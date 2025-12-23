4 zodii vor face bani cu ușurință în 2026. Situația financiară li se va îmbunătăți vizibil
Click.ro, 23 decembrie 2025 10:50
Anul 2026 vine cu schimbări importante pe plan financiar, iar pentru anumite zodii astrele pregătesc contexte extrem de favorabile. Tranzitele majore ale lui Jupiter, Saturn și Uranus vor deschide uși, vor aduce oportunități neașteptate și vor susține câștigurile obținute cu mai puțin efort decât în
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
11:20
Cine sunt cei 12 războinici ce intră în luptă la „Survivor”?! Printre ei, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago! # Click.ro
12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la „Survivor”, în tabăra Războinicilor.
Acum 15 minute
11:10
Vești proaste pentru pensionarii români, la început de 2026. Când vor intra pensiile pe card în ianuarie # Click.ro
Vești proaste pentru milioanele de pensionari români, începând cu luna ianuarie 2026. Pensiile vor fi date mult mai târziu, atât pentru cei care încasează banii prin poștă, cât și pentru cei care îi încasează pe card.
Acum o oră
10:50
4 zodii vor face bani cu ușurință în 2026. Situația financiară li se va îmbunătăți vizibil # Click.ro
Anul 2026 vine cu schimbări importante pe plan financiar, iar pentru anumite zodii astrele pregătesc contexte extrem de favorabile. Tranzitele majore ale lui Jupiter, Saturn și Uranus vor deschide uși, vor aduce oportunități neașteptate și vor susține câștigurile obținute cu mai puțin efort decât în
10:30
Tot mai multe zboruri către un oraș european până acum subestimat, dar perfect pentru schi și foarte liniștit # Click.ro
Adesea trecut cu vederea de turiști, un orășel a devenit iarna aceasta țintă pentru europeni, inclusiv români, pentru pârtiile de schi, și străzile pline de farmec unde o plimbare te îndepărtează de la orice stres.
10:30
Reese Witherspoon și fiica ei parcă sunt gemene! Actrița din „Blonda de la drept” petrece Crăciunul în familie # Click.ro
Nu vedeți dublu! Sunt doar Reese Witherspoon (49 de ani) și fiica ei Ava (26 de ani), care seamănă ca două picături de apă. Actrița din „Blonda de la drept” s-a fotografiat recent cu fata ei, cu care se mândrește peste tot unde se duce.
Acum 2 ore
10:20
De Sărbători, Kanal D a pregătit ediții speciale, pentru Crăciun și Revelion.
09:30
Cum lucrează băncile în următoarea săptămână. Unde găsim ghișee deschise când totul e închis # Click.ro
Sărbătorile de iarnă aduc modificări importante în programul băncilor din România. În zilele de Crăciun și Anul Nou, majoritatea sucursalelor vor fi închise, iar activitatea cu publicul va fi redusă în ajun.
Acum 4 ore
09:10
Guvernul adoptă azi Ordonanța „trenuleț”, decisivă pentru 2026. Printre măsuri: crește salariul minim, scad cheltuielile politice # Click.ro
Guvernul se reunește marți seară, într-o ședință programată la ora 18:00, înaintea zilelor libere de Crăciun. Pe agenda Executivului se află adoptarea „Ordonanței trenuleț”, document esențial pentru construcția bugetului pe 2026.
09:00
Haos aerian în Europa între 23–31 decembrie. Turiștii trebuie să verifice dacă avionul lor mai pleacă # Click.ro
Sărbătorile de iarnă vin cu haos pe aeroporturile europene. Turiștii care pleacă în vacanțe de Crăciun și Revelion trebuie să știe că mai multe aeroporturi vor fi afectate de greve care pot duce la întârzieri sau anulări de zboruri chiar în ziua plecării.
08:40
Momente de groază într-un zbor Air France spre Corsica. Avionul a pierdut 9.000 de metri în 10 minute # Click.ro
Călătoria de la Paris către una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță ale Franței s-a transformat într-un coșmar pentru pasagerii unui zbor Air France. Aeronava, care se îndrepta spre Ajaccio, capitala Corsicii, a intrat într-un picaj periculos.
08:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă cu taxele în 2026: nu vor crește dacă Guvernul și Parlamentul respectă planul stabilit și păstrează disciplina bugetară. Reducerea deficitului și scăderea împrumuturilor sunt esențiale pentru ca România
08:10
Sărbătorile nu sunt doar despre mâncare, ci și despre detaliile care dau tonul atmosferei. Printre ele, băuturile festive ocupă un loc special, pentru că pot transforma o masă obișnuită într-un ritual elegant.
08:10
România, cuprinsă de febra cumpărăturilor. Oamenii au luat cu asalt magazinele. Cozile kilometrice fac parte din farmecul Sărbătorilor # Click.ro
Cu două zile înainte de Crăciun, România pare să fi intrat oficial în „starea de alertă a cumpărăturilor”. Mall-urile sunt arhipline, magazinele alimentare gem de oameni, iar la casele de marcat cozile par interminabile.
Acum 6 ore
07:10
5 sfaturi de la o antrenoare de fitness care te vor ajuta să scapi de grăsimea de pe abdomen în doar câteva săptămâni # Click.ro
Grăsimea abdominală este adesea cea mai dificil de eliminat, dar câteva obiceiuri simple, aplicate constant, pot face diferența.
Acum 12 ore
02:10
Proprietarul unui magazin de sandvișuri din Anglia a încercat să doboare un record mondial Guinness, petrecând 42 de ore consecutive cântând colinde de Crăciun.
01:10
Averea CEO-ului Elon Musk a crescut la 749 de miliarde de dolari vineri seara, după ce Curtea Supremă din Delaware a restabilit acțiuni Tesla în valoare de 139 de miliarde de dolari, care fuseseră anulate anul trecut, potrivit indicelui miliardarilor Forbes.
00:10
draft/////Ce origini are Monica Bîrlădeanu. Unde s-a născut, de fapt, actrița și ce nu știu mulți despre trecutul ei # Click.ro
Eleganța, discreția și forța interioară au însoțit-o încă de la început, chiar dacă drumul ei nu a fost nici simplu, nici previzibil. Monica Bîrlădeanu este astăzi un nume cunoscut atât în România, cât și în afara granițelor, însă puțini știu care sunt, de fapt, rădăcinile care au format-o și experi
22 decembrie 2025
23:10
Este supranumit „regele fructelor”. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are 500 de substanțe care refac organismul” # Click.ro
Renumitul doctor Virgiliu Stroescu are o experiență de peste două decenii în endocrinologie și nutriție, iar sfaturile acestuia sunt întotdeauna apreciate de către românii care încearcă să ducă un stil de viață cât mai sănătos.
Acum 24 ore
22:10
Cele mai norocoase zodii la final de 2025. Surprize neașteptate în ultimele zile ale anului # Click.ro
Anul 2025 a adus provocări și încercări pentru toți, însă pentru unele zodii, ultimele luni ale anului vin cu surprize neașteptate și momente de bucurie neașteptată. Universul pregătește cadouri neașteptate, iar viața le va surprinde pe aceste zodii exact atunci când se așteaptă mai puțin.
21:40
Faimosul cozonac, nelipsit de pe mesele românilor în perioada Crăciunului și Revelionului, poate fi făcut cu ușurință de gospodine în propria lor bucătărie. Există totuși un aspect care le dă bătăi de cap multor dintre ele: temperatura la care trebuie copt cozonacul, în funcție de ce cuptor au. Iată
21:20
Ministrul Educației, Daniel David, și-a înaintat demisia din Guvernul României, potrivit unor surse citate de România TV. Gestul, chiar înainte de Crăciun, ar veni într-un context tensionat privind finanțarea educației.
21:10
Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru un Crăciun dietetic. Alimentele pe care le poți consuma fără vinovăție: „Cozonacul poate fi înlocuit cu..” # Click.ro
Masa de Crăciun, plină cu bunătăți, este un adevărat test pentru siluetă. Din fericire, nutriționista Mihaela Bilic vine în ajutor cu sfaturi practice pentru un meniu gustos de Sărbători, fără grija kilogramelor în plus!
