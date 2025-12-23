Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri SURSE
Adevarul.ro, 23 decembrie 2025 10:00
Referendumul printre magistrați, dacă nu va fi altă varianta, va fi cu vot prin poștă, potrivit intențiilor președintelui Nicușor Dan, arată surse de la Cotroceni. Dacă demersul șefului statului reușește, DNA ar avea din nou competențe pe cazurile cu magistrați corupți.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:15
Explozia unei rachete SpaceX a pus în pericol 3 avioane cu pasageri: decizia pe care au luat-o piloții # Adevarul.ro
Explozia unei rachete a SpaceX, companie fondată de Elon Musk, din 16 ianuarie, a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât se știa public.
10:15
Incendiu la un important combinat petrochimic din Rusia, după un presupus atac cu drone ucrainene # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 22 spre 23 decembrie, la combinatul petrochimic „Stavrolen” din orașul Budionnîvsk, regiunea Stavropol, potrivit autorităților locale ruse și canalelor media de pe Telegram.
Acum 30 minute
10:00
Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri SURSE # Adevarul.ro
Referendumul printre magistrați, dacă nu va fi altă varianta, va fi cu vot prin poștă, potrivit intențiilor președintelui Nicușor Dan, arată surse de la Cotroceni. Dacă demersul șefului statului reușește, DNA ar avea din nou competențe pe cazurile cu magistrați corupți.
10:00
Explozii în mai multe regiuni ale Ucrainei, în urma unui atac rusesc de amploare asupra infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 23 decembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, vizând în principal infrastructura energetică, au anunțat autoritățile ucrainene.
10:00
Durerea ascunsă a „Eroului de la Sevilla”. Helmut Duckadam și singura dorință care nu i s-a îndeplinit înainte de moarte. Văduva sa a recunoscut: „Și-ar fi dorit” # Adevarul.ro
Alexandra Duckadam, văduva legendarului portar Helmut Duckadam, a dezvăluit unul dintre marile regrete ale soțului său.
Acum o oră
09:45
„Il Fenomeno ar putea zdruncina grupul!”. Adrian Mutu, dorit la Fiorentina. Fostul atacant rupe tăcerea # Adevarul.ro
Adrian Mutu rămâne un nume important în fotbal, atât prin trecutul său de jucător de top, cât și prin experiența acumulată pe banca tehnică.
09:30
Membrii partidului german de extremă dreaptă AfD, acuzați că dezvăluie informații sensibile Moscovei # Adevarul.ro
Oponenții partidului Alternativa pentru Germania (AfD) acuză membrii formațiunii că încearcă să dezvăluie informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor.
Acum 2 ore
09:00
Vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis marți, 23 decembrie, că temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării.
09:00
Alertă în cartierul Rahova din Capitală. Un incendiu a izbucnit la un bloc din apropierea celui distrus de explozie # Adevarul.ro
Panică în București: un incendiu a izbucnit într-un bloc din apropierea celui distrus de explozia din Rahova
09:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în zeci de localități din şapte judeţe.
09:00
Garanțiile care ar asigura Ucraina că nu va mai fi atacată de Putin. „Rusia a încălcat majoritatea tratatelor. E nevoie de trupe la graniță” # Adevarul.ro
Propunerea de pace în Ucraina a rămas cu două elemente-cheie nerezolvate: cedarea de teritorii și garanțiile de securitate pe care le oferă SUA. Experta în securitate Iulia Joja explică de ce vehiculatele garanții de securitate similare cu cele prevăzute din articolul 5 al Tratatului NATO nu ajung.
09:00
Icardi scrie istorie la Galatasaray, dar nu uită să se încline în fața „Regelui”. Mesaj emoționant pentru Gică Hagi, după ce i-a bătut recordul. Nici românul nu a tăcut # Adevarul.ro
Un moment special din fotbal a demonstrat că respectul pentru legende și istoria unui club rămâne la fel de important ca performanțele din teren.
08:30
Atac cu drone rusești în apropierea graniței cu România. Mesaje RO-Alert în Tulcea și Galați # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în cursul nopții de 22 spre 23 decembrie, au avut loc atacuri cu drone rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene, în apropierea frontierei cu România. Cetățenii au primit RO-Alert.
08:30
O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marţi în parcarea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploieşti. Flăcările au mistuit o maşină parcată. Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată, potrivit ISU Prahova.
Acum 4 ore
08:15
„Sunt mamă a trei băieți și nu pot să privesc cu indiferență cum spațiul online devine, de la o zi la alta, un mediu tot mai ostil pentru copii și adolescenți.”
07:45
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri # Adevarul.ro
Antena 1 a făcut o investiție majoră în drepturile TV pentru următoarele Campionate Mondiale, dar se confruntă cu provocări în recuperarea sumei din cauza orelor nefavorabile de difuzare.
07:45
Un grav accident rutier, cu 12 persoane implicate, a avut loc pe A1, în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de intervenție # Adevarul.ro
Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. 12 persoane au fost evaluate medical de echipajele ajunse la fața locului.
