Din ce bunătăți se înfruptă Sanda Ladoși de Crăciun?! „Sunt ardeleancă, gătesc bine”
Click.ro, 24 decembrie 2025 00:40
Sanda Ladoși a defilat pentru Sonia Trifan, pe podiumul de la Bukarest Fashion Week.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
01:10
Reguli regale: ce cadouri de Crăciun au voie să primească copiii Prințului William și ai Prințesei Kate de la oamenii de rând # Click.ro
Prințul William și Kate Middleton au trei copii care primesc numeroase cadouri, însă există reguli regale oficiale privind darurile oferite de public. Chiar și copiii regali se bucură de cadourile de sărbători!
Acum o oră
00:40
Sanda Ladoși a defilat pentru Sonia Trifan, pe podiumul de la Bukarest Fashion Week.
Acum 2 ore
00:10
Cum să împachetezi corect cadourile de Crăciun! Detaliile simple care îi vor impresiona pe cei dragi # Click.ro
Un cadou de Crăciun nu începe atunci când este desfăcut, ci în momentul în care este oferit. Modul în care este împachetat poate transforma un dar simplu într-o surpriză memorabilă, iar atenția la detalii spune, uneori, mai mult decât obiectul din interior.
23 decembrie 2025
23:50
Iancu Sterp a devenit tătic! Prima imagine cu bebelușul și proaspăta mămică! „Cele mai frumoase Sărbători” # Click.ro
Bucurie mare în preajma Sărbătorilor în familia Sterp! Denisa Coțolan, soția lui Iancu Sterp, a născut un băiețel.
23:40
Ce a putut să zică Giani Kiriță despre Anamaria Prodan, la ziua ei?! „A venit, a pus piciorul în prag și…” # Click.ro
Unde face Sărbătorile fostul fotbalist de la Dinamo, Giani Kiriță?
Acum 4 ore
23:10
Cele mai cunoscute rugăciuni pe care trebuie să le spui de Crăciun pentru mulțumire și familie # Click.ro
Așteptat tot anul de români, Crăciunul înseamnă mai mult decât brazi împodobiți, lumânări aprinse, miros de cozonac, mese îmbelșugate. Este însă și un timp în care credința are locul ei, iar rugăciunile, de mulțumire pentru tot ce a însemnat anul și de speranță pentru ceea ce va veni.
22:40
Un simplu mesaj transmis persoanelor apropiate sau colegilor de muncă în preajma sărbătorilor le poate schimba radical starea și cu siguranță le va aduce zâmbetul pe buze. Cum deja ne aflăm în pragul Crăciunului, este momentul să ne oprim din agitația zilnică și să ne bucurăm de momentele importante
22:20
Afacerea profitabilă care îl face pe Alex Pițurcă să câștige sume impresionante lunar. A ales inteligent un domeniu care a cunoscut o creștere explozivă în România # Click.ro
Departe de lumina reflectoarelor din fotbal, Alex Pițurcă a ales un drum diferit, unul care îi asigură stabilitate financiară și venituri consistente lună de lună.
22:10
Planta superbă pe care trebuie să o ai în casă de Crăciun! Se spune că atrage norocul și armonia # Click.ro
Crăciunul este un moment plin de tradiții, unele deja bine cunoscute de-a lungul întregii lumi, iar altele mult mai obscure. De exemplu, o tradiție destul de comună în această perioadă a anului spune că există o plantă anume care poate atrage norocul în casă de sărbători.
21:40
Nici sărbătorile nu mai sunt la fel ca odinioară, căci scumpirile din ultima vreme afectează viața românilor. Foarte mulți devin atenți la fiecare kilowatt consumat, pentru a se asigura că plata facturilor la energie electrică nu-i va lăsa fără bani în buzunar.
