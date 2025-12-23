Bolojan: Bucureştiul e într-o situaţie bugetară gravă. Trebuie luate măsuri tot de tip guvernamental

16:40

Municipiul Bucureşti are nevoie de un buget de 8,5 miliarde de lei pentru anul viitor, anunţă noul primar al Capitalei, explicând că, dacă Bucureştiul va primi în continuare 50% din cota de taxe, de la Guvern, suma va fi total insuficientă. Edilul nou ales remarcă faptul că Bucureştiul „nu are o autonomie fiscală reală”, arătând că, în aceste condiţii, primarul general al Capitalei a avut şi are o „infimă marjă de manevră şi de flexibilitate” dacă nu se vor face reforme de structură în ceea ce priveşte bugetul Capitalei.