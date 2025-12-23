Rachetele Taurus vor ajunge în Ucraina cu avioanele Gripen din Suedia. Lovesc 500 km în interiorul Rusiei
Newsweek.ro, 23 decembrie 2025 07:50
Suedia a reușit să accelereze semnificativ planurile sale de integrare a rachetelor de croazieră Tau...
Acum 5 minute
08:20
Ordonanţa „trenuleţ” aduce majorarea salariului minim şi reducerea impozitului IMCA în 2026 # Newsweek.ro
Ordonanţa „trenuleţ”, care urmează să fie adoptată marţi, pune în aplicare deciziile agreate în coal...
08:20
Guvernul lansează primul pas pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie: comitetul de analiză, reunit marţi # Newsweek.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte marţi, de la...
Acum 15 minute
08:10
Polonia atinge capacitatea operațională completă a sistemului de apărare antiaeriană Patriot # Newsweek.ro
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, m...
Acum 30 minute
08:00
Horoscop 24 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Fecioarelor. Berbecii și Leii au o zi productivă # Newsweek.ro
Horoscop 24 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Fecioarelor. Berbecii și Leii au o zi productivă...
Acum o oră
07:50
Rachetele Taurus vor ajunge în Ucraina cu avioanele Gripen din Suedia. Lovesc 500 km în interiorul Rusiei # Newsweek.ro
Suedia a reușit să accelereze semnificativ planurile sale de integrare a rachetelor de croazieră Tau...
07:50
Taxa pe stâlp şi impozitul specific pe cifra de afaceri pentru petrol şi gaze, menţinute până în 2026 # Newsweek.ro
Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de ...
07:40
De unde a apărut tradiția Ursului în Moldova. Un simbol al purificării și norocului de Crăciun # Newsweek.ro
Tradiția Ursului, una dintre cele mai spectaculoase obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă din Moldova,...
07:30
Tradiția Ignatului la țară. Ce spun bunicii că se întâmplă cu o noapte înainte de tăierea porcului # Newsweek.ro
Ignatul este tradiția care marchează tăierea porcului la țară, este însoțită de obiceiuri și superst...
Acum 2 ore
07:20
Fiți atenți când cumpărați cadouri. Jucăria este aproape la fel de zgomotoasă ca un ciocan pneumatic # Newsweek.ro
Un avertisment chiar înainte de Crăciun: Jucăriile sunt adesea asurzitoare și pot deteriora urechile...
07:10
Tichetele de călătorie pentru pensie. Sunt valabile și la autobuz sau transport naval? Cât pot fi folosite? # Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă dacă tichetele de călătorie acordate în baza drepturilor de pensie pot fi fo...
Acum 12 ore
21:20
Profesorul Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei, la cererea premierului Il...
21:10
Ilie Bolojan: Anul viitor, acolo unde există personal excedentar, vom face reduceri de personal # Newsweek.ro
Prim ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de anul viitor, "în mod cert şi indubitabil", acolo unde exis...
20:50
Ce au descoperit sub talpa cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor? Documente inedite # Newsweek.ro
Ce au descoperit restauratorii, sub talpa cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor? Sunt d...
20:40
Sistemul Starlink de sateliţi este în pericol. Putin ar dezvolta o armă, pentru a-l ataca, crede NATO # Newsweek.ro
Sistemul Starlink de sateliţi al lui Elon Musk este în pericol. Rusia ar dezvolta o armă, pentru a-l...
20:30
Ar trebui să uzi bradul de Crăciun cu apă caldă sau rece? Află ce temperatură ajută cu adevărat la prospețime # Newsweek.ro
Bradul de Crăciun rezistă mai mult dacă îl uzi cu apă la temperatura camerei, nu fierbinte și nici f...
20:20
Statul Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii creştine se pregăteşte # Newsweek.ro
Statul asiatic insular Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii...
20:00
Constanța, nod de comandă aeriană pentru NATO. Avioanele Alianței, operațiuni simultane în Marea Neagră # Newsweek.ro
La 22 decembrie, un Gulfstream E.550 CAEW al Forțelor Aeriene Italiene și un P-8A Poseidon al Marine...
