Lipsa zăpezii lovește în turismul de la Rânca

Pentru piața vinului, 2025 a fost un an marcat de contraste. Interesul consumatorilor pentru vin ca produs gastronomic și cultural a crescut, în timp ce consumul, în special în HoReCa, a rămas sub presiune. Mircea Matei, CEO Fine Wine Lacerta, observă un trend pozitiv care se consolidează de mai mulți ani, legat de schimbarea comportamentului de consum și de apropierea publicului de crame și de procesul de producție.