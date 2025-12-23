Percheziţii la locuinţa din Ilfov a Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea ei. Ce caută anchetatorii?
Newsweek.ro, 23 decembrie 2025 12:50
Poliția a făcut percheziţii la locuinţa din Ilfov a Rodicăi Stănoiu, la o săptămână de la exhumarea ...
Acum 30 minute
13:10
ANCP a făcut controale în târgurile de Crăciun și a dat amenzi de peste 230.000 de lei. Neregulile găsite # Newsweek.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat, în perioada 15–19 decembr...
13:00
Sondaj post-alegeri în București. Când s-a creat „valul Ciucu”, cine a stat acasă și ce teme au decis votul # Newsweek.ro
Un sondaj post-electoral realizat în București arată că alegerile din 7 decembrie s-au decis pe fina...
Acum o oră
12:50
12:40
MADR plăteşte peste 263 milioane lei pentru rambursarea motorinei utilizate în agricultură # Newsweek.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va plăti în următoarea perioadă peste 263 milio...
12:30
O țară din UE crește vârsta la care ies la pensie militarii. Ce face România? Declarații ciudate la guvern # Newsweek.ro
O țară din UE a decis să crească vârsta la care ies la pensie militarii. În România, Bolojan vrea ac...
Acum 2 ore
12:20
De frica Rusiei, o țară din Europa creşte limita de vârstă pentru militarii rezervişti la 65 de ani # Newsweek.ro
În contextul războiului Rusia - Ucraina și ale amenințărilor lui Putin la adresa întregii Europe, Fi...
12:10
Aproape jumătate dintre români spun că vor cheltui mai puţin în perioada Sărbătorilor de iarnă # Newsweek.ro
Aproape jumătate dintre români estimează că vor cheltui mult mai puţin sau mai puţin în perioada Săr...
11:50
Pleci la drum cu mașina de Sărbători și n-ai anvelope de iarnă? E Cod Galben de ninsori și polei în 19 județe # Newsweek.ro
Dacă n-ai mașina încălțată cu anvelope de iarnă, nu pleca la drum de Sărbători, în primul rând pentr...
11:30
VIDEO S-a deschis Autostrada Moldovei până la Adjud. Ajungi cu mașina în 2 ore, legal, de la București # Newsweek.ro
Moș Crăciun a venit anul acesta cu un cadou pentru șoferi. S-a deschis Autostrada Moldovei până la A...
Acum 4 ore
11:20
Călin Georgescu, în delir rusesc, vrea iar izolaționism în România: "Străinii ne-au furat și batjocorit țara" # Newsweek.ro
Călin Georgescu, autoproclamat un admirator al dictatorului Vladimir Putin s-a prezentat din nou mar...
11:10
VIDEO Drumul către Dakar 2026. Mani, românul – legendă în Dakar, ia startul a 16-a oară. Își apără titlul # Newsweek.ro
Legendă a Raliului Dakar din 2020, riderul român Mani Gyenes a câștigat Raliul Dakar 2025 la categor...
11:00
Preţul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 43.280 lei/ha, în 2024,arată datele Institutul...
10:50
Accident aviatic în SUA. Un avion militar s-a prăbușit în timp ce efectua un transfer medical. Cinci morți # Newsweek.ro
Un avion de mici dimensiuni al Marinei Mexicane, care transporta un pacient medical și alte șapte pe...
10:30
METEO Românii vor avea zăpadă de Crăciun. Sunt anunțate ninsori în cea mai mare parte a ţării # Newsweek.ro
Se schimbă vremea de Crăciun. Meteorologii au emis cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, s...
10:20
23.000 de angajați ai MAI, pregătiți să intervină în minivacanța de Crăciun. Poliția scoate radarele # Newsweek.ro
Aproximativ 23.000 de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi angajaţi ai altor str...
10:10
Cum te poate spiona televizorul? O funcție prestabilită monitorizează toate obiceiurile # Newsweek.ro
Unele televizoare au activată implicit o funcție care monitorizează ceea ce vizionați. Dacă o mențin...
