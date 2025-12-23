În ce și-a investit Giani Kiriță toți banii: „Am lăsat-o mai moale cu televiziunea!” Care este „secretul” său pentru nu te îngrășa de Crăciun
Click.ro, 23 decembrie 2025 16:50
Giani Kiriță a dat televiziunea pe … fotbal.
• • •
Acum 30 minute
17:10
Reacții în lanț după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației! Un dascăl își strigă nemulțumirile: „Educația are nevoie de un ministru care să fie constructor de încredere, nu distribuitor de vină” # Click.ro
Reacții în lanț după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației
Acum o oră
16:50
În ce și-a investit Giani Kiriță toți banii: „Am lăsat-o mai moale cu televiziunea!” Care este „secretul” său pentru nu te îngrășa de Crăciun # Click.ro
16:40
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Ziua aduce accent pe organizare, relații și gestionarea energiei personale.
Acum 2 ore
16:00
Greta Thunberg a fost arestată la Londra după ce a participat la un protest în cadrul căruia a afișat un mesaj de susținere pentru deținuții aflați în greva foamei, asociați grupării Palestine Action.
16:00
Slănina de porc, sub lupă! Ce conține cu adevărat. Mihaela Bilic: „Mai aproape de uleiul de măsline şi de somon” # Click.ro
Mihaela Bilic vine cu o serie de recomandări, în pragul sărbătorilor de iarnă. Specialistul în nutriție atrage atenția asupra consumului de slănină, pe care mulți români îl asociază cu punerea în pericol a sănătății. Total greșit, susține Mihaela Bilic, și explică de ce slănina este sănătoasă.
15:40
Ornela Pasăre, un nou colind în prag de Sărbători! „Am încercat să păstrăm simplitatea” De ce pleacă în vacanță cu mașina, la Viena? # Click.ro
Ornela Pasăre a lansat un nou colind de Sărbători.
Acum 4 ore
15:30
Eduard Ionescu, vicecampion european cu echipa națională de tenis de masă, numără zilele până la Crăciun. Va fi un moment special: primele sărbători petrecute alături de iubita lui, Bianca, fostă campioană la tenis de masă, astăzi studentă la Medicină.
15:20
Plan Roșu de intervenție în Sibiu. Tavanul piscinei unui hotel s-a prăbuşit | Nu se știe dacă sunt persoane sub dărâmături # Click.ro
Autoritățile din Sibiu au declanșat Planul Roșu de Intervenție, marți după-amiază, în urma unui incident grav produs într-un hotel de la marginea orașului.
15:00
Kim Jong Un și fiica lui au inaugurat o stațiune de lux montană în Coreea de Nord. Publicul țintă: turiștii străini # Click.ro
Cinci hoteluri noi au fost deschise în Samjiyon, aproape de granița cu China, Kim Jong Un lăudând „statutul în creștere” al poporului nord-coreean.
14:50
Investigație explozivă. Amanta secretă și viața ascunsă a Patriarhului Kirill al Rusiei. O avere uriașă pe numele ei | FOTO # Click.ro
O investigație a publicației independente Proekt, specializat în jurnalism de investigație lansează acuzații grave la adresa liderului Bisericii Ortodoxe Ruse. Potrivit jurnaliștilor, patriarhul Kirill ar trăi de peste 50 de ani
14:00
Are 45 de ani, dar arată de 30! Secretele Iuliei Vântur pentru o siluetă impecabilă. Ce bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol: „Nu am fost niciodată o iubitoare de cărnuri” # Click.ro
Iulia Vântur trăiește o viață spectaculoasă în India, acolo unde s-a mutat acum ani în urmă. Iubita celebrului Salman Khan are parte de un succes răsunător, și mereu apare în fața publicului cu zâmbetul pe buze. Emană o energie molipsitoare, este apreciată pentru talentul său muzical, și pentru felu
Acum 6 ore
13:30
Un oraș din România se pregătește să devină primul din țară cu tren suspendat de tip monorail. Sistemul, care circulă pe o singură șină amplasată deasupra solului, este prezentat ca o soluție verde și sustenabilă
13:30
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, părinți pentru a patra oară: „Cel mai frumos cadou de Crăciun!” # Click.ro
Anna Kournikova (44 de ani) și Enrique Iglesias (50 de ani) au devenit oficial o familie de șase după ce și-au întâmpinat al patrulea copil împreună. Fosta senzație a tenisului a publicat un mesaj pe Instagram pentru a împărtăși fericita veste cu fanii săi, într-o actualizare rară pe rețelele social
13:10
Rețeta de caltaboș ca în Argeș a solistei Valentina Șerban Ionescu! Care e secretul gospodinelor?! „Gustul de carne trebuie…” # Click.ro
Solista de muzică populară Valentina Șerban Ionescu a oferit, în exclusivitate pentru Click!, rețeta ei de caltaboș făcută exact ca la mama acasă, în Argeș.
