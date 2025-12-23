Fostul jucător de la FCSB n-a prins echipa „Faimoșilor” » Se va duela cu Tamaș la Survivor

20:10

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că mâine va avea o discuție în privința transferulului lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt.Mihai Stoica a transmis faptul că în opinia lui nu ar mai fi nevoie de transferuri la echipa roș-albastră. De asemenea, a vorbit și despre situația lui Alibec care este aproape de plecare, dar și despre condiția fizică a lui Joyskim Dawa. ...