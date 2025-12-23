Fostul jucător de la FCSB n-a prins echipa „Faimoșilor” » Se va duela cu Tamaș la Survivor
Gazeta Sporturilor, 23 decembrie 2025 11:40
Survivor, reality show-ul care a intrat în grila Antena 1, va începe pe 9 ianuarie. Adrian Petre, fostul atacant de la FCSB, a fost anunțat oficial în echipa „Războinicilor”.Emisiunea care strânge la start mai mulți sportivi cunoscuți va debuta în startul anului viitor. Survivor va fi prezentat pe Antena 1 de Adrian Vasile, fostul antrenor de la CSM București, demis chiar în toamna acestui an de campioana din „Liga Florilor”. ...
• • •
Acum 5 minute
11:50
CSM Galați - Gloria Bistrița, penultimul meci al anului 2025 în „Liga Florilor” » Liderul se poate desprinde # Gazeta Sporturilor
Etapa a 11-a din „Liga Florilor” debutează marți după-amiaza, de la ora 14:00, atunci când „lanterna roșie” a campionatului, CSM Galați, se deplasează pe terenul liderului Gloria Bistrița. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro. ...
Acum 15 minute
11:40
Fostul jucător de la FCSB n-a prins echipa „Faimoșilor” » Se va duela cu Tamaș la Survivor # Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
11:30
Poveste cutremurătoare » Unul dintre starurile de la Cupa Africii pe Națiuni și-a pierdut vederea la un ochi, din cauza unei infecții # Gazeta Sporturilor
Georgi Minoungou (23 de ani) va fi prezent la Cupa Africii pe Națiuni din Maroc, competiție care a început în această săptămână, iar povestea lui este una de-a dreptul impresionantă și remarcabilă totodată, cu cât fotbalistul și-a pierdut vederea la ochiul stâng din cauza unei infecții. În mod uluitor, el a devenit internațional pentru reprezentativa statului Burkina Faso abia după incidentul care i-a schimbat complet viața. ...
Acum o oră
11:20
Antonio Cassano după eșecul lui Chivu din Supercupă: „Este cea mai mare deziluzie! Chiar nu înțeleg de ce...” # Gazeta Sporturilor
După ce l-a lăudat în mod constant pe Cristi Chivu, Antonio Cassano a găsit loc și pentru critici în urma eșecului suferit de Inter la Supercupa Italiei, competiție la care Inter a fost eliminată în semifinale de Bologna (1-1, 2-3 la loviturile de departajare). „Nu pot să nu-mi pun această întrebare”, a comentat fostul atacant al nerazzurrilor. ...
11:00
Vadik Murria (25 de ani) a plecat de la Oțelul Galați, clasată pe locul 6, ultimul de play-off, la sfârșit de 2025. Fundașul central transferat în luna iulie la formația de la malul Dunării era nemulțumit, în ultima vreme, de întârzierea salariilor, astfel că i-a anunțat pe șefii clubului că nu va mai reveni în România pentru a doua parte a sezonului.Stoperul cu dublă cetățenie, spaniolă și rusă, nu a mai fost utilizat în ultima lună de antrenorul Laszlo Balint. ...
Acum 2 ore
10:50
Deși Denver Nuggets a pierdut în weekend contra lui Houston Rockets (101-115), Jokic și colegii săi și-au revenit. Marcând primele 19 puncte ale meciului și conducând cu 25 de puncte după primul sfert, Denver și-a revenit după cea mai convingătoare înfrângere a sezonului și a obținut o victorie categorică împotriva lui Utah Jazz, scor 135-112, în Ball Arena. ...
10:50
Steaua Roșie Belgrad a prezentat noul antrenor » Se întoarce după trei ani la fosta adversară a lui FCSB # Gazeta Sporturilor
Dejan Stankovic (47 de ani) s-a întors la prima sa dragoste, la care a crescut ca jucător și a câștigat patru trofee. Fostul mijlocaș sârb a semnat un contract valabil până în 2028 cu Steaua Roșie Belgrad, de care se despărțise în august 2022.Este oficial. Steaua Roșie a anunțat că a bătut palma cu noul antrenor. ...