10:00
Trump, decis să anexeze Groenlanda. „Avem nevoie de ea pentru securitatea națională". Reacția Danemarcei # Newsweek.ro
Donald Trump a reafirmat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate națională...
09:50
Negocieri decisive pentru pace în Ucraina. Zelenski: „Suntem foarte aproape de un rezultat real” # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă că discuțiile purtate cu Statele Unite și partener...
09:30
Jumătate din indemnizațiile de handicap ar trebui anulate. Ce spune ministrul Sănătății despre certificate # Newsweek.ro
Jumătate din indemnizațiile de handicap ar trebui anulate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ...
09:30
Facilități fiscale pentru o anumită categorie de angajați până la finele lui 2026. Ce condiții impune Guvernul # Newsweek.ro
Salariații încadrați la nivelul salariului minim brut pe țară ar putea beneficia de scutiri fiscale ...
Acum 6 ore
09:20
Accident grav pe A1, în zona Săliște. Plan Roșu activat. Doi copii și doi adulți, transportați la spital # Newsweek.ro
Un accident rutier grav produs marți dimineață pe autostrada A1, în zona localității Săliște, a dus ...
09:10
Atac cu drone rusești la granița României. RO-Alert emis în Tulcea și Galați: "Adăpostiți-vă!" # Newsweek.ro
Atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii portuare ucrainene, în apropierea frontiere...
09:00
Putin, control total al telefoanelor mobile. Cartelele SIM vor fi utilizate doar în cele aprobate de stat # Newsweek.ro
Rusia se pregătește să introducă un sistem obligatoriu de înregistrare a dispozitivelor mobile folos...
08:50
122.000 de carduri educaționale emise în decembrie au fost încărcate. Alte 87.000 vor fi emise în ianuarie # Newsweek.ro
122.000 de carduri educaționale emise în decembrie au fost încărcate cu suma de 500 de lei. Alte 87....
08:40
Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng, după ce a plecat pe munte fără echipament # Newsweek.ro
Un bărbat din Vâlcea și iubita lui, din Târgu Jiu, au fost salvați de pe munte cu elicopterul.
08:30
Guvernul anunță, azi, cât va fi, în 2026, punctul de pensie. 4.700.000 pensionari afectați, Câți bani se pierd # Newsweek.ro
Guvernul va adopta azi Ordonanța Trenuleț care va stabili anumite măsuri fiscal bugetare. Pensionari...
08:20
Ordonanţa „trenuleţ” aduce majorarea salariului minim şi reducerea impozitului IMCA în 2026 # Newsweek.ro
Ordonanţa „trenuleţ”, care urmează să fie adoptată marţi, pune în aplicare deciziile agreate în coal...
08:20
Guvernul lansează primul pas pentru revizuirea legislaţiei din Justiţie: comitetul de analiză, reunit marţi # Newsweek.ro
Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte marţi, de la...
08:10
Polonia atinge capacitatea operațională completă a sistemului de apărare antiaeriană Patriot # Newsweek.ro
Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, m...
08:00
Horoscop 24 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Fecioarelor. Berbecii și Leii au o zi productivă # Newsweek.ro
Horoscop 24 decembrie. Luna în Vărsător aduce noroc Fecioarelor. Berbecii și Leii au o zi productivă...
07:50
Rachetele Taurus vor ajunge în Ucraina cu avioanele Gripen din Suedia. Lovesc 500 km în interiorul Rusiei # Newsweek.ro
Suedia a reușit să accelereze semnificativ planurile sale de integrare a rachetelor de croazieră Tau...
07:50
Taxa pe stâlp şi impozitul specific pe cifra de afaceri pentru petrol şi gaze, menţinute până în 2026 # Newsweek.ro
Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de ...
07:40
De unde a apărut tradiția Ursului în Moldova. Un simbol al purificării și norocului de Crăciun # Newsweek.ro
Tradiția Ursului, una dintre cele mai spectaculoase obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă din Moldova,...
07:30
Tradiția Ignatului la țară. Ce spun bunicii că se întâmplă cu o noapte înainte de tăierea porcului # Newsweek.ro
Ignatul este tradiția care marchează tăierea porcului la țară, este însoțită de obiceiuri și superst...
