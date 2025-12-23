Tone de deșeuri din Germania, oprite în România FOTO
Profit.ro, 23 decembrie 2025 13:50
Polițiști de frontieră de la Nădlac și comisari de mediu au interzis intrarea în România a unui automarfar încărcat cu aproximativ 17 tone de deșeuri amestecate, în condițiile în care șoferul nu a putut prezenta documentele necesare importului, conform prevederilor legale în vigoare.
Acum 10 minute
14:20
Guvernul a redactat noile reguli, mai drastice, pentru agențiile care recrutează muncitori non-UE.
Acum 30 minute
14:00
În urma controalelor făcute la târgurile de Crăciun din țară, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 230.000 de lei.
Acum o oră
13:50
O parte dintre turiștii care își programaseră sejurul de Crăciun în stațiunea Rânca și-au anulat rezervările pentru această perioadă pentru că nu există zăpadă.
13:50
13:50
Uniunea Europeană a fost în 2024 un importator net de jucării din restul lumii, arată datele Eurostat.
13:40
Grupul EM transmite o serie de precizări privind rezultatele listării sale la Bursa București.
Acum 2 ore
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0908 lei, de la 5,0881 lei, curs înregistrat luni.
13:20
FOTO Târgurile de turism: La plimbare pe banii statului, selecție pe ochi frumoși. Banii se duceau la cine trimitea primul e-mail. Când nu convenea, e-mailul „dispărea”! Regulile sunt acum schimbate DOCUMENT # Profit.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, care gestionează și domeniul turismului, schimbă criteriile de participare la târgurile internaționale de turism.
12:40
Autoritatea italiană pentru concurență a amendat cu peste 255 de milioane de euro compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair.
12:40
DECIZIE Gratuitatea pentru transportul elevilor va fi extinsă și după încheierea școlii, pentru toate examenele naționale de evaluare și bacalaureat # Profit.ro
Gratuitatea la transportul elevilor între localitatea de domiciliu și cea de școlarizare va fi extinsă și pentru perioada examenelor naționale de bacalaureat sau a evaluărilor naționale, chiar dacă acestea se desfășoară după încheierea cursurilor propriu-zise, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:30
DECIZIE Schimbare la regimul executărilor silite. Nu va mai fi nevoie de încuviințarea instanței în multe cazuri # Profit.ro
Executorul judecătoresc nu va mai fi nevoit să solicite încuviințarea executării de către instanța de executare pentru titlurile executorii reprezentate de hotărâri judecătorești (care sunt executorii potrivit legii), încuviințarea urmând a fi dată odată cu pronunțarea. Încuviințarea de către instanță va rămâne obligatorie în cazul titlurilor executorii reprezentate de înscrisuri și/sau documente extrajudiciare, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
12:30
ULTIMA ORĂ DECIZIE Toate pensiile private vor putea fi achitate într-o singură tranșă de 30%, iar restul lunar - timp de 8 ani. Bolnavii de cancer nu primesc banii integral. Parlamentul a revotat # Profit.ro
După pensionare, toți românii participanți la fondurile de pensii private vor putea retrage din aceste fonduri maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani, conform proiectului de lege adoptat din nou de Parlament, după ce Curtea Constituțională a stabilit ca neconstituțională prevederea ca bolnavii de cancer să poate retrage întreaga sumă.
12:30
PPC Energie lansează în România o nouă ofertă specială, cu preț fix timp de 3 ani de la încheierea contractului.
Acum 4 ore
12:10
Președintele SUA a anunțat planuri de construire a unei noi clase de nave de război intitulată „Trump”. Acestea sunt vase mai mari, mai rapide și „de 100 de ori mai puternice” decât oricare altele cu scopul de a consolida dominația navală a SUA, în cadrul unei „Flote de aur” extins
11:50
Profitând de loialitatea clienților chiar și pe fondul turbulențelor globale și al tarifelor comerciale impuse de președintele american Donald Trump, băncile de investiții de pe Wall Street și-au întărit în 2025 poziția dominantă pe piața europeană.
11:50
DECIZIE Impozitele pe mașini și case cresc substanțial. Noile taxe din capitală au fost aprobate DOCUMENT # Profit.ro
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu aproape 80%.
11:50
Cum alegi vinul potrivit pentru masa de Crăciun: recomandări de la expertii Unvinpezi.ro # Profit.ro
Sărbătorile de iarnă înseamnă mese îmbelșugate, momente petrecute alături de cei dragi și preparate tradiționale care nu lipsesc din nicio casă, de la sarmale și friptură de porc până la cozonac și aperitivele clasice.
11:40
Sărbătoarea Crăciunului este despre lumină, despre familie laolaltă, despre bucuria simplă de a dărui și de a fi împreună. Este momentul în care credem mai mult ca oricând în bine, în emoție, în povești care ne apropie.