10:50
Aproape de o tragedie la Cupa Africii! A vrut să sărbătorească golul din prelungiri și a riscat să își rupă coloana # Gazeta Sporturilor
Patson Daka (27 de ani) a adus un punct prețios Zambiei cu un gol în prelungiri, la Cupa Africii pe Națiuni, în remiza scor 1-1 cu Mali, obținută în minutul 90+2, într-o partidă contând pentru Grupa A. Celebrarea lui a fost însă cea care se putea transforma într-o adevărată tragedie, deoarece încercarea acestuia de a face o tumbă s-a soldat cu o căzătură stângace. Acesta a avut însă șansă, pentru că totul se putea termina extrem de rău. ...
10:30
Intră Dinamo în cursa pentru Kevin Ciubotaru? Andrei Nicolescu a anunțat ce jucători vrea Kopic # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat pe ce posturi vrea să întărească echipa în iarnă. Oficialul echipei roș-albe a transmis că e în căutare de fundaș stânga, fundaș central și atacant. Pe listă ar putea apărea în viitor Kevin Ciubotaru (21 de ani), apărătorul stânga de la Hermannstadt, dacă nu se concretizează transferul la FCSB.Dinamo caută fundaș stânga. ...
10:20
Gestul de suflet făcut de Cristi Chivu » Vizită de Crăciun a lui Inter la copiii dintr-un spital din Milano # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) le-a făcut, în ajunul Sărbătorilor, o mare bucurie micuților internați în Spitalul San Raffaele din Milano. Însoțit de vicepreședintele Javier Zanetti, Denzel Dumfries, Pio Esposito și câțiva puști de la echipa Primavera, antrenorul lui Inter a împărțit cadouri copiilor bolnavi. ...
10:20
Andrei Coubiș (22 de ani) va reveni la AC Milan în următoarele zile, după ce Sampdoria a decis să nu activeze clauza pe care rossonerii au introdus-o în contract, în momentul împrumutului. Fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, are șanse mari să ajungă în Superliga.Stoperul a fost dorit în vară de Dinamo. „Câinii” au înaintat o ofertă de 200. ...
10:10
Votează AICI „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii”! » Iată nominalizații pentru decembrie 2025! # Gazeta Sporturilor
Odată cu ultima etapă din Superligă, a căzut oficial cortina peste fotbalul românesc. A venit momentul să deschidem oficial procedura de vot pentru cititorii GSP.ro, care vor alege, și de această dată, „Jucătorul lunii” și „Antrenorul lunii” decembrie 2025.Gata, a venit vacanța! Echipele din Superligă nu au însă prea mult timp de relaxare, pentru că la începutul lunii ianuarie se strigă adunarea, iar formațiile vor pleca în stagiile de pregătire. ...
10:10
Bianca Andreescu, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție! A jucat ultimul meci în octombrie, între timp a vizitat o zona pitorească din România # Gazeta Sporturilor
Deși a stat departe de terenul de tenis, Bianca Andreescu (25 de ani) continuă să își țină fanii de la curent cu cele mai noi evenimente din viața ei.Aceasta a postat pe rețelele de socializare un videoclip de la antrenamente, acolo unde a fost însoțită și de câinele său. Sportiva a fost activă în perioada în care nu a jucat și a venit într-o vizită în România.FOTO. ...
10:10
Anunț-ȘOC din „Liga Florilor” » Candidata la cupele europene s-a despărțit de antrenor # Gazeta Sporturilor
Anunț de nicăieri! Dunărea Brăila, ocupanta locului 4 în „Liga Florilor”, a anunțat cu două zile înainte de Crăciun despărțirea de antrenorul principal al echipei, Jan Leslie (54 de ani). Pe banca formației de la Dunăre din anul 2023, Jan Leslie nu va mai continua la cârma echipei, deși era în grafic la începutul acestei stagiuni, echipa luptând pentru un loc fruntaș și o calificare în cupele europene. ...
10:00
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat achiziția unui nou autocar al clubului. Lotul va beneficia de noul autocar în martie, potrivit lui Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB anunțat și investiții de aproximativ 300.000 de euro în baza din Berceni.Mihai Stoica: „În martie ne vine autocarul. A costat 600.000 de euro”„În martie ne vine autocarul. A costat 600.000 de euro. Am investit și 300. ...
