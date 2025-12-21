Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la o organizaţie pentru persoanele fără adăpost. În urmă cu 32 de ani, prinţul a fost acolo cu mama sa, prinţesa Diana
DigiFM.ro, 21 decembrie 2025 16:20
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum o oră
16:20
Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la o organizaţie pentru persoanele fără adăpost. În urmă cu 32 de ani, prinţul a fost acolo cu mama sa, prinţesa Diana # DigiFM.ro
Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.
Acum 4 ore
14:40
Nicușor Dan anunță referendum în justiție: CSM, sub semnul întrebării. „Dacă nu apără interesul public, va pleca de urgență” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”?
13:30
Dronă care are ataşată o paraşută, găsită într-o pădure din judeţul Argeş. Autorităţile fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo # DigiFM.ro
Un bărbat care duminică participa la o vânătoare a anunţat autorităţile că a găsit o dronă, căzută printre arbori, din zona comunei argeşene Lereşti Poliţia a anunţat instituţiile abilitate pentru a face verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo şi de unde provine acesta.
13:30
Elon Musk devine primul om din lume cu o avere de peste 700 de miliarde de dolari, după decizia instanţei din Delaware # DigiFM.ro
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din istorie cu o avere estimată la peste 700 de miliarde de dolari.
Acum 6 ore
11:40
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în stare de șoc când a aflat vestea: „Nu îmi revin” # DigiFM.ro
O tragedie care a cutremurat Oradea și comunitatea jurnalistică locală a avut loc în dimineața zilei de 20 decembrie 2025. Mălina Guler, o tânără jurnalistă și fotoreporter în vârstă de doar 27 de ani, a fost găsită fără viață în fața blocului în care locuia cu chirie, după ce a căzut de la etajul 7.
Acum 8 ore
10:50
Bolojan, de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: După 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Memoriei Victimelor Comunismului, că, după 36 de ani de libertate, avem încă multe de corectat, însă este important să nu ne lăsăm atraşi de nostalgii periculoase sau de încercări de a relativiza crimele comunismului.
10:40
Kylian Mbappe a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid şi a sărbătorit în stilul portughezului: „Am vrut să-i aduc un omagiu” # DigiFM.ro
Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat al 59-lea său gol pentru Real Madrid în 2025, sâmbătă seara, în cursul meciului câştigat cu scorul de 2-0 în faţa formaţiei Sevilla FC, egalând astfel recordul stabilit de portughezul Cristiano Ronaldo, care a înscris acelaşi număr de goluri pe parcursul unui an calendaristic (2013) pentru echipa din capitala Spaniei.
09:40
Donald Trump l-a ameninţat pe Emmanuel Macron cu taxe vamale pentru a creşte preţul medicamentelor: „Da, o vei face” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump, care vineri şi-a susţinut bilanţul economic în Carolina de Nord, a menţionat o presupusă discuţie la telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron pentru a ilustra strategia sa de negociere menită să reducă preţul medicamentelor în Statele Unite. „Nu are nicio logică” a fost reacţia Élysée, potrivit Le Figaro.
09:30
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR pe o lege, chiar şi după ce a fost reexaminată de Parlament # DigiFM.ro
Preşedintele României are dreptul de a sesiza CCR cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament, a anunţat, sâmbătă, şeful statului, Nicuşor Dan.
09:30
Șeful ANPC susține că portocalele și lămâile din supermarketurile din România sunt „furaj animalier”: „Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice” # DigiFM.ro
Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) atrage atenţia că lămâile sub 45 mm diametru şi portocalele sub 60 mm diametru sunt considerate furaj animalier, în orice ţară civilizată, iar în multe hiper/super marketuri sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind toate CALITATEA I. Anghel consideră că suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar şi al achizitorilor din marketuri.
