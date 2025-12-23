Bărbat trimis în judecată după ce le-a promis unor persoane angajarea în MAI, contra unor sume de mii de euro
Adevarul.ro, 23 decembrie 2025 13:00
Un bărbat de 33 de ani, din Arad, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce ar fi promis unor persoane diverse posturi la stat, în cadrul unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, promisiune pentru care ar fi primit mii de euro.
Acum 15 minute
13:15
A murit pilotul-erou al Ucrainei care a efectuat ultimul raid aerian asupra combinatului Azovstal din Mariupol # Adevarul.ro
Oleksandr Șemet, cel care a efectuat ultima misiune de aviație la „Azovstal”, pentru care a fost decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, a murit după ce elicopterul de luptă în care se afla s-a prăbușit în timp ce intercepta drone „Shahed”.
13:15
Mesajul CTP de Crăciun pentru călători. Cum vor circula mijloacele de transport public între 24 și 28 decembrie # Adevarul.ro
CTP a transmis un mesaj special cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă și a anunțat programul mijloacelor de transport public în intervalul 24-28 decembrie.
Acum 30 minute
13:00
Irineu Darău, propus pentru ministerul Economiei, și Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării, vor depune jurământul de investire în funcție, marți, 23 decembrie, la palatul Cotroceni.
13:00
Macron e decis să negocieze cu Putin. Ce ascunde mutarea Franței și cum răspunde România. „Bucureștiul dă mai multe semnale” # Adevarul.ro
Analistul politic Ștefan Popescu anunță că negocierile pentru pace în Ucraina marchează trecerea spre o nouă etapă, odată cu anunțul președintelui Macron. Liderul francez a anunțat că vrea să discute cu Putin, iar Moscova și-a dat acordul. Europa și România sunt acum obligate să caute răspunsuri
13:00
13:00
Bolojan ar face o greşeală dacă l-ar numi pe Marilen Pirtea, suspectat de plagiat, ca ministru al Educaţiei # Adevarul.ro
Au mai fost cazuri, Victor Ponta, Sorin Cîmpeanu, Nicolae Ciucă şi alţii, a căror carieră politică a fost marcată de acuze, discuţii, cercetări, reclamaţii referitoare la suspiciunea de plagiat.
Acum o oră
12:45
Ce a decis prima instanță în cazul medicilor trimiși în judecată pentru moartea unui copil de doi ani. Dosarul ținut la sertar șapte ani se prescrie în 2026 # Adevarul.ro
Judecătoria Oradea a pronunțat luni, 22 decembrie, primul verdict în cazul morții, în 2018, a unui copil de 2 ani și 6 luni, într-un dosar ținut în sertarele procurorilor timp de șapte ani și trimis în fața judecătorilor abia anul trecut, cu doi medici pediatri inculpați pentru malpraxis.
12:30
Un fost polițist, devenit ulterior consul și scriitor, condamnat pentru conducere sub influența alcoolului # Adevarul.ro
Radu Corozel, un polițist vasluian cunoscut în spațiul public, devenit ulterior consul în Canada și scriitor, a fost condamnat după ce, la începutul acestei luni, a fost prins băut la volan, pe străzile din municipiul Timișoara.
12:30
Iarna pune stăpânire pe România: ninsori în mare parte din țară, vânt puternic și ger. Cod galben în 19 județe și în București # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță ninsori și precipitații mixte în cea mai mare parte a țării până vineri dimineață.
12:30
Legea pensiilor private, reexaminată de Parlament. Excepția pentru pacienții oncologici, eliminată # Adevarul.ro
Deputații au votat decizional proiectul care reglementează modul de retragere a banilor din fondurile de pensii private. Inițiativa a fost modificată, după ce CCR a decis că este neconstituțională, în contextul unor excepții pentru pacienții bolnavi de cancer.
Acum 2 ore
12:15
25 Femei Relevante pentru 2025: Madi Rădulescu, executive coach. „Învățăm să colaborăm când vrem să scăpăm de «pietricelele din pantof», frustrările mici, dar persistente care ne blochează” # Adevarul.ro
Noul episod din podcastul 25 Femei Relevante pentru 2025 o are invitată pe Madi Rădulescu executive coach, de la care aflăm de ce lucrul împreună face diferența și cum poate fi construită o cultură a colaborării.
