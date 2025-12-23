România, în declin demografic continuu: populația a revenit la nivelul anilor ’70
PSNews.ro, 23 decembrie 2025
Populația României a intrat într-un declin demografic continuu după începutul anilor '90, iar datele analizate de Profit.ro arată că scăderea s-a accentuat în ultimii ani. România din 2025 este cu aproximativ 48–49 de ani înapoi. Datele istorice arată că populația României a crescut constant între 1969 și 1990, atingând un vârf de peste 23,2 milioane
Legea privind plata pensiilor private, adoptată de deputaţi. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii
Camera Deputaților a adoptat marţi legea privind plata pensiilor private. Proiectul legislativ a trecut cu 199 de voturi „pentru", 87 „împotrivă" și 12 abțineri. Senatul a modificat săptămâna trecută legea, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce CCR l-a declarat neconstituțional. Senatul a
Cum evităm căderea în derizoriu a ideii de justiție. Antonio Amuza: „Problema e ce facem după"
Societatea românească a privit scandalul din justiție cu un amestec de șoc și oboseală. Sociologul Antonio Amuza vede în reportajul despre justiție ceva mai mult decât un simplu material de investigație: o oră brutală de educație civică, în care o castă a fost expusă public. Pericolul, avertizează acesta, la Puterea Știrilor, este ca, fără
Chiriile ridicate pun presiune pe tinerii angajați: independența financiară rămâne un obiectiv greu de atins
Pentru tinerii la început de carieră, să locuiască singuri e o provocare. Nu pentru că nu își doresc, ci fiidcă nu își permit. O garsonieră se închiriază cu aproximativ 300 de euro, iar pentru apartamentele cu două camere, prețurile sar de 500. Aproape cât tot salariul pentru un începător, se plâng tinerii. ,,În urmă cu
Premierul Ilie Bolojan respinge scenariul excluderii USR și invocă nevoia de soluții comune
Preşedințele PNL, premierul Ilie Bolojan, consideră că nu se va ajunge la situaţia în care USR să fie scos de la guvernare, motivând că aritmetica parlamentară impune să se ajungă la soluţii de compromis. Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, la Antena 3, că Guvernul pe care îl conduce va funcţiona cât timp există susţinere
Barometru IRES: Justiția și Politicul, la minime istorice. Câți români mai au încredere în DNA sau ICCJ?
Cele mai recente barometre IRES arată un tablou dominat de „roșu": neîncredere masivă în aproape toate profesiile juridice și în instituțiile-cheie ale justiției. Judecătorii și politicienii sunt la coada clasamentului, CCR stă la mijloc după episodul anulării alegerilor prezidențiale, iar CSM, DNA și ÎCCJ depășesc pragul de 60% neîncredere. Cine stă cel mai prost în
Mai mulți senatori și deputați au părăsit partidul pe listele căruia au fost aleși, la mai puțin de un an de la intrarea în Parlament. Unii au fost excluși, alții au trecut de bunăvoie la partidele aflate la guvernare, scrie Adevărul. La Senat s-a format un nou grup compus din membri proveniți din diverse formațiuni
Nicușor Dan, după întâlnirea cu magistrații: „Continuăm dezbaterea". Ce așteaptă societatea, de fapt
După consultările de la Cotroceni pe tema justiției, președintele Nicușor Dan promite prelungirea termenului pentru propuneri, verificări mai serioase și o dezbatere continuă. Sociologul Antonio Amuza, invitat la Puterea Știrilor, pune o întrebare-cheie: este societatea pregătită să înțeleagă concret cum funcționează sistemul sau vom rămâne doar la nivelul declarațiilor? Promisiuni la Cotroceni vs. realitatea din
AUR invită toți parlamentarii suveraniști la discuții pentru o opoziție „totală": „Acceptăm să depășim divergențele"
AUR îşi anunţă disponibilitatea de cooperare cu forţele politice suveraniste reprezentate în Parlament exclusiv din perspectiva obiectivelor asumate în Manifestul „Opoziţie Totală – Opoziţie Naţională", propunând în acest sens organizarea unei reuniuni comune cu toţi parlamentarii suveranişti, principalul scop fiind coordonarea acţiunilor parlamentare de opoziţie totală faţă de actuala guvernare, informează News.ro. Un alt scop este
Marilen Pirtea confirmă: „Am primit de la Ilie Bolojan propunerea de a fi ministrul Educației!"
Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Transilvania, afirmă că premierul Ilie Bolojan i-a propus deja să preia portofoliul Educației. „Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători.
Sorin Costreie, consilier prezidențial, propune separarea Ministerului Educației în două instituții distincte
Sorin Costreie, consilier prezidențial pe probleme de educație, propune ca Ministerul Educației și Cercetării să fie împărțit în două ministere separate: unul pentru învățământ preuniversitar și altul pentru învățământ universitar și cercetare. Costreie a enunțat această idee în primul său interviu după numirea în funcție, în cadrul podcastului LECȚIA DE AZI, realizat de Educație Privată în
Prima monografie despre exploatarea sării în Dacia romană, publicată de un istoric român la Oxford
Prof. univ. dr. istoric Lucrețiu-Mihăilescu Bîrliba, decan al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, a vorbit despre cea mai recentă lucrare a sa, un volum dedicat exclusiv exploatării de sare în Dacia romană. Acesta aduce în prim-plan o resursă aparent banală, dar vitală pentru lumea antică, prin publicarea unei lucrări
DOCUMENT Impozitele pe mașini și case cresc substanțial în Capitală! Decizie de ULTIMĂ ORĂ
Impozitele pe locuințe vor crește puternic de anul următor, cu aproape 80%. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro. Noile taxe în capitală au fost acum aprobate, atât pentru locuințe, cât
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din sistemul judiciar
Peste 56% dintre judecătorii din România au completat chestionarul referitor la problemele din justiţie, iniţiat de CSM după dezvăluirile din documentarul Recorder, iar aproape jumătate dintre aceştia au ales să-şi spună părerea anonim. CSM anunţă că a fost cea mai mare consultare, gradul de participare depăşindu-l pe cel din 2018, iar rezultatele vor fin prezentate
Ministerul Finanțelor a anunțat luni seară publicarea unei ordonanțe de urgență care stabilește măsuri necesare pentru elaborarea bugetului de stat pe anul 2026, precum și un set de intervenții cu impact economic și social pentru anul următor. Potrivit Ministerul Finanțelor, obiectivele vizează stimularea economiei, sprijinirea angajaților vulnerabili, reducerea cheltuielilor bugetare, întărirea disciplinei financiare și susținerea
Şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti – ce taxe se anunță pentru bucureșteni în 2026
Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a convocat pentru marţi o şedinţă extraordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la sediul Primăriei Generale, care are pe ordinea de zi cinci proiecte de hotărâri, între care stabilirea impozitelor şi taxelor locale începând cu anul 2026 şi instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Bucureştilui, pentru
După discuțile publice cu magistrații, Președintele Nicușor Dan a stat față în față și cu mai mulți judecători și procurori care au dorit să discute cu şeful statului despre situaţia din justiţie în mod anonim. Potrivit unor surse, în cadrul întâlnirii informale au fost ridicate probleme majore privind funcționarea sistemului judiciar. Judecătorii şi procurorii ar fi
Haos la Tirana: Protestatarii au atacat sediul guvernului cu sticle incendiare și au cerut demisia premierului Edi Rama
Tensiunile politice din Albania au atins un punct critic luni, când protestatarii au atacat sediul guvernului, la Tirana, cu sticle incendiare, cerând demisia imediată a premierului Edi Rama. Manifestațiile violente au izbucnit pe fondul acuzațiilor oficiale de corupție aduse recent viceprim-ministrului Belinda Balluku. Mulțimea furioasă a încercuit clădirea executivului, forțele de ordine intervenind pentru a
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a demisionat, luni, din funcţie. Anunțul a fost făcut într-un mesaj postat pe blogul său. "Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invita
Pentru cei care vor să simtă atmosfera Crăciunului în timp ce fac mișcare, echipa Berceni Arena anunță că programul sesiunilor de agrement se prelungește până pe 24 decembrie. Prin urmare, indiferent dacă ești expert pe gheață sau acum înveți să faci primii pași, te invităm să te bucuri de un moment special înainte de sărbători, […] Articolul Magia sărbătorilor la Patinoarul Berceni Arena – Programul sesiunilor de agrement apare prima dată în PS News.