Acum 6 ore
21:10
Greșeala fatală după post: ce mănânci dintr-odată îți poate „arde” pancreasul și declanșa diabetul # Click.ro
Mulți așteaptă finalul unui post prelungit ca pe o eliberare totală: mese bogate, dulciuri „recuperate”, preparate grase și, uneori, alcool. Medicii avertizează însă că exact acest comportament este una dintre cele mai periculoase greșeli pentru digestie și poate avea consecințe grave, de la dureri
20:40
Anul 2026 promite să fie unul cu totul special pentru nativii unei zodii care se bucură de un noroc cu adevărat remarcabil. Astrologii susțin că stelele le vor zâmbi celor născuți sub acest semn, iar șansele lor la jocurile de noroc, inclusiv la Loto, vor fi neașteptat de mari. În lumea fascinantă a
20:10
Fenomen neașteptat pe Netflix! Un film vechi de peste trei decenii revine în topurile din România, cu o artistă legendară dispărută tragic în rolul principal # Click.ro
În luna decembrie, un film lansat în urmă cu aproape trei decenii a reușit o performanță surprinzătoare: a intrat în top zece cele mai urmărite filme de români pe Netflix, demonstrând că poveștile puternice și distribuțiile memorabile pot traversa generații fără să-și piardă relevanța.
19:40
Secretul siluetei Sandei Ladoși, la 55 de ani! „De trei luni…” A făcut furori în prezentarea de modă a Soniei Trifan! # Click.ro
Cum se menține în formă Sanda Ladoși la 55 de ani?
Acum 8 ore
19:10
Ce noutăți aduce 2026 în industria croazierelor. Vacanțe de la 599 de euro pentru români. Noul trend - "Sea and Land Wonder" # Click.ro
Ce definește o croazieră perfectă? Itinerariile, cu destinații exclusive, pentru a descoperi locuri emblematice, gastronomia, cu preparate excepționale care transformă bucătăria într-o călătorie senzorială de neuitat, și flota de nave, în care se investește continuu.
18:40
De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și cum negociem programul între două familii. Sfatul psihologului: „Clarificarea nevoilor nu reduce romantismul, ci îl întărește” # Click.ro
De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și cum negociem programul între două familii.
18:20
Românii care locuiesc la bloc riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte ca să nu le bată poliția la ușă # Click.ro
Românii petrecăreți trebuie să fie atenți în perioada Crăciunului și a Revelionului, deoarece riscă amenzi usturătoare. Vor fi sancționați aspru dacă nu respectă liniștea și își deranjează vecinii.
17:40
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova # Click.ro
Pentru sarmale gustoase, fragede și proaspete pentru cât mai multe zile, iată de ingredient trebuie să adaugi în compoziția lor. Îți vei impresiona familia și apropiații la mesele de sărbători.
Acum 12 ore
17:10
Reacții în lanț după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației! Un dascăl își strigă nemulțumirile: „Educația are nevoie de un ministru care să fie constructor de încredere, nu distribuitor de vină” # Click.ro
Reacții în lanț după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației
16:50
În ce și-a investit Giani Kiriță toți banii: „Am lăsat-o mai moale cu televiziunea!” Care este „secretul” său pentru nu te îngrășa de Crăciun # Click.ro
Giani Kiriță a dat televiziunea pe … fotbal.
16:40
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Ziua aduce accent pe organizare, relații și gestionarea energiei personale.
16:00
Greta Thunberg a fost arestată la Londra după ce a participat la un protest în cadrul căruia a afișat un mesaj de susținere pentru deținuții aflați în greva foamei, asociați grupării Palestine Action.
16:00
Slănina de porc, sub lupă! Ce conține cu adevărat. Mihaela Bilic: „Mai aproape de uleiul de măsline şi de somon” # Click.ro
Mihaela Bilic vine cu o serie de recomandări, în pragul sărbătorilor de iarnă. Specialistul în nutriție atrage atenția asupra consumului de slănină, pe care mulți români îl asociază cu punerea în pericol a sănătății. Total greșit, susține Mihaela Bilic, și explică de ce slănina este sănătoasă.
15:40
Ornela Pasăre, un nou colind în prag de Sărbători! „Am încercat să păstrăm simplitatea” De ce pleacă în vacanță cu mașina, la Viena? # Click.ro
Ornela Pasăre a lansat un nou colind de Sărbători.
15:30
Eduard Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, numără zilele până la Crăciun. Va fi un moment special: primele sărbători petrecute alături de iubita lui, Bianca, fostă campioană la tenis de masă, astăzi studentă la Medicină.
15:20
Plan Roșu de intervenție în Sibiu. Tavanul piscinei unui hotel s-a prăbuşit | Nu se știe dacă sunt persoane sub dărâmături # Click.ro
Autoritățile din Sibiu au declanșat Planul Roșu de Intervenție, marți după-amiază, în urma unui incident grav produs într-un hotel de la marginea orașului.