12:15
Delegația Inter a transformat o zi de spital într-o amintire specială pentru copii. Cristi Chivu a împărțit cadouri pe secția de pediatrie: „Gest prețios” # Adevarul.ro
Inter Milano este un club cu tradiție, cunoscut atât pentru performanțele sale pe teren, cât și pentru implicarea activă în comunitate.
12:15
De ce nu vrea pace Vladimir Putin: este convins că Rusia câștigă războiul, susține Financial Times # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin continuă războiul din Ucraina deoarece ar fi convins că Rusia are un avantaj decisiv pe câmpul de luptă, o percepție alimentată de rapoarte militare exagerat de optimiste, potrivit unei analize publicate de Financial Times.
12:00
La aproape o lună de la îndepărtarea celui mai apropiat colaborator al său, președintele Volodîmîr Zelenski conduce Ucraina fără un șef formal al Administrației Prezidențiale. În lipsa unui succesor imediat, atribuțiile-cheie rămân concentrate în mâinile președintelui.
12:00
S-a deschis tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7. Când vor putea românii circula de la București la Pașcani pe autostradă # Adevarul.ro
Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat că marți, 23 decembrie, s-a deschis circulația pe tronsonul Focșani–Adjud al Autostrăzii A7.
12:00
Care sunt numele de pe lista scurtă pentru șefia Ministerului Educației, după demisia lui Daniel David # Adevarul.ro
Pe lista scurtă a persoanelor care ar putea prelua portofoliul la Ministerul Educației se află două nume: Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest Timişoara și Luciana Antoci, fost prefect de Iași ,consilier al premierului Ilie Bolojan.
11:30
Varșovia anunță capacitate operațională completă pentru sistemul Patriot. Ce înseamnă asta pentru securitatea Poloniei și a flancului estic al NATO # Adevarul.ro
Ministerul polonez al Apărării Naționale a anunțat că Escadrila 37 de rachete antiaeriene, parte a Brigăzii a 3-a de Apărare Aeriană „Varșovia”, a atins capacitatea operațională deplină, marcând finalizarea primei etape a programului național de apărare aeriană și antirachetă, cunoscut sub numele de
11:30
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia # Adevarul.ro
Potrivit unei investigații a publicației independente ruse „Proekt”, Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, ar avea o parteneră secretă care locuiește în apartamentul său, îl însoțește în călătoriile externe și deține formal imobilele și mașinile familiei.
11:30
Cei mai mulți români petrec Crăciunul și Revelionul acasă și cheltuie mai puțin anul acesta. Așteptările pentru 2026 sunt mai degrabă pesimiste # Adevarul.ro
Românii intră cu prudență financiară sezonul sărbătorilor. În contextul presiunilor economice, incertitudinilor și nevoii crescute de stabilitate, oamenii se orientează către mese în familie și au așteptări moderate pentru viitor.
Acum 4 ore
11:15
Dr. Laura Claudia Toda, MedLife: „Un control simplu poate aduce claritate în bolile endocrine” # Adevarul.ro
Endocrinologia este adesea asociată aproape exclusiv cu afecțiunile tiroidei. Dar, în realitate, această specialitate medicală este mult mai complexă.
11:15
Ministerul Finanțelor prezintă măsurile pentru bugetul pe 2026: reduceri de taxe, sprijinirea angajaților vulnerabili și tăierea cheltuielilor # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a publicat o ordonanță de urgență care stabilește măsuri pentru elaborarea bugetului 2026 și strategii pentru anul următor.
11:15
Un Crăciun în beznă se conturează în regiunea Odesa, după atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, porturilor și podurilor # Adevarul.ro
Regiunea Odesa se confruntă cu pene masive de curent și temperaturi scăzute cu doar câteva zile înainte de Crăciun, după ce atacuri rusești au avariat grav infrastructura energetică, portuară și de transport din sudul Ucrainei.