Acum 4 ore
09:50
Cum arată calculele pentru titlu după ultima etapă din 2025! Rapid NU mai e principala favorită # Gazeta Sporturilor
Luni seara, după Craiova - Csikszereda scor 5-0, s-a tras cortina peste anul 2025 în Superliga, la capătul primelor 21 de runde din sezonul regulat. Oltenii au revenit pe prima poziție a clasamentului, iar specialiștii au reactualizat calculele pentru locurile de play-off și șansele la titlu. ...
09:30
Ngezana, debut perfect la Cupa Africii » Urmează duelul cu o legendă a fotbalului # Gazeta Sporturilor
Siyabonga Ngezana, fundașul central de la FCSB, a fost integralist pentru Africa de Sud în meciul cu Angola, câștigat cu 2-1, în prima etapă a grupelor Cupei Africii pe Națiuni.Ngezana a jucat ultima dată pentru FCSB pe 11 decembrie, în victoria cu Feeyenoord, 4-3, când a și marcat. A plecat apoi la națională, unde l-a convins pe selecționerul Hugo Broos să-l titularizeze în prima etapă a grupelor de la Cupa Africii. ...
09:30
„Legendă GSP”, Rodion Cămătaru a vrut să investească în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo NU ai voie să faci asta” » De ce l-a refuzat pe Mihai Rotaru # Gazeta Sporturilor
Rodion Cămătaru (67 de ani) a cucerit tot ce se putea cu Universitatea Craiova: două trofee de campion (1980,1981) și patru Cupe (1977, 1978, 1981, 1983). Acum, a primit un premiu pentru întreaga sa carieră din partea Gazetei Sporturilor. În 1983, revista franceză Onze îl situează în primii zece atacanți din Europa. În anul 1987 câștigă Gheata de Aur, cu 44 de goluri marcate pentru Dinamo. ...
09:00
După eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-5, Robert Ilyes, antrenorul de la Csikszereda, a anunțat că va lua măsuri dure și se va despărți de mai mulți jucători.Primul dat afară de la Csikszereda e Balint Szabo (24 de ani), mijlocaș ofensiv transferat în vară. Acesta nu a mai jucat de pe 6 decembrie, de la eșecul cu FC Argeș, scor 0-2, când a fost schimbat după 22 de minute. ...
08:30
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că Dennis Politic (25 de ani) ar urma să rămână în lotul roș-albaștrilor. Extrema stânga nu a mai jucat de pe 27 noiembrie, când a intrat pe final cu Steaua Roșie Belgrad.Adus cu un milion de euro de la Dinamo, plus Musi cedat la schimb, Politic s-a confruntat cu probleme medicale la FCSB. În ultima parte a anului, a prins doar minute pe finaluri de meci. ...
08:10
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că a încasat 10 milioane de euro în 2025 pentru performanțele echipei roș-albastre în cupele europene.În februarie, FCSB s-a calificat în play-off-ul pentru optimile Europa League, sezonul 2024-2025. Acolo, a învins-o de două ori pe PAOK, cu 2-1 și 2-0, calificându-se în optimi.În acest sezon, FCSB a ajuns din nou în grupa de Europa League. Parcursul a fost sub cel din stagiunea trecută până acum, după 6 etape. ...
Acum 6 ore
07:30
Trei variante: italienii au anunțat unde poate ajunge Radu Drăgușin, dacă pleacă de la Tottenham # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham după 11 luni de absență. Fundașul central a fost pe bancă la meciul cu Liverpool, scor 1-2. Șansele să devină titular la Spurs în perioada următoare sunt scăzute, iar italienii au avansat 3 nume de echipe din Serie A care ar putea intra în cursa pentru transferul internaționalului român în ianuarie.Napoli, campioana en-titre, Roma și Fiorentina ar putea aborda pista Drăgușin. ...