19:50
Japonia reporneşte Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală nucleară din lume # Newsweek.ro
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, Centrala Kashiwazaki-Kariwa, la 14 ani d...
19:40
7 greșeli care „strică” usturoiul. De ce nu trebuie să îl păstrezi în frigider? De ce să îl toci? # Newsweek.ro
Depozitarea usturoiului în frigider, prăjirea lui prea devreme sau tocarea lui pentru marinate poate...
Acum 24 ore
19:20
Cum să-ți dai seama dacă carnea tocată este diluată cu apă în magazin. Mai este sigură carnea pentru consum? # Newsweek.ro
Tot mai mulți consumatori se întreabă dacă carnea tocată din magazine este diluată cu apă. Specialiș...
19:10
Donald Trump vrea să se lanseze în afaceri în domeniul fuziunii nucleare. Care sunt riscurile? # Newsweek.ro
Preledintele SUA, Donald Trump, vrea să se lanseze în afaceri, în domeniul fuziunii nucleare. Care s...
19:10
O mică modificare a designului bateriilor litiu-ion ar putea reduce numărul incendiilor produse de acestea # Newsweek.ro
O mică modificare a designului bateriilor pe bază de litiu-ion ar putea să reducă numărul incendiilo...
18:40
Ce decorațiune ar trebui să agăți în bradul de Crăciun pentru a deveni mai bogat în 2026. Ai nevoie de o fundă # Newsweek.ro
Un obicei nou prinde rădăcini: românii agăță în bradul de Crăciun decorațiuni speciale pentru a atra...
18:30
Trump stârnește din nou scandal pentru Groenlanda. A numit un trimis special, „esențial pentru întreaga lume” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei în funcția de trimis special...
18:20
Ungaria vrea rachete HIMARS de 3.000.000.000$ montate pe camioane Raba. Fabricate de Romania în anii 80 # Newsweek.ro
Maghiarii își produc propriile camioane Raba, așa că vor nu doar să cumpere lansatoare HIMARS MLRS a...
18:20
Horoscop ianuarie 2026 Șase zodii care primesc o recompensă în prima lună din 2026. Luna e în Sîgetător # Newsweek.ro
În timpul lunii noi în Săgetător, ar trebui să spui da pentru a-ți asuma riscuri. Horoscop ianuarie ...
18:10
Chris Rea, celebru pentru hituri precum „Driving Home for Christmas” și „The Road to Hell”, a decedat # Newsweek.ro
Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home For Christmas” şi „The Road To Hell”, a încet...
17:50
Vladimir Plahotniuc rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în dosarul Frauda bancară # Newsweek.ro
17:30
Adrian Câciu critică pensiile mari ale magistraților pensionari: Le-a convenit să iasă cu 40.000 de lei # Newsweek.ro
Fostul ministru al Finanţelor Publice, social-democratul Adrian Câciu, a ironizat atitudinea unor ma...
17:20
Cumulul pensie-salariu în Educație. Ordonanța Guvernului suspendă interdicția până în 2026 # Newsweek.ro
Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care a suspendat, până pe 31 decembrie 2026, aplicare...
17:20
O vitamină obișnuită ar putea ajuta la protejarea plămânilor împotriva poluării aerului # Newsweek.ro
Dozele mari de vitamina C ar putea proteja plămânii împotriva efectelor nocive ale poluării aerului,...
17:10
România, fruntașă în UE la locuințe supraaglomerate: vezi cum arată topul țărilor cu cele mai aglomerate case # Newsweek.ro
Aproape jumătate dintre români trăiesc în 2024 în locuințe supraaglomerate, conform datelor Eurostat...
17:10
Mașinile electrice Tesla Cybertruck nu se vând. Dar Elon Musk a găsit soluția. A ordonat SpaceX să ia 2.000 # Newsweek.ro
Când mașinile electrice Tesla Cybertruck au fost puse în vânzare, Elon Musk a declarat că în 2025 vâ...