10:45
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu, înmormântată pentru a doua oară săptămâna trecută # Adevarul.ro
Marți, 23 decembrie, au loc percheziții la casa fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu (îmormântată pe 19 decembrie, pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului).
10:30
Avertismentul românilor din batalionul Getica: „O asemenea manevră ar aduce forțele ruse la granița noastră mai rapid decât anticipam” # Adevarul.ro
"Atenția strategică a Rusiei se va îndrepta, în 2026, tot mai mult spre regiunea Odessa, care are frontieră directă cu Republica Moldova și România”, se arată într-o analiză a batalionului de militari voluntari români care luptă de partea Ucrainei – Getica.
10:30
România în clasamentul FIFA 2025: locul ocupat de tricolori și poziția adversarei din baraj. Turcia pornește favorită # Adevarul.ro
Între România și Turcia există un decalaj semnificativ în clasamentul FIFA, ceea ce îl face pe adversar favoritul întâlnirii de baraj.
10:30
Marți, 23 decembrie, Comitetul pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei se întruneşte în prima şedinţă, urmând să analizeze care sunt aspectele legislative şi cele de administrare care ar putea să ţină de Guvern.
10:15
Explozia unei rachete SpaceX a pus în pericol 3 avioane cu pasageri: decizia pe care au luat-o piloții # Adevarul.ro
Explozia unei rachete a SpaceX, companie fondată de Elon Musk, din 16 ianuarie, a reprezentat un pericol mai mare pentru avioanele aflate în zbor decât se știa public.
10:15
Incendiu la un important combinat petrochimic din Rusia, după un presupus atac cu drone ucrainene # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 22 spre 23 decembrie, la combinatul petrochimic „Stavrolen” din orașul Budionnîvsk, regiunea Stavropol, potrivit autorităților locale ruse și canalelor media de pe Telegram.
10:00
Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri SURSE # Adevarul.ro
Referendumul printre magistrați, dacă nu va fi altă varianta, va fi cu vot prin poștă, potrivit intențiilor președintelui Nicușor Dan, arată surse de la Cotroceni. Dacă demersul șefului statului reușește, DNA ar avea din nou competențe pe cazurile cu magistrați corupți.
10:00
Explozii în mai multe regiuni ale Ucrainei, în urma unui atac rusesc de amploare asupra infrastructurii energetice # Adevarul.ro
Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 23 decembrie, un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, vizând în principal infrastructura energetică, au anunțat autoritățile ucrainene.
10:00
Durerea ascunsă a „Eroului de la Sevilla”. Helmut Duckadam și singura dorință care nu i s-a îndeplinit înainte de moarte. Văduva sa a recunoscut: „Și-ar fi dorit” # Adevarul.ro
Alexandra Duckadam, văduva legendarului portar Helmut Duckadam, a dezvăluit unul dintre marile regrete ale soțului său.
09:45
„Il Fenomeno ar putea zdruncina grupul!”. Adrian Mutu, dorit la Fiorentina. Fostul atacant rupe tăcerea # Adevarul.ro
Adrian Mutu rămâne un nume important în fotbal, atât prin trecutul său de jucător de top, cât și prin experiența acumulată pe banca tehnică.
09:30
Membrii partidului german de extremă dreaptă AfD, acuzați că dezvăluie informații sensibile Moscovei # Adevarul.ro
Oponenții partidului Alternativa pentru Germania (AfD) acuză membrii formațiunii că încearcă să dezvăluie informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor.
Acum 6 ore
09:00
Vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite # Adevarul.ro
Meteorologii au transmis marți, 23 decembrie, că temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării.
09:00
Alertă în cartierul Rahova din Capitală. Un incendiu a izbucnit la un bloc din apropierea celui distrus de explozie # Adevarul.ro
Panică în București: un incendiu a izbucnit într-un bloc din apropierea celui distrus de explozia din Rahova
09:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în zeci de localități din şapte judeţe.