13:10
Ce spune Răzvan Simion despre plecarea de la „Neatza cu Răzvan şi Dani”: „Asta e cerința pieței și cumva și noi am urmat-o” # Click.ro
Răzvan Simion (45 de ani), cunoscut ca fiind unul dintre cei mai longevivi și de succes prezentatori TV din România, vorbește deschis despre activitatea sa la matinalul „Neatza cu Răzvan şi Dani”, de la Antena 1. Ce spune despre plecarea de la cârma emisiunii care l-a consacrat?
12:30
Ce dorință are Irina Loghin, în 2026? Artista, amintiri emoționante de începuturile ei în TVR! „A fost a doua mea casă de când am venit în București, acum 62 de ani” # Click.ro
Irina Loghin va fi pe scenă, la Revelionul TVR 2026. Ce dorințe are pentru 2026 marea doamnă a cântecului popular românesc?
12:30
Și-a violat și drogat soția timp de 13 ani! Bărbatul invita și alți bărbați să o agreseze # Click.ro
Philip Young (49 de ani) și alți cinci suspecți au fost trimiși în judecată pentru zeci de infracțiuni sexuale comise asupra fostei sale soții, fapte care ar fi avut loc pe parcursul a 13 ani. Printre acuzații se numără drogarea victimei și violuri repetate.
12:30
12 cuvinte românești pronunțate frecvent greșit. De exemplu, în limba română nu există cuvântul „vroiam” # Click.ro
Limba română este bogată, subtilă și plină de nuanțe, dar chiar și vorbitorii nativi se confruntă uneori cu capcane lingvistice neașteptate. Unele cuvinte, aparent simple, sunt pronunțate greșit din obișnuință sau din influența mediului.
12:20
Familia Gabrielei Cristea, Crăciun pe buge redus. Prezentatoarea TV a făcut anunțul: „Am umplut doar un coș cu cumpărături” # Click.ro
Printre românii care anul acesta și-au limitat bugetul dedicat cumpărăturilor de Crăciun, se numără și Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cunoscuți publicului pentru cariera lor de succes și aparițiile dese în mediul online și pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune a explicat care a fost moti
12:00
Scandal monstru la finalul lui 2025. Theo Rose, acuzată de fani că «nu știe să piardă», după ce a ratat trofeul și a anunțat că părăsește Vocea Românie # Click.ro
Anul 2025 se încheie cu un scandal monstru și o demisie de la Vocea României. Theo Rose ar fi renunțat la contractul cu PRO TV și la statutul de jurat al celui mai urmărit show din România, după ce a ratat trofeul competiției.
12:00
Alessandra Ambrosio (44 de ani) a făcut furori pe pârtiile din Aspen duminică, 21 decembrie. Vedeta a publicat pe Instagram imagini din stațiunea acoperită de zăpadă din Colorado.
12:00
Cine e vedeta din curtea Kanal D expertă în sarmale, dar pescetariană? Le face, dar nu pune gura pe ele! „Fac masă bogată” # Click.ro
Ramona Dumitrescu de la Radio Impuls, expertă în sarmale!
11:50
Theo Rose, în centrul controverselor: retragere de la „Vocea României” după pierderea trofeului # Click.ro
Anul 2025 se încheie cu un scandal monstru și o demisie de la Vocea României. Theo Rose ar fi renunțat la contractul cu PRO TV și la statutul de jurat al celui mai urmărit show din România, după ce a ratat trofeul competiției.
Acum 8 ore
11:30
Cod Galben și trei zile de ninsori. Cât estimează meteorologii că va fi stratul de zăpadă în Capitală # Click.ro
Meteorologii au emis o informare de Cod galben care acoperă mare parte din sudul și estul țării, incluzând Muntenia și București. Intervalul vizat este de marți, 23 decembrie, ora 18:00, până joi, 26 decembrie, ora 10:00.
11:20
Cine sunt cei 12 războinici ce intră în luptă la „Survivor”?! Printre ei, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago! # Click.ro
12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la „Survivor”, în tabăra Războinicilor.
