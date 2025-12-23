Bărbat trimis în judecată după ce le-a promis unor persoane angajarea în MAI, contra unor sume de mii de euro

Un bărbat de 33 de ani, din Arad, a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce ar fi promis unor persoane diverse posturi la stat, în cadrul unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, promisiune pentru care ar fi primit mii de euro.