09:20
36 de ani de la Revoluție. Ministrul Culturii: „Aceşti 36 de ani nu pot fi caracterizaţi pentru România ca fiind nişte ani ai succesului” # DigiFM.ro
Demeter András István, ministrul Culturii, spune că pentru România cei 36 de ani care s-au scurs de la Revoluţia din 1989 „nu pot fi caracterizaţi ca fiind nişte ani ai succesului”.
Acum 24 ore
18:20
Taxa turistică pe care autorităţile vor să o implementeze în Capitală. Conform estimărilor, va aduce 15 milioane de lei la bugetul local # DigiFM.ro
Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.
17:20
Cu ce s-a ocupat mama Mihaelei Rădulescu și cum i-a modelat destinul. Vedeta a avut o copilărie strictă # DigiFM.ro
Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa, marcată de pierderi succesive care i-au schimbat profund echilibrul emoțional. La doar cinci luni după moartea partenerului ei, sportivul austriac Felix Baumgartner, vedeta a fost lovită de o nouă tragedie, decesul mamei sale, Marilena Țiganu, chiar înainte de Crăciun.
Ieri
16:40
Ciprian Ciucu, despre bugetul Bucureştiului: „Avem nevoie de minimum 8,5 miliarde ca să funcționăm” # DigiFM.ro
Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, anunţă noul primar al Capitalei, explicând că, dacă Bucureştiul va primi în continuare 50% din cota de taxe, de la Guvern, suma va fi total insuficientă. Edilul nou ales remarcă faptul că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”, arătând că, în aceste condiţii, primarul general al Capitalei a avut şi are o „infimă marjă de manevră şi de flexibilitate” dacă nu se vor face reforme de structură în ceea ce priveşte bugetul Capitalei.
15:00
Nicuşor Dan anunţă consultări decisive cu magistraţii: „Am primit sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie. De asemenea, precizează că discuţiile de luni cu reprezentanţii judecătorilor şi procurorilor vor avea loc în mai multe runde de discuţii, atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail, şi vor fi urmate de o conferinţă de presă.
15:00
Elon Musk obţine o victorie juridică majoră. Pachetul său salarial din 2018 de la Tesla, evaluat acum la circa 139 de miliarde de dolari, este reactivat # DigiFM.ro
Elon Musk a câştigat un apel în faţa Curţii Supreme din Delaware, care a decis restabilirea pachetului său salarial din 2018 de la Tesla, anulat anterior de o instanţă inferioară. Acordul de compensare, considerat cel mai mare din istoria corporativă, este evaluat în prezent la aproximativ 139 de miliarde de dolari.
13:20
Ceaţa dă peste cap traficul pe Aeroportul din Iaşi, pentru a doua zi la rând. Trei zboruri au fost redirecţionate către Otopeni şi Cluj și alte curse au fost anulate # DigiFM.ro
Traficul este afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii, pentru a doua zi la rând, două zboruri Ryanair fiind redirecţionate către Otopeni, iar un altul către Cluj.
13:20
Taxă de 10 lei la Spitalul Judeţean Suceava pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”: „E posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme” # DigiFM.ro
Spitalul Judeţean Suceava instituie o taxă de 10 lei pentru ”eliberare documente care atestă ora naşterii”, o taxă similară fiind impusă şi pentru furnizarea altor documente cu caracter medical. Purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Tiberiu Brădăţan, afirmă, referitor la solicitările vizând ora exactă a naşterii, că e posibil să aibă legătură cu dorinţa de a face nişte astrograme. De asemenea, a precizat că informaţiile privind valoarea de 100 de lei a acestei taxe au apărut din cauza unei erori materiale, care va fi remediată.
12:10
Taxă de acces la Fontana di Trevi. Suma pe care o vor plăti din februarie turiștii pentru a se apropia de monumentul simbol al Romei # DigiFM.ro
Turiştii care doresc să se apropie de Fântâna Trevi din Roma vor trebui în curând să plătească o taxă de doi euro, a declarat vineri primarul oraşului, în contextul în care autorităţile doresc să obţină profituri mai mari din numeroasele atracţii turistice ale Italiei, relatează Reuters.