Acum 8 ore
07:20
Fiți atenți când cumpărați cadouri. Jucăria este aproape la fel de zgomotoasă ca un ciocan pneumatic # Newsweek.ro
Un avertisment chiar înainte de Crăciun: Jucăriile sunt adesea asurzitoare și pot deteriora urechile...
07:10
Tichetele de călătorie pentru pensie. Sunt valabile și la autobuz sau transport naval? Cât pot fi folosite? # Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă dacă tichetele de călătorie acordate în baza drepturilor de pensie pot fi fo...
Acum 24 ore
21:20
Profesorul Daniel David a demisionat din funcţia de ministru al Educaţiei, la cererea premierului Il...
21:10
Ilie Bolojan: Anul viitor, acolo unde există personal excedentar, vom face reduceri de personal # Newsweek.ro
Prim ministrul Ilie Bolojan anunţă că, de anul viitor, "în mod cert şi indubitabil", acolo unde exis...
20:50
Ce au descoperit sub talpa cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor? Documente inedite # Newsweek.ro
Ce au descoperit restauratorii, sub talpa cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor? Sunt d...
20:40
Sistemul Starlink de sateliţi este în pericol. Putin ar dezvolta o armă, pentru a-l ataca, crede NATO # Newsweek.ro
Sistemul Starlink de sateliţi al lui Elon Musk este în pericol. Rusia ar dezvolta o armă, pentru a-l...
20:30
Ar trebui să uzi bradul de Crăciun cu apă caldă sau rece? Află ce temperatură ajută cu adevărat la prospețime # Newsweek.ro
Bradul de Crăciun rezistă mai mult dacă îl uzi cu apă la temperatura camerei, nu fierbinte și nici f...
20:20
Statul Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii creştine se pregăteşte # Newsweek.ro
Statul asiatic insular Filipine se ocupă cu Crăciunul, de luni de zile, în timp ce majoritatea lumii...
20:00
Constanța, nod de comandă aeriană pentru NATO. Avioanele Alianței, operațiuni simultane în Marea Neagră # Newsweek.ro
La 22 decembrie, un Gulfstream E.550 CAEW al Forțelor Aeriene Italiene și un P-8A Poseidon al Marine...
19:50
Japonia reporneşte Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare centrală nucleară din lume # Newsweek.ro
Japonia va reporni cea mai mare centrală nucleară din lume, Centrala Kashiwazaki-Kariwa, la 14 ani d...
19:40
7 greșeli care „strică” usturoiul. De ce nu trebuie să îl păstrezi în frigider? De ce să îl toci? # Newsweek.ro
Depozitarea usturoiului în frigider, prăjirea lui prea devreme sau tocarea lui pentru marinate poate...
19:20
Cum să-ți dai seama dacă carnea tocată este diluată cu apă în magazin. Mai este sigură carnea pentru consum? # Newsweek.ro
Tot mai mulți consumatori se întreabă dacă carnea tocată din magazine este diluată cu apă. Specialiș...
19:10
Donald Trump vrea să se lanseze în afaceri în domeniul fuziunii nucleare. Care sunt riscurile? # Newsweek.ro
Preledintele SUA, Donald Trump, vrea să se lanseze în afaceri, în domeniul fuziunii nucleare. Care s...
19:10
O mică modificare a designului bateriilor litiu-ion ar putea reduce numărul incendiilor produse de acestea # Newsweek.ro
O mică modificare a designului bateriilor pe bază de litiu-ion ar putea să reducă numărul incendiilo...
18:40
Ce decorațiune ar trebui să agăți în bradul de Crăciun pentru a deveni mai bogat în 2026. Ai nevoie de o fundă # Newsweek.ro
Un obicei nou prinde rădăcini: românii agăță în bradul de Crăciun decorațiuni speciale pentru a atra...
18:30
Trump stârnește din nou scandal pentru Groenlanda. A numit un trimis special, „esențial pentru întreaga lume” # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump l-a numit pe guvernatorul Louisianei în funcția de trimis special...
