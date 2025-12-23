Cum a ajuns Fire Point un pariu strategic pentru Kiev. Povestea celei mai enigmatice companii de apărare din Ucraina
23 decembrie 2025
Fire Point, o companie ucraineană relativ tânără din industria de apărare, a devenit în doar câțiva ani unul dintre principalii furnizori de drone de atac cu rază lungă de acțiune pentru armata ucraineană.
În timp ce soldații ruși care se întorc din războiul din Ucraina sunt prezentați la televiziunile de stat drept eroi și li se promit funcții privilegiate în administrațiile locale și regionale, soarta militarilor luați prizonieri este cu totul diferită
„Suveraniștii” vor ști marți dacă au sau nu semnăturile necesare pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Parlamentarii „suveraniști” ar urma să stabilească marți dacă au semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.
Colind filmat în Biserica Sfinții Arhangheli cu Ovidiu Lipan Țăndărică și cu preotul Alin Mazăre # Adevarul.ro
Un preot și patru muzicieni și-au unit sufletele pentru realizarea unui proiect muzical inedit.
Guvernul se reuneşte marţi în şedinţa săptămânală, devansată cu două zile, având în vedere liberele de Crăciun. Ordonanţa „trenuleţ” este pe ordinea de zi.
„Suntem fasciști până în măduva oaselor”. Memoriile activistei ruse Maria Aliohina, membră Pussy Riot, o radiografie a Rusiei contemporane # Adevarul.ro
În decembrie 2013, după ce a ispășit pedeapsa pentru „huliganism motivat de ură religioasă”, activista politică rusă Maria Aliohina observa că ea și colegele sale din trupa punk Pussy Riot „au ajuns într-o altă țară”.
Extremiștii folosesc clonarea vocală cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-și amplifica propaganda, avertizează experții # Adevarul.ro
Instrumentele de inteligență artificială care pot genera și imita voci umane sunt folosite tot mai frecvent de grupări extremiste pentru a-și răspândi ideologia și pentru a ajunge la un public mai larg, potrivit cercetătorilor care monitorizează activitatea acestora în mediul online.
Consultările președintelui Nicușor Dan cu magistrații, „un proces de mediere”. Ce spun experții despre referendumul pentru magistrați # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat magistrații la consultări pe tema funcționării sistemului de justiție, anunțând totodată o inițiativă neprevăzută de lege, căreia analiștii nu îi dau șanse prea mari.
Cum să te bucuri de masa de Crăciun fără să-ți distrugi sănătatea. Secretele unui nutriționist dietetician # Adevarul.ro
La masa de Sărbători, românii pun adesea în farfurie mai mult decât pot digera. Invitată la Interviurile Adevărul, Maria Varga, nutriționist dietetician, explică cum să ne bucurăm de preparatele tradiționale fără să ne îmbolnăvim.
Cum au furat cumpărăturile Crăciunul. Ce am uitat despre cea mai mare sărbătoare creștină # Adevarul.ro
Crăciunul este cea mai mare sărbătoaare a creștinătății și celebrează nașterea lui Iisus Hristos. În ultimii ani, a devenit însă o goană permanentă: după cadouri, coșuri pline cu mâncare, fotografiile perfecte. Mulți uită astfel și ce sărbătorim de fapt și nici nu mai au timp să se bucure de timpul
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade ușor anul acesta. Pe ce se duc cei mai mulți bani # Adevarul.ro
Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade ușor anul acesta, cu aproximativ 10%, față de anul trecut, în condițiile în care trei sferturi dintre cumpărători (77%, față de 69% în 2024) se așteaptă la prețuri mai mari pentru produsele de sărbători.
Salarii prea mici pentru a locui singuri. Tinerii din generația Z, obligați să stea cu părinții # Adevarul.ro
Pentru tinerii la început de carieră, să locuiască singuri e o provocare. Nu pentru că nu își doresc, ci fiidcă nu își permit. O garsonieră se închiriază cu aproximati300 de euro, iar pentru apartamentele cu două camere, prețurile sar de 500. Aproape cât tot salariul pentru un începător, se plâng t
Pe măsură ce comportamentul de consum al românilor continuă să se maturizeze, iar cumpărăturile alimentare migrează accelerat către online, preferințele românilor se schimbă. În cele ce urmează vom prezenta cinci tendințe cheie care vor modela piața alimentară în 2026.
23 decembrie: Cargoul „București” încheie prima călătorie în jurul Pământului realizată de un echipaj românesc # Adevarul.ro
Pe 23 decembrie 1963, Cargoul „București” încheie prima călătorie în jurul Pământului realizată de un echipaj românesc. Tot pe 23 decembrie, în 1884, se naște afaceristul și inginerul Nicolae Malaxa, un nume important în perioada interbelică.
Nouă persoane au fost rănite, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în localitatea Nunspeet, Țările de Jos.