Acum 12 ore
00:00
Aproape de cea mai mare surpriză de la Cupa Africii » Antrenorul român a fost „răpus” de Salah în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Zimbabwe, naționala antrenată de românul Mario Marinică (61 de ani), a fost învinsă de Egipt cu scorul de 1-2, în prima etapă a grupelor Cupei Africii. Echipa lui Mario Marinică s-a mișcat mai bine în prima repriză în fața unor adversari precum Mohamed Salah sau Omar Marmoush. Dube a deschis scorul în minutul 20, după ce a făcut o preluare excelentă în careu, s-a întors, apoi a marcat cu un șut perfect la colțul lung. ...
22 decembrie 2025
23:50
Răsturnare de situație cu Vlad Chiricheș! FCSB i-a decis soarta: „Am vorbit cu Gigi Becali” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis faptul că în urma unor discuții cu Vlad Chiricheș, jucător criticat constant de Gigi Becali, a decis ca acesta să rămână în lot până la vară, atunci când contractul său va expira. ...
23:40
Basarab Panduru, impresionat de un jucător de la Universitatea Craiova: „Am vrut să vorbesc despre el, văd un jucător talentat” # Gazeta Sporturilor
Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, a avut un remarcat după ce Universitatea Craiova a zdrobit Csikszereda, scor 5-0. Este vorba despre David Matei, jucătorul de 19 ani al oltenilor care a înscris o „dublă”.Basarab Panduru a transmis că l-a remarcat de mai mult timp pe David Matei și se aștepta ca acesta să marcheze primele goluri în Superliga. ...
23:20
Conducerea campioanei europene Paris Saint-Germain dorește să semneze un contract pe viață cu antrenorul principal Luis Enrique, susține cotidianul spaniol AS. Tehnicianul a preluat conducerea clubului parizian în vara anului 2023. Acordul său actual este valabil până pe 30 iunie 2027. Dacă antrenorul ar accepta un contract pe termen nelimitat, ar fi o premieră în istoria fotbalului mondial. ...
23:20
Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, a făcut bilanțul anului 2025, unul plin de evenimente pentru el, pe toate planurile. Iată concluzia la care a ajuns!Dinamo încheie 2025 pe locul 4. De acolo va porni asaltul în a doua jumătate a lunii ianuarie 2026. Pentru play-off, pentru podium, suporterii și jucătorii vorbesc chiar pentru lupta la titlu. 8ani au trecut de la precedenta participare în play-off a "câinilor". ...
23:10
23:10
Gică Craioveanu a numit cele 3 echipe care se vor bate la titlu: „Ei nu prind podiumul” # Gazeta Sporturilor
Gică Craioveanu (57 de ani), legenda Craiovei, a spus care sunt, în opinia lui, cele 3 echipe care se vor bate la titlu în acest sezon. Craiova a încheiat anul 2025 pe prima poziție în Superliga, iar Gică Craioveanu este convins că oltenii se vor bate la titlu cu Dinamo (locul 4) și FCSB (9). Rapid este echipă care a început etapa pe poziția de lider, însă a căzut un loc după eșecul cu FCSB, 1-2. ...
23:00
Napoli este noua supercampioană! » Super David Neres a răpus-o în finală pe Bologna, cu o „doppietta”, la Riad # Gazeta Sporturilor
Napoli nu a avut adversară în cele două meciuri jucate la Riad. După ce joi a învins-o fără probleme pe AC Milan (2-0), trupa lui Antonio Conte s-a impus clar în această seară cu același scor și cu Bologna în finala Supercupei Italiei. A decis „dubla” semnată de David Neres, brazilianul care marcase un gol și contra rossonerilor. ...
Acum 24 ore
22:50
A marcat prima lui „dublă” și a fost în culmea fericirii: „Mai contează cum e golul? Mingea e în plasă!” # Gazeta Sporturilor
În meciul cu Csikszereda, scor 5-0, David Matei (19 ani), mijlocașul ofensiv al Craiovei, a reușit prima „dublă” în tricoul oltenilor, apoi a fost foarte fericit la flash-interviu.David Matei a fost foarte emoționat după meciul în care a marcat de două ori. A spus că nici nu mai contează modul în care a marcat, ci faptul că mingea a intrat în plasă. ...
