Barometru IRES: Justiția și Politicul, la minime istorice. Câți români mai au încredere în DNA sau ICCJ?

19:30

Fostul procuror DNA Cristian Anghel a afirmat, luni, la întâlnirea pe care magistraţii au avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, că ştie trei cazuri de procurori de la DNA care lucrau la dosare penale şi care au fost mutaţi pe Secţia Judiciară. El a mai precizat că Poliţia Judiciară trebuie să treacă la […] Articolul Fost procuror DNA: Cunosc cazuri de procurori anchetatori la DNA care dintr-o dată au fost mutaţi pe secţia judiciară apare prima dată în PS News.