11:10
Vești proaste pentru pensionarii români, la început de 2026. Când vor intra pensiile pe card în ianuarie # Click.ro
Vești proaste pentru milioanele de pensionari români, începând cu luna ianuarie 2026. Pensiile vor fi date mult mai târziu, atât pentru cei care încasează banii prin poștă, cât și pentru cei care îi încasează pe card.
10:50
4 zodii vor face bani cu ușurință în 2026. Situația financiară li se va îmbunătăți vizibil # Click.ro
Anul 2026 vine cu schimbări importante pe plan financiar, iar pentru anumite zodii astrele pregătesc contexte extrem de favorabile. Tranzitele majore ale lui Jupiter, Saturn și Uranus vor deschide uși, vor aduce oportunități neașteptate și vor susține câștigurile obținute cu mai puțin efort decât în
10:30
Tot mai multe zboruri către un oraș european până acum subestimat, dar perfect pentru schi și foarte liniștit # Click.ro
Adesea trecut cu vederea de turiști, un orășel a devenit iarna aceasta țintă pentru europeni, inclusiv români, pentru pârtiile de schi, și străzile pline de farmec unde o plimbare te îndepărtează de la orice stres.
10:30
Reese Witherspoon și fiica ei parcă sunt gemene! Actrița din „Blonda de la drept” petrece Crăciunul în familie # Click.ro
Nu vedeți dublu! Sunt doar Reese Witherspoon (49 de ani) și fiica ei Ava (26 de ani), care seamănă ca două picături de apă. Actrița din „Blonda de la drept” s-a fotografiat recent cu fata ei, cu care se mândrește peste tot unde se duce.
10:20
De Sărbători, Kanal D a pregătit ediții speciale, pentru Crăciun și Revelion.
Acum 12 ore
09:30
Cum lucrează băncile în următoarea săptămână. Unde găsim ghișee deschise când totul e închis # Click.ro
Sărbătorile de iarnă aduc modificări importante în programul băncilor din România. În zilele de Crăciun și Anul Nou, majoritatea sucursalelor vor fi închise, iar activitatea cu publicul va fi redusă în ajun.
09:10
Guvernul adoptă azi Ordonanța „trenuleț”, decisivă pentru 2026. Printre măsuri: crește salariul minim, scad cheltuielile politice # Click.ro
Guvernul se reunește marți seară, într-o ședință programată la ora 18:00, înaintea zilelor libere de Crăciun. Pe agenda Executivului se află adoptarea „Ordonanței trenuleț”, document esențial pentru construcția bugetului pe 2026.
09:00
Haos aerian în Europa între 23–31 decembrie. Turiștii trebuie să verifice dacă avionul lor mai pleacă # Click.ro
Sărbătorile de iarnă vin cu haos pe aeroporturile europene. Turiștii care pleacă în vacanțe de Crăciun și Revelion trebuie să știe că mai multe aeroporturi vor fi afectate de greve care pot duce la întârzieri sau anulări de zboruri chiar în ziua plecării.
08:40
Momente de groază într-un zbor Air France spre Corsica. Avionul a pierdut 9.000 de metri în 10 minute # Click.ro
Călătoria de la Paris către una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță ale Franței s-a transformat într-un coșmar pentru pasagerii unui zbor Air France. Aeronava, care se îndrepta spre Ajaccio, capitala Corsicii, a intrat într-un picaj periculos.
08:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă cu taxele în 2026: nu vor crește dacă Guvernul și Parlamentul respectă planul stabilit și păstrează disciplina bugetară. Reducerea deficitului și scăderea împrumuturilor sunt esențiale pentru ca România
08:10
Sărbătorile nu sunt doar despre mâncare, ci și despre detaliile care dau tonul atmosferei. Printre ele, băuturile festive ocupă un loc special, pentru că pot transforma o masă obișnuită într-un ritual elegant.
08:10
România, cuprinsă de febra cumpărăturilor. Oamenii au luat cu asalt magazinele. Cozile kilometrice fac parte din farmecul Sărbătorilor # Click.ro
Cu două zile înainte de Crăciun, România pare să fi intrat oficial în „starea de alertă a cumpărăturilor”. Mall-urile sunt arhipline, magazinele alimentare gem de oameni, iar la casele de marcat cozile par interminabile.
07:10
5 sfaturi de la o antrenoare de fitness care te vor ajuta să scapi de grăsimea de pe abdomen în doar câteva săptămâni # Click.ro
Grăsimea abdominală este adesea cea mai dificil de eliminat, dar câteva obiceiuri simple, aplicate constant, pot face diferența.