SCHIMBARE MAJORĂ: Guvernul elimină cota de 3% pentru microîntreprinderi. Impozit unic de 1% din 2026 # PSNews.ro
Guvernul României pregătește o simplificare majoră a regimului fiscal pentru micii antreprenori, conform unui proiect de ordonanță de urgență elaborat de Ministerul Finanțelor. Începând cu anul viitor, cota de impozitare de 3% va fi eliminată complet, urmând să se aplice o singură cotă de impozit pe venit, de 1%, pentru toate entitățile care se încadrează […] Articolul SCHIMBARE MAJORĂ: Guvernul elimină cota de 3% pentru microîntreprinderi. Impozit unic de 1% din 2026 apare prima dată în PS News.
Ministrul Educației, Daniel David, și-a depus demisia la un an de la preluarea mandatului # PSNews.ro
La un an de când a acceptat propunerea de a deveni ministrul Educației și Cercetării, Daniel David și-a depus demisia la cabinetul premierului, scrie acesta pe site-ul său. „Recent am primit confirmarea. Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră, a mai transmis […] Articolul Ministrul Educației, Daniel David, și-a depus demisia la un an de la preluarea mandatului apare prima dată în PS News.
EXCLUSIV IRC PSNews Coaliția, sub asediu pe toate fronturile: Justiția în stradă, joc dublu la București # PSNews.ro
În pragul sărbătorilor, coaliția de guvernare se confruntă cu un adevărat test de rezistență, asediată simultan de crize pe multiple planuri. Săptămâna 15–21 decembrie 2025 a adus proteste aprinse în sistemul judiciar, o criză politică locală la Constanța declanșată de demisii în lanț, divergențe majore între partenerii de guvernare privind candidaturile la Primăria București și […] Articolul EXCLUSIV IRC PSNews Coaliția, sub asediu pe toate fronturile: Justiția în stradă, joc dublu la București apare prima dată în PS News.
Analistul Dan Dungaciu vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X # PSNews.ro
Analistul Dan Dungaciu este invitat, marți, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Analistul Dan Dungaciu vine marți la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook, Youtube și X apare prima dată în PS News.
Senatul a respins, luni, moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. S-au înregistrat 31 de voturi ‘pentru’ și 51 de voturi ‘împotrivă’. Moțiunea simplă depusă de AUR a fost intitulată ‘România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu’. Ministrul […] Articolul Moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne – respinsă de plen apare prima dată în PS News.
Fost procuror DNA: Cunosc cazuri de procurori anchetatori la DNA care dintr-o dată au fost mutaţi pe secţia judiciară # PSNews.ro
Fostul procuror DNA Cristian Anghel a afirmat, luni, la întâlnirea pe care magistraţii au avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, că ştie trei cazuri de procurori de la DNA care lucrau la dosare penale şi care au fost mutaţi pe Secţia Judiciară. El a mai precizat că Poliţia Judiciară trebuie să treacă la […] Articolul Fost procuror DNA: Cunosc cazuri de procurori anchetatori la DNA care dintr-o dată au fost mutaţi pe secţia judiciară apare prima dată în PS News.
Când vorbim despre costurile traficului, ne gândim imediat la bani și timp. Dar costul cel mai mare, deși adesea invizibil, este sănătatea noastră. Bucureștiul se află constant în topul capitalelor europene la poluare. Mașina personală, văzută ca un cocon de siguranță, este de fapt un factor major de risc: ne expune la concentrații mari de […] Articolul Sănătate publică: Orașul care ne îmbolnăvește vs. orașul care ne vindecă apare prima dată în PS News.
