 2026 Newsweek.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a suspendat, până pe 31 decembrie 2026, aplicare...
17:20
O vitamină obișnuită ar putea ajuta la protejarea plămânilor împotriva poluării aerului Newsweek.ro
Dozele mari de vitamina C ar putea proteja plămânii împotriva efectelor nocive ale poluării aerului,...
17:10
România, fruntașă în UE la locuințe supraaglomerate: vezi cum arată topul țărilor cu cele mai aglomerate case Newsweek.ro
Aproape jumătate dintre români trăiesc în 2024 în locuințe supraaglomerate, conform datelor Eurostat...
17:10
Mașinile electrice Tesla Cybertruck nu se vând. Dar Elon Musk a găsit soluția. A ordonat SpaceX să ia 2.000 Newsweek.ro
Când mașinile electrice Tesla Cybertruck au fost puse în vânzare, Elon Musk a declarat că în 2025 vâ...
17:00
Moțiune AUR împotriva ministrului de Interne. Senatorii dezbat propunerile AUR referitoare la Cătălin Predoiu Newsweek.ro
A început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Afacerilor Interne
16:50
Urșii din Italia au suferit mutații și se comportă atipic. Ce explicație au găsit oamenii de știință Newsweek.ro
Apropierea de oameni și izolarea de alte populații au forțat urșii italieni să se adapteze. Urșii su...
16:40
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Cum s-a apărat Radu Marinescu? Newsweek.ro
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Doar 95 de deputați au votat „p...
16:40
De ce se plâng oamenii mai mult de probleme cardiace în timpul sărbătorilor? Un cardiolog a venit cu răspunsul Newsweek.ro
Când vine sezonul sărbătorilor, sănătatea trece pe plan secund. În timpul sărbătorilor, oamenii pun ...
16:30
Ninge de Crăciun, în București. Anunțul de ultimă oră al Primăriei Capitalei după avertizarea ANM Newsweek.ro
Vom avea zăpadă de Crăciun, în Capitală. Conform prognozei ANM, primii fulgi de nea vor cădea în noa...
16:30
Cum a ajuns Autostrada Moldovei până la Adjud în 2025? Umbrărescu a sacrificat alte șantiere. 181 km restanță Newsweek.ro
Autostrada Moldovei a ajuns până la Adjud. Din 23 decembrie 2025, șoferii vor ajunge în 2 ore, legal...
16:20
De ce nu primesc semnal de plecare de la Iași trenurile private Ferotrans, ale lui Anchidin? Newsweek.ro
Trenurile pe ruta Iași-București care urmau să fie puse în circulație în acest an de către firma ieș...
16:20
Uniunea Europeană a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei cu șase luni Newsweek.ro
Aceste sancțiuni includ o serie de restricții în relațiile cu Rusia, inclusiv în domeniul comerțului...
16:10
Un centru turistic sătesc din județ făcut cu 100.000 euro de la UE va deveni fast-food Newsweek.ro
Un centru turistic amenajat cu aproape 100.000 de euro din fonduri europene într-o comună cu 5.000 d...
16:10
Revelion la 10.000 km de casă: Thailanda și Dubai, vedetele vacanțelor de sărbători pentru oameni cu bani Newsweek.ro
Pentru Crăciun și Revelion, dar și pentru începutul anului viitor, ieșenii au ales vacanțe exotice î...
16:00
Teroriștii din Australia au aruncat bombe neexplodate asupra mulțimii și au exersat tragerea înainte de atac Newsweek.ro
Tatăl și fiul acuzați de cel mai grav atac terorist din Australia au participat la un antrenament de...
15:50
Extremiștii AUR fac scut în fața corupției din justiție. Strâng semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan Newsweek.ro
Partidele extremiste din Parlamentul României au sărit direct în apărarea șefilor din magistratură a...
15:40
A fost concediată, prin Zoom, înainte de sărbătorile de iarnă. E șomeră de 2 ani. Ce lucra? Newsweek.ro
O femeie a fost concediată, prin Zoom, acum 2 ani, înainte de sărbători. De atunci își caută loc de ...
15:20
De ai poftă de dulce după o masă copioasă? Nu este un capriciu. Ce au descoperit cercetătorii? Newsweek.ro
Încă mai ai poftă de ceva dulce după o masă copioasă? Un studiu dezvăluie că acest impuls de a mânca...
15:00
Prețurile apartamentelor au luat-o complet razna în România. Unde s-a ajuns la aproape 5.000 €/mp util? Newsweek.ro
În România, prețurile apartamentelor noi au luat-o complet razna anul acesta. În București, Cluj și ...
15:00
Amendă de 135 € dacă nu respecți acest semn de circulație în formă de diamant. Unde e amplasat? Newsweek.ro
Într-una dintre țările unde trăiesc sute de mii de români, un indicator rutier albastru în formă de ...
14:50
Cine e românca din spatele animației „Other I” al trupei KRIILL. Proiectul, născut din anxietatea prezentului Newsweek.ro
Videoclipul „Other I”, lansat de trupa franceză KRIILL, aduce în prim-plan o animație tulburătoare c...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.