20:40
Cine este poetul genial român care a băut până a murit: „A făcut şi el un pact cu diavolul” # Click.ro
La 13 decembrie 1983 se stingea din viață Nichita Stănescu, unul dintre cei mai mari poeți români ai tuturor timpurilor, membru post-mortem al Academiei Române și o figură emblematică a literaturii secolului XX.
20:10
Sfaturi pentru „cumpărătorul isteț”. Cum să nu te păcălești cu produsele pentru masa de Crăciun # Click.ro
Prinși de febra Crăciunului și din dorința de a avea cu orice preț o masă îmbelșugată sau în goana după chilipiruri, cumpărătorii sunt păcăliți lesne din de comercianții în această perioadă de sfârșit de an. Iată ce vă sfătuiesc inspectorii sanitar veterinari sau cei de la protecția consumatorilor.
19:40
Cozonacul cu nucă rămâne în topul preferințelor românilor! Cel cu fistic pierde teren! 6 milioane de cozonaci, vânduți în perioada Sărbătorilor! # Click.ro
Cozonacul – desertul tradițional care unește România de sărbători. Milioane de bucăți, consumate în fiecare iarnă
19:10
În prezent, să arăți bine și să te simți încrezător poate fi o provocare. Însă, cu doar câteva trucuri de hairstyling rapid și instrumentele potrivite, îți poți stiliza părul eficient, obținând un look profesionist fără efort.
19:10
Daniel Pavel, șocat de probele de la „Desafio: Aventura!”, cea mai nouă emisiune de la Pro TV: „Efectiv, îți fierb creierii” # Click.ro
Filmările pentru „Desafio: Aventura”, noul show fenomen, ce va fi difuzat din 5 ianuarie la PRO TV și VOYO, sunt în plină desfășurare în Thailanda.
18:40
Antena Stars aduce magia Crăciunului în casele românilor.
18:40
În prezent, timpul liber devine o resursă tot mai prețioasă, iar gătitul rapid și eficient câștigă popularitate.
18:40
Ce surprize a pregătit Antena 1 de Crăciun?!
18:10
jurul Cărții Funciare (CF) și al operațiunii de intabulare. Deși actul notarial original care stă la baza proprietății (contract de vânzare, hotărâre judecătorească, certificat de moștenitor) este, desigur, crucial, de multe ori, în relația cu instituțiile sau în procesul unei tranzacții.
18:00
2026, mai „bun” sau mai „rău” decât 2025? Astrologul Remus Ionescu, anunț important: „A doua parte a anului va fi foarte bună pentru aceste zodii” # Click.ro
Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului 2025, mulți ne întrebăm dacă anul care urmează va fi mai bun și mai blând cu noi. Deși 2025 a adus momente frumoase pentru mulți români, există și cei care ar prefera să-l lase cât mai repede în urmă. Iată cu ce anunț vine astrologul Remus Ionescu.
18:00
Doliu în lumea muzicii! Cântărețul britanic Chris Rea a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat familia lui.
17:50
Serviciile de informații din două țări NATO cred că Rusia dezvoltă o armă antisatelit pentru a viza rețeaua Starlink a lui Elon Musk, potrivit unui nou raport.
17:40
Creierul este unul dintre cele mai active organe din corp, cu un consum energetic disproporționat față de dimensiunea sa.
17:40
Cadouri pe care trebuie să le oferi atunci când mergi în casa cuiva. Lidia Fecioru spune și care sunt cadourile pe care NU trebuie să le oferi niciodată, nici măcar de Crăciun # Click.ro
Lidia Fecioru, unul dintre cei mai cunoscuți bioenergoterapeuți din România, vine cu o serie de recomandări persoanelor care merg în vizită la rude sau la prieteni, de Crăciun. Iată ce daruri ar trebui să ofere atunci când merg la cineva acasă. Aceste reguli sunt valabile atât în perioada sărbătoril
17:00
Ce trebuie să faci dacă vrei să îți organizezi nunta pe plajă: decizii corecte, fără compromisuri # Click.ro
O nuntă pe plajă nu este o nuntă clasică mutată la mare, ci un eveniment cu reguli proprii, care funcționează doar dacă este gândit corect din punct de vedere logistic.