Comisia Europeană – Combaterea înșelătoriilor online prin intermediul Regulamentului privind serviciile digitale # PSNews.ro
Mecanismul de notificare și de acțiune prevăzut în Regulamentul privind servicii digitale este un instrument pus la dispoziție de platforme pentru a raporta conținutul ilegal, inclusiv înșelătoriile legate de cumpărăturile online și fraudele financiare. Având în vedere că numărul înșelătoriilor online este în creștere, consumatorii sunt din ce în ce mai expuși riscului de a […] Articolul Comisia Europeană – Combaterea înșelătoriilor online prin intermediul Regulamentului privind serviciile digitale apare prima dată în PS News.
VIDEO Discuții maraton la Palatul Cotroceni. Sociologul Antonio Amuza: „Unde este și cealaltă perspectivă?” # PSNews.ro
Invitat luni în emisiunea Puterea Știrilor, sociologul Antonio Amuza a analizat discuțiile-maraton care au avut loc la Palatul Cotroceni între președinte și magistrați. Amintim că foști și actuali judecători și procurori au răspuns invitației lui Nicușor Dan de a vorbi deschis despre situația din justiție, fără limită de timp. „Există o oarecare înțelepciune colectivă atunci […] Articolul VIDEO Discuții maraton la Palatul Cotroceni. Sociologul Antonio Amuza: „Unde este și cealaltă perspectivă?” apare prima dată în PS News.
Moțiunea simplă care l-a vizat pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost respinsă, luni, în plenul Camera Deputaților. Potrivit rezultatului votului, au fost înregistrate 153 de voturi împotrivă, dintr-un total de 251 de voturi exprimate. Pentru adoptarea moțiunii depuse de AUR au votat 95 de deputați, iar trei parlamentari s-au abținut. AUR a depus săptămâna […] Articolul Moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției a fost respinsă apare prima dată în PS News.
Ministerul Educației a anunțat, luni, că în sistemul de educație și cercetare, cumulul pensie – salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis. Ministerul Educației a emis, luni, o informare de presă, în care anunță că în sistemul de educație-cercetare, cumulul pensie – salariu (plătit din fonduri publice) nu este interzis. „Prin Ordonanța de Urgență nr. […] Articolul Cumulul pensie-salariu nu este interzis în învățământ. Anunțul Ministerului Educației apare prima dată în PS News.
Jurnalista Sorina Matei: „Doamna procuror Deriuș n-a făcut niciun dosar timp de 1 an și 2 luni” # PSNews.ro
Jurnalista Sorina Matei scrie, într-o postarea pe Facebook, că procurorii din gruparea #rezist din justiție se vaită că lucrează prea mult, dar, în realitate, nu muncesc. Ea aduce și argumentele: o procuroare, care ar fi apărut și în filmul Recorder, nu a avut niciun dosar înregistrat o perioadă mai lungă de un an. „Doamna […] Articolul Jurnalista Sorina Matei: „Doamna procuror Deriuș n-a făcut niciun dosar timp de 1 an și 2 luni” apare prima dată în PS News.
Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu declară luni că asistăm la o criză a sistemului judiciar iar declaraţiile publice ale unor actori politici sau instituţionali, în loc să ajute la soluţionarea acestei crize, riscă să o adâncească. Potrivit acesteia, cu adevărat constructiv ar fi ca preşedintele României şi ministrul justiţiei să participe la o şedinţă în plenul […] Articolul Gorghiu vrea ca președintele și ministrul Justiției să participe împreună la o ședință a CSM, „pentru un dialog onest” apare prima dată în PS News.
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „Sunt pregătit să demisionez” # PSNews.ro
Plenul Senatului a început luni dezbaterea moțiunii simple depuse împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Documentul, inițiat de AUR împreună cu senatori neafiliați și reprezentanți ai grupului Pace–Întâi România, acuză politizarea ministerului și gestionarea defectuoasă a atribuțiilor instituției. În fața parlamentarilor, Cătălin Predoiu a declarat că nu se teme de un vot de demitere și […] Articolul Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, în fața moțiunii simple în Parlament: „Sunt pregătit să demisionez” apare prima dată în PS News.