11:00
Haos într-un zbor EasyJet Malaga–Londra. Pasagerii au descoperit că, pe unul din locuri, stătea o femeie moartă: „A fost calificată aptă pentru zbor” # DigiFM.ro
Un incident de-a dreptul șocant a avut loc la bordul unui zbor EasyJet care trebuia să decoleze din Malaga spre Londra, după ce pasagerii au realizat că, pe unul dintre locuri, se afla o femeie decedată. Situația a declanșat panică, iar aeronava a fost nevoită să revină la poartă, zborul fiind anulat.
10:50
Ilie Bolojan taie „mini-vacanța” de iarnă, fără punte între Revelion și Bobotează. Bugetarii revin la muncă pe 5 ianuarie # DigiFM.ro
Ilie Bolojan a decis să pună capăt uneia dintre cele mai vechi și așteptate practici din administrația publică: acordarea punților bugetare. Potrivit surselor guvernamentale citate de Cotidianul, Executivul nu va declara zi liberă data de 5 ianuarie 2025, deși aceasta făcea legătura între mai multe zile nelucrătoare de la începutul anului.
10:40
Descoperă semnificația Ignatului pe 20 decembrie: tăierea porcului, pomana porcului, superstiții, obiceiuri vechi și pregătirile pentru masa de Crăciun.
09:40
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea repede” # DigiFM.ro
Mihaela Rădulescu traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Mama vedetei, Marilena Țiganu, a murit vineri, 19 decembrie, la doar cinci luni după pierderea partenerului său de viață, Felix Baumgartner. O dublă tragedie care a venit într-un interval de timp extrem de scurt și care a zguduit profund echilibrul emoțional al prezentatoarei TV.
09:30
Dosarele Epstein. Fostul prinţ Andrew, fotografiat cu capul în poala unei femei, sub privirile lui Ghislaine Maxwell # DigiFM.ro
Andrew Mountbatten-Windsor pare să fie surprins într-o fotografie întins peste picioarele a cinci persoane, cu capul aproape de poala unei femei, în cel mai recent set de documente publicate în legătură cu Jeffrey Epstein, conform The Guardian.
09:30
Managerul Spitalului Judeţean Buzău, unde directorul medical Ştefania Szabo a decedat în camera de gardă: „Două luni le petrece în spital” # DigiFM.ro
Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, Sorin Pătrașcu, a vorbit despre criza de personal medical cu care se confruntă unitatea sanitară, la aproape două luni de la decesul medicului chirurg Ștefania Szabo, care a murit în timp ce se afla de gardă. Situația, spune acesta, rămâne una dificilă, în special în ceea ce privește organizarea gărzilor și lipsa acută de specialiști în anumite secții-cheie.
09:20
SUA, atac masiv împotriva Statului Islamic în Siria: „I-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri” # DigiFM.ro
Armata SUA a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC.
09:10
Ciprian Ciucu a depus jurământul ca primar al Capitalei: „În acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine” # DigiFM.ro
Primarul Municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, a depus jurământul, el declarând că îşi doreşte să aibă o foarte bună colaborare cu Consiliul General şi vrea o majoritate cât mai largă, pentru că în acest moment oraşul nostru nu stă foarte bine. Primarul a mai spus că va avea discuţii cu liderii partidelor. Potrivit lui Ciucu, în următorii ani Bucureştiul, după ce se va stabiliza, va începe să arate ca o capitală europeană.
08:40
Solstițiul de iarnă 2025 are loc pe 21 decembrie, la ora 17:03, marcând cea mai scurtă zi și începutul iernii astronomice. Află de ce Soarele stă cel mai jos pe cer și cum influențează durata zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Sorin Grindeanu: "Dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână o moţiune împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem" # DigiFM.ro
Sorin Grindeanu a declarat vineri, 19 decembrie, că PSD ar vota din nou o moţiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, despre care spune că este incompetentă. El a mai spus că social-democraţii nu vor fi încurcaţi de o hârtie precum protocolul coaliţiei şi a adăugat că poate trebuie facute pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine.
14:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu pentru NBC News difuzat vineri, 19 decembrie, că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, relatează Reuters şi Xinhua.
14:10
Mihaela Rădulescu este din nou în doliu. Mama vedetei s-a stins din viață, la cinci luni după moartea lui Felix Baumgartner # DigiFM.ro
Mihaela Rădulescu este din nou în doliu. Mama sa, Marilena Țiganu, s-a stins din viață vineri, 19 decembrie, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă. Vestea vine la cinci luni după decesul lui Felix Baumgartner, partenerul său de viață.
14:00
Macron vrea să reia dialogul cu Putin. Președintele francez avertizează că negocieri fără Europa „nu sunt o soluție optimă” # DigiFM.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că a venit timpul ca el şi europenii să stea de vorbă cu omologul său rus Vladimir Putin, în contextul unor eforturi ale Statelor Unite de a pune capăt Războiului din Ucraina.
14:00
Marcel Ciolacu a preluat oficial funcția de președinte al CJ Buzău: "Nu mai am ambiții politice, am ambiții administrative" # DigiFM.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a fost învestit vineri, 19 decembrie, în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după ce a depus jurământul în faţa consilierilor judeţeni, precizând că nu mai are ambiţii politice, în schimb are ambiţii administrative, în scopul dezvoltării judeţului.
13:50
CFR suplimentează trenurile de sărbători pentru valul de călători. Ce recomandări fac oficialii pentru a evita aglomerația și taxele # DigiFM.ro
CFR Călători anunţă că, în perioada sărbătorilor de iarnă, în zilele cu trafic intens, va asigura capacitatea maximă de transport disponibilă, pentru a facilita deplasarea călătorilor către toate destinaţiile. Traficul de pasageri va fi monitorizat permanent, iar, în funcţie de cerere, trenurile de pe cele mai solicitate rute vor fi suplimentate operativ cu vagoane, în limita disponibilităţii.
13:50
Medic din Buzău, prins în flagrant luând mită chiar înainte de operație. Ortopedul a ajuns în arest la domiciliu, iar spitalul i-a suspendat contractul # DigiFM.ro
Un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, după ce ar fi fost prins în flagrant luând bani de la o persoană a cărei rudă urma să fie operată de acesta.
13:00
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă pentru mine, nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni!” # DigiFM.ro
Marius Calotă, tânărul despre care au apărut speculații privind o posibilă relație cu Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției decedată la începutul lunii decembrie, la vârsta de 86 de ani, a facut primele declarații.
12:50
Barack Obama a anunţat cântecele sale preferate din 2025. A inclus-o în top şi pe Rosalia cu o piesă de pe noul ei album „Lux” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama şi-a publicat joi lista tradiţională cu cântecele sale preferate pentru anul 2025, incluzând-o în acest top şi pe cântăreaţa spaniolă Rosalia cu una dintre piesele de pe cel mai recent album al său, "Lux".
12:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri la conferinţa sa anuală de presă că Moscova "nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace", informează Reuters.
12:40
Catedrala Naţională va putea fi vizitată în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
12:30
Prinţesa Mette-Marit va fi probabil supusă unui transplant pulmonar, anunță Palatul Regal din Norvegia. „Deteriorare clară a stării de sănătate” # DigiFM.ro
Prinţesa norvegiană Mette-Marit, care suferă de o boală pulmonară cronică, va trebui probabil să fie supusă unui transplant pulmonar, în urma unei "deteriorări clare" a stării sale de sănătate, a anunţat vineri Palatul Regal, informează AFP.