15:00
Kim Jong Un și fiica lui au inaugurat o stațiune de lux montană în Coreea de Nord. Publicul țintă: turiștii străini # Click.ro
Cinci hoteluri noi au fost deschise în Samjiyon, aproape de granița cu China, Kim Jong Un lăudând „statutul în creștere” al poporului nord-coreean.
14:50
Investigație explozivă. Amanta secretă și viața ascunsă a Patriarhului Kirill al Rusiei. O avere uriașă pe numele ei | FOTO # Click.ro
O investigație a publicației independente Proekt, specializat în jurnalism de investigație lansează acuzații grave la adresa liderului Bisericii Ortodoxe Ruse. Potrivit jurnaliștilor, patriarhul Kirill ar trăi de peste 50 de ani
14:00
Are 45 de ani, dar arată de 30! Secretele Iuliei Vântur pentru o siluetă impecabilă. Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol: „Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri” # Click.ro
Iulia Vântur trăiește o viață spectaculoasă în India, acolo unde s-a mutat acum ani în urmă. Iubita celebrului Salman Khan are parte de un succes răsunător, și mereu apare în fața publicului cu zâmbetul pe buze. Emană o energie molipsitoare, este apreciată pentru talentul său muzical, și pentru felu
13:30
Un oraș din România se pregătește să devină primul din țară cu tren suspendat de tip monorail. Sistemul, care circulă pe o singură șină amplasată deasupra solului, este prezentat ca o soluție verde și sustenabilă
13:30
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară: „Cel mai frumos cadou de Crăciun!” # Click.ro
Anna Kournikova (44 de ani) și Enrique Iglesias (50 de ani) au devenit oficial o familie de șase după ce și-au întâmpinat al patrulea copil împreună. Fosta senzație a tenisului a publicat un mesaj pe Instagram pentru a împărtăși fericita veste cu fanii săi, într-o actualizare rară pe rețelele social
13:10
Rețeta de caltaboș ca în Argeș a solistei Valentina Șerban Ionescu! Care e secretul gospodinelor?! „Gustul de carne trebuie…” # Click.ro
Solista de muzică populară Valentina Șerban Ionescu a oferit, în exclusivitate pentru Click!, rețeta ei de caltaboș făcută exact ca la mama acasă, în Argeș.
13:10
Ce spune Răzvan Simion despre plecarea de la „Neatza cu Răzvan şi Dani”: „Asta e cerința pieței și cumva și noi am urmat-o” # Click.ro
Răzvan Simion (45 de ani), cunoscut ca fiind unul dintre cei mai longevivi și de succes prezentatori TV din România, vorbește deschis despre activitatea sa la matinalul „Neatza cu Răzvan şi Dani”, de la Antena 1. Ce spune despre plecarea de la cârma emisiunii care l-a consacrat?
12:30
Ce dorință are Irina Loghin, în 2026? Artista, amintiri emoționante de începuturile ei în TVR! „A fost a doua mea casă de când am venit în București, acum 62 de ani” # Click.ro
Irina Loghin va fi pe scenă, la Revelionul TVR 2026. Ce dorințe are pentru 2026 marea doamnă a cântecului popular românesc?
12:30
Și-a violat și drogat soția timp de 13 ani! Bărbatul invita și alți bărbați să o agreseze # Click.ro
Philip Young (49 de ani) și alți cinci suspecți au fost trimiși în judecată pentru zeci de infracțiuni sexuale comise asupra fostei sale soții, fapte care ar fi avut loc pe parcursul a 13 ani. Printre acuzații se numără drogarea victimei și violuri repetate.
12:30
12 cuvinte românești pronunțate frecvent greșit. De exemplu, în limba română nu există cuvântul „vroiam” # Click.ro
Limba română este bogată, subtilă și plină de nuanțe, dar chiar și vorbitorii nativi se confruntă uneori cu capcane lingvistice neașteptate. Unele cuvinte, aparent simple, sunt pronunțate greșit din obișnuință sau din influența mediului.
12:20
Familia Gabrielei Cristea, Crăciun pe buge redus. Prezentatoarea TV a făcut anunțul: „Am umplut doar un coș cu cumpărături” # Click.ro
Printre românii care anul acesta și-au limitat bugetul dedicat cumpărăturilor de Crăciun, se numără și Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cunoscuți publicului pentru cariera lor de succes și aparițiile dese în mediul online și pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune a explicat care a fost moti
Acum 24 ore
12:00
Scandal monstru la finalul lui 2025. Theo Rose, acuzată de fani că «nu știe să piardă», după ce a ratat trofeul și a anunțat că părăsește Vocea Românie # Click.ro
Anul 2025 se încheie cu un scandal monstru și o demisie de la Vocea României. Theo Rose ar fi renunțat la contractul cu PRO TV și la statutul de jurat al celui mai urmărit show din România, după ce a ratat trofeul competiției.