09:00
Garanțiile care ar asigura Ucraina că nu va mai fi atacată de Putin. „Rusia a încălcat majoritatea tratatelor. E nevoie de trupe la graniță” # Adevarul.ro
Propunerea de pace în Ucraina a rămas cu două elemente-cheie nerezolvate: cedarea de teritorii și garanțiile de securitate pe care le oferă SUA. Experta în securitate Iulia Joja explică de ce vehiculatele garanții de securitate similare cu cele prevăzute din articolul 5 al Tratatului NATO nu ajung.
09:00
Icardi scrie istorie la Galatasaray, dar nu uită să se încline în fața „Regelui”. Mesaj emoționant pentru Gică Hagi, după ce i-a bătut recordul. Nici românul nu a tăcut # Adevarul.ro
Un moment special din fotbal a demonstrat că respectul pentru legende și istoria unui club rămâne la fel de important ca performanțele din teren.
08:30
Atac cu drone rusești în apropierea graniței cu România. Mesaje RO-Alert în Tulcea și Galați # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în cursul nopții de 22 spre 23 decembrie, au avut loc atacuri cu drone rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene, în apropierea frontierei cu România. Cetățenii au primit RO-Alert.
08:30
O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marţi în parcarea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploieşti. Flăcările au mistuit o maşină parcată. Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată, potrivit ISU Prahova.
08:15
„Sunt mamă a trei băieți și nu pot să privesc cu indiferență cum spațiul online devine, de la o zi la alta, un mediu tot mai ostil pentru copii și adolescenți.”
07:45
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri # Adevarul.ro
Antena 1 a făcut o investiție majoră în drepturile TV pentru următoarele Campionate Mondiale, dar se confruntă cu provocări în recuperarea sumei din cauza orelor nefavorabile de difuzare.
07:45
Un grav accident rutier, cu 12 persoane implicate, a avut loc pe A1, în Sibiu. A fost activat Planul Roșu de intervenție # Adevarul.ro
Planul Roșu de intervenție a fost activat, marți, în județul Sibiu, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, în zona localității Săliște. 12 persoane au fost evaluate medical de echipajele ajunse la fața locului.
07:30
Un avion militar care transporta pacienți cu arsuri s-a prăbușit în Texas. Cel puțin cinci oameni au murit # Adevarul.ro
Un avion de mici dimensiuni al Marinei mexicane, care transporta pacienți cu arsuri, s-a prăbușit luni lângă Galveston - Texas (SUA). Cel puțin cinci persoane au murit, au declarat autoritățile, potrivit La Presse
Acum 8 ore
07:15
Irlanda a fost descrisă drept cea mai vulnerabilă țară din Europa în ceea ce privește securitatea și apărarea, pe fondul îngrijorărilor legate de capacitatea continentului de a face față Rusiei, relatează The Telegraph.
07:15
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu porția de la o vedetă Netflix # Adevarul.ro
Andrew Tate a debutat în box la 39 de ani, dar a pierdut la puncte în fața lui Chase DeMoor, după un meci în care experiența sa din kickboxing nu a fost suficientă.
07:00
Amazon a blocat 1.800 de aplicaţii nord-coreene frauduloase. În spatele profilurilor au fost identificate „ferme de laptopuri” # Adevarul.ro
Gigantul american Amazon a anunţat că a blocat peste 1.800 de aplicaţii din partea nord-coreenilor, în timp ce Phenianul este acuzat că eludează sancţiunile ONU prin trimiterea de specialişti IT în străinătate pentru a câştiga bani şi a spăla fonduri, scrie AFP
06:45
În timp ce soldații ruși care se întorc din războiul din Ucraina sunt prezentați la televiziunile de stat drept eroi și li se promit funcții privilegiate în administrațiile locale și regionale, soarta militarilor luați prizonieri este cu totul diferită
06:45
„Suveraniștii” vor ști marți dacă au sau nu semnăturile necesare pentru inițierea suspendării președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Parlamentarii „suveraniști” ar urma să stabilească marți dacă au semnăturile necesare pentru inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.
06:30
Colind filmat în Biserica Sfinții Arhangheli cu Ovidiu Lipan Țăndărică și cu preotul Alin Mazăre # Adevarul.ro
Un preot și patru muzicieni și-au unit sufletele pentru realizarea unui proiect muzical inedit.