Acum 24 ore
02:10
Proprietarul unui magazin de sandvișuri din Anglia a încercat să doboare un record mondial Guinness, petrecând 42 de ore consecutive cântând colinde de Crăciun.
01:10
Averea CEO-ului Elon Musk a crescut la 749 de miliarde de dolari vineri seara, după ce Curtea Supremă din Delaware a restabilit acțiuni Tesla în valoare de 139 de miliarde de dolari, care fuseseră anulate anul trecut, potrivit indicelui miliardarilor Forbes.
00:10
draft/////Ce origini are Monica Bîrlădeanu. Unde s-a născut, de fapt, actrița și ce nu știu mulți despre trecutul ei # Click.ro
Eleganța, discreția și forța interioară au însoțit-o încă de la început, chiar dacă drumul ei nu a fost nici simplu, nici previzibil. Monica Bîrlădeanu este astăzi un nume cunoscut atât în România, cât și în afara granițelor, însă puțini știu care sunt, de fapt, rădăcinile care au format-o și experi
22 decembrie 2025
23:10
Este supranumit „regele fructelor”. Dr. Virgiliu Stroescu: „Are 500 de substanțe care refac organismul” # Click.ro
Renumitul doctor Virgiliu Stroescu are o experiență de peste două decenii în endocrinologie și nutriție, iar sfaturile acestuia sunt întotdeauna apreciate de către românii care încearcă să ducă un stil de viață cât mai sănătos.
22:10
Cele mai norocoase zodii la final de 2025. Surprize neașteptate în ultimele zile ale anului # Click.ro
Anul 2025 a adus provocări și încercări pentru toți, însă pentru unele zodii, ultimele luni ale anului vin cu surprize neașteptate și momente de bucurie neașteptată. Universul pregătește cadouri neașteptate, iar viața le va surprinde pe aceste zodii exact atunci când se așteaptă mai puțin.
21:40
Faimosul cozonac, nelipsit de pe mesele românilor în perioada Crăciunului și Revelionului, poate fi făcut cu ușurință de gospodine în propria lor bucătărie. Există totuși un aspect care le dă bătăi de cap multor dintre ele: temperatura la care trebuie copt cozonacul, în funcție de ce cuptor au. Iată
21:20
Ministrul Educației, Daniel David, și-a înaintat demisia din Guvernul României, potrivit unor surse citate de România TV. Gestul, chiar înainte de Crăciun, ar veni într-un context tensionat privind finanțarea educației.
21:10
Mihaela Bilic, sfaturi practice pentru un Crăciun dietetic. Alimentele pe care le poți consuma fără vinovăție: „Cozonacul poate fi înlocuit cu..” # Click.ro
Masa de Crăciun, plină cu bunătăți, este un adevărat test pentru siluetă. Din fericire, nutriționista Mihaela Bilic vine în ajutor cu sfaturi practice pentru un meniu gustos de Sărbători, fără grija kilogramelor în plus!
20:40
Cine este poetul genial român care a băut până a murit: „A făcut şi el un pact cu diavolul” # Click.ro
La 13 decembrie 1983 se stingea din viață Nichita Stănescu, unul dintre cei mai mari poeți români ai tuturor timpurilor, membru post-mortem al Academiei Române și o figură emblematică a literaturii secolului XX.
20:10
Sfaturi pentru „cumpărătorul isteț”. Cum să nu te păcălești cu produsele pentru masa de Crăciun # Click.ro
Prinși de febra Crăciunului și din dorința de a avea cu orice preț o masă îmbelșugată sau în goana după chilipiruri, cumpărătorii sunt păcăliți lesne din de comercianții în această perioadă de sfârșit de an. Iată ce vă sfătuiesc inspectorii sanitar veterinari sau cei de la protecția consumatorilor.
19:40
Cozonacul cu nucă rămâne în topul preferințelor românilor! Cel cu fistic pierde teren! 6 milioane de cozonaci, vânduți în perioada Sărbătorilor! # Click.ro
Cozonacul – desertul tradițional care unește România de sărbători. Milioane de bucăți, consumate în fiecare iarnă
19:10
În prezent, să arăți bine și să te simți încrezător poate fi o provocare. Însă, cu doar câteva trucuri de hairstyling rapid și instrumentele potrivite, îți poți stiliza părul eficient, obținând un look profesionist fără efort.