11:30
Meteorologii anunță ninsori în Capitală în noaptea din Ajunul Crăciunului. În București, stratul de zăpadă este estimat să atingă de 3...6 cm.
11:30
Apple pregătește primele teste pentru producerea iPhone 18, în contextul în care compania urmează ca anul viitor să schimbe strategia de lansare.
11:20
Banca Comercială Română a listat la BVB o nouă emisiune de euroobligațiuni, în valoare de 500 milioane euro.
11:20
Tronsonul de 50 de kilometri al Autostrăzii A7 dintre Focșani și Adjud a fost dat în circulație.
11:10
Premieră în România - Cel mai mare grup industrial din Turcia intră pe piața de energie CONFIRMARE # Profit.ro
Compania românească Waldevar Energy a semnat un contract cu Entek Elektrik, subsidiară a celui mai mare conglomerat industrial din Turcia, Tüpraș, pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic masiv în localitatea Niculești.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:00
Coreea de Sud introduce recunoașterea facială la înregistrarea unui nou număr de telefon mobil pentru combaterea escrocheriilor telefonice # Profit.ro
Sud-coreenii vor fi obligați să utilizeze un software de recunoaștere facială în timp real la înregistrarea unui nou număr de telefon mobil, în urma implementării unei noi măsuri de probă care vizează combaterea escrocheriilor telefonice.
11:00
Retailerul german Kaufland își extinde oferta din magazine cu noi produse românești, provenite din mai multe regiuni ale țării.
11:00
În primele nouă luni ale anului 2025, veniturile ING Bank s-au majorat cu 6,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind borna de 3 miliarde de lei.
11:00
VIDEO Coreea de Nord inaugurează, în prezența lui Kim Jong Un, o stațiune montană luxoasă # Profit.ro
Kim Jong Un și fiica sa au inaugurat o nouă stațiune montană luxoasă, dotată cu spații de agrement „confortabile”, restaurante cu grătar și jacuzzi.
11:00
Aplicația CEC Bank nu funcționează. Clienții reclamă probleme la plata cu cardul și ATM-uri # Profit.ro
Aplicația CEC Bank nu funcționează în prezent.
10:50
ALERTĂ meteo: Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite și polei în aproape jumătate din țară # Profit.ro
Până vineri dimineață se vor semnala precipitații mixte și ninsori, în cea mai mare parte a țării, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră.
10:50
10:40
După modelul platformelor de muzică, ChatGPT oferă acum propria recapitulare anulă, în care sintetizează, în propriul stil, activitatea utilizatorilor din anul care este pe cale să se încheie.
Acum 6 ore
10:10
Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a aprobat pilula de slăbit a Novo Nordisk, oferind producătorului danez de medicamente un avantaj în cursa pentru comercializarea unui medicament oral puternic pentru slăbit, în încercarea de a recâștiga terenul pierdut în fața rivalului Eli Lilly (LLY.N).
09:50
Donald Trump a afirmat că America are nevoie de Groenlanda din motive de „securitate națională” și a adăugat că Danemarca nu investește în acest teritoriu, după ce duminică a numit un emisar special pentru a aborda problemele legate de această insulă.
09:50
Mercedes-Benz plătește 149,6 milioane de dolari pentru închiderea unei investigații în SUA # Profit.ro
Procurorul general al statului New York a anunțat că Mercedes-Benz a ajuns la o înțelegere în valoare de 149,6 milioane de dolari cu autoritățile din Statele Unite pentru a închide o investigație de durată privind acuzații de manipulare a emisiilor la vehiculele diesel.
09:50
Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), a crescut, în primele zece luni, atât ca serie brută cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 1%.
09:20
Pe măsură ce investitorii revin la metalele prețioase ca instrumente de protecție, într-un context marcat de incertitudini economice și geopolitice, prețurile aurului și argintului au atins noi recorduri istorice.
09:10
Vinul zilei: un cupaj italian cu arome de fructe supracoapte și nuanțe de ciocolată, cu un final ușor mentolat. Un vin care știe cum să fie memorabil fără a fi neapărat ostentativ # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, 24 Carati Vino Rosso 2021 de la Tenuta Antonini, este un vin roșu italian amplu, expresiv și elegant, cu un stil modern.
09:00
Profit Point Network - lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale # Profit.ro
Masterbrok SRL, companie care a pus bazele brandurilor educaționale Profit Point și Profit Point Network, a organizat Gala Profit Point Network, un eveniment de referință dedicat analizei anului economic 2025, previziunilor pentru 2026 și lansării oficiale a unui ecosistem integrat de educație financiară, investiții și tehnologie.