22:50
A debutat la 16 ani în Universitatea Craiova - Csikszereda, dar nu este cel mai tânăr jucător care a pășit pe gazon în acest sezon! Cum arată topul # Gazeta Sporturilor
Denys Muntean, mijlocașul de 16 ani de la Universitatea Craiova, a bifat primele minute în Superliga în umilința pe care oltenii au administrat- celor de la Csikszereda, scor 5-0, în ultimul meci din Superliga în 2025.Fotbalistul a intrat în minutul 83 al partidei, la scorul de 4-0, în locul lui Monday Etim. Cu toate acestea, nu este cel mai tânăr jucător care a jucat în acest sezon de Superliga. În stagiunea 2025-2026, 3 jucători mai tineri decât Muntean au pășit pe gazon. ...
22:40
Filipe Coelho s-a enervat și a plecat de la flash-interviu: „Nu mă mai întrebați asta” » S-a întors după câteva secunde pentru un alt mesaj # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu Csikszereda, scor 5-0, în momentul în care a fost întrebat care este situația lui Steven Nsimba (29 de ani). Steven Nsimba nu a intrat deloc împotriva ciucanilor, fiind al doilea meci la rând în care rămâne pe banca de rezerve. S-a zvonit că acesta ar urma să fie transferat. ...
22:40
22:30
Maroc, semifinalista Campionatului Mondial din 2022, a debutat cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025, impunându-se cu 2-0 în fața naționalei Insulelor Comore, într-un meci disputat pe stadionul Prince Moulay Abdellah din Rabat, în Grupa A.Gazdele au controlat autoritar partida, însă au avut nevoie de o repriză secundă excelentă pentru a debloca tabela, după ce adversarii au rezistat eroic în primele 45 de minute. ...
22:30
Robert Ilyeș, dărâmat după Craiova - Csikszereda: „Nu am mai trăit așa umilință! E de neimaginat, jucătorii s-au crezut în vacanță” # Gazeta Sporturilor
Robert Ilyeș, antrenorul celor de la Csikszereda, a reacționat după ce echipa sa a fost zdrobită de Universitatea Craiova, scor 5-0, într-un meci din etapa #21 din Superliga.Tehnicianul a descris în termeni foarte duri prestația echipei sale din această partidă și a anunțat că urmează decizii radicale la echipa din Miercurea Ciuc. ...
22:10
Portarul înlocuit de Răzvan Sava, salvat de Udinese! » Cine plătește daune pentru retragerea plângerii penale # Gazeta Sporturilor
Madueke Okoye (26 de ani), portarul lui Udinese, a scăpat de posibile consecințe penale, după ce s-a dovedit că a luat intenționat un cartonaș galben, într-un meci din primăvara anului trecut, aducând câștiguri la pariuri pentru complicii nigerianului. Clubul friulan a decis să achite o sumă (confidențială) casei Snaitech ca să renunțe la acțiunea în instanță.Două vești bune pentru Maduka Okoye și una proastă pentru Răzvan Sava. ...
22:10
21:50
Endrick (19 ani), atacantul celor de la Real Madrid, urmează să devină noul fotbalist al lui Lyon. Cu puține minute jucate la Real Madrid sub comanda lui Xabi Alonso – 99 de minute distribuite în trei meciuri –, Endrick va schimba echipa în a doua jumătate a sezonului.Endrick pleacă de la Real Madrid la LyonLyon a ajuns la un acord cu Real Madrid și a obținut împrumutul atacantului de doar 19 ani, conform abola.pt. ...
21:20
Verdict în procesul intentat de americani » Ce a decis azi tribunalul pentru directorul general al lui Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Andres Blazquez Ceballos (54 de ani) a fost exonerat de acuzațiile aduse pe 14 martie de fostul proprietar american al lui Genoa, A-Cap, „fraudă contractuală și influență ilicită asupra adunării acționărilor”. Tribunalul din Genova a închis astfel dosarul în care fusese cercetat administratorul-delegat al clubului rossoblu, patronat de fix un an de Dan Șucu. ...
21:10
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a spus care este echipa de care se teme cel mai tare în play-off. După ce a văzut derby-ul FCSB - Rapid, scor 2-1, în care și-ar fi dorit un rezultat de egalitate, Andrei Nicolescu a spus că cel mai de temut adversar pentru clubul său este echipa lui Gigi Becali. Declarația președintelui dinamovist se bazează pe ultimele două titluri câștigate de rivali, dar și de experiența europeană a roș-albaștrilor. ...
