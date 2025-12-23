Zelenski spune că negocierile cu SUA şi europenii sunt „aproape de un rezultat concret”

15:00

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde de discuţii, atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail, şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.