08:50
Bursa de la Londra, peste Wall Street în acest an. Investitorii văd potențial de creștere și în 2026 # Profit.ro
În pofida incertitudinilor politice și economic, acțiunile britanice au avut o performanță superioară celor americane în 2025, iar o parte dintre investitori și analiști consideră că există spațiu suplimentar de creștere și în 2026.
08:40
Prețurile petrolului urcă, pe fondul riscurilor de întrerupere a livrărilor din Venezuela și Rusia # Profit.ro
Pe fondul îngrijorărilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării globale, după ce autoritățile americane au urmărit un petrolier în apropiere de Venezuela, iar atacuri ucrainene au afectat infrastructură maritimă rusă, prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative.
Acum 8 ore
08:20
BYD a intrat în Europa cu ambiția de a deveni un jucător major în zona mașinilor electrice, aducând modele precum Atto 3, Dolphin, Seal și altele, cu un raport preț/dotări foarte agresiv.
08:10
ASF anulează o licitație pentru un program informatic destinat supravegherii activității de tranzacționare pe piața locală de capital. E a cincea oară în intervalul 2022 - 2025 # Profit.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anulat licitația pentru achiziționarea unui program informatic destinat supravegherii activității de tranzacționare pe piața de capital din România, care urma să îmbunătățească monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și să contribuie la consolidarea capacității instituționale a instituției pentru identificarea rapidă a unor posibile disfuncționalități, abateri sau cazuri de abuz de piață.
08:00
Platformă care digitalizează piața activelor în "distres”. Vasile Godîncă-Herlea, CEO Azitis: Am listat active de 112 milioane euro și am vândut peste 30 milioane euro în 70 de zile. Mergem spre o dezvoltare regională - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Azitis digitalizează piața activelor în “distres”, un segment evaluat la câteva miliarde de euro în România, printr-o platformă de licitații online care reduce timpul de vânzare, crește transparența și lărgește accesul investitorilor. Compania a atins rapid autosustenabilitatea, reinvestește integral profitul și pregătește extinderea regională, după primele teste în Republica Moldova.
07:50
Dacia Spring este prinsă la mijloc de Hyundai Inster și Leapmotor T03. Vânzările modelelor Dacia, sub presiunea concurenților # Profit.ro
Modelele mărcilor Dacia și Ford produse în România continuă să realizeze vânzări importante pe piețele din Europa, cu doar o lună înainte de finalul anului. Pe lângă Duster, Bigster, Sandero și Puma, fabricate în România, și Spring, care este produs în China, se confruntă cu o concurență puternică în segmentul A, relevă analiza Profit.ro.
07:40
Opinii: PROFITUL: ce rol joacă felul în care ne raportăm la Profit în rămânerea în urmă a Europei față de SUA? Profitul trebuie să fie și lăcomie bună, și amortizor anti-risc, și meritocrație! # Profit.ro
Șansa rară a Capitalului Românesc de a reintra la vârf în industria grea + șansa Statului Român de a-și face loc la masa decidenților în companii și sectoare cu rol Geopolitic.
07:40
VIDEO Recoltă bună la vin românesc. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta: Creșterea costurilor va afecta toate cramele. 2026 nu va fi un an ușor, ne așteptăm mai degrabă la o scădere. Recolta va fi însă de calitate - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Pentru piața vinului, 2025 a fost un an marcat de contraste. Interesul consumatorilor pentru vin ca produs gastronomic și cultural a crescut, în timp ce consumul, în special în HoReCa, a rămas sub presiune. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta, observă un trend pozitiv care se consolidează de mai mulți ani, legat de schimbarea comportamentului de consum și de apropierea publicului de crame și de procesul de producție.
07:30
Românii se duc de Crăciun și Revelion la plajă. Cele mai căutate pachete sunt pentru destinațiile calde și exotice # Profit.ro
Românii își schimbă clar preferințele pentru vacanțele de iarnă, orientându-se către destinații exotice și programe de lungă durată care includ atât Crăciunul, cât și Revelionul, potrivit datelor DAL Travel, unul dintre cei mai mari tour-operatori din România.
07:20
Record la cafea și hotdogi în stațiile MOL. Cel mai înalt nivel din istorie ca vânzări, compensând scăderea volumelor de carburanți comercializate # Profit.ro
Dacă vânzările de carburanți ale grupului maghiar MOL în România se află în scădere, cele de produse complementare din stații, mai ales de cafea și hotdogi, au atins în acest an cea mai bună performanță din istorie, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
HARTĂ Românii au cele mai aglomerate case din UE. Peste 40% dintre noi stau în case cu prea mulți oameni pentru confort # Profit.ro
În 2024, 16,9% dintre persoanele din Uniunea Europeană locuiau în gospodării supraaglomerate, o ușoară scădere față de 18,1% în 2014.