Jaf de proporții în Dolj: Hoții au săpat „tranșee” de 2 km pentru a fura conducta de irigații # PSNews.ro
Locuitorii și asociațiile agricole din localitatea Călărași, județul Dolj, au descoperit că sistemul de irigații pe care se bazau a fost distrus de hoți. Aceștia au săpat gropi adânci de până la doi metri pentru a extrage conductele de metal care traversau o plantație de salcâmi, lăsând în urmă o serie de tranșee. Furtul a […] Articolul Jaf de proporții în Dolj: Hoții au săpat „tranșee” de 2 km pentru a fura conducta de irigații apare prima dată în PS News.
5.700 de cazuri de gripă au fost înregistrate în România săptămâna trecută. Adică cu 88% mai multe decât în săptămâna anterioară. Medicul Octavian Jurma spune că în sezoanele precedente s-a ajuns la această cifră abia în vârf, nicidecum înainte de Sărbători și crede că autoritățile sanitare ar trebui să informeze populația. ,,Nu e panică atunci […] Articolul Cazurile de gripă se dublează de la o săptămână la alta – ce spun medicii apare prima dată în PS News.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu. Declarațiile au fost făcute în cadrul „turneului național” prin care liderul ungar își mobilizează susținătorii înaintea alegerilor viitoare, considerate de analiști drept […] Articolul Viktor Orban: Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria, fără îndoială apare prima dată în PS News.
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat în Parlament că iniţiază demersurile pentru a declanşa procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan. AUR a anunţat luni în Parlament că urmează să aibă o întâlnire marţi cu toţi parlamentarii din partidele suveraniste pentru a stabili pe câte semnături se pot baza în acest moment pentru acest demers. […] Articolul AUR vrea să iniţieze procedura de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan apare prima dată în PS News.
Război politic la Drăgășani: Viceprimarul AUR, trimis de primarul PNL să țină audiențe în cimitir # PSNews.ro
Tensiunile politice din Drăgășani au atins un nivel neașteptat după ce primarul Costinel Stoica (PNL) a decis mutarea biroului de audiențe al viceprimarului Ștefan Nedelcu (AUR) într-o clădire din incinta Cimitirului Eternitatea. În urma acestei decizii neobișnuite, care îl obligă pe viceprimar să primească cetățenii printre morminte și cruci, o delegație de deputați AUR i-a […] Articolul Război politic la Drăgășani: Viceprimarul AUR, trimis de primarul PNL să țină audiențe în cimitir apare prima dată în PS News.
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat, care este în prezent președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100 de mii de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești […] Articolul Vlad Filat și fosta sa soție, condamnați de o instanță franceză pentru spălare de bani apare prima dată în PS News.
Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică # PSNews.ro
Extrema dreaptă și-a consolidat poziția de principal partid de opoziție în țări precum Germania, Franța și Portugalia, unde avansul său a început deja să influențeze agenda politică și socială a diferitelor guverne, scrie EFE. Între timp, în Europa de Est, forțele ultranaționaliste și populiste controlează politica guvernamentală în mai multe state. Germania În cea mai […] Articolul Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică apare prima dată în PS News.
La mulți ani, ai văzut ce cadou frumos ai primit, în ultimile zile ale anului, de la UE? Ești un răsfățat, ce mai. După ce te-au obligat prin PNRR să plătești taxe mai mari, o energie mai scumpă, rachetuțe și fregate inutile, pur și simplu n-au putut să te lase să te bucuri de Crăciun […] Articolul Bogdan Stoica: Despre bucuria de a plăti fără să simți noul împrumut al Ucrainei apare prima dată în PS News.