07:30
Un avion militar care transporta pacienți cu arsuri s-a prăbușit în Texas. Cel puțin cinci oameni au murit # Adevarul.ro
Un avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane, care transporta pacienți cu arsuri, s-a prăbușit luni lângă Galveston - Texas (SUA). Cel puțin cinci persoane au murit, au declarat autoritățile, potrivit La Presse
07:15
Irlanda a fost descrisă drept cea mai vulnerabilă țară din Europa în ceea ce privește securitatea și apărarea, pe fondul îngrijorărilor legate de capacitatea continentului de a face față Rusiei, relatează The Telegraph.
07:15
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu porția de la o vedetă Netflix # Adevarul.ro
Andrew Tate a debutat în box la 39 de ani, dar a pierdut la puncte în fața lui Chase DeMoor, după un meci în care experiența sa din kickboxing nu a fost suficientă.
07:00
Amazon a blocat 1.800 de aplicaţii nord-coreene frauduloase. În spatele profilurilor au fost identificate „ferme de laptopuri” # Adevarul.ro
Gigantul american Amazon a anunţat că a blocat peste 1.800 de aplicaţii din partea nord-coreenilor, în timp ce Phenianul este acuzat că eludează sancţiunile ONU prin trimiterea de specialişti IT în străinătate pentru a câştiga bani şi a spăla fonduri, scrie AFP
06:45
În timp ce soldații ruși care se întorc din războiul din Ucraina sunt prezentați la televiziunile de stat drept eroi și li se promit funcții privilegiate în administrațiile locale și regionale, soarta militarilor luați prizonieri este cu totul diferită
06:45
„Suveraniștii” vor ști marți dacă au sau nu semnăturile necesare pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Parlamentarii „suveraniști” ar urma să stabilească marți dacă au semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.
06:30
Colind filmat în Biserica Sfinții Arhangheli cu Ovidiu Lipan Țăndărică și cu preotul Alin Mazăre # Adevarul.ro
Un preot și patru muzicieni și-au unit sufletele pentru realizarea unui proiect muzical inedit.
06:30
Guvernul se reuneşte marţi în şedinţa săptămânală, devansată cu două zile, având în vedere liberele de Crăciun. Ordonanţa „trenuleţ” este pe ordinea de zi.
Acum 6 ore
06:15
Cum a ajuns Fire Point un pariu strategic pentru Kiev. Povestea celei mai enigmatice companii de apărare din Ucraina # Adevarul.ro
Fire Point, o companie ucraineană relativ tânără din industria de apărare, a devenit în doar câțiva ani unul dintre principalii furnizori de drone de atac cu rază lungă de acțiune pentru armata ucraineană.
05:15
„Suntem fasciști până în măduva oaselor”. Memoriile activistei ruse Maria Aliohina, membră Pussy Riot, o radiografie a Rusiei contemporane # Adevarul.ro
În decembrie 2013, după ce a ispășit pedeapsa pentru „huliganism motivat de ură religioasă”, activista politică rusă Maria Aliohina observa că ea și colegele sale din trupa punk Pussy Riot „au ajuns într-o altă țară”.
04:45
Extremiștii folosesc clonarea vocală cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-și amplifica propaganda, avertizează experții # Adevarul.ro
Instrumentele de inteligență artificială care pot genera și imita voci umane sunt folosite tot mai frecvent de grupări extremiste pentru a-și răspândi ideologia și pentru a ajunge la un public mai larg, potrivit cercetătorilor care monitorizează activitatea acestora în mediul online.
Acum 8 ore
04:15
Consultările președintelui Nicușor Dan cu magistrații, „un proces de mediere”. Ce spun experții despre referendumul pentru magistrați # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat magistrații la consultări pe tema funcționării sistemului de justiție, anunțând totodată o inițiativă neprevăzută de lege, căreia analiștii nu îi dau șanse prea mari.
03:15
Cum să te bucuri de masa de Crăciun fără să-ți distrugi sănătatea. Secretele unui nutriționist dietetician # Adevarul.ro
La masa de Sărbători, românii pun adesea în farfurie mai mult decât pot digera. Invitată la Interviurile Adevărul, Maria Varga, nutriționist dietetician, explică cum să ne bucurăm de preparatele tradiționale fără să ne îmbolnăvim.
02:45
Cum au furat cumpărăturile Crăciunul. Ce am uitat despre cea mai mare sărbătoare creștină # Adevarul.ro
Crăciunul este cea mai mare sărbătoaare a creștinătății și celebrează nașterea lui Iisus Hristos. În ultimii ani, a devenit însă o goană permanentă: după cadouri, coșuri pline cu mâncare, fotografiile perfecte. Mulți uită astfel și ce sărbătorim de fapt și nici nu mai au timp să se bucure de timpul
Acum 12 ore
02:15
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade ușor anul acesta. Pe ce se duc cei mai mulți bani # Adevarul.ro
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade ușor anul acesta, cu aproximativ 10%, față de anul trecut, în condițiile în care trei sferturi dintre cumpărători (77%, față de 69% în 2024) se așteaptă la prețuri mai mari pentru produsele de sărbători.
