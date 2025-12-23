Premieră. Gardianul statului a intrat în pâine. Primele amenzi și sancțiuni pentru autorități și companii, inclusiv ministere majore sau ROMATSA. Ce impută AMEPIP

22:30

După ce la începutul anului a revenit pe aeroportul din Băneasa, compania aeriană Wizz Air a redeschis pe final de an două baze importante, cea de la Târgu-Mureș și Suceava, și a intrat cu zboruri pe un nou aeroport, cel de la Oradea. România este pentru operatorul aerian cea mai mare piață, iar tot al doilea român care zboară în și spre România alege Wizz Air. József Váradi, CEO-ul companiei, a acordat Economica.net un interviu și a descris cum a fost 2025 pentru companie, dar și cum se schimbă preferințele consumatorilor, cât timp vor mai sta avioanele la sol din cauza problemelor la motoarele GTF și când va scăpa de problemele ultimilor ani.