Companiile europene rămân din nou în urma celor americane la creșterea profiturilor și veniturilor # Adevarul.ro
După un început de an promițător, companiile europene rămân din nou în urma omologilor americani, în principal din cauza decalajului din sectorul tehnologic. Sezonul de raportare a rezultatelor financiare pentru al treilea trimestru a relevat un contrast puternic între performanțele companiilor.
Ministerul Finanțelor modifică Codul fiscal: ce taxe plătesc companiile și angajații până în 2027 # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de Ordonanță de Urgență care vizează modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
22 decembrie 2025
Parlamentarii care schimbă tabăra. Val de plecări din partide la mai puțin de un an de mandat # Adevarul.ro
Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare.
Universitatea Craiova dă recital cu echipa maghiarilor și încheie anul în fruntea Superligii # Adevarul.ro
Răzbunare a oltenilor după drama din Conference League.
Secretara pentru securitate internă a SUA: „Maduro trebuie să plece” pentru ca blocada asupra Venezuelei să înceteze # Adevarul.ro
Statele Unite vor continua blocada navală dacă președintele Nicolas Maduro rămâne la putere, avertizează secretara pentru securitate internă a SUA.
Când se face lavaj nazal copiilor și când se folosește aspiratorul. Răspunsul unui medic ORL # Adevarul.ro
Lavaj nazal sau aspirator? Medicul ORL Cristina Goanta explică care sunt recomandările bazate pe dovezi științifice și cum pot fi aplicate în mod sigur copiilor mici.
Cum au fost zdrobiți rușii pe frontul în Dobropillia, în 100 de minute. Dronele ucrainene i-au eliminat cu tot cu cai # Adevarul.ro
Pe frontul din Donețk, în zona Dobropillia, soldații ucraineni au respins cu succes un asalt mecanizat al trupelor ruse, distrugând zeci de vehicule și provocând pierderi grele inamicului.
Tricouri de Crăciun pentru copii și familie – Cadouri unice, outfituri cozy și reduceri exclusive eMAG: magia sărbătorilor în casa ta # Adevarul.ro
Descoperă tricourile de Crăciun pentru copii și familie: cadouri unice, outfituri cozy și reduceri exclusive eMAG. Transformă sărbătorile într-o experiență magică: tricouri festive, personalizate și pline de culoare, perfecte pentru ședințe foto și momente de neuitat împreună!
Scandal fără precedent în Israel: consilieri ai lui Netanyahu, acuzați că au lucrat pentru Qatar # Adevarul.ro
Un nou scandal zguduie Israelul, după ce mai mulți consilieri apropiați ai premierului Benjamin Netanyahu sunt suspectați că ar fi lucrat, contra cost, pentru Qatar.
Zelenski anunță finalizarea documentelor de bază ale unui plan de pace Ucraina-SUA: „Suntem foarte aproape de un rezultat real” # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că setul de documente fundamentale pentru un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia este finalizat.
25 de femei relevante pentru 2025: Alina Gavrilă Borțun, director de creație „Nu pot să muncesc și să trăiesc fără să mă distrez. Vreau să fiu prezentă acum și în viitor” # Adevarul.ro
Alina Gavrilă Borțun, una dintre cele mai influente personalități din publicitatea românească vorbește în noul episod din podcastul,25 Femei Relevante pentru 2025, despre modă ca formă de identitate, despre cultură, evoluție continuă și despre relevanță ca formă de asumare și autenticitate.
O aeronavă de tip Beechcraft King Air B200, echipată cu sistemul Garmin Autoland, a efectuat o aterizare complet autonomă pe aeroportul „Mountain Metropolitan" din Colorado, după ce pilotul a devenit incapabil să mai controleze avionul.
Daniel David și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației, au declarat surse guvernamentale, potrivit Hotnews.
O femeie de 63 de ani a fost accidentată mortal de un autoturism, luni seară, 22 decembrie, în comuna, județul Argeș.
Violată și supusă abuzurilor timp de 13 ani. Fostul soț și alți cinci bărbați, acuzați de zeci de infracțiuni sexuale # Adevarul.ro
Mai mulți bărbați, printre care și fost soț, au fost inculpați pentru o serie de infracțiuni sexuale comise împotriva unei femei, timp de 13 ani.
Articolul demontează ideea falsă potrivit căreia citirea/citarea lui Eminescu ar constitui, în sine, o infracțiune penală, explicând diferența esențială dintre actul privat al lecturii și promovarea publică a discursului antisemit, precum și rațiunea legislației privind combaterea antisemitismului.
Procurorii italieni cer clasarea unui caz privind drone rusești suspecte deasupra centrului spațial al UE # Adevarul.ro
Procurorii italieni au cerut clasarea unui dosar deschis în urma unor suspiciuni privind zboruri ale unor drone rusești deasupra unui important centru de cercetare al Uniunii Europene.
Cine conduce cu adevărat negocierile de pace pentru Ucraina. Rivalitatea ascunsă dintre Rubio și Witkoff # Adevarul.ro
Mai mulți actuali și foști oficiali din Statele Unite și Europa au dezvăluit existența unei tensiuni ascunse între Marco Rubio și Steve Witkoff.