01:15
Salarii prea mici pentru a locui singuri. Tinerii din generația Z, obligați să stea cu părinții # Adevarul.ro
Pentru tinerii la început de carieră, să locuiască singuri e o provocare. Nu pentru că nu își doresc, ci fiidcă nu își permit. O garsonieră se închiriază cu aproximati300 de euro, iar pentru apartamentele cu două camere, prețurile sar de 500. Aproape cât tot salariul pentru un începător, se plâng t
00:45
Pe măsură ce comportamentul de consum al românilor continuă să se maturizeze, iar cumpărăturile alimentare migrează accelerat către online, preferințele românilor se schimbă. În cele ce urmează vom prezenta cinci tendințe cheie care vor modela piața alimentară în 2026.
00:15
23 decembrie: Cargoul „București” încheie prima călătorie în jurul Pământului realizată de un echipaj românesc # Adevarul.ro
Pe 23 decembrie 1963, Cargoul „București” încheie prima călătorie în jurul Pământului realizată de un echipaj românesc. Tot pe 23 decembrie, în 1884, se naște afaceristul și inginerul Nicolae Malaxa, un nume important în perioada interbelică.
00:15
Nouă persoane au fost rănite, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în localitatea Nunspeet, Țările de Jos.
00:15
Companiile europene rămân din nou în urma celor americane la creșterea profiturilor și veniturilor # Adevarul.ro
După un început de an promițător, companiile europene rămân din nou în urma omologilor americani, în principal din cauza decalajului din sectorul tehnologic. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru a relevat un contrast puternic între performanțele companiilor.
00:00
Ministerul Finanțelor modifică Codul fiscal: ce taxe plătesc companiile și angajații până în 2027 # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
22 decembrie 2025
23:45
Parlamentarii care schimbă tabăra. Val de plecări din partide la mai puțin de un an de mandat # Adevarul.ro
Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare.
23:15
Universitatea Craiova dă recital cu echipa maghiarilor și încheie anul în fruntea Superligii # Adevarul.ro
Răzbunare a oltenilor după drama din Conference League.
23:15
Secretara pentru securitate internă a SUA: „Maduro trebuie să plece” pentru ca blocada asupra Venezuelei să înceteze # Adevarul.ro
Statele Unite vor continua blocada navală dacă președintele Nicolas Maduro rămâne la putere, avertizează secretara pentru securitate internă a SUA.
23:00
Când se face lavaj nazal copiilor și când se folosește aspiratorul. Răspunsul unui medic ORL # Adevarul.ro
Lavaj nazal sau aspirator? Medicul ORL Cristina Goanta explică care sunt recomandările bazate pe dovezi științifice și cum pot fi aplicate în mod sigur copiilor mici.
23:00
Cum au fost zdrobiți rușii pe frontul în Dobropillia, în 100 de minute. Dronele ucrainene i-au eliminat cu tot cu cai # Adevarul.ro
Pe frontul din Donețk, în zona Dobropillia, soldații ucraineni au respins cu succes un asalt mecanizat al trupelor ruse, distrugând zeci de vehicule și provocând pierderi grele inamicului.
23:00
Tricouri de Crăciun pentru copii și familie – Cadouri unice, outfituri cozy și reduceri exclusive eMAG: magia sărbătorilor în casa ta # Adevarul.ro
Descoperă tricourile de Crăciun pentru copii și familie: cadouri unice, outfituri cozy și reduceri exclusive eMAG. Transformă sărbătorile într-o experiență magică: tricouri festive, personalizate și pline de culoare, perfecte pentru ședințe foto și momente de neuitat împreună!
22:30
Scandal fără precedent în Israel: consilieri ai lui Netanyahu, acuzați că au lucrat pentru Qatar # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie Israelul, după ce mai mulți consilieri apropiați ai premierului Benjamin Netanyahu sunt suspectați că ar fi lucrat, contra cost, pentru Qatar.
22:00
Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA: „Suntem foarte aproape de un rezultat real” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că setul de documente fundamentale pentru un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia este finalizat.
21:45
25 de femei relevante pentru 2025: Alina Gavrilă Borțun, director de creație „Nu pot să muncesc și să trăiesc fără să mă distrez. Vreau să fiu prezentă acum și în viitor” # Adevarul.ro
Alina Gavrilă Borțun, una dintre cele mai influente personalități din publicitatea românească vorbește în noul episod din podcastul,25 Femei Relevante pentru 2025, despre modă ca formă de identitate, despre cultură, evoluție continuă și despre relevanță ca formă de asumare și autenticitate.
21:30
O aeronavă de tip Beechcraft King Air B200, echipată cu sistemul Garmin Autoland, a efectuat o aterizare complet autonomă pe aeroportul „Mountain Metropolitan" din Colorado, după ce pilotul a devenit incapabil să mai controleze avionul.
Acum 24 ore
21:15
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale, potrivit Hotnews.
21:15
O femeie de 63 de ani a fost accidentată mortal de un autoturism, luni seară, 22 decembrie, în comuna, județul Argeș.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.