Managerul Spitalului de Urgență din Ploiești, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu # PSNews.ro
Bogdan Cristian-Nica, manager al Spitalului Județean de Urgență din Ploiești, la data faptelor, este acuzat de luare de mită și abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Bogdan Cristian-Nica a candidat din partea PNL pentru funcția de primar la alegerile locale din 2024. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a […] Articolul Managerul Spitalului de Urgență din Ploiești, trimis în judecată pentru luare de mită și abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
Consolidarea flancului estic: Compania Raytheon livrează României echipamente suplimentare Patriot # PSNews.ro
Departamentul Apărării al SUA a atribuit companiei Raytheon, parte a grupului RTX, un contract de vânzări militare externe (FMS) în valoare de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea de echipamente suplimentare destinate sistemului de rachete Patriot al României. Această achiziție subliniază efortul accelerat al României de a-și consolida arhitectura de apărare aeriană și antirachetă […] Articolul Consolidarea flancului estic: Compania Raytheon livrează României echipamente suplimentare Patriot apare prima dată în PS News.
Bogdan Pîrlog: A fost un scandal pentru preluarea de către CSM a serverelor de la Ministerul Justiţiei # PSNews.ro
Preşedintele Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie, procurorul militar Bogdan Pîrlog, a afirmat, luni, la întâlnirea dintre magistraţi şi preşedintele Nicuşor Dan, că ”este de notorietate” faptul că se încalcă principiul repartiţiei aleatorii în sistemul judiciar. ”A fost un întreg scandal pentru preluarea de către CSM a serverelor de la Ministerul de Justiţie, invocându-se independenţa faţă de […] Articolul Bogdan Pîrlog: A fost un scandal pentru preluarea de către CSM a serverelor de la Ministerul Justiţiei apare prima dată în PS News.
AUR acuză imixtiuni în Justiție: Sesizare la Curtea Constituțională împotriva inițiativei președintelui # PSNews.ro
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a solicitat oficial duminică președinților Parlamentului, premierului și șefului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR). Demersul vine ca reacție la inițiativa președintelui Nicușor Dan de a organiza un referendum pe teme ce vizează sistemul judiciar. Formațiunea condusă de George Simion critică dur acțiunile […] Articolul AUR acuză imixtiuni în Justiție: Sesizare la Curtea Constituțională împotriva inițiativei președintelui apare prima dată în PS News.
Preşedintele CJ Constanța a anunţat că renunţă la demisia din funcţie „pentru liniștea județului” # PSNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, liberalul Florin Mitroi, a anunţat luni că renunţă la demisia de la şefia instituţiei din două motive, pentru liniştea judeţului şi pentru a finaliza proiectele începute, potrivit Agerpres. El anunţase joi că demisionează din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a […] Articolul Preşedintele CJ Constanța a anunţat că renunţă la demisia din funcţie „pentru liniștea județului” apare prima dată în PS News.
Procurorii CSM resping ideea unui referendum privind actuala componență a Consiliului: Garantăm independența justiției # PSNews.ro
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) respinge propunerea președintelui României privind convocarea unui referendum care să valideze sau să demită actuala componență a Consiliului. Ei spun că un astfel de demers ar încălca prevederile Constituției și ale legilor care reglementează funcționarea justiției. Reacția vine în urma comunicatului Administrației Prezidențiale din 21 […] Articolul Procurorii CSM resping ideea unui referendum privind actuala componență a Consiliului: Garantăm independența justiției apare prima dată în PS News.
Lupta pentru controlul justiției: de ce referendumul lui Nicușor Dan este neconstituțional # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat un referendum în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a afla opinia magistraților. Doar că un astfel de referendum este ilegal și încalcă toate principiile statului de drept. Intervenția politicului în sistemul de justiție nu are rolul de a rezolva anumite probleme, ci de a controla sistemul, așa cum actualul […] Articolul Lupta pentru controlul justiției: de ce referendumul lui Nicușor Dan este neconstituțional apare prima dată în PS News.
Președintele Emmanuel Macron a confirmat oficial duminică (21 decembrie 2025), în timpul unei vizite la trupele din Abu Dhabi, lansarea fazei de execuție pentru programul PANG (Porte-Avions Nouvelle Génération), potrivit Le Monde. Acest nou „super-portavion” va fi mult mai mult decât un simplu înlocuitor pentru Charles de Gaulle; va fi un simbol al autonomiei strategice […] Articolul Macron lansează oficial proiectul noului „super-portavion” de 80.000 de tone apare prima dată în PS News.