21:10
Fostul jucător de la Barcelona își încheie cariera la 32 de ani: „A fost greu de acceptat” # Gazeta Sporturilor
Rafinha Alcantara și-a anunțat retragerea din fotbal la 32 de ani, din cauza problemelor fizice. Printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, fostul jucător de la Barcelona, Inter și PSG și-a explicat motivele. În 2024, mijlocașul a suferit o accidentare gravă, care l-a forțat acum să agațe ghetele în cui.Rafinha a evoluat ultima dată la Al Arabi în Qatar. Acesta ajungea la echipa din Golf după o experiență la PSG. ...
20:40
Andrei Nicolescu, propunere în direct pentru Mihai Stoica: „Poate fi o variantă” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a avut o propunere pentru Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, în legătură cu eventualele meciuri din finalul play-off-ului, atunci când Arena Națională va fi indisponibilă. Nici Dinamo și nici FCSB nu pot folosi Arena Națională spre finalul sezonului deoarce în luna mai cel mai mare stadion al țării va fi blocat din cauza unor concerte. ...
20:10
Guardiola le-a dat jucătorilor trei zile libere de Crăciun, dar amenință: „Știu ce-i așteaptă! Cine n-are grijă, out” # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola le-a făcut jucătorilor o bucurie de Crăciun. Managerul lui Manchester City a anunțat trei zile libere, dar i-a avertizat pe elevii săi să nu facă excese: „Pot mânca, dar vreau să-i controlez. Cum se întorc la antrenament, îi pun pe cântar! Cine are kilograme în plus nu prinde lotul pentru meciul cu Nottingham Forest”.Pep Guardiola i-a premiat pe jucătorii săi după victoria (3-0) de sâmbătă cu West Ham United. ...
20:10
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că mâine va avea o discuție în privința transferulului lui Kevin Ciubotaru (21 de ani), fundașul stânga al celor de la Hermannstadt.Mihai Stoica a transmis faptul că în opinia lui nu ar mai fi nevoie de transferuri la echipa roș-albastră. De asemenea, a vorbit și despre situația lui Alibec care este aproape de plecare, dar și despre condiția fizică a lui Joyskim Dawa. ...
20:10
Eduard Florescu și-a reziliat contractul cu Unirea Slobozia și urmează să devină noul fotbalist al celor de la Hermannstadt.
19:50
Mihai Stoica, după ce a văzut incidentul provocat de Bîrligea: „Da, îl voi pedepsi” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a reacționat cu privire la incidentul produs de Daniel Bîrligea (25) în meciul cu Rapid. După ce a văzut că urmează să fie schimbat în meciul de pe Arena Națională, Bîrligea a avut o reacție nervoasă, iar după ce a părăsit terenul le-a cerut explicații celor din staff. Pe Mihai Stoica nu l-a deranjat absolut deloc modul în care a reacționat Bîrligea. ...
19:40
S-a aflat acum! Un cititor pe buze a descifrat răbufnirea lui Vinicius la adresa fanilor lui Real Madrid » A „scăpat” și o înjurătură # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a învins-o pe Sevilla cu 2-0 pe teren propriu weekendul trecut, dar subiectul principal după meci nu a fost victoria echipei lui Xabi Alonso, ci fluierăturile la care a fost supus atacantul brazilian Vinicius Junior pe tot parcursul partidei. ...
19:40
19:30
Ilie Dumitrescu a auzit declarațiile lui Costel Gâlcă și a reacționat: „Nu poți să faci asta acum” # Gazeta Sporturilor
Ilie Dumitrescu, fost internațional român și actual analist TV, a comentat declarațiile lui Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, imediat după ce giuleștenii au pierdut cu 1-2 derby-ul cu FCSB din etapa #21 din Superliga. Antrenorul Rapidului a cerut urgent transferuri la echipă și a avut un mesaj clar: „Cantitate avem, dar ne trebuie jucători cu calitate”, dând de înțeles că ar fi nevoie de o „curățenie” în iarnă. ...