16:30
Jessie J (37 de ani) și-a etalat silueta într-o ședință foto îndrăzneață pentru coperta revistei Women's Health, dorind să demonstreze că se află într-o formă excelentă, în timp ce reflecta asupra luptei sale cu cancerul la sân.
16:20
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 23 decembrie. Ziua vine cu lecții importante despre echilibru, sinceritate și priorități reale.
15:50
Unde este cea mai ieftină masă de Crăciun în Europa. Cât costă în nouă destinații frecvent vizitate de români # Click.ro
Sărbătorile de iarnă rămân asociate cu mesele îmbelșugate, reuniunile de familie și cheltuieli consistente. În 2025, europenii se confruntă din nou cu scumpiri la produse de bază precum carnea, ouăle sau ciocolata, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor
15:40
Lovitura primită de Georgică Cornu din partea Marinei Almășan, chiar în ziua în care și-a îngropat mama! Ce spune avocata afaceristului? # Click.ro
Georgică Cornu ar putea ajunge la închisoare pentru încălcarea ordinului de protecție din 2024.
15:30
Secretele lui Radu Anton Roman pentru cea mai bună piftie. Cum să nu dai greș cu acest preparat de sărbători # Click.ro
Piftia se numără printre cele mai consumate preparate tradiționale de pe mesele românilor, în perioada sărbătorilor de iarnă. Este ușor și simplu de pregătit, nu necesită ingrediente deosebite și are un gust senzațional! Dacă și tu vrei să găsești rețeta piftiei cu care să nu dai greș, rămâi în cont
15:20
Prinții Inimilor: William și fiul său cel mare, George, duc mai departe moștenirea Prințesei Diana # Click.ro
Prințul William (43 de ani) l-a dus pe fiul său cel mare, Prințul George (12 ani) la un adăpost pentru persoane fără locuință, dorind să-l familiarizeze cu realitatea acestui fenomen și să-i arate implicarea organizațiilor care luptă să-i ajute pe cei nevoiași.
15:00
Văduva lui Charlie Kirk a anunțat prematur pe cine susține la președinție în 2028. „Vom face ca prietenul soțului meu să fie ales" # Click.ro
Erika Kirk, văduva activistului conservator Charlie Kirk, a anunțat sprijinul organizației Turning Point USA pentru JD Vance în alegerile prezidențiale din 2028.
14:50
Cu ce poți înlocui murăturile din salata boeuf. Ingredientele care transformă preparatul clasic într-un deliciu culinar # Click.ro
Salata de boeuf este nelipsită de pe masa sărbătorilor de Crăciun, alături de preparate tradiționale românești precum sarmalele sau piftia. Dacă însă te-ai plictisit de gustul clasic și vrei să aduci un plus de savoare acestui preparat îndrăgit, există câteva trucuri simple, adunate de la gospodine
14:10
Un cercetător NASA ar fi descifrat misterul Stelei de la Betleem, potrivit unui studiu publicat recent # Click.ro
Steaua de la Betleem este unul dintre cele mai mari mistere ale istoriei și unul dintre cele mai intens cercetate fenomene asociate relatării biblice a Nașterii lui Iisus.
14:00
Televiziunea din România, în doliu. Un realizator TV, cu o carieră de peste două decenii, extrem de iubit și dedicat profesiei sale, a murit # Click.ro
Televiziunea Română este în doliu după pierderea unui coleg drag și a unui om apreciat de mulți, recunoscut pentru contribuția sa remarcabilă în carieră.
13:30
Raluca Aprodu, Cătălina Mustață și Vlad Zamfirescu joacă în „Cei Trimiși”, primul serial thriller polițist românesc. Anghel Damian: „Cred cu tărie că…” # Click.ro
„Cei Trimiși”, un nou serial VOYO Original, începe din 22 decembrie.
13:20
Actrița Kate Beckinsale a slăbit incredibil de mult în ultimul timp. Vedeta a ajuns piele și os, iar fanii sunt îngrijorați pentru ea.
13:20
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026 # Click.ro
Anul 2026 începe cu o schimbare importantă pentru românii care sperau la o vacanță prelungită. Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis să elimine puntea tradițională dintre zilele libere legale, chemând angajații la serviciu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.