12:00
Alessandra Ambrosio (44 de ani) a făcut furori pe pârtiile din Aspen duminică, 21 decembrie. Vedeta a publicat pe Instagram imagini din stațiunea acoperită de zăpadă din Colorado.
12:00
Cine e vedeta din curtea Kanal D expertă în sarmale, dar pescetariană? Le face, dar nu pune gura pe ele! „Fac masă bogată” # Click.ro
Ramona Dumitrescu de la Radio Impuls, expertă în sarmale!
11:50
Theo Rose, în centrul controverselor: retragere de la „Vocea României” după pierderea trofeului # Click.ro
Anul 2025 se încheie cu un scandal monstru și o demisie de la Vocea României. Theo Rose ar fi renunțat la contractul cu PRO TV și la statutul de jurat al celui mai urmărit show din România, după ce a ratat trofeul competiției.
11:30
Cod Galben și trei zile de ninsori. Cât estimează meteorologii că va fi stratul de zăpadă în Capitală # Click.ro
Meteorologii au emis o informare de Cod galben care acoperă mare parte din sudul și estul țării, incluzând Muntenia și București. Intervalul vizat este de marți, 23 decembrie, ora 18:00, până joi, 26 decembrie, ora 10:00.
11:20
Cine sunt cei 12 războinici ce intră în luptă la „Survivor”?! Printre ei, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago! # Click.ro
12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la „Survivor”, în tabăra Războinicilor.
11:10
Vești proaste pentru pensionarii români, la început de 2026. Când vor intra pensiile pe card în ianuarie # Click.ro
Vești proaste pentru milioanele de pensionari români, începând cu luna ianuarie 2026. Pensiile vor fi date mult mai târziu, atât pentru cei care încasează banii prin poștă, cât și pentru cei care îi încasează pe card.
10:50
4 zodii vor face bani cu ușurință în 2026. Situația financiară li se va îmbunătăți vizibil # Click.ro
Anul 2026 vine cu schimbări importante pe plan financiar, iar pentru anumite zodii astrele pregătesc contexte extrem de favorabile. Tranzitele majore ale lui Jupiter, Saturn și Uranus vor deschide uși, vor aduce oportunități neașteptate și vor susține câștigurile obținute cu mai puțin efort decât în
10:30
Tot mai multe zboruri către un oraș european până acum subestimat, dar perfect pentru schi și foarte liniștit # Click.ro
Adesea trecut cu vederea de turiști, un orășel a devenit iarna aceasta țintă pentru europeni, inclusiv români, pentru pârtiile de schi, și străzile pline de farmec unde o plimbare te îndepărtează de la orice stres.
10:30
Reese Witherspoon și fiica ei parcă sunt gemene! Actrița din „Blonda de la drept” petrece Crăciunul în familie # Click.ro
Nu vedeți dublu! Sunt doar Reese Witherspoon (49 de ani) și fiica ei Ava (26 de ani), care seamănă ca două picături de apă. Actrița din „Blonda de la drept” s-a fotografiat recent cu fata ei, cu care se mândrește peste tot unde se duce.
10:20
De Sărbători, Kanal D a pregătit ediții speciale, pentru Crăciun și Revelion.
09:30
Cum lucrează băncile în următoarea săptămână. Unde găsim ghișee deschise când totul e închis # Click.ro
Sărbătorile de iarnă aduc modificări importante în programul băncilor din România. În zilele de Crăciun și Anul Nou, majoritatea sucursalelor vor fi închise, iar activitatea cu publicul va fi redusă în ajun.
09:10
Guvernul adoptă azi Ordonanța „trenuleț”, decisivă pentru 2026. Printre măsuri: crește salariul minim, scad cheltuielile politice # Click.ro
Guvernul se reunește marți seară, într-o ședință programată la ora 18:00, înaintea zilelor libere de Crăciun. Pe agenda Executivului se află adoptarea „Ordonanței trenuleț”, document esențial pentru construcția bugetului pe 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.