10:40
Moș Crăciun ajunge la „Polul Colosseum Mall” cu un convoi electric: 1.000 CP și „sănii” high-tech într-o paradă urbană # DigiFM.ro
Sâmbătă, 20 decembrie 2025, Capitala gazduieste unul dintre cele mai spectaculoase momente ale iernii. Moș Crăciun sosește la Polul Colosseum Mall într-un mod inedit: cu un convoi electric de „sănii” high-tech, care va traversa Bucureștiul într-o paradă urbană dedicată sărbătorilor de iarnă.
09:50
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de ministru, mi se plătește și cazarea!” # DigiFM.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlament şi de ministru. El a mai spus că Parlament îi plăteşte cazarea.
09:40
Suspectul în cazul împuşcăturilor de la Universitatea Brown a fost găsit mort. Ar fi responsabil şi pentru uciderea unui profesor de la MIT # DigiFM.ro
Suspectul în cazul împuşcăturilor în masă de la Universitatea Brown a fost găsit mort, joi seară, după ce s-a sinucis. Claudio Valente, un fost student al Universităţii Brown în vârstă de 48 de ani, de naţionalitate portugheză, a fost găsit într-un depozit din Salem, New Hampshire, cu o geantă, arme de foc şi dovezi care se potrivesc cu cele de la locul crimei, transmite CNN.
09:40
Preşedintele american Donald Trump a cerut joi Ucrainei ”să se mişte repede” în negocierile cu privire la un plan de pace în vederea opririi conflictului cu Rusia, relatează AFP.
09:20
România intră în trei săptămâni de frig. Meteorologii anunță temperaturi sub normal și ploi abundente după 5 ianuarie # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă trei săptămâni cu temperaturi sub cele specifice perioadei, începând din 29 decembrie, în toată ţara, iar începând din 5 ianuarie, timp de două săptămâni, sunt prognozate cantităţi mari de precipitaţii în regiunile extracarpatice.
09:20
Schimbare în Formula 1. Max Verstappen renunță la numărul 1 și revine la cel „norocos” în sezonul 2026 # DigiFM.ro
Max Verstappen a anunţat că va concura cu numărul 3 în sezonul 2026, iar Lando Norris va prelua numărul 1 după ce l-a învins pe pilotul Red Bull în lupta pentru titlu.
18 decembrie 2025
17:00
Adevărul despre momentul viral de la concertul Coldplay. Femeia surprinsă în ipostaze tandre cu șeful ei a rupt tăcerea: „A fost o greșeală după câteva cocktailuri cu tequila” # DigiFM.ro
Kristin Cabot, femeia surprinsă în ipostaze tandre cu șeful ei în timpul unui concert Coldplay, a rupt tăcerea, precizând că între ei nu exista o relație intimă.
16:50
Papa Leon acceptă demisia influentului cardinal american Timothy Dolan. Cine este înlocuitorul acestuia # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea a acceptat demisia influentului cardinal american Timothy Dolan, aflat la conducerea Arhidiecezei din New York, îndepărtând astfel de la putere o personalitate majoră a taberei conservatoare americane din cadrul Bisericii Catolice, a anunţat joi biroul de presă de la Vatican, citat de AFP.
16:40
Circulaţia pe Podul Prieteniei a fost reluată pe ambele sensuri, pentru perioada sărbătorilor de iarnă # DigiFM.ro
Circulaţia pe Podul Prieteniei, Giurgiu-Ruse, a fost redeschisă joi, pe ambele sensuri de mers. Decizia va rămâne valabilă pentru toată perioada sărbătorilor de iarnă, până pe 8 ianuarie 2026 când lucrările la pod vor fi reluate şi se va circula din nou pe o singură bandă.
16:30
Rusia speră că Trump nu va comite „o greşeală fatală” în ceea ce priveşte Venezuela. Şi China îşi exprimă sprijinul pentru Caracas # DigiFM.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a declarat joi că speră ca administraţia preşedintelui american Donald Trump să nu facă o greşeală fatală în privinţa Venezuelei şi a afirmat că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA care ameninţă navigaţia internaţională, informează Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.