17:00
Moțiune AUR împotriva ministrului de Interne. Senatorii dezbat propunerile AUR referitoare la Cătălin Predoiu # Newsweek.ro
A început dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Afacerilor Interne
16:50
Urșii din Italia au suferit mutații și se comportă atipic. Ce explicație au găsit oamenii de știință # Newsweek.ro
Apropierea de oameni și izolarea de alte populații au forțat urșii italieni să se adapteze. Urșii su...
16:40
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Cum s-a apărat Radu Marinescu? # Newsweek.ro
Moțiunea AUR împotriva ministrului Justiției, respinsă în Parlament. Doar 95 de deputați au votat „p...
16:40
De ce se plâng oamenii mai mult de probleme cardiace în timpul sărbătorilor? Un cardiolog a venit cu răspunsul # Newsweek.ro
Când vine sezonul sărbătorilor, sănătatea trece pe plan secund. În timpul sărbătorilor, oamenii pun ...
16:30
Ninge de Crăciun, în București. Anunțul de ultimă oră al Primăriei Capitalei după avertizarea ANM # Newsweek.ro
Vom avea zăpadă de Crăciun, în Capitală. Conform prognozei ANM, primii fulgi de nea vor cădea în noa...
16:30
Cum a ajuns Autostrada Moldovei până la Adjud în 2025? Umbrărescu a sacrificat alte șantiere. 181 km restanță # Newsweek.ro
Autostrada Moldovei a ajuns până la Adjud. Din 23 decembrie 2025, șoferii vor ajunge în 2 ore, legal...
16:20
De ce nu primesc semnal de plecare de la Iași trenurile private Ferotrans, ale lui Anchidin? # Newsweek.ro
Trenurile pe ruta Iași-București care urmau să fie puse în circulație în acest an de către firma ieș...
16:20
Aceste sancțiuni includ o serie de restricții în relațiile cu Rusia, inclusiv în domeniul comerțului...
16:10
Un centru turistic sătesc din județ făcut cu 100.000 euro de la UE va deveni fast-food # Newsweek.ro
Un centru turistic amenajat cu aproape 100.000 de euro din fonduri europene într-o comună cu 5.000 d...
16:10
Revelion la 10.000 km de casă: Thailanda și Dubai, vedetele vacanțelor de sărbători pentru oameni cu bani # Newsweek.ro
Pentru Crăciun și Revelion, dar și pentru începutul anului viitor, ieșenii au ales vacanțe exotice î...
16:00
Teroriștii din Australia au aruncat bombe neexplodate asupra mulțimii și au exersat tragerea înainte de atac # Newsweek.ro
Tatăl și fiul acuzați de cel mai grav atac terorist din Australia au participat la un antrenament de...
15:50
Extremiștii AUR fac scut în fața corupției din justiție. Strâng semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan # Newsweek.ro
Partidele extremiste din Parlamentul României au sărit direct în apărarea șefilor din magistratură a...
15:40
A fost concediată, prin Zoom, înainte de sărbătorile de iarnă. E șomeră de 2 ani. Ce lucra? # Newsweek.ro
O femeie a fost concediată, prin Zoom, acum 2 ani, înainte de sărbători. De atunci își caută loc de ...
15:20
De ai poftă de dulce după o masă copioasă? Nu este un capriciu. Ce au descoperit cercetătorii? # Newsweek.ro
Încă mai ai poftă de ceva dulce după o masă copioasă? Un studiu dezvăluie că acest impuls de a mânca...
15:00
Prețurile apartamentelor au luat-o complet razna în România. Unde s-a ajuns la aproape 5.000 €/mp util? # Newsweek.ro
În România, prețurile apartamentelor noi au luat-o complet razna anul acesta. În București, Cluj și ...
15:00
Amendă de 135 € dacă nu respecți acest semn de circulație în formă de diamant. Unde e amplasat? # Newsweek.ro
Într-una dintre țările unde trăiesc sute de mii de români, un indicator rutier albastru în formă de ...
14:50
Cine e românca din spatele animației „Other I” al trupei KRIILL. Proiectul, născut din anxietatea prezentului # Newsweek.ro
Videoclipul „Other I”, lansat de trupa franceză KRIILL, aduce în prim-plan o animație tulburătoare c...