Elevii de gimnaziu vor avea două noi discipline opționale. Cum se numesc și ce abilități dobândesc școlarii # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării introduce două noi discipline opționale la nivel gimnazial. Este vorba despre „Elemente de educație media digitală” și „Educație pentru viață: alege! acționează! inspiră!”.
Turistă la un pas de a-și pierde viața după ce a fost luată de un val uriaș în timp ce poza pe o stâncă periculoasă # Adevarul.ro
O turistă din China a scăpat cu viață, ca prin minune, deși a fost lovită de un val puternic și aruncată în mare, în timp ce poza într-o zonă periculoasă de pe litoralul Egiptului.
Patriarhul Daniel, mesaj de Crăciun: „Dacă întâmpinăm această sărbătoare cu credinţă, speranţă şi iubire, ea ne aduce pace şi bucurie în suflet” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis luni, 22 decembrie, un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Reacții virale după ce Andrew Tate a fost învins în ringul de box: „Cam asta ți se întâmplă când nu te lupți cu femei” # Adevarul.ro
Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box la vârsta de 39 de ani, însă a ieșit învins din primul său meci oficial.
Bolojan mărturisește că nu i-a fost ușor să adopte măsurile de austeritate: „Cu siguranță, o parte dintre români sunt supărați pe mine” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că nu i-a fost ușor să adopte măsurile din acest an.
CSM a consultat judecătorii pe temele majore din spațiul public. Peste 56% din corpul activ a răspuns chestionarului # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a derulat un amplu proces de consultare a judecătorilor, prin intermediul unui chestionar intern care a vizat principalele probleme de actualitate din sistemul judiciar.
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni # Adevarul.ro
Judecătorul Mihai Cătălin Constantin, de la Curtea de Apel Ploiești, se numără printre magistrații care au participat luni la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
AUR contestă la CCR desemnarea membrilor consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public # Adevarul.ro
AUR anunţă luni, 22 decembrie, că a atacat la Curtea Constituţională a României (CCR) hotărârea Parlamentului cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public.
Zece persoane salvate după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune: „Lipsa victimelor este un adevărat miracol” # Adevarul.ro
Zece persoane au fost aduse în siguranță la mal după ce o surpare a apărut într-un canal din comitatul Shropshire, în vestul Angliei.
Zegrean, ironic cu judecătorii care se tem să reclame problemele din sistem: „Dacă sunt așa fricoși, trebuiau să se facă preoți” # Adevarul.ro
Augustin Zegrean, a lansat luni un atac la adresa judecătorilor care reclamă disfuncții în sistemul de justiție, dar care nu au participat la dezbaterile publice inițiate de președintele României, Nicușor Dan, de teama unor eventuale represalii.
Rapperul american Lil Pump, vizat de un dosar penal în România: acuzații grave după concertul la Neversea # Adevarul.ro
Lil Pump, rapper american cu o avere estimată la 12 milioane de dolari, este vizat de un dosar penal, după un incident petrecut la festivalul Neversea.
Gastroenterolog: „Aceasta este gustarea pe care aș vrea s-o evite toată lumea”. Alternative sănătoase # Adevarul.ro
Tuturor ne plac gustările, deși multe dintre ele nu sunt cele mai sănătoase, potrivit experților. Uneori ni se face poftă după aceste snack-uri pentru că ne este cu adevărat foame. Alteori, poate fi din plictiseală, stres sau pur și simplu dorim să ronțăim ceva.
SUA lansează atacuri asupra unui inamic pe care îl credea învins. Formele noii amenințări reprezentate de ISIS # Adevarul.ro
Atacurile SUA împotriva pozițiilor Statului Islamic evidențiază dificultatea de a suprima complet un inamic declarat învins militar acum o jumătate de deceniu, relatează WSJ.
DIICOT a deschis dosar penal după atacul cibernetic de la Apele Române. Cercetările sunt făcute in rem # Adevarul.ro
DIICOT a anunțat deschiderea unui dosar penal în urma atacului cibernetic de tip ransomware care a vizat, sâmbătă, 20 decembrie, infrastructura IT a Administrației Naționale „Apele Române”.
Președintele Dan propune un referendum printre magistrați pentru a vedea câți reformiști sunt în sistem, în vreme ce premierul Bolojan începe lucrul asupra modificărilor legislative care să redreseze Justiția.
17:30
Chris Rea, cântărețul britanic născut în Middlesbrough, cunoscut pentru hiturile „Driving Home for Christmas”, „On the Beach” și „The Road to Hell”, a murit luni, 22 decembrie, la 74 de ani.
Spaniolii din satele afectate de incendiile din vară au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun # Adevarul.ro
După un an devastator marcat de incendii la La Bañeza și un accident minier mortal la Villablino, locuitorii celor două comunități spaniole din Castilla y León au primit o veste neașteptată: au câștigat sute de milioane de euro la loteria de Crăciun „El Gordo”.
